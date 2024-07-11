Перенос обучения сотрудников с Moodle на платформу iSpring Learn — опыт Майнинг Элемент

Moodle — популярная LMS, на которой учатся более 415 млн человек по всему миру. Она бесплатная и способна закрыть множество потребностей бизнеса, но ее сложно обслуживать: обновлять, искать плагины, регистрировать пользователей и т. д.

Несмотря на трудности и неудобства, бизнес продолжает использовать Moodle. Не все решаются перестраивать корпоративное обучение и переносить его на другие платформы, хотя практика показывает, что этот шаг может увеличить эффективность развития персонала в разы. Например, именно так получилось в производственной компании Майнинг Элемент.

В интервью Евгения Капустина, менеджер по обучению и развитию персонала Майнинг Элемент, поделилась опытом переноса материалов с Moodle на iSpring Learn. Она рассказала, с какими сложностями столкнулась компания, как их преодолела и каких результатов достигла.

Евгения Капустина, менеджер по обучению и развитию персонала Майнинг Элемент

Майнинг Элемент производит детали для горнорудного оборудования: изнашиваемые и запасные части дробилок, гидротранспорта и мельниц, мельничную футеровку, конвейерные компоненты, а также комплектующие для подземных самоходных машин. У компании 279 партнеров-изготовителей и более 120 000 изделий в каталоге.

Компания ежегодно расширяет продуктовую линейку. Менеджерам нужно знать характеристики, цены, наличие на складе, сроки поставки и варианты исполнения каждой позиции из заказов, чтобы успешно продавать, а инженерам нужно понимать их устройство и методы производства. Поэтому сотрудники Майнинг Элемент регулярно проходят тренинги и курсы.

Раньше для обучения компания использовала Moodle, но два года назад поменяла платформу.

Инженер Майнинг Элемент сканирует деталь шламового насоса для создания технической документации под производство

— Расскажите, как ваша компания использовала Moodle?

— Moodle была платформой для всех подразделений Майнинг Элемент: российского, китайского и европейского. Мы использовали ее, чтобы централизованно обучать сотрудников. Например, проводили онбординг, предлагали курсы по Masterdata и «Битриксу», создавали библиотеки с материалами.

Летом 2022 года российский сегмент бизнеса отделился, и необходимость в такой комплексной платформе отпала.

Мы задумались о переходе на другую LMS, которую было бы удобно использовать в нашем филиале, однако еще пару месяцев оставались на Moodle. За несколько лет работы с ней у нас накопилось много контента и авторских программ от экспертов компании, поэтому нужно было время, чтобы выбрать подходящую платформу и перенести материалы.

— Почему вы решили перейти с Moodle на другую LMS?

— Платформа не давала отслеживать прогресс пользователей и выгружать отчеты по курсам. Из-за этого HR-специалистам приходилось спрашивать каждого сотрудника лично, сколько материалов он изучил и какие сложности у него возникли. Мы не могли объективно оценить прогресс специалистов и скорректировать траекторию их обучения.

Кроме того, Moodle — технически сложная платформа. Чтобы расширить ее базовый функционал и подключить, например, систему отчетности, нужны специальные плагины.

Мы не умели устанавливать их самостоятельно, поэтому просили помощи у IT-отдела. Но пока специалисты добирались до наших задач, проходило много времени, поэтому мы не могли своевременно улучшать качество обучения.

Например, без подробных отчетов по курсам мы не знали, как часто ошибаются сотрудники и где у них возникают проблемы. Из-за этого не понимали, что добавить в учебные материалы и как увеличить эффективность обучения.

Наконец, мы планировали ввести оценку персонала методом «360 градусов». Во время нее руководитель, коллеги, а иногда и клиенты оставляют отзывы о компетенциях сотрудника.

Оценка нужна, чтобы составлять траектории обучения специалистов. Но запускать ее на Moodle не хотели из-за сложности обслуживания. Слышали, что оценка «360 градусов» есть на iSpring Learn. Решили посмотреть, какие еще функции предлагает платформа и насколько она удобна.

— Откуда вы узнали об iSpring Learn и какие еще платформы рассматривали?

— В компании, где я раньше работала, тоже искали альтернативу Moodle. Одним из вариантов был iSpring Learn — так я и познакомилась с платформой. Сразу отметила ее функционал, удобный интерфейс и простоту освоения.

Поэтому, когда в Майнинг Элемент заговорили о переносе обучения, я сразу предложила коллегам эту LMS. Сравнили ее с двумя другими — WebTutor и Motivity. По соотношению цены и качества выиграл iSpring.

— Как вы тестировали iSpring Learn?

— Подключили демодоступ для HR-департамента и создали небольшую траекторию обучения. Особое внимание уделили отчетам, которые формирует iSpring Learn: на Moodle их сильно не хватало. Например, увидели, что на новой LMS сможем фиксировать время прохождения курса, количество ошибок и активность пользователей. Поняли, что на платформе есть все, что нужно, и захотели использовать ее для обучения сотрудников.

— Как переносили курсы с Moodle и с какими трудностями столкнулись?

— Переход на iSpring Learn занял месяц. У нас не было специальных плагинов для автопереноса контента с платформы Moodle, поэтому все делали вручную, вдвоем со стажером.

Работу поделили на три этапа. На первом выгружали материалы с Moodle. У нас большая библиотека курсов, которые создавали эксперты компании Mining Element.

Терять такую базу знаний не хотелось — все нужно было сохранить и аккуратно перенести на iSpring Learn. Если не могли скачать целиком какие-то курсы, копировали их постранично.

В библиотеке Moodle было более 30 курсов, которые пришлось переносить вручную

На втором этапе сортировали контент. В архиве компании хранилось много ненужных материалов: записи рабочих встреч, видео со старых конференций. Такие файлы мы отсеивали, чтобы они не занимали места на iSpring Learn.

На третьем этапе загружали контент в новую LMS. Старались сразу собирать материалы в курсы, создавать модули обучения. Например, лонгриды и тесты для новичков объединили в отдельную траекторию для онбординга.

— Помогала ли команда iSpring во время переноса обучения?

— Да, 24/7 с нами на связи была Дарья — менеджер iSpring. Она быстро отвечала на все вопросы и помогала, если возникали трудности. Например, когда нам потребовалось синхронизировать LMS с Outlook и Microsoft Teams, Дарья оперативно подключила к работе IT-специалистов iSpring. Они быстро уладили вопрос.

Чтобы разобраться в функциях платформы, смотрели обучающие видеоролики. В них команда iSpring подробно и доступно объясняет, как использовать LMS. Благодаря этому освоили площадку быстро и без проблем.

— Как сотрудники отреагировали на новую LMS?

— Настороженно. Опыт с Moodle был не самым удачным, и сотрудники не осознавали, какую пользу может приносить онлайн-обучение.

Чтобы привлечь сотрудников в LMS, анонсировали ее на корпоративном портале «Битрикс». Затем на общем собрании объяснили, почему выбрали именно iSpring Learn и как теперь будет проходить обучение. А чтобы сотрудникам было проще освоиться, записали скринкасты о том, как работает система, какие инструменты в ней есть, где найти учебные материалы.

Также мы заинтересовали руководителей разделом «Моя команда», в котором можно наблюдать за прогрессом обучения сотрудников: сколько курсов они прошли, какие задания просрочили или решили с ошибками.

Такой прогрев помог повысить интерес к новой LMS. В день запуска сотрудники по личной инициативе знакомились с платформой и обсуждали ее с коллегами, а на изучение всех важных функций и полную адаптацию команды к iSpring Learn ушло около полугода.

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— Как вы сейчас развиваете специалистов и какие инструменты используете?

— Каждого сотрудника обучаем по индивидуальному плану развития, который составили по результатам оценки «360 градусов».

В траектории развития специалиста есть две части. Первая — очные лекции и тренинги с приглашенными преподавателями. Вторая — онлайн-курсы. Стараемся делать их максимально разнообразными и полезными, чтобы сотрудники активнее использовали платформу.

Например, в конструкторе iSpring Suite создаем диалоговые тренажеры и тесты, записываем видеоуроки с участием наших экспертов. Заметили, что если человек видит на экране коллегу, он с большим интересом проходит курс.

В видеокурсе по «Битрикс24» специалист Майнинг Элемент показывает, как работать с корпоративным порталом

Когда материалы готовы, загружаем их на iSpring Learn и назначаем пользователям. После каждого модуля даем тесты, чтобы проверить остаточные знания. Например, в курсе для финансового отдела компании предлагаем задания с открытым ответом — приводим данные и просим рассчитать EBITDA.

Также у нас есть библиотека курсов iSpring Learn, которую мы купили после переноса обучения. Эти материалы необязательные, но сотрудники проходят их с удовольствием. Например, многим понравился модуль по встречам в формате 101 и курс по эмоциональному интеллекту.

После обучения анализируем отчеты: где возникли сложности и как можно помочь сотруднику. Раз в квартал фиксируем самые популярные курсы, чтобы понять интересы команды.

В отчетах iSpring Learn HR-специалисты видят, сколько курсов прошли сотрудники и какие баллы получили за каждый модуль

— Расскажите подробнее об оценке «360 градусов»: как вы ее проводите и каких результатов добились?

— Мы опробовали оценку «360 градусов» в прошлом году: проверили компетенции всех сотрудников Mining Element. Метод так понравился, что решили использовать его регулярно.

Для оценки разделили навыки на три категории: для линейных сотрудников, управленческой команды и топ-менеджмента. Подготовили разные требования к проявленности компетенций для каждой роли. Например, разработчику в блоке «Коммуникация» нужно было набрать один балл, а менеджеру — три. Если специалист получал меньше баллов, мы вносили необходимые курсы в индивидуальный план развития.

Чтобы специалистам было проще искать материалы в LMS, каталог курсов разделен по компетенциям из модели компетенций компании

Перед первым оцениванием встретились с командой, объяснили, зачем внедряем этот метод и как он поможет сотрудникам. Проговорили, что оценка поможет развить компетенции и не влияет на KPI. После ответили на вопросы и раздали памятки. Даже создали ознакомительный курс, чтобы подготовить людей к оцениванию.

С оценкой методом «360 градусов» подход к обучению стал системнее. Теперь мы составляем ИПР для каждого сотрудника и развиваем конкретные навыки и качества.

— Какие еще процессы в компании вы улучшили с помощью iSpring Learn?

— Мы структурировали онбординг. Раньше из-за сложностей платформы новым специалистам приходилось долго разбираться в последовательности материалов, а менеджерам было тяжело отследить результаты. Теперь новички проходят по 10–15 курсов, привязанных к должности, и решают рабочие кейсы с наставниками. Такой подход помог сократить адаптацию новых сотрудников до двух недель — с Moodle она занимала около месяца.

Могу также отметить, что с iSpring Learn сотрудникам стало легче делиться опытом друг с другом. Например, недавно специалисты конструкторского отдела прошли внешнее техническое обучение, а затем предложили создать онлайн-курс на iSpring Learn для всей команды.

Для меня подобные инициативы — индикатор успеха. Люди видят ценность в платформе — значит, мы все делаем правильно.

Одна из траекторий обучения, которую предлагает Майнинг Элемент сотрудникам в iSpring Learn

— Какие советы вы можете дать тем, кто собирается переносить обучение с одной платформы на другую?

— У меня три рекомендации:

Проанализируйте материалы на старой платформе. Составьте структуру всех курсов — это поможет решить, что вам нужно на новой LMS, а что нет. Не торопитесь. Лучше потратить чуть больше времени на перенос обучения, чем сделать все быстро и с ошибками. Экспериментируйте с форматами и просите фидбэк у сотрудников. Обратная связь поможет выяснить, как развивать онлайн-обучение и какой контент нравится команде.

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