18 лучших курсов по педагогическому дизайну

Расскажем, кто это и чем занимается, какими инструментами пользуется и какими знаниями должен обладать. А также разберем 18 русскоязычных курсов по педагогическому дизайну.

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Главная задача педагогического дизайнера — создавать эффективные курсы, где обучающимся интересно учиться и они получают новые знания. В корпоративном обучении разработчик курсов еще ориентируется и на цели заказчика. Он добивается, чтобы в результате того, что каждый работник повышает уровень квалификации, компания решала свои бизнес-задачи.

Педагогический дизайн — это подход к созданию учебного контента как системы. Дизайнер может специализироваться на работе с детьми и взрослыми, строить карьеру в самых разных сферах: обучать и сотрудников производства, и офисных работников, педагогов. Он может создавать очный образовательный продукт, а может быть разработчиком электронных курсов и обучения или делать программу в смешанном формате.

Визуальные редакторы . Например, в Photoshop или Figma удобно собрать структуру урока, нарисовать наглядную схему. Иногда Figma используют как интерактивную доску, где работает тренер и обучающиеся.

Вебинарные комнаты , инструменты для проведения онлайн-встреч. Педдизайнер знает, по каким параметрам выбирать сервис для вебинаров. Например, если нужна совместная работа педагога и учеников на онлайн-уроке, бывает полезно использовать интерактивную доску. Или отслеживать активность обучающихся на семинарах с большим количеством участников. Не во всех сервисах есть такие функции.

Нейросети . Современные технологии помогают педагогическим дизайнерам автоматизировать часть процессов. Например, помочь в составлении тем для образовательного курса, собрать тестовые задания на основе контента из урока, нарисовать иллюстрации.

При выборе LMS важно смотреть, какие метрики есть в отчетах системы. Например, в iSpring Learn таких отчетов — 27. Можно анализировать прогресс учащихся индивидуально и по группам, отслеживать эффективность курсов и отдельных заданий.

Learning management system, LMS — платформы управления обучением. Это сервисы, куда разработчик электронных курсов загружает курсы, отслеживает эффективность образовательной программы, управляет обучением. Педагогический дизайнер должен знать принципы работы LMS, понимать, по каким критериям выбирать такой сервис.

Конструктор курсов — программы, которые помогают собрать контент в полноценные уроки, презентации. Иногда простые конструкторы входят в состав LMS. Обычно это сервисы, где можно быстро собрать лендинг из текста, иллюстраций и файлов на скачивание. Более сложные программы помогают сделать интерактивные уроки, тренажеры, тесты с многообразными заданиями.

Чтобы создавать курс, педдизайнер должен уметь работать со следующими инструментами.

Проверенные временем решения для любой отрасли и сценария обучения

языки программирования. Необязательная область знаний для педагогического дизайнера, но если специалист обладает ими, ему легче сделать интересный продукт, добиться результата, которого он хочет. Например, в некоторых конструкторах курсов можно менять интерфейс при помощи HTML5 и CSS и так значительно расширить возможности сервиса. А знание JavaScript помогает добавить интерактив в уроки. Причем не обязательно уметь программировать в совершенстве, но эти знания помогают ставить IT-специалистам четкие задачи и быстро добиваться от них желаемого результата.

основы графического дизайна. Педдизайнер должен знать, как электронный курс воспринимается обучающимися. Что-то может подсознательно раздражать студента, например, если на экране много контрастных деталей, шрифт слишком мелкий или чрезмерно крупный, элементы стоят так, что неправильно соотносятся друг с другом. И даже если контент превосходный, неверная подача материала может испортить впечатление от курса и снизить его эффективность;

копирайтинг. Очень важно понимать, как через текст донести до читателя информацию. Или как сделать сценарий видеоурока;

основы геймификации. Эти знания помогут сделать уроки интереснее, мотивировать персонал к обучению;

основы работы с LMS и конструкторами курсов, а также современный рынок этих сервисов;

основы педагогики и психологии. Если дизайнер планирует работать с определенной аудиторией, например, только со взрослыми, нужно дополнительно изучать этот профиль, то есть, андрагогику;

Вот что должен знать разработчик курсов :

Этой профессии пока не обучают в вузах. Но хорошим фундаментом может стать педагогическое образование, глубокое знание методики преподавания. Но даже если нет такого профильного диплома, все равно можно стать педагогическим дизайнером — курсы нередко охватывают больший объем необходимых знаний.

18 лучших русскоязычных курсов для успешного педагогического дизайнера

Не все курсы по педагогическому дизайну охватывают перечисленные выше области знаний. Но выбирая программу обучения этой профессии, стоит ориентироваться на то, какой объем она охватывает. Также важно обратить внимание, есть ли обратная связь в курсе. Лучше, чтобы была возможность связаться с преподавателем и прояснить непонятные темы или получить помощь по своему проекту. Если вы начинаете с нуля и у вас нет диплома педагогического или психологического вуза, хорошим подспорьем для старта карьеры будет сертификат — не во всех онлайн-школах он есть. И для этих же случаев важно оценить, помогает ли школа или академия в трудоустройстве. Рассмотрим 18 русскоязычных образовательных программ для педагогических дизайнеров, при обучении на которых можно узнать об основах профессии или улучшить свои навыки.

«Как создать электронный курс с нуля» — «Академия iSpring»

«Академия Айспринг» — лицензированная организация. Ее специалисты разработали ряд программ для педагогических дизайнеров — курсы повышения квалификации и интенсивы. Программа. «Как создать интересный электронный курс» — интенсив, который состоит из цикла видеоуроков и практических заданий для начинающих разработчиков онлайн-обучения. Курс включает темы: оформление уроков без дизайнера. Практические задания помогают освоить основы композиции, типографики, верстки;

монтаж видеолекций. Обучающиеся работают со встроенным видеоредактором в конструкторе iSpring Suite;

сбор онлайн-тестов. Подбор разного типа заданий под образовательные задачи, настройка обратной связи и защита от списывания;

проектирование диалоговых тренажеров — сложных тестов с обратной связью от виртуальных персонажей;

создание электронных курсов от идеи до полноценного проекта;

аналитика — на какие метрики смотреть, чтобы оценить эффективность курса, отдельных уроков и заданий и что делать, если данные не очень хорошие. Уроки дополнены списком литературы, чек-листами, ссылками на статьи и коллекцией бесплатных сервисов. Также совет и другие полезные материалы можно найти в чате с однокурсниками и выпускниками программы. Все видеоуроки доступны сразу после оплаты, график обучения каждый студент строит самостоятельно. Результаты работы после модуля по визуальному оформлению уроков Обратная связь: есть, преподаватели проверяют каждое практическое задание, помогают разобраться в сложных темах и сделать ваш проект лучше. Сертификат: есть, действителен в России, СНГ и США. Стоимость: 9970 р. за курс с самостоятельным прохождением, и 24 970 р. — тариф с практикой и обратной связью от преподавателей. Есть бесплатные уроки для оценки курса. Итоговый проект: в программе с практикой студенты создают микрокурс на любую тему. Помощь с трудоустройством: после получения сертификата обучающийся может зарегистрироваться на платформе iSpring Professional, где компании ищут квалифицированных специалистов. Читайте по теме: 18 лучших книг по педагогическому дизайну и eLearning, актуальных в 2024 году.

«Разработчик электронных курсов» — «Академия iSpring»

Программа. «Разработчик электронных курсов» — обучение, более глубокое и насыщенное, чем интенсив по разработке с нуля. Рассчитан на три месяца работы с преподавателями, включает многочасовые воркшопы, очные и онлайн-занятия. Курс делится на шесть модулей, по окончании каждого из которых студент сдает мини-проект. Темы: погружение в профессию. Уроки посвящены общению с заказчиком, роли разработчика образовательной программы в проекте и типам курсов. Практика — составление брифа;

методика обучения. Включает изучение моделей обучения взрослых, уроки по проектированию курса и типы проверочных заданий. Результат — готовый план работы над проектом;

сценарий. Уроки учат делать структуру курса, работать со сторителлингом и редактировать тексты;

геймификация. Студенты изучают основы геймдизайна, учатся разрабатывать правила и логику игры, а в итоге собирают квест;

дизайн и прототипирование. На занятиях будущие разработчики учатся основам графического дизайна и делают прототип курса в PowerPoint;

работа в iSpring Suite. Детальное изучение конструктора интерактивных уроков. Если студент пропускает теоретическое занятие, он может посмотреть его в записи. Чтобы получить диплом, нужно сдать все мини-проекты по модулям и защитить дипломную работу. Работа выпускника курса — теоретическая часть тренажера по коммуникативным навыкам Обратная связь: подробная, ее дают по итогам каждого выполненного проекта, а также отвечают на вопросы по непонятным темам. Сертификат: есть, выдают после сдачи всех практических заданий и дипломного проекта. Стоимость: 139 970 р., есть рассрочка, иногда бывают скидки. Итоговый проект: нужно сдать, чтобы получить сертификат. Помощь с трудоустройством: обучающийся получает сертификат и может зарегистрироваться на платформе iSpring Professional для поиска вакансий.

«Разработчик электронных курсов.PRO: Дизайн» — «Академия iSpring»

Программа. «Разработчик электронных курсов.PRO: Дизайн» — двухмесячное обучение для педдизайнеров с опытом работы. Помогает развить навыки в графическом дизайне. Включает 10 модулей, где большую часть занимают практические занятия. На уроках изучают: источники вдохновения и инструменты генерации идей;

основы UI-дизайна и поиск визуального стиля;

воздействие на восприятие через композицию и цвет;

работу с иллюстрациями, GIF, фотографиями. Основы авторского права;

углубленное изучение типографики;

копирайтинг — передачу обучающего контента через работу с текстом;

глубокую работу с iSpring Suite — изучение скрытых возможностей конструктора;

создание анимации;

работу по управлению проектом. В курс входят мастер-классы, онлайн-лекции и персональные консультации. Чтобы получить сертификат, нужно сдать все практические задания. Слайд из курса про охрану труда, которую сделала выпускница программы Обратная связь: есть — персональная консультация, отзыв по каждому выполненному заданию. Сертификат: есть, выдается после всех сданных работ. Стоимость: 79 970 р., есть рассрочка, бывают скидки. Итоговый проект: полноценный курс получается в результате выполнения заданий в каждом модуле. Помощь с трудоустройством: после получения сертификата обучающийся может зарегистрироваться на платформе iSpring Professional, где компании ищут квалифицированных специалистов.

Серия вебинаров с экспертом iSpring — «Академия iSpring»

Программа. «Быстрое погружение в инструменты» — комплекс онлайн-занятий, который полностью посвящается задачам обучающегося. Вы занимаетесь один на один со специалистом, владеющим не только знаниями по педагогическому дизайну, но также и инструментами платформы iSpring. Во время обучения наставник помогает: разработать курс в конструкторе iSpring Suite;

запустить и настроить портал в LMS iSpring Learn;

довести материал до совершенства, исходя из ваших целей и задач. Все записи занятий остаются, курс можно пересматривать сколько угодно раз. Месяц после обучения студент получает бесплатную помощь от персонального менеджера техподдержки. На курсе учат создавать уроки и задания в самых разных форматах Обратная связь: программа построена исключительно на обратной связи. Сертификат: по итогам курса нет, но можно отдельно пройти сертификацию по инструментам iSpring. Стоимость: определяется по запросу и зависит от сложности задач и количества уроков. Итоговый проект: в результате выполнения практических заданий обучающийся получает полноценный курс. Помощь с трудоустройством: нет.

«Организация дистанционного обучения и основы педагогического дизайна» — Foxford

«Фоксфорд» — большая платформа для обучения школьников и повышения квалификации педагогов. Программа. «Организация дистанционного обучения и основы педагогического дизайна» — курс, созданный прежде всего для школьных педагогов, которым сложно освоить дистанционный формат обучения детей. Программа полезна и тем, кто работает со взрослыми, так как содержит информацию по специфике проведения электронных вебинаров и курсов. Курс рассчитан на 72 часа обучения и включает шесть модулей: планирование урока. Модуль учит работать с онлайн-инструментами по подготовке к занятию;

мотивация. Приемы, помогающие поддерживать увлеченность уроками;

основы педагогического дизайна. Модуль о концепциях педдизайна;

организация дистанта. Работа со специфическим форматом, отличия от офлайн-уроков;

цифровые инструменты, подбор под конкретные задачи обучения;

оценивание результатов, способы понять эффективность уроков. Все уроки доступны сразу после оплаты, курс выложен в записи и смотреть его можно в любое удобное время. Доступ сохраняется в течение года. После аттестации можно получить диплом государственного образца, в том числе на бумаге Обратная связь: нет. Сертификат: выдается после просмотра всех уроков. Можно сдать тест и получить диплом государственного образца. Стоимость: 1690 р., на платформе бывают скидки. Итоговый проект: нет. Помощь с трудоустройством: нет.

«Построение системы обучения в компании» — «Русская Школа Управления»

«Русская Школа Управления» — организация, занимающаяся развитием персонала самых разных направлений и сфер. Школа выпускает курсы для руководителей, программы повышения квалификации в области бухгалтерии, строительства, производства. Предлагает уроки по личной эффективности и управлению персоналом. Программа. «Построение системы обучения в компании» — это курс по организации корпоративных университетов и разработке электронных курсов. Все уроки доступны в записи в течение месяца после оплаты. Темы: бизнес-модель образовательного продукта в организации;

обзор практик создания учебных центров;

связка бизнес-целей с задачами обучения;

построение процесса обучения;

аналитика — постановка метрик до введения курса и измерение данных после;

разработка мероприятий;

реализация образования в компании;

поиск и подготовка преподавателей;

поддержка корпоративного университета. Обратная связь: нет. Сертификат: удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Стоимость: 30 000 ₽. Итоговый проект: нет. Помощь с трудоустройством: нет.

«Школа педагогического дизайна» — «Лабмедиа»

«Лабмедиа» — организация, лицензированная департаментом образования, занимается разработкой программ и курсов для управления персоналом. Программа. «Школа педагогического дизайна» — курсы повышения квалификации для сотрудников, занимающихся корпоративным обучением. Программа рассчитана на три месяца и включает видеолекции, вебинары, практические задания, и персональную обратную связь. За время обучения студент узнает, как исследовать целевую аудиторию, строить коммуникацию с заказчиком, проектировать сценарий курса, преподносить материал в интересной и доступной для понимания форме. Темы курса: работа с экспертами и заказчиком;

основы Figma;

навык работы с текстом;

приемы визуализации;

проектирование интерактивов и практик;

работа с видео в курсе;

геймификация. В конце обучения нужно подготовить и защитить итоговый проект. В курсе есть тренажеры, где можно отрабатывать практические навыки создания электронного образовательного продукта Обратная связь: есть, персональная по итогам выполнения заданий. Также проходят вебинары, на которых можно задавать вопросы преподавателю. Сертификат: удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Стоимость: 30 000 ₽. Итоговый проект: создание сценария электронного курса в Figma с защитой проекта перед экспертами. Помощь с трудоустройством: нет.

«Основы педагогического дизайна» — «Инфоурок»

«Инфоурок» — платформа с большой библиотекой дистанционных курсов для персонала. Организация выдает дипломы государственного образца и входит в число резидентов кластера информационных технологий Фонда «Сколково». Программа.«Основы педагогического дизайна» — курс повышения квалификации для преподавателей учебных заведений, где можно выбирать объем учебного материала: от 72 до 180 академических часов. В него входят записи уроков, практика. Чтобы получить диплом, нужно пройти тесты к блокам и сдать итоговую аттестацию. Уроки затрагивают следующие темы: создание электронных курсов в соответствии с ФГОС;

модели педагогического дизайна;

создание презентации с использованием принципов педдизайна;

работа в конструкторе iSpring Suite. Студенты платформы получают удостоверение о повышении квалификации государственного образца Обратная связь: нет. Сертификат: удостоверение государственного образца на бумаге, выдают после успешной сдачи аттестации. Стоимость: 699 р., доступ дают на месяц, изучать можно все курсы из библиотеки платформы. Итоговый проект: нет. Помощь с трудоустройством: нет.

«Методист онлайн-курсов» — Interra

Interra — образовательная платформа, где можно развивать soft skills и профессиональные навыки в разных областях. Есть краткосрочные марафоны для начинающих и более длительные по времени курсы для опытных специалистов. Программа. «Методист онлайн-курсов» — большой материал для всех, кому интересно проектировать обучение. Он состоит из 137 уроков, сгруппированных по 16 модулям. Студенты смотрят лекции в записи, посещают вебинары в реальном времени, выполняют практические задания, которые складываются в большой итоговый проект. Есть чат для общения с одногруппниками и экспертами курса. По окончании обучения выдают удостоверение государственного образца. Уроки в записи охватывают следующие темы: сервисы для работы методиста;

карьерный путь;

аналитика — изучение продукта, аудитории и конкурентов;

построение плана работы над проектом;

основы педагогического дизайна;

создание уроков;

разработка дополнительных учебных материалов;

проектирование электронных курсов;

работа над образовательной средой;

решение конфликтов;

работа с онлайн-платформами;

построение обратной связи;

отчетность по результатам образовательного проекта;

авторское право;

построение работы с подрядчиками. К урокам прилагаются дополнительные материалы: списки литературы, чек-листы, шаблоны. Обратная связь: есть. Преподаватели комментируют выполненные домашние задания, проводят вебинары, где отвечают на вопросы студентов, общаются в чате. Сертификат: удостоверение государственного образца, сертификат. Стоимость: по запросу Итоговый проект: есть. Помощь с трудоустройством: на платформе есть центр карьеры, где выпускники могут найти заказы.

«Школа цифровой трансформации» — «Университет 2035»

«Университет 2035» — национальная образовательная платформа, где из десятков курсов можно построить индивидуальную траекторию профессионального развития. Программа. «Школа цифровой трансформации. Курс цифрового педагогического дизайна» рассчитан на месяц обучения и включает 72 академических учебных часа. Можно выбрать один из трех тарифов. Первый — полностью самостоятельное изучение. Второй — с возможностью участвовать в мастер-классах и получать обратную связь по домашним заданиям. Третий — с индивидуальными консультациями от экспертов. Программа включает темы: базовые модели и элементы педдизайна;

диагностика ЦА, формулировка целей и результатов проекта;

цели и стратегии применения цифрового следа в обучении;

дизайн образовательного опыта;

обработка и интерпретация цифрового следа обучения;

использование ИИ в разработке образовательного проекта;

стили обучения и мотивация;

инструменты анализа и обработки данных по проекту. В конце студент сдает дипломный проект. В случае успешной аттестации, получает удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Слайд из выпускной работы студента курса по педагогическому дизайну, посвященный подготовке к разработке обучающей программы Обратная связь: есть в двух тарифах из трех. Сертификат: удостоверение о повышении квалификации. Стоимость: 5000, 15 000 или 25 000 в зависимости от тарифа. Итоговый проект: дипломная работа, которая охватывает все темы курса. Помощь с трудоустройством: нет.

«Проектирование и разработка электронных учебных курсов» — «еНано»

«еНано» — образовательная платформа для корпоративного обучения, где можно купить курсы по отдельности или пакетом по несколько программ для полноценного поэтапного профессионального развития. Программа. «Проектирование и разработка электронных учебных курсов» включает лекции для самостоятельного изучения. Уроки составлены так, чтобы обучение было динамичным. Студенты слушают лекции с анимированными элементами, играют в деловые игры, получают видеоинструкции для выполнения практических заданий. Темы для обучения разработчиков электронных курсов: введение в современное дистанционное обучение, обзор распространенных форматов и инструментов разработчика;

подготовка к разработке образовательного продукта;

работа с материалами с учетом авторских прав;

конструкторы — CourseLab, iSpring Suite и Articulate StoryLine;

внедрение электронной образовательной программы в компанию. Обратная связь: нет. Сертификат: есть, сертификат с логотипом платформы. Стоимость: 3000 р. Итоговый проект: нет. Помощь с трудоустройством: нет.

«Методист образовательных программ» — Skillbox

Skillbox — крупнейшая российская образовательная платформа, где учат самым разным профессиям с нуля: от digital-направлений и IT до дизайнера интерьера и управленца. Программа. «Методист образовательных программ» — курс для тех, кто хочет стать универсальным специалистом с нуля. Всего в нем 97 уроков, распределенных на 18 модулей. При желании можно взять тариф с обратной связью и консультацией экспертов. Темы модулей: структура российского образования и роль методиста в создании обучающего продукта;

алгоритмы проектирования;

исследование целевой аудитории, проведение глубинного интервью;

концепция и логика образовательной программы;

особенности разработки онлайн, офлайн-курса и программы в смешанном формате;

модели образовательных программ;

форматы учебных активностей;

создание и поддержка мотивации обучающихся;

разработка практики, в том числе создание интерактивов в курсе;

создание тестов;

проектирование образовательных материалов: методичек, презентаций, рабочих тетрадей;

аналитика качества курса;

креативные подходы к образовательному проекту. Бонусами к программе идут модули по работе с экспертами, обзор LMS, специфика современного метода 4C/ID. В конце обучения студент сдает итоговый проект — электронный курс, соответствующий современным подходам к разработке. Можно выбрать тему из списка или предложить свою. Так выглядит чат с обратной связью от преподавателя: студент выполняет задания в облачном сервисе и прикрепляет ссылки, а куратор комментирует и отвечает на вопросы Обратная связь: есть. Сертификат: удостоверение государственного образца. Стоимость: по запросу Итоговый проект: проектирование программы курса с нуля. Помощь с трудоустройством: есть доступ к актуальным вакансиям, с которыми в Skillbox приходят заказчики.

«Методист образовательных программ» — Eduson Academy

Eduson Academy — крупная платформа образовательных курсов по разным направлениям. Программы включают видеолекции, тренажеры. Уроки остаются у студента навсегда, постоянно обновляются и дополняются новыми темами. Программа. «Методист образовательных программ» — курс, где педагогическому дизайну учат в отдельном большом модуле. Обучение рассчитано на три месяца, но доступ остается навсегда. Составлен так, чтобы удерживать внимание студента максимально долго: видеолекции сочетаются с интерактивными презентациями, практическими заданиями. Дополнительно студент получает шаблоны, чек-листы и другие полезные материалы для работы. В курс входит 137 уроков, программа дополняется и даже у выпускников есть возможность смотреть обновленные материалы и новые уроки. Темы: тренды в образовании;

форматы обучения;

исследование аудитории;

педагогический дизайн;

геймификация;

оценка эффективности обучения;

разработка презентации;

развитие Soft skills;

эффективная коммуникация;

развитие карьеры в сфере образования;

создание интерактивных онлайн-курсов: работа с Articulate Storyline, GetCourse, iSpring Suite;

поддержка мотивации в корпоративном обучении. В конце обучения студент сдает работу и получает удостоверение государственного образца. Фрагмент видеолекции из модуля о педагогическом дизайне Обратная связь: есть, по итоговому проекту. По практическим заданиям обратную связь не дают. Сертификат: удостоверение о повышении квалификации. Стоимость: по запросу. Итоговый проект: разработка программы обучения по заданной теме. Помощь с трудоустройством: есть, на платформе можно узнавать об актуальных вакансиях от компаний-партнеров. В свою очередь, Eduson Academy помогает выпускникам составить резюме и найти место, соответствующее знаниям.

«Продюсер онлайн-курсов» — Eduson Academy

Программа«Продюсер онлайн-курсов» отличается от программы «Методист образовательных программ» тем, что в ней больше уроков по управлению проектом и его коммерческой составляющей. Продюсер должен хорошо разбираться в проектировании образовательного продукта, поэтому часть модулей совпадает с уроками курса по методологии. Темы: работа с заказчиком;

исследование рынка и целевой аудитории;

разработка образовательных программ;

педагогический дизайн;

геймификация образовательного продукта;

разработка презентаций;

работа с конструкторами и LMS;

основы работы в Figma;

экономика проекта;

управление командой и проектами;

маркетинг образовательного продукта;

продвижение в соцсетях;

продажи и работа с заказчиками;

навыки публичного выступления. В конце обучения студент сдает дипломную работу. Обратная связь: есть, но только по итоговому проекту. Сертификат: удостоверение о повышении квалификации. Стоимость: по запросу. Итоговый проект: дипломная работа по заданной теме. Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям компаний-партнеров, помощь от специалистов в составлении резюме и поиске проекта.

«Педагогика: основы дидактики» — 4BRAIN

4BRAIN — онлайн-платформа по развитию общих навыков. Сервис помогает составить индивидуальный трек развития и подбирает из десятков учебных программ те, что соответствуют уровню подготовки и личным пожеланиям. Программа.«Педагогика: основы дидактики» — это экспресс-курс, на котором можно получить базовые знания, необходимые для разработки образовательного продукта. Курс состоит из шести уроков в формате лонгрида и девяти практических заданий. Тексты находятся в открытом доступе, а чтобы пройти практику, нужно оплатить обучение. Темы: педагогические теории;

принципы дидактики;

психология и педагогика;

традиционные методы преподавания;

современные методы;

воздействие и оценка. В конце обучения студент сдает экзамены по теории и практике. Еще уроки сопровождаются массой дополнительных материалов — списками литературы и статей. Обратная связь: нет. Сертификат: нет. Стоимость: 2990 р., бывают большие скидки. Доступ открывается на 30 дней. Итоговый проект: нет. Помощь с трудоустройством: нет.

«Педагогический дизайнер» — «Директ-Академия»

«Директ-Академия» — платформа для обучения специалистов в сфере образования. Разрабатывает курсы по развитию профессиональных навыков, организовывает профильные мероприятия — очные и вебинары. Программа. «Педагогический дизайнер» — курс повышения квалификации, рассчитанный на 72 академических часа. Уроки можно проходить в любое время, но раз в неделю преподаватель ведет вебинары, на которых можно задать вопросы, разобрать непонятное. В программу входят уроки по темам: фундамент проектирования образовательного продукта — определение метрик и целевой аудитории;

современные форматы представления онлайн-контента;

проектирование образовательной программы, модели обучения;

сценарий к уроку и учебному модулю;

создание практики на курсе;

работа с видео, текстом и иллюстрацией;

упаковка учебных материалов на площадке — работа с системами дистанционного обучения;

создание среды и условий обучения. Обратная связь: есть на определенных тарифах. Сертификат: есть, в зависимости от тарифа. Стоимость: 7200 р. — тариф «Слушатель», 9700 р. — «Активный слушатель» с обратной связью и возможностью получить удостоверение о повышении квалификации, 15 700 р. — VIP с доступом к архивам курса по работе с Google Classroom и двумя персональными консультациями. Итоговый проект: есть, складывается в результате выполнения заданий в конце каждого модуля. Помощь с трудоустройством: нет.

«Цифровые технологии в образовании» — «Каменный город»

«Каменный город» — библиотека обучающих материалов для работников образования. Включает интенсивы, курсы по переподготовке и повышению квалификации. Программа. «Цифровые технологии в образовании» — для разработчиков электронных курсов, обучение длительностью 72 академических часа. Включает четыре модуля и итоговую аттестацию, по результатам которой выдается диплом. Темы модулей: нормативно-правовые основы использования и разработки цифровых образовательных ресурсов;

ИКТ в условиях цифровизации образования;

виды сетевого взаимодействия в образовании;

реализация модели смешанного обучения в условиях цифровизации образования. Курс доступен в течение месяца. Доступ открывают в определенные даты. Учебный план курса «Цифровые технологии в образовании» Обратная связь: нет. Сертификат: удостоверение государственного образца. Стоимость: 4450 р. Итоговый проект: нет. Помощь с трудоустройством: нет.

«Педагогический дизайн современного урока в общей и средней школе по требованиям ФГОС» — НИИДПО