Оптимизация 1С: как найти причину тормозов и не слить бюджет на новый сервер

Кто должен чинить: свой сисадмин или эксперт со стороны?

Обычно, когда 1С начинает тормозить, все вопросы летят к штатному админу. Это понятно: он всегда под рукой. С базовыми действиями вроде «перезагрузить сервер» или «почистить кэш» он справится.

Но тут важно не путать роли.

Штатный админ — это терапевт. Его задача — общее здоровье офиса: чтобы был интернет, ходила почта, а принтер печатал, а не жевал бумагу.

Эксперт по ускорению 1С — это нейрохирург. Он работает на глубине: разбирает конфликты в базе данных (SQL), ищет ошибки в коде и видит, где именно система спотыкается.

Требовать от обычного админа, чтобы он оптимизировал архитектуру 1С — это как просить лечащего врача провести операцию на сердце. Это просто другая профессия.

Как разделить задачи, чтобы сэкономить:

Для среднего бизнеса выгоднее всего гибридная модель:

Штатные ИТ-специалисты берут на себя текучку: завести нового пользователя, настроить права доступа, следить, чтобы серверы были доступны. Внешние эксперты подключаются для сложных задач: проводят аудит производительности, настраивают SQL-сервер и расшивают «узкие места».

Такой подход позволяет не держать в штате дорогого узкого специалиста ради задач, которые возникают пару раз в год. Подробнее о том, как выстроить эту схему работы, мы писали в статье про Сопровождение 1С.