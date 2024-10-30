18 лучших книг по педагогическому дизайну и eLearning, актуальных в 2024 году

Разработать увлекательный электронный курс помогут книги по педагогическому дизайну. В них собраны проверенные методы и инструменты, которые позволяют создавать эффективные образовательные программы, передавать знания в доступной форме и повышать вовлеченность сотрудников.
В этой статье собрали подборку из 18 лучших книг по педдизайну по мнению преподавателей Академии iSpring.
1. «Искусство обучать. Как сделать любое обучение нескучным и эффективным» — Джули Дирксен
О чем книга. Книга раскрывает секреты создания курсов и образовательных программ, которые удерживают внимание и помогают учащимся быстро усваивать новый материал. Автор подробно описывает принципы дизайна обучения, рассказывает о мотивации, когнитивных процессах и о том, как сделать обучение интерактивным и ориентированным на результат.
Чем полезна. Предлагает конкретные инструменты и советы для повышения эффективности обучения, будь то онлайн-курсы, корпоративные тренинги или традиционные занятия.
Цитата. «Люди учатся не от того, что им рассказывают, а от того, что они делают и думают».
2. «Обучение как приключение» — Дэйв Берджес
О чем книга. Как превратить преподавание в захватывающее путешествие, способное увлечь и вдохновить. Автор Берджес предлагает метод, основанный на эмоциональной вовлеченности и нестандартном подходе к процессу преподавания: когда создается настоящий «образовательный спектакль», который стимулирует желание учиться.
Чем полезна. Помогает развить творческое мышление, чтобы сделать уроки интересными и эффективными. Содержит множество практических советов и примеров, как даже сложный материал преподать в увлекательной форме.
Цитата. «Когда вы ставите во главу угла профессиональную страсть, работа учителя для вас — это уже не просто передача учебного материала, а преображение чьей-то жизни».
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3. «Образование по-взрослому. Дух андрагогики развития» — Андрей Теслинов, Ирина Протасова
О чем книга. Как эффективно обучать взрослых, учитывая их потребности, мотивацию и жизненный опыт. Авторы подробно раскрывают принципы андрагогики и делятся методиками, которые помогают взрослым усваивать информацию и применять ее на практике.
Чем полезна. Помогает понять, как организовать корпоративное обучение так, чтобы оно повышало компетенции, мотивацию и вовлеченность сотрудников.
Цитата. «Обучение взрослого — это совместное исследование, где знание рождается в процессе взаимодействия».
4. «Мастерство учителя» — Дуг Лемов
О чем книга. Автор предлагает 49 приемов, которые помогут учителям улучшить свои уроки и добиться высоких результатов от учеников. Лемов описывает конкретные стратегии для повышения внимания, вовлеченности и успеваемости, а также методы обратной связи и контроля знаний.
Чем полезна. Дает инструменты, которые можно применять при обучении сотрудников в корпоративной среде. Принципы эффективного преподавания можно адаптировать для тренингов, коучинга и программ повышения квалификации.
Цитата. «Настоящий мастер учит не столько тому, что знает сам, сколько тому, как научить других учиться».
5. «От знаний к навыкам» — Дуг Лемов, Эрика Вулвей, Кейти Ецци
О чем книга. Как эффективно превращать теоретические знания в практические навыки. Авторы опираются на опыт лучших преподавателей и исследователей в области образования и предлагают конкретные методы и техники, которые помогают закрепить знания и развить реальные навыки.
Чем полезна. Объясняет, как организовать процесс корпоративного обучения, чтобы он был не только информативным, но и результативным, а сотрудники применяли полученные знания на практике.
Цитата. «Настоящее обучение — это не просто передача знаний, а умение их превратить в действие».
6. «E-learning: Как сделать электронное обучение понятным, качественным и доступным» — Майкл Аллен
О чем книга. Это практическое руководство по созданию эффективных программ электронного обучения. Автор рассказывает, как разрабатывать дистанционные курсы, которые действительно помогают обучаемым осваивать новые навыки и знания. Книга описывает методы проектирования учебных программ, которые повышают вовлеченность сотрудников и улучшают их результаты.
Чем полезна. Предлагает проверенные стратегии для создания корпоративных e-learning программ, которые легко адаптируются к потребностям бизнеса.
Цитата. «Обучение принципиально важно для успеха как отдельного человека, так и организации. Если продолжать работать по-старому, разве что-то изменится к лучшему?».
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7. «Взрыв обучения. Девять правил эффективного виртуального класса» — Мэттью Мердок, Трейон Мюллер
О чем книга. Авторы предлагают девять ключевых правил, которые помогут сделать онлайн-обучение продуктивным и захватывающим. Книга описывает, как выстроить структуру урока, наладить взаимодействие с участниками, повысить вовлеченность и использовать современные технологии для передачи знаний. Авторы делятся реальными примерами и кейсами, которые помогут избежать типичных ошибок.
Чем полезна. Объясняет, как повысить качество виртуальных тренингов, семинаров и других образовательных мероприятий, чтобы сотрудники лучше усваивали знания, а их продуктивность росла.
Цитата. «Мы можем использовать для обучения сотрудников привычные семинары и сессии, в течение многих лет доказывавшие свою эффективность. Или мы можем начать комбинировать эффективное старое” с поражающим своей гибкостью и инновационностью “новым”».
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8. «Живое обучение: Что такое e-learning и как заставить его работать» — Елена Тихомирова
О чем книга. Книга описывает ключевые аспекты разработки e-learning-курсов: от проектирования структуры до оценки результатов. Автор акцентирует внимание на том, как использовать в дистанционном образовании интерактив, чтобы сделать процесс обучения интересным и продуктивным.
Чем полезна. Дает готовые решения для построения корпоративных программ обучения. Эти решения помогут наладить системное дистанционное обучение сотрудников, повысить их квалификацию и мотивацию к профессиональному росту.
Цитата. «Еще недавно было время, когда знаний, полученных в вузе, хватало на несколько лет успешной работы, а повышая квалификацию раз в три-пять лет, можно было полностью овладеть тем, что за эти годы появилось нового и интересного в профессии. Хорошо или плохо, но это время ушло и уже вряд ли вернется».
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9. «Как создать свой онлайн-курс, или Сам себе методолог» — Анастасия Плотникова
О чем книга. Автор шаг за шагом объясняет, как разрабатывать обучающие программы: правильно структурировать информацию, выбирать подходящие методы подачи материала, создавать увлекательные и полезные задания для учеников. Много внимания уделяется вопросам мотивации и вовлеченности студентов, а также инструментам оценки результатов.
Чем полезна. Помогает разрабатывать эффективные внутренние корпоративные курсы, адаптированные под нужды сотрудников.
Цитата. «Успешный курс — это не только контент, но и продуманный процесс, который ведет к конкретным результатам и изменениям в реальной жизни».
10. «Создание электронного курса своими руками» — Олег Мерецков
О чем книга. Помогает разрабатывать электронные обучающие программы без привлечения внешних специалистов. Автор объясняет, как самостоятельно создать качественный e-learning-курс: от планирования контента до выбора платформы. Мерецков делится практическим опытом в области проектирования курсов и предлагает конкретные техники, которые помогут превратить теоретические знания в полноценный образовательный продукт.
Чем полезна. Помогает разрабатывать внутренние обучающие программы для сотрудников, не прибегая к услугам дорогостоящих подрядчиков.
Цитата. «Качественный электронный курс — это не сложность технологий, а точность передачи знаний и удобство их усвоения».
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11. «Электронное обучение: инструменты и технологии» — Уильям и Кэтрин Хортон
О чем книга. Охватывает все аспекты электронного обучения — от проектирования курсов до выбора технологий для создания интерактивного контента. Авторы предлагают практические решения для разработки эффективных обучающих программ, которые помогут сотрудникам быстро и качественно осваивать материал.
Чем полезна. Помогает внедрять современные технологии в корпоративное обучение, делать его более гибким, масштабируемым и доступным.
Цитата. «Эффективное обучение начинается с простых, но мощных инструментов, которые помогают людям учиться лучше и быстрее, не перегружая их».
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12. «10 шагов комплексного обучения» — Йерун ван Мариенбур, Пола Киршнер
О чем книга. Как организовать эффективное обучение, основанное на комплексном подходе к развитию знаний и навыков. Авторы предлагают 10 конкретных шагов, которые помогут разработать учебные программы с учетом потребностей сотрудников и целей компании.
Чем полезна. Помогает выстроить системное корпоративное обучение, которое не только передает знания, но и превращает их в долгосрочные навыки.
Цитата. «Использование реальных жизненных задач как основы для учебных гарантирует, что учащиеся будут отрабатывать базовые навыки, а не изучать общую информацию о них».
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13. «e-Learning. Пошаговое руководство по разработке электронного обучения» — Тим Слейд
О чем книга. Автор объясняет, как структурировать материал, выбирать подходящие инструменты, создавать визуально привлекательный и интерактивный контент, который поможет лучше усвоить даже сложный учебный материал. Книга охватывает все этапы разработки e-learning, начиная с анализа потребностей и заканчивая оценкой результатов.
Чем полезна. Помогает разрабатывать программы корпоративного обучения, которые могут адаптироваться под потребности сотрудников — для курсов повышения квалификации, онбординга или обучения новым навыкам под текущие должности.
Цитата. «Проектирование и разработка электронного курса очень похожи на строительство дома. И в первом случае, и во втором от сырья до готового продукта не может быть прямой линии. Она всегда будет кривой, запутанной и сложной».
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14. «Запомнить все: Усвоение знаний без скуки и зубрежки» — Питер Браун, Генри Редигер, Марк Макдэниэл
О чем книга. Авторы опираются на научные исследования в области когнитивной психологии и предлагают практические стратегии, которые помогают улучшить обучение, избегая традиционных методов заучивания. Благодаря этим методам процесс обучения становится более осмысленным, а результат более длительным.
Чем полезна. Помогает разрабатывать программы обучения, которые помогают сотрудникам лучше усваивать информацию.
Цитата. «Лучший способ учиться — это учиться эффективно: вовлекать мозг, а не просто повторять материал».
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15. «Искусство объяснять. Как сделать так, чтобы вас понимали с полуслова?» — Ли Лефевер
О чем книга. Как эффективно передавать сложные идеи и информацию, чтобы они были понятны широкой аудитории. Автор делится методиками, которые помогают упрощать сложные концепции, создавать ясные и убедительные объяснения, визуализировать сказанное.
Чем полезна. Помогает улучшить навыки внутренней коммуникации и обучения. Это особенно важно при проведении тренингов, инструктажей и презентаций для сотрудников.
Цитата. «Объяснение — это такое описание фактов, которое делает их понятными. Цель объяснения заключается в улучшении понимания».
16. «От слайдов к историям. Пошаговая методика создания убеждающих презентаций» — Мартин Сайкс, Никлас Малик, Марк Вест
О чем книга. Как превратить скучные слайды в мощные презентации, которые способны убеждать и вдохновлять. Авторы предлагают пошаговую методику создания историй, которые лежат в основе каждой успешной презентации. Они объясняют, как правильно структурировать информацию, создавать визуально привлекательные слайды и использовать сторителлинг, чтобы доносить ключевые идеи и вызывать эмоциональный отклик у аудитории.
Чем полезна. Помогает строить логически последовательные и убедительные презентации для различных целей, в т.ч. для обучения сотрудников.
Цитата. «Визуальная история может быть наброском, сделанным от руки, или же подробным рисунком, объединенным с ментальной картой, а порой и высококачественной инфографикой. Основное ее отличие от других историй в том, что она создается с целью убедить кого-то действовать».
17. «Дизайн для недизайнеров» — Робин Уильямс
О чем книга. Автор объясняет основные принципы графического дизайна — выравнивание, контраст, повторение и близость. В книге собраны советы по работе с цветами, шрифтами и композицией. Это делает ее идеальной для тех, кто вынужден создавать дизайн, но при этом не является профессиональным дизайнером.
Чем полезна. Научит создавать привлекательные и понятные материалы для корпоративных целей: от презентаций до внутренних документов и обучающих программ.
Цитата. «Хороший дизайн — это не вопрос таланта, а вопрос понимания базовых принципов и их правильного применения».
Купить книгу: Ozon, Литрес, Лабиринт, Читай-город.
18. «Пиши, сокращай» — Максим Ильяхов, Людмила Сарычева
О чем книга. Практическое руководство по созданию лаконичных, понятных и эффективных текстов. Авторы учат избавляться от канцелярита, воды и ненужных слов, оставляя только ту информацию, которая важна для читателя. Книга помогает писать так, чтобы текст захватывал внимание, легко воспринимался и приводил к конкретным действиям.
Чем полезна. Помогает улучшить внутренние и внешние коммуникации: инструкции, корпоративные рассылки, тексты вакансий, уроки онлайн-курсов и пр.
Цитата. «Хороший текст — это тот, который экономит время читателя и дает ему точную информацию без лишних слов».
Купить книгу: Читай-город, Ozon, Альпина Паблишер, Литрес.
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Как проводить онлайн-обучение и тестировать сотрудников
У iSpring есть два инструмента, которые помогают повысить качество корпоративного обучения, ускорить адаптацию сотрудников и улучшить их профессиональные навыки.
iSpring Suite. Позволяет создавать интерактивные курсы, обучающие видео и тесты. У конструктора интуитивно понятный интерфейс, благодаря чему разрабатывать учебные материалы могут даже те, у кого нет опыта в создании контента. Если вы создавали презентации в PowerPoint, то уже умеете разрабатывать курсы в iSpring Suite.
iSpring Learn. Помогает управлять процессом дистанционного обучения. Функционал платформы позволяет контролировать успеваемость сотрудников и отслеживать прогресс каждого учащегося. Платформа поддерживает мобильное обучение, так что курсы доступны для сотрудников в любое время и в любом месте.
Вот еще несколько преимуществ iSpring Learn:
iSpring легко интегрируется с существующими системами компании и позволяет адаптировать обучение под конкретные потребности бизнеса.
Благодаря возможности быстро создавать обучающие курсы и автоматизации тестирования платформа значительно экономит ресурсы бизнеса.
iSpring позволяет создавать индивидуальные образовательные траектории для сотрудников, что повышает мотивацию к обучению и ускоряет их развитие.
iSpring Learn дает возможность быстро получать оценки и аналитику по каждому этапу обучения. Это помогает вовремя корректировать процесс и поддерживать мотивацию сотрудников на высоком уровне.
Многие успешные компании уже используют iSpring, улучшая продуктивность команды и снижая текучесть кадров.
Подробнее о платформах: iSpring Suite и iSpring Learn.
Резюме
Эффективное корпоративное обучение — это не просто передача знаний, а создание условий, в которых сотрудники могут развивать свои навыки, адаптироваться к изменениям и становиться более продуктивными.
В представленной подборке книг даются практические инструменты для разработки корпоративных курсов: от анализа целевой аудитории до оценки результатов.
Эти книги помогают не только улучшить процесс обучения, но и формируют культуру постоянного развития, что важно для любого современного бизнеса.
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