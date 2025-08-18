Черногория для россиян: нужна ли виза, правила въезда и проживания

Между Россией и Черногорией действует безвизовый режим: граждане РФ могут въехать в страну без оформления визы на срок до 30 дней. Раньше без въездного разрешения можно было находиться здесь до 90 дней, однако правила ужесточили.

Виза в Черногорию для россиян нужна, только если в планах жить в стране дольше одного месяца. В зависимости от срока пребывания, потребуется разрешение категории С (Viza za kratki boravak) или D (Viza za duži boravak). Долгосрочную визу D получить сложнее, так как потребуется приглашение от юридического или физического лица из Черногории, однако она позволит находиться в стране до 180 дней в течение года и подать заявление на ВНЖ.

Открыта ли Черногория для россиян сейчас

Несмотря на западные санкции, Черногория для россиян по-прежнему открыта. Страна остается привлекательным направлением для туристов и желающих остаться здесь на ПМЖ. Одна из причин популярности в том, что россиянам можно въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней. Для въезда достаточно предъявить действительный заграничный паспорт.

Однако вскоре все может измениться. Черногория стремится вступить в Европейский союз, поэтому проводит ряд реформ, в том числе в области миграционного законодательства. Среди требований, которые выдвигает ЕС, — ввести визы для граждан России до 2027 года. А поскольку страна намерена подстроить свой визовый режим под стандарты Евросоюза, россиянам следует готовиться к ограничению въезда в Черногорию.

Хотя в последнее время политические отношения между Черногорией и Россией можно охарактеризовать как сложные, местные жители по-прежнему дружелюбны и гостеприимны к гражданам РФ. Во многих туристических районах черногорцы говорят по-русски, что облегчает адаптацию после переезда.

Получите свободу передвижения с гражданством Европейской страны Подробнее

Чувство комфорта, безопасность и практически незаметный языковой барьер — важные критерии выбора страны для иммиграции граждан РФ, но не основополагающие. Многие россияне пытаются уехать жить в Черногорию по следующим причинам:

Благоприятные условия для ведения бизнеса

Состоятельные россияне уезжают в Черногорию, чтобы заниматься там бизнесом. Это один из самых доступных способов получить черногорский ВНЖ. В стране легко открыть ИП или ООО, а благодаря присоединению к Единой зоне платежей в евро (SEPA) открываются новые возможности для бизнеса. В стране можно уменьшить налоговую нагрузку, так как ставка корпоративного сбора в Черногории одна из самых низких в Европе — в пределах 9–15 %, в зависимости от размера годового дохода.

Невысокая стоимость жизни

Цены в Черногории — одни из самых низких в Европе, что, несомненно, привлекает граждан России, которые планируют остаться здесь на ПМЖ. С учетом аренды жилья одному человеку достаточно чуть больше 1 тыс. EUR на месяц.

Черногория пока еще не вступила в ЕС, но на пути к этому (переговорный процесс может завершиться к концу 2026–2027 гг.). Учитывая возможные перспективы, россияне уезжают в Черногорию сейчас. Хотя есть и более простые решения получения права на неограниченное проживание на территории ЕС, например, упрощенные процедуры оформления сразу гражданства.

Правила въезда и пребывания в Черногории для россиян

В рамках безвизового режима россияне могут въехать в Черногорию по загранпаспорту, срок действия которого истекает не ранее чем через 3 месяца после предполагаемого выезда из страны. В паспорте должна быть как минимум одна чистая страница, чтобы поставить штамп о пересечении границы. По приезде в Черногорию дается 24 часа для регистрации места проживания. Обращаться нужно в полицейский участок или туристическое бюро. Если вы остановились в отеле, то следует уточнить, сделают ли регистрацию за вас.

Также необходимо уплатить туристический сбор, размер которого зависит от места проживания: для взрослого — от 0,1 до 1 EUR в день, для детей в возрасте 12–18 лет — 50 % от этой суммы. Квитанцию следует обязательно сохранить, так как ее могут запросить при выезде из страны. Если вы не сможете подтвердить регистрацию и уплату туристического сбора, то придется заплатить штраф в размере 60–600 EUR.

Как только безвизовый срок пребывания в Черногории подойдет к концу, необходимо будет покинуть страну. Чтобы остаться здесь на более длительный период, потребуется виза или вид на жительство. Если не планируется долгосрочное пребывание в стране, некоторые иностранцы прибегают к так называемому "визарану" — краткосрочному выезду в соседнее государство с последующим возвращением в Черногорию, что позволяет начать новый безвизовый период. Однако данный способ продления срока пребывания в стране не является законным. Если злоупотреблять им, возможны серьезные последствия — запрет на въезд, штрафы, депортация.

Лучше действовать законно и оформить визу. Для туризма подойдет краткосрочная виза категории C, которая выдается на 3 месяца. Если же вы планируете работать или заниматься бизнесом в Черногории, то понадобится долгосрочное разрешение категории D, позволяющее находиться в стране до 180 дней в течение года и подать документы на ВНЖ.

иллюстрация: International Expert

Визу D выдает посольство РФ. Заявление можно подать в электронном виде или лично, но для этого придется вернуться в Россию. Консульский сбор составляет 60 EUR. К заявлению обязательно нужно приложить базовые документы:

загранпаспорт;

фотографию паспортного формата;

документ, подтверждающий цель приезда в страну, например, договор купли-продажи черногорской недвижимости, приглашение от делового партнера;

квитанцию об уплате госпошлины.

Находясь в Черногории на законных основаниях, россияне могут запросить вид на жительство — разрешение, позволяющее проживать в стране год, а при продлении — и дольше. Заявление на ВНЖ нужно подать в Министерство внутренних дел, но прежде следует удостовериться, что вы соответствуете всем требованиям, а именно:

зарегистрировали место проживания;

оформили медицинскую страховку;

можете подтвердить финансовую состоятельность;

имеете документ, подтверждающий основание для запроса ВНЖ;

не нарушали миграционное законодательство Черногории;

не имеете судимостей в России.

После запроса ВНЖ граждане РФ имеют право находиться в стране до принятия решения по делу. Зачастую МВД рассматривает заявки в течение 40 дней.

Въезд в Черногорию с ребенком

Для въезда в Черногорию с ребенком потребуется его загранпаспорт или проездной документ родителя, куда он вписан. На границе также запросят нотариально заверенное разрешение на выезд несовершеннолетнего из России, если его сопровождает только один из родителей. Документ должен быть на русском языке.

Медицинское страхование

Ни для поездки в Черногорию по безвизу, ни для оформления визы от россиян сейчас не требуют медицинскую страховку. Но маршрут, вероятно, будет проходить через Европейские страны, где страховка обязательна. И, в случае болезни, сможете избежать лишних трат.

Въезд на автомобиле

Чтобы доехать на авто из России в Черногорию, придется пересекать государства ЕС, а значит, потребуется шенгенская виза. В 2025 году россиянам проблематично оформить данное разрешение. Не все страны выдают визы гражданам РФ. Уточнять возможность оформления разрешения необходимо в визовом центре, но случается и так, что документы принимают, а впоследствии могут отказать.

Для поездки на авто по территории Шенгенской зоны обязательно потребуется автостраховка. Вот только «Зеленую карту» (Green Card) гражданам РФ больше не выдают из-за международных санкций. Придется оформлять полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в одной из стран ЕС, причем сделать это нужно заранее, чтобы избежать проблем на границе. Также необходимо убедиться, что у вас есть свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение международного образца.

Как уехать жить в Черногорию сейчас

Чтобы оформить ВНЖ Черногории стоит выбрать подходящее основание, которое вы сможете сохранять на протяжении всего времени проживания. Это может быть учеба, работа, бизнес, владение недвижимостью в Черногории, научно-исследовательская, волонтерская или религиозная деятельность, воссоединение с семьей. В любом случае основание вам нужно подтвердить документально.

Например, рабочий ВНЖ предоставляют только при наличии приглашения от черногорского работодателя, а студенческий — письма о зачислении в учебное заведение. Важно и то, что вы сможете находиться в стране только в соответствии с той целью, для которой был выдан ВНЖ. Если вдруг данное правило будет нарушено, вид на жительство аннулируют и вам придется уехать домой.

Казалось бы, проще всего получить боравак через трудоустройство или покупку недвижимости, но это не так. Россияне в Черногории сейчас мало востребованы в качестве рабочей силы, а все из-за высокого уровня безработицы в стране. Больше шансов трудоустроиться, если вы знаете черногорский или сербский язык, либо же имеете востребованную профессию, например, являетесь врачом, педагогом, IT-специалистом.

Оформление ВНЖ через покупку недвижимости также имеет свои нюансы. Хотя в законе и не прописан минимальный размер инвестиций, но зачастую сумма должна быть от 100 тыс. EUR, тогда к вам будет меньше вопросов. В целом же процедура получения боравака данным способом связана с рядом формальностей и проверок. Факт наличия каких-либо обременений на приобретаемой недвижимости станет препятствием для получения ВНЖ.

иллюстрация: International Expert

Как сейчас попасть в Черногорию из России

Быстрее и удобнее попасть в Черногорию самолетом, однако с Россией еще не восстановлено прямое авиасообщение. В зависимости от перевозчика потребуется пересадка в Ереване, Белграде, Стамбуле или Баку.

Добираться в Черногорию на авто проблематично из-за санкций, так как маршрут проходит через страны ЕС. Что касается железнодорожного сообщения, прямого поезда из России в Черногорию нет. Добраться можно с пересадками, чаще всего через Сербию. На отдельных участках маршрута придется воспользоваться автобусом. Вся поездка может занять более двух суток.

Жизнь россиян, проживающих в Черногории

Главный плюс, который выделяют россияне, живущие в Черногории, — это большая русскоговорящая диаспора, что существенно облегчает адаптацию. Есть садики для детей и развивающие кружки, где преподавание ведется на русском языке. Но знание черногорского все же требуется для постоянной работы, особенно если она не связана с туризмом.

В Черногории россиянам сложно трудоустроиться, так как уровень безработицы высокий — 9,66 %. Да еще и в приоритете у нанимателей местные граждане. Но у граждан РФ с нострифицированным (признанным) дипломом, большим опытом и востребованной специальностью есть неплохие шансы найти там работу.

Имея стабильный заработок, можно позволить себе в Черногории больше, чем в России. Стоимость жизни здесь невысокая, цены доступные по сравнению не только с другими странами Европы, но и с Россией. Например, стоимость проживания в Подгорице с учетом аренды жилья почти на 25 % ниже, чем в Москве. Россиянам в Черногории комфортно и спокойно, нравится климат и природа, вполне устраивает уровень жизни и цены.

Получите гражданство ЕС при поддержке миграционных специалистов заявка на бесплатную консультацию Отправить

Реклама: Латфуллина Алина Ильшатовна, ИНН: 165206284162, erid: 2W5zFHGAUyn