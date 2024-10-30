18 лучших книг по педагогическому дизайну и eLearning, актуальных в 2024 году

О чем книга. Книга раскрывает секреты создания курсов и образовательных программ, которые удерживают внимание и помогают учащимся быстро усваивать новый материал. Автор подробно описывает принципы дизайна обучения, рассказывает о мотивации, когнитивных процессах и о том, как сделать обучение интерактивным и ориентированным на результат.

Чем полезна. Предлагает конкретные инструменты и советы для повышения эффективности обучения, будь то онлайн-курсы, корпоративные тренинги или традиционные занятия.

Цитата. «Люди учатся не от того, что им рассказывают, а от того, что они делают и думают».

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