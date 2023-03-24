Избавляемся от стресса: бухгалтерам на заметку

Рабочие будни добавляют новых стрессов и проблем. Для бухгалтеров это еще вдвойне тяжело: проверки, отчеты, сжатые сроки, изменяющееся законодательство и постоянная боязнь, что-то пропустить или не успеть.

Чтобы поддержать вас в этом нелегком процессе мы решили запустить рубрику «Психология для бухгалтера», в которой будем рассказывать о том, как лучше понять себя и найти ту точку баланса, о которой все мечтают и не важно, говорим мы о профессиональном или личном.

Рубрику ведет Татьяна Изумрудова, психолог, бизнес-коуч, член АПБК, эксперт в различных СМИ и автор книг.

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