ИТ-чекап, ИТ-аудит или ИТ-консалтинг: какой инструмент выбрать собственнику

Привет, на связи Авдей Мартынович, руководитель направления среднего и малого бизнеса ALP ITSM. Уже 30 лет мы делаем так, чтобы ИТ-инфраструктура помогала бизнесу, а не создавала проблемы.
Если сотрудники регулярно жалуются на медленную работу 1С, сайт компании падает в разгар дня, бизнес теряет деньги, даже когда этого никто не считает. И тут админ или подрядчик приходит с двумя предложениями — новый сервер или большой проект по изменениям.
Проблема в том, что оба шага дорогие, а помогут они не в каждой ситуации. Прежде чем соглашаться, стоит понять, поможет ли предложенное решение. А для этого надо разобраться в причинах. Где-то хватает короткой диагностики, чтобы понять направление. Где-то нужен глубокий технический разбор. Где-то речь уже идет о проектной работе и сопровождении изменений на несколько месяцев вперед.
Дальше о трех основных инструментах оценки ИТ — чекапе, аудите и консалтинге. И о том, как выбрать подходящий и не переплатить.
Три инструмента, которые помогут
Под разные ситуации нужны разные инструменты. Они не взаимозаменяемы, у каждого своя глубина и стоимость. Дальше разберу все три — что каждый дает и чем они отличаются.
ИТ-чекап, или быстрая диагностика без доступа к серверам
Чекап — это экспресс-диагностика через интервью. Команда подрядчика проводит две встречи по полтора часа — одну с собственником, одну с ИТ-специалистом. На серверы никто не подключается, пароли не запрашиваются, инфраструктуру не трогают.
Метод простой. Бизнесу и ИТ задают одни и те же вопросы по разным направлениям — бэкапы, доступы, инциденты, требования к восстановлению, версии ПО. Ответы сравниваем. На стыке ожиданий бизнеса и реальности ИТ всегда находятся расхождения. Иногда мелкие, иногда критические.
На выходе собственник получает отчет на 3–5 страниц на языке бизнеса. Список рисков, узких мест, приоритетов и рекомендаций к действию. Без технического жаргона.
Срок 3–5 рабочих дней.
Что чекап не делает. Он не находит технических причин конкретных сбоев, потому что для этого нет доступа к системам, не разрабатывает решений и не внедряет изменений. Это диагностика, а не лечение.
ИТ-аудит, или детальный технический разбор
Аудит — это глубокая проверка с полным административным доступом к инфраструктуре. Аудиторы подключаются к серверам, читают логи, анализируют архитектуру, тестируют резервные копии, сканируют сеть на уязвимости.
Аудит может включать разные направления.
Комплексный аудит, то есть инвентаризация всего ИТ-ландшафта.
Технический аудит, разбор серверов, систем хранения, сети и баз данных.
Аудит безопасности, проверка устойчивости к взлому, анализ уязвимостей, тестирование резервного копирования и защиты данных.
Аудит ИТ-процессов, то есть разбор работы с инцидентами, запросами на обслуживание и изменениями.
Аудит ИТ-команды, то есть роли, компетенции, нагрузка и узкие места в управлении.
На выходе заказчик получает детальный отчет с уязвимостями, архитектурными ошибками и планом исправлений. С конкретикой — какой запрос блокирует базу, почему дисковая подсистема не справляется с нагрузкой, где в правах доступа критические дыры.
Срок 2–8 недель, смотря насколько глубоко копают.
Еще раз отмечу: это не только технический разбор, но и работа с процессами и командой — кто за что отвечает и каких компетенций не хватает.
Что аудит не делает. Не внедряет рекомендации сам. Аудитор показывает, что и как нужно исправить, но реализацией занимается либо ваша команда, либо отдельный проект.
ИТ-консалтинг, или проектирование и сопровождение изменений
Консалтинг — это полноценная проектная работа, когда подрядчик встраивается в команду и доводит изменения до результата. Это уже не «найдите, что не так» и не «составьте список рекомендаций». Это «спроектируйте новое, помогите внедрить, доведите до работающего состояния».
Сюда входит проектирование архитектуры под рост или миграцию, внедрение нового ПО, перестройка процессов по отраслевым стандартам, управление изменениями, обучение команды, формирование ИТ-стратегии и бюджета на несколько лет вперед.
Срок от 4 недель, обычно несколько месяцев.
Что консалтинг не делает. Не подходит, если ситуация не определена и непонятно, что вообще менять. Перед консалтингом обычно нужен либо чекап, либо аудит, чтобы знать исходную точку.
Чек-лист: 7 симптомов, что ИТ работает на честном слове
Если пока непонятно, с какого инструмента начинать, сверьтесь со списком признаков, которые мы чаще всего находим на чекап.
Какой инструмент подходит под вашу ситуацию
Чаще всего деньги уходят впустую там, где инструмент выбрали не под задачу: заказали аудит, когда хватило бы диагностики, или чекап, когда уже точно нужно техническое расследование. Дальше разбор шести исходных ситуаций и подходящих для них инструментов.
«Не понимаю, что происходит» → чекап
Когда нет конкретики, а есть только общая тревога, лезть с аудитом за 500 тысяч преждевременно. Сначала надо понять, есть ли вообще что аудировать. Чекап за неделю дает собственнику карту рисков и понимание масштаба. После него либо станет ясно, что критических проблем нет и можно расслабиться, либо появится фокусная задача для следующего шага.
Типичный исход: собственник выходит из чекапа со списком рисков — с оценкой в деньгах и расставленными приоритетами. Часть закрывается силами штатной команды по чек-листу. Часть требует более глубокого разбора, и вот под нее уже заказывается узкий аудит.
«Тормозит 1С» → сразу технический аудит
Симптом известен и конкретен. Чекап тут даст слишком общий ответ — с производительностью 1С есть проблема. Это и так понятно всем в компании, включая бухгалтерию. Нужна точная причина: какие запросы блокируют базу, насколько загружена дисковая подсистема, корректно ли настроены индексы, нет ли ошибок в конфигурации самой 1С.
Без полного доступа к серверам и СУБД эти вопросы не решить. Точечный аудит одной системы дешевле комплексного и считается по объему конкретной задачи. Если по итогам выясняется, что новое железо за миллионы покупать не нужно, он окупается уже на этом решении.
«Все держится на одном айтишнике» → чекап
Тут хватает интервью и пары диагностических вопросов, чтобы понять масштаб зависимости. Где хранятся пароли. Есть ли документация. Кто восстановит инфраструктуру, если админ завтра попадет в больницу. Есть ли мониторинг, независимый от него.
Дальше компания обычно справляется сама. Рекомендации после такого чекапа внедряются своими силами по чек-листу: корпоративный менеджер паролей, дублирование критических доступов, базовая документация по инфраструктуре, внешний мониторинг. Аудит здесь избыточен. Другое дело, если админ еще и архитектуру построил так, что без него никто не разберется. Тогда отдельным шагом нужен технический аудит инфраструктуры.
«Бэкапы непонятно как работают» → чекап, потом узкий аудит
Здесь самый дешевый шаг дает больше всего. На чекапе за один разговор с админом становится ясно, проверяет ли он восстановимость бэкапов. Не проверяет — этого уже достаточно, чтобы запустить регламент проверок. Решение управленческое, не техническое.
Если же проверки формально есть, но бизнес не уверен, что в случае реального сбоя все восстановится корректно, нужен узкий аудит резервного копирования. Аудитор тестирует восстановление на отдельной площадке, проверяет полноту копий, измеряет реальное время восстановления. Такой аудит занимает не недели, а дни, и стоит заметно дешевле комплексного.
«Готовимся к крупным изменениям» → консалтинг
Миграция, импортозамещение, внедрение ERP, отделение от материнской структуры. Это уже не диагностика и не разбор «как есть», а проектирование того, как должно быть, с сопровождением до результата.
Чекап и аудит здесь могут быть подготовительным шагом, если непонятно, от чего отталкиваемся. Но основная работа проектная — архитектура, дорожная карта, миграция, обучение команды, новые процессы. Своими силами такие проекты вытягивают компании, у которых есть сильная внутренняя команда и выделенный руководитель проекта. Если ни того, ни другого нет, сроки обычно уезжают, а бюджет расходится по мелким доработкам.
«Не понимаю, эффективно ли работает ИТ-команда» → аудит процессов
Это специальный вид аудита, не инфраструктурный, а процессный. Аудиторы анализируют выгрузки из системы заявок, смотрят, на что уходит время инженеров, оценивают регламенты и метрики. По стандартам ITSM (управление ИТ как сервисом) можно посчитать, сколько времени тратится на рутину, какие задачи можно автоматизировать, насколько обоснованы запросы на расширение штата.
Чекап тут не подходит, глубины разговора не хватит. Консалтинг подключается следующим шагом, если по итогам аудита нужно перестраивать процессы.
Как эти три инструмента сочетаются между собой
Часто кажется, что чекап, аудит и консалтинг — это лестница, на которой нужно пройти все три ступени. Это не так. У каждого инструмента своя роль, и в конкретной ситуации может понадобиться только один.
Чекап подходит как точка входа, когда ситуация неясна. Он помогает понять, какой следующий шаг нужен и нужен ли он вообще. После чекапа возможны четыре варианта развития событий:
критических рисков немного, рекомендации внедряются силами своей команды по чек-листу;
обнаружена конкретная техническая проблема, заказывается фокусный аудит под нее;
выявлена системная задача (миграция, импортозамещение, перестройка процессов), следующий шаг консалтинг;
выясняется, что ИТ-подрядчик не справляется, и собственник меняет подрядчика с понятным брифом на руках.
Аудит подходит, когда симптом конкретен и нужна техническая причина. Аудит тоже не всегда требует консалтинга, рекомендации может внедрить ваша команда, если хватает квалификации.
Консалтинг подходит, когда задача понятна и нужно ее довести до результата. Заказывать консалтинг без четкой цели дорого и бесполезно.
Бывает и так, что собственник заходит сразу в аудит или консалтинг, минуя чекап. Это нормально, когда задача очевидна с самого начала и известно, что сайт не выдерживает нагрузку, а нужен анализ архитектуры. Быстрая диагностика тут была бы лишним шагом.
На что обращать внимание при выборе подрядчика
Выбор инструмента — половина дела. Вторая половина — кому доверить работу. Несколько ориентиров.
Подрядчик задает вопросы про бизнес, а не только про железо. Если на первой встрече вас спрашивают только про количество серверов и версии ОС, а не про критичные процессы и допустимое время простоя, скорее всего, отчет будет техническим, а не управленческим. Собственнику от такого отчета мало пользы.
Подрядчик честно говорит, что в его инструмент не входит. «Чекап покажет направление, но не найдет конкретную причину тормозов 1С, для этого нужен аудит» — нормальный ответ. «Мы решим все ваши проблемы за один проект» — повод насторожиться.
Подрядчик не пытается продать максимально дорогую услугу с порога. Если на запрос «у нас непонятно что с ИТ» вам сразу предлагают комплексный аудит за 800 тысяч, стоит спросить, нет ли более дешевого способа сориентироваться. Если ответа нет, это плохой знак.
У подрядчика есть методология, а не «опытный взгляд». Опыт важен, но он не должен быть единственным аргументом. Если вы спрашиваете, как именно подрядчик работает, а в ответ слышите только «у нас 15 лет на рынке и крутые специалисты», это тревожный сигнал. Должен быть понятный регламент — какие вопросы задаются, как анализируются ответы, как формируется отчет.
Цена фиксирована до начала работ. Особенно для чекапа и аудита. Если подрядчик пишет «от 200 тысяч» и не может назвать верхнюю границу до старта, закладывайте в бюджет запас и просите зафиксировать, от чего зависит итоговая цена.
Алгоритм собственника
Если свести все сказанное к практическому алгоритму, получится так.
Сначала честно опишите свою ситуацию. Не «у нас плохо с ИТ», а конкретно — что именно беспокоит, какие симптомы, что пробовали, что говорит ИТ-команда. Чем точнее формулировка, тем дешевле и быстрее путь к решению.
Затем подберите инструмент под ситуацию. Нет общей картины — нужен чекап. Есть конкретный технический симптом — нужен аудит. Задача понятна и укладывается в проект — нужен консалтинг.
После этого выберите подрядчика, который задает правильные вопросы и не пытается продать максимум с порога.
И последнее. Любой из трех инструментов дешевле, чем решение вслепую. Начните с того, который отвечает на ваш вопрос, а не с самого дорогого.
ИТ-чекап: экспресс-диагностика за 3–5 дней
Без доступа к серверам и без остановки работы. На выходе отчет на 3–5 страниц на языке бизнеса: что горит, что терпит, с чего начать.
Если у вас как раз второй сценарий и все упирается в тормоза 1С, посмотрите наш отдельный разбор на «Клерк»: «Оптимизация 1С: как найти причину тормозов и не слить бюджет на новый сервер». Там та же логика на одной конкретной системе — сначала диагностика, потом покупка.
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