Бухгалтер чуть не сорвала отчетность из-за сбоя 1С. Как не оказаться в такой ситуации?

Семь вечера. 1С не работает

У одной производственной компании бухгалтерия заканчивала месяц. До крайнего срока отправки отчетности оставался один день.

И тут перестала работать 1С.

Зайти на сервер не получалось ни под одной учетной записью. Перезагрузка не помогла: сервер загружался, выключался и снова пытался загрузиться.

За всё ИТ компании отвечал один штатный системный администратор. Он несколько часов пытался восстановить сервер самостоятельно, но не смог. Утром проблему передали директору.

А это был уже последний день сдачи отчетности.

Директор позвонил нам: примерно год назад ALP ITSM делала для компании другой проект. Нужно было срочно вернуть 1С в строй.