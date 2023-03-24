Семь причин выгорания

Эмоциональное выгорание бухгалтера

Ну а чего радоваться, рассуждает он. И в чем-то даже прав. Кто-то уже сдал годовой отчет и даже выдохнуть успел и даже похвалить себя: молодец я!

А кто-то сидит еще и сводит концы с концами, понимая, что на подходе череда новых отчетов и прочих приятных неожиданностей. И кажется, что это бесконечная череда нескончаемых цифр, сроков и проблем не закончится никогда.

А что собственно хотели? Сами же выбирали.

Помню, спрашиваю сотрудницу бухгалтерии:

А как ты специальность выбирала, как попала в бухгалтерию?

Мама меня сюда отправила, говорила, что хорошая профессия, спокойная, сидишь, бумажки перебираешь и зарплату получаешь, вот я и пошла, – отвечает она.

Ну и как, спокойно?

Не знаю, куда деться от этого спокойствия, если б знала, что так, никогда не пошла. Вон, продажники живут спокойно, не парятся, не то, что у нас. Зарплата не большая, объёмы огромные и все еще с какими-то претензиями.

Сколько таких девочек в свое время пошли в бухгалтерию, потому что мама сказала. Кто-то полюбил эту работу и дорос до главного бухгалтера, кто-то не особо полюбил, но тоже дорос до главного бухгалтера, а кто-то не дорос и не полюбил, но так и сидит в бухгалтерии, потому что страшно что-то поменять, потому что помнят: бухгалтерия – это дело верное.

И вот сидит бухгалтер, смотрит на свои 101 задачу, которые надо срочно решить, и понимает, что вот так то самое выгорание, о котором столько говорят со всех сторон постепенно подбирается и раскидывает свои щупальца, отравляя все в жизни бухгалтера.

Какие основные типы выгорания можно выделить для бухгалтеров?

Основных – семь.

Стремление быть хорошим. Хорошим, почти святым и удобным, где «я» можно задвинуть на последнее место, всем бесконечно помогать и гореть. Ну а как же не гореть? Я же на работе, тут иначе нельзя. Идейность, с крепкой психикой. Долго принуждают себя к тому, что противно их нутру. Из каких-то идейных, может быть, соображений. Странный человек, который не может найти место, где его принимают (вариант – тепличный). Он хочет доказать, что именно тут его место. Повышенный, даже гипертрофированный контроль и тревожность. Как же тут все без меня? Проявление перфекционизма. Все должно быть идеально, бумажка к бумажечке, все четко, ничего нельзя пропустить, ни на что нельзя забить. Увлекающийся человек, который все вложил – время, азарт, лихорадка, трудоголизм, – за все брался, силы кончились, а результата нет. Человек, который отмечает все негативное. Все работают не так и все вообще не так.

Бухгалтеры в основе своей любят логично рассуждать и стремятся объяснять свои поступки и то, как устроена жизнь, на языке «логики и воли», максимально переводя все в «рацио», занижая роль «внутренних направляющих» (характера, импринтинга, семьи – рода), ранее сложившихся предпочтений, бессознательной чувствительности к атмосфере и фону. И поэтому так часто слышится: «ведь горел, почему это кончилось»?

Поэтому, нужно не задавать вопрос, почему не горит, а понять, как избежать выгорания, и распознать эти признаки вовремя.

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Как избежать выгорания

И тут – стоит не просто «перебрать мотор», найти хобби, отдохнуть и отвлечься, а прочувствовать и отрефлексировать – индивидуальные особенности и возможности, потому что внешние обстоятельства только в единстве с внутренними свойствами дадут нам ответы. Иначе расставят приоритеты и подсветят варианты.

Потому что у каждого найдется что-то свое, индивидуальное, которое за долгую профессиональную жизнь привело к этим семи факторам выгорания. А на самом деле за этим может стоять «просто так меня любить нельзя», или «я не могу ничего пропустить, потому что это стыдно», или «зачем стараться куда-то расти, если я не великий».

Вот это и есть тот винтик, который слишком туго завинтили и который стремится довести до конца, потом так сильно устать, чтобы не было сил ни на что смотреть, и потом просто сгореть.

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