Таксономия Блума для создания курса и проверки знаний сотрудников

Компании могут вкладывать сотни тысяч рублей в обучение персонала, но это может не приносить результата, если учебный план плохо продуман. Например, если изучать только теорию, то через некоторое время сотрудники забудут больше половины или даже не поймут, как использовать полученную информацию. Если обучаться лишь на практических тренингах, у работников могут остаться пробелы в знаниях, так как они не изучили базу.

Есть система, которая поможет последовательно обучать сотрудников, чтобы они овладели теорией и смогли использовать знания в работе. Мы говорим про таксономию Блума. С ее помощью учат школьников, студентов, сотрудников компании. Принципы таксономии можно применять практически в любом обучении.

В статье разберем:

что такое таксономия Блума;

6 когнитивных уровней таксономии Блума;

как создать учебный курс по таксономии Блума;

как проверять знания по таксономии Блума.

Что такое таксономия Блума

Таксономия Блума — это педагогическая система, которая помогает структурировать учебный процесс и проверять глубину знаний обучающихся.

В середине прошлого века американский психолог Бенджамин Блум заметил, что большинство экзаменационных вопросов было на заучивание. Они не проверяли способность рассуждать и применять знания на практике. Это значит, что обучение не достигало главной цели.

Психолог Бенджамин Блум — руководитель группы ученых, которые разработали таксономию Блума/peoples.ru

С группой ученых из Чикагского университета Бенджамин Блум разработал свою систему получения и проверки знаний — таксономию Блума.

Исследователи изобразили ее в виде пирамиды — от низших уровней (ступеней) когнитивного процесса к высшим. Получается, обучение разбивается на отдельные ступени, которые последовательно должен преодолеть обучающийся.

Всего выделили шесть когнитивных уровней: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. На первой ступени ученик должен овладеть базовой теорией, а на последней — делать самостоятельные выводы и оценки, строить гипотезы.

По задумке Блума, это должно устранить несоответствия между целями учебных программ и фактическими результатами.

В статье мы будем рассматривать оригинальную версию таксономии, которая касается только когнитивной сферы (освоения знаний). Но еще есть доработанные варианты, в которые добавили другие сферы — аффективную (эмоции) и психомоторную (действия). А в 2000 годах пересмотрели структуру пирамиды и названия ступеней. Тем не менее чаще всего продолжают пользоваться первоначальной версией.

6 когнитивных уровней таксономии Блума

Оригинальная версия пирамиды таксономии Блума, которая была разработана в 1956 году. Начинать обучение следует с нижнего уровня — «Знание»

Рассмотрим подробнее когнитивные уровни таксономии Блума.

Знание. На первой ступени когнитивного процесса учащиеся запоминают теоретическую информацию и учатся ее воспроизводить письменно или устно: учат базовые концепции, факты, термины.

Понимание. Учащиеся пробуют интерпретировать усвоенную информацию: объяснять цели, формулировать основные идеи, переводить из одной формы в другую — например, оформить данные в виде таблицы или графика и наоборот.

Применение. Обучающиеся должны уметь на практике применять полученные знания. При этом важно научиться использовать их за пределами сценариев в учебнике. Например, менеджер по продажам изучил продукт и демонстрирует, как отрабатывает возражения клиента.

Анализ. Ученики должны уметь разбивать информацию на составные части, понимать их организацию и взаимосвязь, а также использовать критическое мышление, находить логические ошибки. Для этого обучающимся следует проводить разные операции с информацией: противопоставлять, сравнивать, дифференцировать, делать выводы.

Синтез. Если на предыдущем уровне нужно было уметь разделять информацию, то здесь — наоборот, комбинировать ее, соединять части материала в целостную структуру. Это процесс разработки собственных идей, концепций, нестандартного решения задач. Допустим, менеджеру проектов нужно решить кейс: утром в понедельник необходимо представить презентацию клиенту, но в пятницу выясняется, что она готова только на 30%, а дизайнер заболел и не сможет закончить. Менеджер должен предложить решение проблемы.

Оценка. На самом высоком уровне когнитивного процесса обучающиеся могут судить о методах и идеях на основе внешних критериев и внутренних стандартов. Они должны быть способны оценивать логику построения материала, точность выводов, отличать факты от оценочных суждений и т. п. Еще сюда относится оценка своих действий. Например, маркетолог запустил неудачную рекламную кампанию и может проанализировать, что именно пошло не так, и больше не допускать подобных ошибок.

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Как создать учебный курс по таксономии Блума

Учебная программа должна состоять из шести ступеней, которые мы рассмотрели выше. Для каждой из них нужно расписать цели и методы обучения. Для удобства ко всем уровням таксономии продуманы ключевые глаголы, они помогут правильно сформулировать цели. Далее на примерах рассмотрим, как составлять курс по системе Блума.

I уровень — знание

Цель. Чтобы поставить цель, нужно ответить на вопрос: «Что должны запомнить сотрудники после изучения первого модуля?» Например, запомнить ассортимент компании, выучить технические характеристики продуктов, пересказать историю фирмы. На этом уровне и на других можно одновременно ставить несколько целей.

Ключевые глаголы для постановки целей. Назвать, запомнить, перечислить, выучить, пересказать, указать, записать, освоить.

Примеры методов обучения. Дать сотрудникам ознакомиться с каталогами и презентациями о компании и продуктах, предоставить обучающие статьи, видеоролики или провести очную лекцию.

Теоретическую информацию можно изучать онлайн. Например, как в курсе iSpring «Создание презентаций». Сотрудник может проходить курс через телефон, планшет или компьютер в удобное время и в любой момент возвращаться к материалам, если что-то осталось непонятным.

II уровень — понимание

Цель. Ответ на вопрос: «Что должны понять сотрудники после изучения этого модуля?» Например, понять технические характеристики продуктов и суметь объяснить их другим. Пояснить, каким образом можно использовать SWOT-анализ и для каких целей. Объяснить, как социальные медиа могут помочь привлечь молодую аудиторию.

Ключевые глаголы для постановки целей. Понять, объяснить, пояснить, определить, рассказать, интерпретировать, суметь, привести пример.

Примеры методов обучения. Групповые дискуссии, разбор практических случаев, демонстрации продуктов, создание концептуальных карт — визуализация информации для наглядности и лучшего понимания.

Чтобы помочь учащимся глубже погрузиться в тему обучения и понять все нюансы, можно использовать наглядную инфографику, как в примере из курса «Установка и замена радиаторов» на платформе iSpring.

III уровень — применение

Цель. Ответ на вопрос: «Как сотрудники смогут использовать полученные знания?» Например, составлять SWOT-анализ, рассчитывать ROI для маркетинговой кампании, демонстрировать возможности продукта.

Ключевые глаголы для постановки целей. Составить, рассчитать, демонстрировать, вычислить, решить, скорректировать, уметь.

Примеры методов обучения. Ролевые игры, кейс-стади, практические задания, тренинги.

Тренироваться применять полученные знания можно в интерактивных курсах. Например, в iSpring есть коммуникативные тренажеры, в которых сотрудники отрабатывают навыки общения.

IV и V уровни — анализ и синтез

Цель. Ответ на вопрос: «С какой информацией и как сотрудникам нужно уметь работать?» Например, анализировать потребности клиентов и предлагать им выгодные предложения, выявлять причины падения продаж, сравнивать результаты маркетинговых стратегий и уметь разрабатывать свои.

Ключевые глаголы для постановки целей. Анализировать, сравнивать, классифицировать, детализировать, выявлять причины, обобщать, распознавать, структурировать, создавать, разрабатывать.

Примеры методов обучения. Практические семинары, обучающие симуляции, кейс-стади.

Пример интерактивного курса в iSpring «Эмоциональная компетентность». Сотруднику нужно проанализировать действия виртуального героя и попытаться определить его темперамент.

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VI уровень — оценка

Цель. Ответ на вопрос: «Какие самостоятельные оценки, выводы или гипотезы должны уметь делать сотрудники?» Например, оценивать преимущества и недостатки маркетинговых кампаний конкурентов и находить рабочие инструменты для запуска своей рекламы. Выдвигать гипотезы о привлечении внимания новой целевой аудитории. Адаптировать маркетинговые стратегии под разные сегменты рынка.

Ключевые глаголы для постановки целей. Оценивать, адаптировать, выдвигать гипотезы, тестировать, изобретать, модифицировать, развивать, планировать, организовывать, возглавлять.

Примеры методов обучения. Разработка кейсов, симуляции, ролевые игры, обсуждение, дебрифинг.

Ниже пример, как может выглядеть план обучения продавцов-консультантов по таксономии Блума.

Последний уровень «Оценка» особенно важен для руководителей направлений. Ведь они должны уметь самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения.

Как проверять знания по таксономии Блума

По таксономии Блума можно не только составлять учебные программы, но и проверять знания.

Принцип такой же: есть шесть ступеней, которыми должен овладеть обучающийся. Проверка начинается с первого уровня «Знания» и дальше, последовательно вверх, по пирамиде Блума. Перейти на следующую ступень можно, только если справился с вопросами на текущей. Например, если сотрудник не смог расшифровать аббревиатуру SWOT, то он не перейдет к вопросам второго уровня «Понимание». Его следует отправить снова изучать теоретический материал.

Рассмотрим проверку знаний на примере для каждого уровня.

Проверять знания можно с помощью тестирования, индивидуального интервью, заданий на написание эссе, ролевых игр. Иногда компании для каждого уровня таксономии Блума разрабатывают разные методы проверки знаний.

Вопросы по системе Блума помогают также оценивать учебный план. Например, если большинство работников заваливают проверку на одном и том же уровне, значит, есть проблема. Возможно, у сотрудников недостаточно времени для освоения множества информации. Может быть, материал устарел или нерелевантен, поэтому специалисты не понимают, как применять знания в работе.

iSpring Suite + Learn для проведения онлайн-обучения и тестирования персонала

С iSpring Suite + Learn можно обучать сотрудников и проверять их знания по таксономии Блума и не только.

iSpring Learn — это LMS, которая поможет выстроить обучение персонала в компании. Вот чем она полезна:

Поможет организовать обучение. В iSpring Learn можно загрузить учебные материалы и предоставить доступ к ним сотрудникам. В качестве обучающих материалов могут быть курсы, лонгриды, видеолекции, гайды, чек-листы. Поможет обучать сразу множество сотрудников. Все, что нужно — это один раз разработать обучающие материалы и тесты к ним, а потом назначать их работникам. Они получат уведомление и смогут учиться в любое время с телефона, планшета или компьютера. Предоставит подробную аналитику. Система покажет, кто начал и окончил обучение, кто прошел тест и насколько хорошо с ним справился, где допустил ошибки. iSpring сформирует зоны роста для каждого сотрудника, чтобы наглядно увидеть, в каких областях он отстает, а в каких преуспевает.

Пример программы обучения, которую составили в iSpring Learn

iSpring Suite — это конструктор, который поможет создать интерактивные курсы и тесты. Чем он полезен:

Позволит сделать курс из презентаций в PowerPoint. Если установить iSpring Suite на компьютер, в PowerPoint появится набор готовых инструментов для создания курса. Останется только разработать для него слайды с текстом, иллюстрациями и видео. Поможет геймифицировать обучение. Сотрудники будут сильнее вовлекаться в учебу, если добавить в курсы диалоговые тренажеры, виртуальных героев, интерактивные диаграммы. В iSpring Suite есть 14 способов интересно подать материал. Поможет составить тесты на проверку знаний со всех сторон. При создании теста на выбор будет 14 типов заданий: классические с вариантами ответа, эссе, соответствие, заполнение пропусков и другое. Еще можно назначать баллы и штрафы за ответы, добавлять видео, музыку и обратную связь при ошибках.

Пример диалогового тренажера в iSpring Suite. Сотрудники смогут отрабатывать навыки общения и стратегии поведения в различных ситуациях

Резюме

Таксономия Блума — это педагогическая система, которая помогает структурировать учебный процесс. Благодаря ей учащиеся глубоко погружаются в тему и могут в дальнейшем использовать на практике полученные знания. В таксономии Блума шесть уровней (ступеней) когнитивного процесса: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. Важно обучаться по порядку, так как все ступени взаимосвязаны. По таксономии можно составлять обучающие курсы для сотрудников. Для этого обучение делят на блоки, которые соответствуют каждому уровню системы. Для них также прописывают учебные цели и методы обучения. По системе Блума можно проверять знания сотрудников. Для каждой ступени таксономии разрабатывают вопросы. Если работник не справился с заданием на каком-либо уровне, он не сможет идти дальше — ему необходимо будет повторить обучение.

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