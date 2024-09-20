Зачем нужен педагогический дизайн: что это такое, его принципы, этапы и модели

Конструирование курса — это системный процесс, который состоит из последовательных этапов.

Анализ целей и аудитории. Прежде чем собирать материал, нужно определить, зачем курс нужен компании. От этого зависит, для какой аудитории его делать, какой контент включать в программу, какие метрики анализировать. Например, целью может быть онбординг персонала или обучение менеджеров телефонным разговорам. Это очень разные цели, и дизайн курсов будет отличаться.

Также ещё до разработки важно изучить аудиторию, то есть, для кого нужно создать программу. Методист выясняет, насколько аудитории интересна тема, на какие вопросы должен отвечать курс.

Разработка структуры. Педдизайнер продумывает, какие темы включить в курс, в каком формате контент будет лучше восприниматься, с помощью каких инструментов лучше передавать информацию. Например, если тема касается управления техническими средствами, работникам сложно будет воспринимать материал только по тексту. Нужно включить в курс видеолекции, очные занятия с наставником. А для уроков по тайм-менеджменту часто достаточно интерактивной презентации с заданиями.

Создание контента. Далее методист собирает контент по каждой теме. Он ищет экспертов, которые могут дать профессиональную информацию, договаривается с ними о процессах. К примеру, приглашает стать спикером в видеолекции, провести тренинг или написать лонгрид.

Педагогический дизайнер проверяет, насколько тот или иной формат подходит личности эксперта. Не все умеют держаться перед камерой, а кому-то проще не написать статью, а рассказать необходимую информацию редактору, который на этой базе напишет урок.

На этом этапе проектировщик курса плотно сотрудничает с редактором, графическим дизайнером, оператором и другими людьми, которые могут помочь в создании контента. Он не пишет сам, не рисует и не снимает. Задача педдизайнера — контролировать процесс, чтобы курс на выходе помогал достичь поставленных целей.

Выбор и внедрение интерактивных элементов. Можно делать минимальную версию продукта, когда контент передают через самые популярные инструменты — лонгриды, видеолекции, файлы. Но можно пойти дальше и использовать современные возможности, например, конструкторы курсов или интерактивных элементов.

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Материал лучше усваивается, когда обучающийся не пассивно читает текст или смотрит видео, а если он взаимодействует с контентом. Например, выполняет задания на сопоставление термина и определения, может нажать на кнопки интерактивного симулятора или отвечает на вопросы после просмотра видео.

Интерактивный симулятор по управлению тележкой. Сотрудник сначала учит теорию в таком формате, и потом ему легче выходить на практику: он уже знает, зачем какая кнопка или рычаг нужны

Это инструменты, которые помогают расставить акценты на самом важном, запомнить материал, применить на практике. То есть помогают методисту следовать принципам педагогического дизайна. Но если интерактива будет чересчур много, курс станет перегруженным и тяжёлым для восприятия. И важно соблюдать баланс — включать оптимальное количество интерактивных элементов.

Тестирование и корректировка. Когда курс готов, дизайнер приглашает несколько сотрудников пройти его. Тестовая группа даёт обратную связь — насколько им легко проходить уроки, какой контент показался лишним, а чего не хватило. На этой основе разработчик учебной программы корректирует её.

Запуск курса и сбор обратной связи. Далее курс предлагают пройти всей аудитории, для которой его создавали. Важно не забывать о принципах, рассказывать про цели и задачи обучающей программы, следить за мотивацией персонала и отслеживать эффективность. Оценивать пользу курса нужно через метрики, а также собирая обратную связь от обучающихся.

Методист смотрит, какие вопросы сотрудники задают, пока проходят уроки. Так можно понять, какие вопросы курс не освещает, где возникают сложности с восприятием контента.

Также педагогический дизайнер собирает обратную связь сразу после прохождения программы, чтобы выявить недочёты и достоинства проекта. А ещё проводит интервью и наблюдение за сотрудниками через время после обучения. Это важно делать, чтобы понять, применяет ли специалист полученные знания в работе, как изменилась его эффективность.