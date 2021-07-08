Зачем делать счета в HTML: когда PDF слишком большой, а 1С - непонятный

В статье «Что должно быть в счёте на оплату, а чего быть не должно» мы разбирали содержимое счёта. По результатам той работы возникло желание оформить счёт стильно, ибо стандартный вариант бухгалтерских программ вроде 1С какой-то страшный.

А ещё в нём целых два номера счёта, что выглядит странно. Один из них всё же корреспондентский счёт. Конечно, посвященные знают, но документ должен быть корректным даже для тех, кто сталкивается с оплатой в первый раз.

Почему HTML

Некоторые компании, которым приходится рассылать сотни тысяч счетов или квитанций бьются за размер файла PDF. У них важен каждый байт. Например, FastReports очень гордится тем, что их PDF на 14-25 % меньше, чем PDF сформированный стандартными средствами.

У нас счетов не сотни тысяч, а на два порядка меньше. Но и тысячи счетов разослать по электронной почте с большими прикреплёнными файлами задача непростая. HTML формат позволяет рассылать существенно быстрее, так как размер письма меньше.

У HTML есть один недостаток — в нём может быть javascript, а javascript может быть потенциально опасным. Однако, это вопрос уже к фильтрам и антивирусному программному обеспечению. HTML-документу не помешал бы атрибут отключающий javascript. Или отдельный формат htmlcss, который гарантирует, что никакой javascript в файле исполняться не будет.

Плюсы HTML-формата:

Легко генерится, верстается, внесение правок менее трудоёмкое, чем в PDF. Файл имеет меньший размер, чем PDF. Для просмотра не нужен Adobe Reader, а подойдёт любой браузер. Почтовые программы легко отображают HTML, сразу видно что пришло. Нет проблем с выделением и копированием данных. В PDF иногда бывают.

Сторонники PDF скажут, что PDF — это стандарт, что не такой уж он и большой, и Adobe Reader можно легко установить, и PDF много где отображается в preview-режиме, например, в тех же браузерах и почтовых программах, и даже можно научиться вносить в шаблоны PDF правки также быстро как HTML-шаблоны, а можно и HTML конвертировать в PDF. Очень даже может быть, как говорил профессор Преображенский, но не нравится мне PDF, а нравится HTML. Кстати, с конвертацией документов из HTML в PDF не сложилось у нас. Там пустая страница в конце в ряде случаев вылетала.

Если уж очень надо в PDF

Если ваши контрагенты или контролирующие органы все-таки просят счет именно в PDF формате, то в данном случае получателю достаточно через меню печати выбрать в принтере «Сохранить как PDF». Никаких дополнительных программ для этого не нужно.

Или, как вариант, существует масса библиотек конвертации HTML в PDF. И такой процесс существенно проще, чем изначально генерить документ в PDF.

HTML и печать формата А4

По умолчанию счёт и так распечатается нормально, главное, чтобы его ширина была 100 %. У нас ещё и высота 100 %. Небольшой тюнинг версии для печати желательно сделать.

Если нужно, чтобы на экране счёт выглядел приблизительно как на печати, то используйте стили:

Однако, это ни к чему в общем случае. Всё больше компаний переходят на электронный документооборот, и никакой реальной необходимости распечатывать счёт нет. Ну если где-то старпёры коллекционируют до сих пор визирующие подписи на счетах, то правильнее пересмотреть свои бизнес-процессы.

При печати следует отключить фон, дабы не расходовать зря чернила:

Дополнительно, как вариант, можно на печати установить шрифт с засечками. Считалось, что на бумаге удобнее и быстрее читается шрифт с засечками. Лично мне тоже удобнее с засечками. Однако, исследования не подтверждают разницы.

HTML и ЭЦП (УКЭП)

HTML-файл можно подписать откреплённой усиленной квалифицированной подписью точно также, как и PDF. И точно так же он будет в соответствии с 63-ФЗ равнозначен счёту с собственноручной подписью. А проверить подпись можно на ГосУслугах.

Красивый счёт

Мы несколько дней согласовывали детали, упрощали, оптимизировали, на базе разных вариантов делали один. В результате получилось вот так.

На бумаге будет принимать такой вид.

Если у вас интересный счёт, то кидайте образец в комментарии.