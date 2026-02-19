Румынское гражданство в топ-2: упрощенная программа еще доступна для россиян

Румыния в начале 2026-го неожиданно оказалась в одной компании с главными «паспортными тяжеловесами» Европы: в свежем выпуске Nomad Passport Index румынский паспорт занял второе место — на правах «общего» серебра вместе с Грецией и Ирландией, уступив только Мальте. Для Бухареста это не столько символическая медаль, сколько показатель того, как быстро меняется воспринимаемая ценность румынского гражданства: ещё в прошлогодней версии индекса страна была в третьем десятке, а теперь — в самом верху таблицы, сделав скачок почти на два десятка строк.

В самом индексе важна не только география безвизовых поездок — хотя она по-прежнему задаёт тон. Авторы рейтинга пытаются измерить «удобство паспорта» шире: насколько гражданину просто перемещаться, как страна выглядит в международной оптике, допускает ли двойное гражданство, как устроены вопросы личной свободы и налоговой логики. На практике это означает, что в итоговую оценку попадает и то, что обычно остаётся за кадром классических паспортных списков: не только «куда пустят», но и «как к тебе отнесутся» и «насколько комфортно жить с таким статусом».

У Румынии в последние месяцы сложился редкий для Европы набор совпавших факторов. Формально она давно в ЕС, но реальный эффект «внутренней Европы» для путешествий и логистики усилился после полного присоединения к Шенгену: с 1 января 2025 года сняты проверки на внутренних сухопутных границах, и страна перестала быть «шагом до Шенгена», став его частью без оговорок. На фоне общего ужесточения европейских границ для внешних путешественников это работает как ещё один невидимый бонус гражданства: там, где у одних появляются новые барьеры и процедуры, у других — исчезают привычные задержки и неопределённость.

Но сухая строка рейтинга важна не только для самих румын. За последние десятилетия румынский паспорт стал массовым явлением для выходцев из бывшего СССР — настолько, что речь идёт уже не о нишевом интересе, а о заметном социальном феномене. Самый крупный поток традиционно связан с Молдовой: по публичным оценкам, румынское гражданство сегодня имеют около 1,5 млн молдаван. Если вынести за скобки Молдову, география давно шире: гражданство получают и жители других постсоветских стран — и суммарно счёт идёт на миллионы, по совокупным оценкам превышая отметку в два миллиона человек за годы работы упрощённого механизма.

В последние годы к этой картине добавился ещё один штрих — растущий интерес со стороны граждан России. После 2022-го «паспортная математика» для россиян изменилась по всей Европе: где-то программы резко сузили, где-то стали политически токсичными, а где-то — просто перестали быть реалистичными на практике. На этом фоне румынская упрощённая процедура выглядит как один из немногих оставшихся в ЕС работающих юридических маршрутов, которые по-прежнему используют и заявители из РФ. При этом Бухарест параллельно усиливает контроль и проверочные механизмы — не закрывая дверь, но явно стараясь сделать систему менее уязвимой.

Получается парадоксальная развязка: пока Европа обсуждает новые режимы контроля въезда и цифровизацию границ, румынский паспорт в 2026 году воспринимается всё более «европейским» и всё более прикладным — и в рейтингах, и в реальной миграционной статистике. А для миллионов людей, у которых в кармане уже лежит бордовая книжка с гербом Румынии, это не про место в таблице, а про то, как меняется их повседневная мобильность и статус в мире.

Консультация с юристом по вопросам оформления гражданства Румынии по упрощённой программе заявка на бесплатную консультацию Отправить

Реклама: ИП Латфуллина Алина Ильшатовна, ИНН: 165206284162, erid: 2W5zFGxcKdB