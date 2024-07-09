Как измерить эффективность обучения персонала

Не каждый руководитель умеет определять, как влияет обучение персонала на финансовый результат компании. Из-за этого сложно понять, не зря ли компания вкладывает деньги в учебу своих сотрудников. Разбираемся, как измерять результаты обучения.

Как измерить эффективность обучения

Метрика — показатель, с помощью которого можно оценить, насколько хорошо слушатель усвоил материал. Обычно метрика — это цифра, например, баллы за тест или скорость выполнения задания.

Представим, что нужно обучить бухгалтера работать с новой программой для распознавания первичных документов — актов, счетов, накладных от поставщиков и покупателей. Если после обучения бухгалтер стал вносить документы быстрее, например, теперь он тратит на это 4 часа, а не 2 дня, значит, обучение эффективно.

С экономической точки зрения эффективность обучения можно измерить как обычный коэффициент возврата инвестиций — ROI. Компания вложила деньги в обучение сотрудников. Эти деньги возвращаются в виде роста продаж, клиентской базы.

Модель Киркпатрика

Популярная модель для оценки эффективности обучения — модель Дональда Киркпатрика. Она создана в середине XX века.

Эта модель состоит из 4 уровней:

1. Реакция. Сотрудники делятся, была ли информация, полученная во время обучения полезной.

Удобно собирать обратную связь с помощью анкеты. Ее можно распечатать, собрать в гугл-форме или же привязать к платформе, на которой проходило обучение. Использование электронного анкетирования избавит от ручной обработки анкет: всю информацию можно получить в виде структурированного отчета.

2. Усвоение. Этот этап напоминает итоговые экзамены в университете, когда сотрудник должен показать, чему его научили на курсе. Можно использовать онлайн-тесты, провести письменный экзамен или дать практический кейс для разбора.

Например, на платформе для корпоративного онлайн-обучения iSpring Learn вы можете отслеживать объем материала, который изучил каждый сотрудник, видеть его промежуточный и итоговый результат. Система собирает детальную статистику и помогает контролировать, кто действительно учится, а кто нет. Вы можете отслеживать уровень подготовки в каждом филиале и подразделении, оценивать рейтинги успеваемости и прогресс сотрудников.

До обучения полезно провести входное тестирование. Если сотрудник набрал максимум баллов, скорее всего, курс ему не нужен и лучше изменить программу обучения до ее начала.

3. Поведение. Нужно узнать, повлияло ли обучение на качество работы сотрудника. Например, копирайтер прошел курс по работе с нейросетями, которые создают иллюстрации. Теперь он самостоятельно оформляет посты и предлагает идеи по оформлению. Также полезно побеседовать с руководителем сотрудника, это поможет оценить результаты более полно.

4. Результаты. Зависят от цели. Например, вы хотите повысить квалификацию у сотрудников отдела продаж. Положительный итог — закрытых сделок стало больше, увеличилась выручка.

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Модель Бринкерхоффа

Еще один метод оценки — модель Бринкерхоффа. Он известен также как «Метод успешного кейса». Модель разработал профессор университета Западного Мичигана Роберт Бринкерхофф.

В ней 5 ключевых этапов:

1. Планирование оценки. На первом этапе определяют основные цели и критерии успеха обучающей программы. Также выбирают команду, которая будет проводить оценку.

2. Отбор случаев успеха и неудач. Выявляют сотрудников, которые успешно применяют полученные знания, и тех, кто не смог использовать результаты обучения. Всего отбирают два типа кейсов — успешные и неуспешные.

3. Поиск доказательств и выявление подробностей. Когда готов список наиболее удачных и наименее успешных случаев, проводят их анализ. Бринкерхофф предлагает использовать для этого метод интервьюирования. Начать нужно с проверки, можно ли подтвердить успех документально, с помощью KPI, отзывами клиентов, оценками коллег и руководителей.

Далее важно установить, что положительные изменения в работе зависят от обучения. Например, сотруднику купили более мощный компьютер. Скорость работы выросла, но со знаниями это не связано.

4. Обработка и интерпретация данных. Сравниваютинформацию об участниках из обеих групп. Бринкерхофф отмечает, что анализ данных часто выявляет определенные закономерности. Они показывают, как можно улучшить образовательные программы или рабочие процессы.

К примеру, участники с лучшими результатами могли получать поддержку и обратную связь от наставников. А те, кто не добился успеха, оставались без нее.

5. Анализ и документирование результатов. Делают выводы о том, как обучение влияет на организационную производительность. Их оформляют в отчеты, которые также включают рекомендации по улучшению обучающих программ.

Оценка показывает пользу корпоративного обучения для бизнеса, помогает выявить его недостатки. В этом помогают системы дистанционного обучения. Они автоматизируют сбор и обработку данных, снижают рутинную нагрузку. Запустить дистанционное обучение в своей компании можно буквально за день на платформе iSpring Learn. Она поможет не только организовать учебный процесс ваших сотрудников, но и предоставит все аналитические данные об эффективности обучения.

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