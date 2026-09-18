ИТ-чекап, ИТ-аудит или ИТ-консалтинг: какой инструмент выбрать собственнику

Привет, на связи Авдей Мартынович, руководитель направления среднего и малого бизнеса ALP ITSM. Уже 30 лет мы делаем так, чтобы ИТ-инфраструктура помогала бизнесу, а не создавала проблемы.

Если сотрудники регулярно жалуются на медленную работу 1С, сайт компании падает в разгар дня, бизнес теряет деньги, даже когда этого никто не считает. И тут админ или подрядчик приходит с двумя предложениями — новый сервер или большой проект по изменениям.

Проблема в том, что оба шага дорогие, а помогут они не в каждой ситуации. Прежде чем соглашаться, стоит понять, поможет ли предложенное решение. А для этого надо разобраться в причинах. Где-то хватает короткой диагностики, чтобы понять направление. Где-то нужен глубокий технический разбор. Где-то речь уже идет о проектной работе и сопровождении изменений на несколько месяцев вперед.

Дальше о трех основных инструментах оценки ИТ — чекапе, аудите и консалтинге. И о том, как выбрать подходящий и не переплатить.