Зачем нужен педагогический дизайн: что это такое, его принципы, этапы и модели

Через месяц выяснилось, что курс открыли 40% сотрудников, из них подавляющее большинство посмотрели пару лекций, все уроки прошел только один человек, и тот — HR-менеджер.
Стали разбираться, почему так получилось. Одни работники сказали, что у них нет времени, другие — что не понимают, зачем им это нужно. А третьи признались, что лекции скучные.
Этого не произошло бы, если курсы составляли по принципам педагогического дизайна. Рассказываем, что это такое, зачем он нужен и как его реализовать.
Что такое педагогический дизайн
Педагогический дизайн — это системный подход к разработке курсов, который позволяет сделать интересный и полезный обучающий материал.
Проектированием образовательного продукта занимаются педагогические дизайнеры или методисты. Они разбираются в особенностях любого формата — очного, дистанционного и смешанного обучения, знают, какие инструменты выбрать, чтобы обучающийся лучше освоил материал. И помогают учить не только детей, а работают с людьми любого возраста и профессии.
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Что должен делать педагогический дизайнер
Иногда люди, не знакомые с процессом создания курса, неверно трактуют слово «дизайн». В России привыкли, что дизайнеры в основном занимаются чем-то визуальным — рисуют баннеры, придумывают интерьеры.
В дословном переводе слово design означает «проектирование». То есть, «дизайнер» — это человек, который конструирует системный проект. В педдизайне — это образовательный продукт, например, курс или целая их серия, конференция, семинар.
И вот что должен делать педагогический дизайнер, который работает в компании:
выявлять цели и задачи обучения для организации;
исследовать аудиторию — выяснять, насколько они мотивированы проходить программу, что обучающиеся ждут от уроков, какие они ставят цели;
подбирать материал для образовательного продукта;
находить экспертов и спикеров, которые помогут сделать курс с правильными фактами;
подбирать форматы и инструменты обучения;
конструировать образовательный продукт, опираясь на психологию и педагогику;
продумывать систему контроля знаний;
разрабатывать визуальную подачу материала. Но рисование не входит в задачи методиста. Её он решает в сотрудничестве с графическим дизайнером;
находить платформу для загрузки курса;
вести аналитику — определять метрики до введения программы и измерять результаты.
Главная задача педагогического дизайнера — сделать продукт, который решит задачи компании. Подзадача — сделать курс, который персонал захочет проходить, и в результате работники повысят свой уровень знаний или усовершенствуют soft skills.
Принципы педагогического дизайна
Чтобы успешно решать главную задачу, методист опирается на принципы педдизайна. Их сформулировал Роберт Ганье, психолог и автор книг по теории обучения:
мотивация на обучение. То есть, люди, для которых сделан курс, должны хотеть его пройти. Никто не может принудительно заставить усваивать материал;
объяснение, зачем учащемуся нужно пройти курс. Когда сотрудник понимает, что он получит в результате, он охотнее учится и лучше воспринимает темы;
поддержание интереса на протяжении курса. Методист должен составить программу так, чтобы учащийся постоянно был мотивирован и сразу понимал главные мысли урока;
помощь. Контент нужно представлять так, чтобы ученик легко усваивал материал и запоминал главное;
практика. Педагогический дизайнер должен предусмотреть, чтобы студент курса не получал теорию в вакууме, а мог применить её на практике. Причём, не отсроченно, а сразу по ходу прохождения урока;
обратная связь. На любом этапе обучающийся должен понимать, кому он может задать вопросы, если ему что-то неясно или он хочет получить дополнительную информацию;
оценка. Важно продумать систему тестов или других форматов оценки, чтобы и учащийся, и разработчики курса понимали, эффективно ли проходит обучение;
применение полученных знаний. Пройденный материал сотрудник должен уметь в дальнейшем применять на практике. Если этого не происходит, значит, изначально проектировщики курса неверно поставили цели и задачи обучающего продукта.
Этапы создания обучающих материалов
Конструирование курса — это системный процесс, который состоит из последовательных этапов.
Анализ целей и аудитории. Прежде чем собирать материал, нужно определить, зачем курс нужен компании. От этого зависит, для какой аудитории его делать, какой контент включать в программу, какие метрики анализировать. Например, целью может быть онбординг персонала или обучение менеджеров телефонным разговорам. Это очень разные цели, и дизайн курсов будет отличаться.
Также ещё до разработки важно изучить аудиторию, то есть, для кого нужно создать программу. Методист выясняет, насколько аудитории интересна тема, на какие вопросы должен отвечать курс.
Разработка структуры. Педдизайнер продумывает, какие темы включить в курс, в каком формате контент будет лучше восприниматься, с помощью каких инструментов лучше передавать информацию. Например, если тема касается управления техническими средствами, работникам сложно будет воспринимать материал только по тексту. Нужно включить в курс видеолекции, очные занятия с наставником. А для уроков по тайм-менеджменту часто достаточно интерактивной презентации с заданиями.
Создание контента. Далее методист собирает контент по каждой теме. Он ищет экспертов, которые могут дать профессиональную информацию, договаривается с ними о процессах. К примеру, приглашает стать спикером в видеолекции, провести тренинг или написать лонгрид.
Педагогический дизайнер проверяет, насколько тот или иной формат подходит личности эксперта. Не все умеют держаться перед камерой, а кому-то проще не написать статью, а рассказать необходимую информацию редактору, который на этой базе напишет урок.
На этом этапе проектировщик курса плотно сотрудничает с редактором, графическим дизайнером, оператором и другими людьми, которые могут помочь в создании контента. Он не пишет сам, не рисует и не снимает. Задача педдизайнера — контролировать процесс, чтобы курс на выходе помогал достичь поставленных целей.
Выбор и внедрение интерактивных элементов. Можно делать минимальную версию продукта, когда контент передают через самые популярные инструменты — лонгриды, видеолекции, файлы. Но можно пойти дальше и использовать современные возможности, например, конструкторы курсов или интерактивных элементов.
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Материал лучше усваивается, когда обучающийся не пассивно читает текст или смотрит видео, а если он взаимодействует с контентом. Например, выполняет задания на сопоставление термина и определения, может нажать на кнопки интерактивного симулятора или отвечает на вопросы после просмотра видео.
Интерактивный симулятор по управлению тележкой. Сотрудник сначала учит теорию в таком формате, и потом ему легче выходить на практику: он уже знает, зачем какая кнопка или рычаг нужны
Это инструменты, которые помогают расставить акценты на самом важном, запомнить материал, применить на практике. То есть помогают методисту следовать принципам педагогического дизайна. Но если интерактива будет чересчур много, курс станет перегруженным и тяжёлым для восприятия. И важно соблюдать баланс — включать оптимальное количество интерактивных элементов.
Тестирование и корректировка. Когда курс готов, дизайнер приглашает несколько сотрудников пройти его. Тестовая группа даёт обратную связь — насколько им легко проходить уроки, какой контент показался лишним, а чего не хватило. На этой основе разработчик учебной программы корректирует её.
Запуск курса и сбор обратной связи. Далее курс предлагают пройти всей аудитории, для которой его создавали. Важно не забывать о принципах, рассказывать про цели и задачи обучающей программы, следить за мотивацией персонала и отслеживать эффективность. Оценивать пользу курса нужно через метрики, а также собирая обратную связь от обучающихся.
Методист смотрит, какие вопросы сотрудники задают, пока проходят уроки. Так можно понять, какие вопросы курс не освещает, где возникают сложности с восприятием контента.
Также педагогический дизайнер собирает обратную связь сразу после прохождения программы, чтобы выявить недочёты и достоинства проекта. А ещё проводит интервью и наблюдение за сотрудниками через время после обучения. Это важно делать, чтобы понять, применяет ли специалист полученные знания в работе, как изменилась его эффективность.
Примеры моделей педагогического дизайна
Описанные выше этапы — это самые распространённый способ спроектировать обучающую программу. Но оценивать эффективность, разрабатывать структуру, собирать контент можно очень по-разному. И есть несколько моделей, которые помогают методисту подходить к разработке курса.
ADDIE
ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) — самая распространённая концепция. Слова, которые составляют аббревиатуру, — это и есть этапы разработки учебного продукта.
Анализ. Этап, когда дизайнер готовится к разработке курса. Он выявляет задачи компании и сотрудников, формулирует измеримые цели, изучает заинтересованность персонала. А также составляет список ожидаемых результатов — то есть, чему сотрудники научатся после этого курса и что получит организация.
Этап разбивается на несколько подэтапов, что помогает методисту чётче сформулировать цели, детально продумывать, как этих целей можно достичь. Основной плюс ADDIE заключается в том, что с самого начала разработчик курса чётко понимает, к какому результату нужно привести учащихся. А ясно сформулированные результаты помогают детально продумать подачу контента, методы оценки.
Проектирование. Методист на основе детального анализа конструирует программу. На этом этапе разрабатывает общий план, содержание курса. Думает, какой должен быть визуальный дизайн, какие методы помогут оценить эффективность.
На этом же этапе выбирает инструменты, которые эффективнее передадут тему, разрабатывает сценарии лекций, структуру лонгридов и на этой основе описывает технические требования к реализации.
Далее прорабатывает пробную версию учебных материалов. Например, подбирает интерактивные элементы, в сотрудничестве с графическим дизайнером ищет визуальный ряд. Так, можно оперативно скорректировать сценарий, доработать материалы. И далее педагогический дизайнер доводит каждый урок, элемент до детальной проработки.
Разработка. Полная доработка всей программы обучения. Уроки оцениваются в связке друг с другом. Методист смотрит на целостность курса, а также совершенствует детали: переходы между уроками, обратную связь, промежуточные и итоговое проверочное задание.
Реализация. Методист подбирает платформу, на которой сотрудники смогут проходить уроки. Важно, чтобы система управления обучением (LMS) соответствовала поставленным задачам.
Например, если компании важно, чтобы у персонала был доступ к урокам с мобильного телефона, значит, у LMS должно быть собственное мобильное приложение. Или нужно загружать много видео- и аудиофайлов. Тогда необходимо, чтобы на платформе было безлимитное хранилище.
Оценка. Когда курс запустили, нужно проверить его эффективность и проверить, насколько ожидания, которые методист ставил на первом этапе, совпадают с реальностью. То есть, соответствует ли реальный результат прогнозируемому.
На основе метрик и обратной связи педдизайнер делает выводы, что можно сделать лучше, и дорабатывает курс.
ASSURE
Название ASSURE — это тоже аббревиатура, которую составляют названия этапов. Но называются они сложнее, чем в ADDIE. Вот эти этапы:
Анализ аудитории. Педагогический дизайнер определяет характеристики обучающихся. Задача этого этапа — определить, может ли данная аудитория достичь желаемых результатов обучения. Когда методист понимает личностные особенности сотрудников, ему проще подбирать методы обучения.
Стандарты и цели обучения. На этом этапе надо сформулировать, что сотрудники будут знать и уметь после прохождения курса. В дальнейшем поставленные цели помогут спроектировать систему оценивания и понять эффективность курса,
Выбор стратегий, технологий, медиа и материалов. Методист выбирает, с помощью каких инструментов можно эффективнее донести учебный материал до персонала. Он подбирает формат обучения, методики, интерактивы и прочие составляющие курса
Использование технологий, медиа и материалов. На предыдущем этапе дизайнер только подбирает возможные варианты, как можно донести информацию до обучающихся. Теперь он детально смотрит подобранные инструменты и сопоставляет их с поставленными целями, чтобы понять, насколько эффективно сработает та или иная методика, иллюстрация, интерактив.
На этом же этапе он готовит учебную среду. Например, ищет аудиторию для очных занятий или платформу для онлайн-обучения.
Также готовит самих обучающихся. Объясняет им, что даст сотрудникам этот курс, чему они научатся, и тестирует курс на узкой аудитории.
Требование к учащемуся принять участие. Подготовка к этому этапу начинается ещё на стадии, когда методист составляет стратегию. Он продумывает, как вовлечь персонал в обучение. Например, если курс очный, просить учеников готовить вопросы и комментарии по теме. Их обучающиеся задают преподавателю и всему классу на следующем занятии.
В онлайн-обучении вовлечь могут интерактивы, эссе по теме, подготовка проекта вместе с коллегой.
Оценка и пересмотр. Методист оценивает, удалось ли достичь поставленных целей и корректирует уроки.
ARCS
ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) — модель педагогического дизайна, которая фокусируется не на продукте, а на мотивации обучающихся. Принципы, по которым методист проектирует курс.
Внимание. Если у сотрудника нет интереса, обучение будет бесполезным. Максимум — он формально пройдёт уроки, но на практике полученные знания не использует.
Внимание можно привлечь, например, через предложение провести исследование — попытаться выполнить нетипичную для сотрудника задачу. Она должна быть интересной и достаточно сложной, чтобы работнику стало любопытно, что он сделал не так, и хотел во что бы то ни стало добиться результата.
Значимость. Согласно концепции, на протяжении всего курса это любопытство нужно поддерживать, стремиться к тому, чтобы сотрудник хотел пройти программу до конца. Он должен понимать, зачем проходит весь курс в целом, зачем выполняет определённое задание, как эти знания пригодятся ему в работе.
Уверенность. Обучающийся должен быть уверен в том, что сможет освоить новые навыки. Если он регулярно достигает неуспеха, например, не может пройти тест или не понимает урок, мотивация снизится.
Удовлетворение. Специалист проходит курс и понимает, что полученные знания он может применить на практике. И это ему помогает в работе. Его мотивация поддерживается, он видит результат и получает от этого удовольствие.
SAM
SAM (Successive Approximation Model) — модель, согласно которой курс разрабатывают маленькими этапами, и каждый из них можно сразу проанализировать. То есть методист не работает над корректировкой всего курса, а при разработке сразу находит недочёты и выпускает уже досконально проверенный продукт.
Поскольку разработка курса по SAM состоит из множества небольших этапов, выделяют не их, а три большие фазы.
Подготовка. Методист определяет цели и собирает первичную информацию по курсу, формирует концепцию и намечает образовательные результаты. В отличие от ADDIE согласно SAM этот этап должен проходить довольно быстро. Педагогический дизайнер сосредотачивается на следующих фазах.
Цикличная разработка. Все участники проекта продумывают основу курса, делают прототип и тестируют его. Затем по такому же циклу последовательно работают с блоками программы. Задача фазы — нарастить объём учебного материала.
Цикличное развитие. Также включает повторяющийся цикл «разработка – внедрение – оценка». Команда продумывает новые и новые блоки, встраивает их в структуру всей программы и оценивает результаты сначала по каждому блоку, потом — по всему курсу.
Bloom’s Taxonomy
Таксономия Блума — модель педагогического дизайна, которая основана на учебных целях и учитывает, как обучающиеся познают материал, какие эмоции испытывают и какие действия совершают.
По этой модели учебные цели можно представить в виде пирамиды, где в основании лежат базовые, а на вершине — сложные и многокомпонетные.
Чтобы перейти к более высокой цели, нужно сначала достичь те, что лежат уровнями ниже
Педагогический дизайнер строит курс таким образом, чтобы учащиеся достигали всех целей, то есть, проходили следующие этапы.
Воспоминание и запоминание. Обучающийся должен вспомнить то, что он уже знает. И это касается не только фактов, но и действий. Ученик проходит новый материал и автоматически выполняет действия, которые он уже совершал, решая подобные задачи. К этому же уровню относится мышление учащегося: он должен осознанно подходить к изучению нового.
Понимание. Обучающийся умеет соотносить информацию, которую он получил из разных источников.
Применение. Умение использовать полученные знания на практике.
Анализ. Студент курса может разбить материал на несколько частей, и умеет сопоставлять частное с общим.
Оценка. Учащийся критически подходит к изучаемому материалу. Он умеет оценивать пройденное.
Создание. Умение на основе полученных знаний сделать собственный материал. Если говорить о корпоративном обучении, речь о том, как сотрудник использует полученные знания в профессиональной деятельности.
Методист на каждом уровне применяет разные системы оценки. Так, оценивая базовый уровень «Воспоминание», достаточно ввести тесты. А «Анализ», «Создание» можно оценить через чек-листы и наблюдение.
Этап реализации: как использовать инструменты iSpring Learn и iSpring Learn в корпоративном обучении
Вне зависимости от того, по какой модели работает педагогический дизайнер, он должен подобрать конструктор курсов и LMS – платформу, где сотрудники будут проходить обучающую программу. От выбора обоих инструментов зависит многое.
Например, можно идеально подобрать обучающие материалы, очень красиво всё сверстать. Но если видео постоянно будет зависать, а лендинги доступны только в определённое время — такие факторы снизят мотивацию к обучению из-за того, что на платформе есть технические ограничения.
Или методист придумает интересные креативы, но не сможет их реализовать только потому, что в конструкторе нет таких возможностей.
LMS iSpring Learn и конструктор iSpring Suite решают максимальное количество задач педагогического дизайна современного урока.
Вот главные из них:
Возможность делать интерактивные задания. В конструкторе есть шаблоны для создания интересных практических упражнений. Например, диалоговые тренажёры, где персонал отрабатывает навыки общения с виртуальным клиентом.
Тренажёр можно озвучить прямо в конструкторе
А в этом уроке сотрудник не пассивно читает о деталях техники, а взаимодействует с моделью пылесоса
14 типов тестовых заданий. Тестирование по уроку или итоговый экзамен по курсу можно делать не только в стандартных форматах — выбор одного из вариантов, но и более интересных. Например, писать число или текст в поле, выбрать нужную область на картинке.
Здесь нужно ввести значение в пустые поля
А в этом задании — передвинуть предметы с полки на полку. Ответ засчитается, когда специалист верно расставит виртуальные товары
Шаблоны курсов. На платформе доступны сотни курсов, которые можно использовать как основу для корпоративного обучения. Так, можно значительно сэкономить на услугах графического дизайнера и времени реализации.
Доступ с разных устройств 24/7 даже без доступа к интернету. Курсы, загруженные на платформу iSping Learn, можно просматривать в любом месте. Материалы подгружаются, когда устройство находится в сети. А если интернет-соединение не очень хорошее, обучающийся всё равно без проблем посмотрит видео или лонгрид, подгруженные в фоновом режиме.
Адаптивный плеер. Вне зависимости, с какого устройства сотрудник смотрит курс, он видит красивую презентацию, где удобно читать текст и все элементы, например, кнопки, удобно расположены. А разработчик курса не тратит время на адаптацию курса под разные размеры экрана. Слайды перевёрстываются автоматически.
Слайды красиво смотрятся на любом экране
Встроенная система аналитики. Внутри платформы можно собирать информацию не только по успеваемости отдельных сотрудников. Также проводить аналитику можно по группам учащихся, по материалам, заданиям.
Интуитивно понятный интерфейс. Администраторам и ученикам понятно, как пользоваться платформой. Если среди сотрудников есть люди, которые редко пользуются современными технологиями, например, пожилые, можно составить краткий гайд. Но он будет очень простым, потому что интерфейс разработан таким образом, чтобы каждый понимал, куда нажать, чтобы произошло то или иное событие.
Резюме
Педагогический дизайн — это системная разработка курсов. Им занимается педдизайнер или методист.
Педагогический дизайнер продюсирует проектирование обучающей программы начиная от того, что выясняет цели компании, и заканчивая анализом эффективности программы и её доработкой.
Есть много моделей проектирования образовательных продуктов. Одни нацелены на проект, другие — на обучающихся. Но вне зависимости от модели есть общие этапы разработки курса или траектории обучения.
От выбора конструктора и платформы зависит, в какой степени методист сможет донести курс до сотрудников согласно принципам педагогического дизайна.
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