Как выбрать перевозчика и не прогадать?

Какие неприятности приносит недобросовестный перевозчик

В дороге может случиться всякое, но проверенная и надежная компания ко всему готова. На каждый форс-мажор у нее должен быть приготовлен план «Б». С какими трудностями можно столкнуться, если легкомысленно относится к выбору перевозчика:

1. Потеря или повреждение груза, и, как следствие, отсутствие продаж или задержка в выдаче заказа — и это не говоря уже о финансовых потерях.

Уверенность при транспортировке грузов может обеспечить страховой полис от «Ингосстраха», который покроет повреждения, полную гибель, утрату всего или части груза по большинству причин.

2. Накрутка цены за перевозку. Придумано и используется масса уловок, типа необоснованный минимальный заказ, либо слишком дорогая подача автомобиля, либо элементарный обман по времени или километражу.

3. В последний момент перевозчик может и вовсе отказаться от выполнения услуг.

А теперь назовем критерии, по которым нужно выбирать надежного партнера.

Критерии для выбора перевозчика

Кастинг подходящего кандидата не займет много времени, если вы знаете параметры своего груза и по каким критериям нужно оценивать.

1. Обеспечение безопасности и сохранности груза.

Полностью убедиться в надежности перевозчика можно только на своем жизненном опыте или поверив рекомендациям бизнес-партнеров. Поэтому, если сроки не поджимают, проведите испытания, закажите пробную доставку небольшой партии.

2. Оформление договора.

На этапе предварительных переговоров запросите все имеющиеся лицензии и разрешающие документы для выполнения требуемой перевозки. Не соглашайтесь на перевозки без подписания договора. Получите консультацию юриста прежде, чем подписывать договор доставки.

3. Соблюдение сроков.

Не позже, но и не раньше установленного в договоре срока доставка должна быть осуществлена. Как заранее убедиться, что выбранный перевозчик будет соблюдать график? Как правило, правильные фирмы, соблюдающие сроки поставок, включают в свои договоры штрафы за задержку в пути.

4. Профессиональные сотрудники.

От мастерства менеджеров и логистов зависит очень много. Хотя они не являются водителями, но могут повлиять на качество и скорость доставки. Будет проще следить за грузом, если к вам прикрепят индивидуального менеджера, которому можно задавать много вопросов.

5. Стоимость и тарификация услуг.

Добросовестные перевозчики не используют скрытые комиссии и тарифы со звездочками. Наличие калькулятора стоимости перевозки на сайте — хороший знак. Если ищите долгосрочного партнера, обратите внимание на наличие дисконтной системы скидок и бонусов для постоянных клиентов.

6. Автопарк.

Чем больше вариантов для транспортировки, тем больше вероятность, что груз будет доставлен точно в срок по оптимальному маршруту. Не забудьте уточнить характеристики имеющегося транспорта и предназначены ли они для перевозки специфического груза. Наличие собственных транспортных средств — это очередной большой плюс. Привлечение дополнительных посредников в цепочку перевозки удлиняет эффективные коммуникации и снижает контроль за качеством доставки. С увеличением количества переменных растет вероятность ошибок и срывов.

7. Складская обработка.

Благодаря услуге ответственного хранения и наличию складов разного типа, вы сможете снизить затраты. Нет нужды арендовать площадь и доплачивать за временное размещение груза.

Если же вы хотите быть полностью уверенным, что в случае причиненного грузу ущерба ваши риски были минимизированы, оформите страховой полис от «Ингосстраха», который покрывает повреждения, полную гибель, утрату всего, или части груза вследствие несчастных случаев при погрузке, укладке, выгрузке груза, а также в пунктах промежуточного\временного хранения.

8. Деловая репутация.

Наличие «обитаемого» офиса и рабочего сайта не дает 100% гарантии, что перед вами надежный перевозчик. Но может сузить круг претендентов, которые не позаботились даже об этом. Если компания продержалась более 3 лет, к ней имеет смысл присматриваться и продолжить сравнение по остальным критериям. Проверяйте партнера по всем возможным открытым источникам: выписка ЕГРЮЛ, информация о наличии исполнительных производств и стадии банкротства, участие на сайтах-агрегаторах перевозок (ATI).

Выбирать партнера можно долго и упорно, оценивая и ранжируя перевозчиков по десяткам критериев. Но существует только один инструмент, который надежно защитит ваш груз — это страхование.