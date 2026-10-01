Бухгалтер чуть не сорвала отчетность из-за сбоя 1С. Как не оказаться в такой ситуации?

Привет, на связи Авдей Мартынович, руководитель подразделения по работе с малым и средним бизнесом в ALP ITSM. Мы занимаемся ИТ с 1996 года: поддерживаем пользователей, серверы, сети и помогаем с поддержкой 1С.
Семь вечера. 1С не работает
У одной производственной компании бухгалтерия заканчивала месяц. До крайнего срока отправки отчетности оставался один день.
И тут перестала работать 1С.
Зайти на сервер не получалось ни под одной учетной записью. Перезагрузка не помогла: сервер загружался, выключался и снова пытался загрузиться.
За всё ИТ компании отвечал один штатный системный администратор. Он несколько часов пытался восстановить сервер самостоятельно, но не смог. Утром проблему передали директору.
А это был уже последний день сдачи отчетности.
Директор позвонил нам: примерно год назад ALP ITSM делала для компании другой проект. Нужно было срочно вернуть 1С в строй.
Что произошло
После получения доступов наши инженеры начали диагностику.
Оказалось, процесс управления базой данных разросся до 18 ГБ вместо обычных 4–8 ГБ и занял практически всю оперативную память. 1С аварийно остановилась, а база повредилась.
Просто перезапустить систему было уже нельзя, пришлось восстанавливать данные из резервной копии.
И тут обнаружилась вторая проблема: последние копии тоже оказались повреждены. Восстановить базу удалось только с третьей попытки.
Закончили поздно вечером. Бухгалтер успела собрать и отправить отчетность буквально за 30 минут до полуночи.
Сервер был зоной админа. Крайней оказалась бухгалтер
На первый взгляд компании просто не повезло. Но обе проблемы можно было обнаружить заранее.
Нехватку ресурсов сервера можно было заметить с помощью мониторинга. А регулярная проверка резервных копий показала бы, можно ли из них восстановить данные.
Вся ИТ-инфраструктура компании была на одном администраторе: поддержка сотрудников, компьютеры, сеть, серверы. В таком режиме регулярный мониторинг и проверка резервных копий отошли на второй план. В результате проблему обнаружили только после того, как перестала работать 1С.
Сервер был зоной ответственности ИТ, но последствия его остановки получила бухгалтерия.
Как не оказаться в такой ситуации
Перед следующим отчетным периодом задайте ответственному за ИТ пять вопросов:
Кто следит за состоянием сервера, на котором работает 1С?
Когда была сделана последняя успешная резервная копия?
Проверяли ли, что из этой копии действительно можно восстановить базу?
Кто займется аварией, если основной администратор недоступен?
Есть ли план на случай серьезного сбоя?
Если на часть вопросов нет четкого ответа, то лучше разобраться с этим до отчетности.
Проверьте ИТ до того, как возникнут проблемы
Для этого в ALP ITSM есть ИТ-чекап. Мы оцениваем состояние ИТ-инфраструктуры, находим слабые места и показываем, что требует внимания в первую очередь.
По итогам вы получаете независимый взгляд со стороны и понятный список проблем, которыми стоит заняться.
Лучше обнаружить проблемы с сервером или резервными копиями заранее, а не вечером перед сдачей отчетности.
Краткий разбор состояния ИТ без доступа к инфраструктуре
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