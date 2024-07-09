₽ Заказать рекламу
iSpring
Управление персоналом

Как измерить эффективность обучения персонала

Не каждый руководитель умеет определять, как влияет обучение персонала на финансовый результат компании. Из-за этого сложно понять, не зря ли компания вкладывает деньги в учебу своих сотрудников. Разбираемся, как измерять результаты обучения.
Как измерить эффективность обучения персонала
Иллюстрация: iSpring

Как измерить эффективность обучения

Метрика — показатель, с помощью которого можно оценить, насколько хорошо слушатель усвоил материал. Обычно метрика — это цифра, например, баллы за тест или скорость выполнения задания.

Представим, что нужно обучить бухгалтера работать с новой программой для распознавания первичных документов — актов, счетов, накладных от поставщиков и покупателей. Если после обучения бухгалтер стал вносить документы быстрее, например, теперь он тратит на это 4 часа, а не 2 дня, значит, обучение эффективно.

С экономической точки зрения эффективность обучения можно измерить как обычный коэффициент возврата инвестиций — ROI. Компания вложила деньги в обучение сотрудников. Эти деньги возвращаются в виде роста продаж, клиентской базы.

Модель Киркпатрика

Популярная модель для оценки эффективности обучения — модель Дональда Киркпатрика. Она создана в середине XX века.

Эта модель состоит из 4 уровней:

1. Реакция. Сотрудники делятся, была ли информация, полученная во время обучения полезной. 

Удобно собирать обратную связь с помощью анкеты. Ее можно распечатать, собрать в гугл-форме или же привязать к платформе, на которой проходило обучение. Использование электронного анкетирования избавит от ручной обработки анкет: всю информацию можно получить в виде структурированного отчета. 

2. Усвоение. Этот этап напоминает итоговые экзамены в университете, когда сотрудник должен показать, чему его научили на курсе. Можно использовать онлайн-тесты, провести письменный экзамен или дать практический кейс для разбора.

Например, на платформе для корпоративного онлайн-обучения iSpring Learn вы можете отслеживать объем материала, который изучил каждый сотрудник, видеть его промежуточный и итоговый результат. Система собирает детальную статистику и помогает контролировать, кто действительно учится, а кто нет. Вы можете отслеживать уровень подготовки в каждом филиале и подразделении, оценивать рейтинги успеваемости и прогресс сотрудников. 

До обучения полезно провести входное тестирование. Если сотрудник набрал максимум баллов, скорее всего, курс ему не нужен и лучше изменить программу обучения до ее начала. 

3. Поведение. Нужно узнать, повлияло ли обучение на качество работы сотрудника. Например, копирайтер прошел курс по работе с нейросетями, которые создают иллюстрации. Теперь он самостоятельно оформляет посты и предлагает идеи по оформлению. Также полезно побеседовать с руководителем сотрудника, это поможет оценить результаты более полно.

4. Результаты. Зависят от цели. Например, вы хотите повысить квалификацию у сотрудников отдела продаж. Положительный итог — закрытых сделок стало больше, увеличилась выручка. 

Простая для сотрудников, мощная для бизнеса

Обучайте сотрудников онлайн, следите за результатами и помогайте бизнесу расти

Модель Бринкерхоффа

Еще один метод оценки — модель Бринкерхоффа. Он известен также как «Метод успешного кейса». Модель разработал профессор университета Западного Мичигана Роберт Бринкерхофф.

В ней 5 ключевых этапов:

1. Планирование оценки. На первом этапе определяют основные цели и критерии успеха обучающей программы. Также выбирают команду, которая будет проводить оценку.

2. Отбор случаев успеха и неудач. Выявляют сотрудников, которые успешно применяют полученные знания, и тех, кто не смог использовать результаты обучения. Всего отбирают два типа кейсов — успешные и неуспешные.

3. Поиск доказательств и выявление подробностей. Когда готов список наиболее удачных и наименее успешных случаев, проводят их анализ. Бринкерхофф предлагает использовать для этого метод интервьюирования. Начать нужно с проверки, можно ли подтвердить успех документально, с помощью KPI, отзывами клиентов, оценками коллег и руководителей.

Далее важно установить, что положительные изменения в работе зависят от обучения. Например, сотруднику купили более мощный компьютер. Скорость работы выросла, но со знаниями это не связано. 

4. Обработка и интерпретация данных. Сравниваютинформацию об участниках из обеих групп. Бринкерхофф отмечает, что анализ данных часто выявляет определенные закономерности. Они показывают, как можно улучшить образовательные программы или рабочие процессы.

К примеру, участники с лучшими результатами могли получать поддержку и обратную связь от наставников. А те, кто не добился успеха, оставались без нее.

5. Анализ и документирование результатов. Делают выводы о том, как обучение влияет на организационную производительность. Их оформляют в отчеты, которые также включают рекомендации по улучшению обучающих программ. 

Оценка показывает пользу корпоративного обучения для бизнеса, помогает выявить его недостатки. В этом помогают системы дистанционного обучения. Они автоматизируют сбор и обработку данных, снижают рутинную нагрузку. Запустить дистанционное обучение в своей компании можно буквально за день на платформе iSpring Learn. Она поможет не только организовать учебный процесс ваших сотрудников, но и предоставит все аналитические данные об эффективности обучения.

Простая для сотрудников, мощная для бизнеса

Обучайте сотрудников онлайн, следите за результатами и помогайте бизнесу расти

Реклама: ООО «Ричмедиа», ИНН: 1215226458, erid: LjN8K2HKL

Начать дискуссию

Первичные документы

Первичка может быть любая, но с обязательными реквизитами

Расходы, которые учитывают при расчете налога на прибыль, должны быть подтверждены документам.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
iSpring
Управление персоналом

Как измерить эффективность обучения персонала

Не каждый руководитель умеет определять, как влияет обучение персонала на финансовый результат компании. Из-за этого сложно понять, не зря ли компания вкладывает деньги в учебу своих сотрудников. Разбираемся, как измерять результаты обучения.

Как измерить эффективность обучения персонала
Криптовалюта

Минфин предложит поправки в законопроект о майнинге

Из-за сложностей в определении курса биткоина, налоги майнеров привяжут к базе потребляемой энергии. Она в среднем будет эквивалентна налогу на прибыль.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Центр Финансового Управления
Аудит

Обязательный аудит или инициативный: какой нужен именно вашей компании в 2024 году

Узнайте, какой аудит стоит провести в этом году именно вашей компании, чтобы избежать санкций проверяющих.

Обязательный аудит или инициативный: какой нужен именно вашей компании в 2024 году
Интернет и IT

Минпромторг выделит субсидии, чтобы снизить цену российских процессоров

Отечественные чипы и процессоры могут подешеветь до уровня импортной электроники.

1
Личные финансы

Россияне тратят на содержание домашнего питомца 5-8 тысяч рублей в месяц

Содержание собак обходится в среднем на несколько тысяч дороже, чем кошек.

5

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНС: налоговики списали старый долг со счета ИП, что делать

У ИП как у физлица один ИНН и один ЕНС. Поэтому налоговики без сомнений списывают налоговые долги физического лица с его ЕНС, провоцируя недостаток средств для внесения текущих платежей ИП. Что делать, если бюджет за ваш счет пополнили дважды?

ЕНС: налоговики списали старый долг со счета ИП, что делать
Максим Лагутин
Интернет и IT

Практические советы по защите информации. Как себя обезопасить в сети

Вы сможете повысить безопасность при работе в интернете, следуя этим практическим советам.

3
Иван Шестак
Обзоры для бухгалтера

Топ-7 книг для предпринимателя: что почитать про управление и стратегии

Предпринимателю ничто не заменит личный опыт и шишки, который он набил в процессе. Но иногда полезные и интересные советы можно найти в бизнес-литературе — главное, знать, где искать. Чтобы вы не тратили время на поиск, команда «Финансиста» подготовила интересную подборку для предпринимателей.

Топ-7 книг для предпринимателя: что почитать про управление и стратегии
Экономика России

Доходы от приватизации предприятий превысили 11 млрд рублей

Годовой план по продаже государственного имущества перевыполнили в 10 раз за полгода.

НДФЛ

Семья с двумя детьми не платит НДФЛ с продажи старой квартиры, если купила новую

При соблюдении ряда условий доход от продажи жилья при любом сроке владения не облагается НДФЛ для семей с двумя и более детьми.

Налоговые штрафы

Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности

Вы выдали доверенность на представление отчетности, а доверенное лицо допустило просрочку – и теперь налоговая хочет вас оштрафовать. Можно ли переложить этот штраф на виновного представителя?

Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности

Разборы законов

1 341
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Консультации теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций

Грядет налоговая реформа. В связи с увеличившимся потоком вопросов по поправкам мы изменили сервис «Консультации». Теперь количество консультаций зависит от периода подписки «Клерк.Премиум». Кроме этого задать вопрос экспертам «Клерка» теперь можно только через раздел «Консультации», а не на форуме или в нашем телеграм-канале.

Консультации теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций
6
Наталья Горячая
Самозанятые

А ты знаешь, что с самозанятыми больше нельзя работать?! Вышел указ, по которому всех, кто работает самозанятыми, вызовут на ковер

Не, можно, конечно, и так, если вам очень хочется. А для тех, кто привык сначала прочитать первоисточник, а потом возмущаться, повторю, что с 1 марта 2024 года часть сведений, составляющих налоговую тайну, из ФНС перетекают в Минтруд.

1
Кредитование

Банки не смогут самостоятельно повышать кредитный лимит

Депутаты считают повышение лимита по кредитам и кредитным картам навязыванием невыгодных условий для заемщиков.

Налог на прибыль

Российские компании заплатили 7,9 трлн рублей налога на прибыль, хотя их доходы упали

Доходы компаний упали на 36%, а прибыль организаций выросла на 23% и составила 38,2 трлн рублей.

1
Евгений Спиридонов
Банки

Денежный поток: как вас видят банкиры и кредиторы

По данным Росстата, более 50% малых предприятий в России закрываются в первые три года работы, и главная причина – проблемы с денежными потоками. Но что если бы вы могли предвидеть и предотвращать финансовые «отлив» в вашем бизнесе?

Денежный поток: как вас видят банкиры и кредиторы
1
proffnalog
НДС

Власти решили смягчить условия по НДС для бизнеса на «упрощенке»

Минфин в поправках ко второму чтению налогового законопроекта планирует разрешить предприятиям, покупающим товары или услуги у бизнеса на «упрощенке», предъявлять к вычету НДС, начисленный по специальным ставкам 5 и 7%.

1

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: определились с налогом на длинные вклады, пособия уволенным беременным увеличат, трудовые права защитят

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
13

Интересные материалы

Пользователи интернета

Роскомнадзор заблокировал почти 34 тысячи фейковых сайтов

Система «Антифишинг» с 2022 года выявила 215 тысяч мошеннических сайтов, которые подделывают инвестиционные площадки, ресурсы банков и интернет-магазинов.