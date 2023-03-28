Бухгалтер и его психологические барьеры

Кто-то говорит, что ему нравится его работа и его участок, он хотел бы продолжать свою работу, изучая изменения законодательства и хочет просто хорошо выполнять свою работу. Кто-то говорит, что хочет расти горизонтально, изучать разные участки, чтобы понимать, как все взаимодействует в бухгалтерии. Кто-то говорит, что видит себя через какое-то время на позиции главного бухгалтера

Если говорить про сотрудников HR, то они обычно не очень любят тех, кто не ставит цели и не хочет расти. Я же, наоборот, говорю, что для сотрудника бухгалтерии желание работать на своем участке – это прекрасная способность, которая означает, что человек стремится найти баланс между работой и личной жизнью. Именно поэтому он не хочет иных изменений и ему достаточно того, что диктует постоянно изменяющееся законодательство для того, чтобы быть в потоке знаний, важных для выполнения работы на своем участке.

Но сегодня я хочу поговорить о тех, кто говорит о желании расти. Посмотрим на динамику того, что зачастую происходит.

Проходит время, изменений в карьере нет (пример из практики):

Вы хотели расти по карьерной лестнице. Прошел год. Как вы оцениваете свои шансы, какие ожидания сейчас?

Вы знаете, ничего не изменилось. Постоянно какие-то сложности, как будто что-то сдерживает.

А как вы можете описать это состояние? Кто вас держит или что мешает?

Если проанализировать все варианты ответов, которые я получаю, то их можно выделить в отдельный список «Психологических потребностей», которые могут тормозить на пути к достижению желаемой цели.

При этом, читая их, вы можете сказать: нет, это совсем не про меня. Но давайте об этом мы поговорим чуть позже, если возражения такие у вас останутся.

Итак, список основных тормозящих потребностей, который может быть шире не ограничиваться только приведенными ниже вариантами.

Потребность в ограничениях

Глубинное убеждение: «Я не достоин этого». Для людей с данной потребностью может быть характерны принижение своих потребностей и даже порой самобичевание. Знаменитый синдром самозванца тоже можно отнести в эту группу потребностей.

Ограничение из этой потребности – я не могу двигаться дальше, я боюсь, что не достоин этого, потому что я не ..... (и дальше следует набор различных не...).

Потребность в безупречности и неопровержимости

Глубинное убеждение: «Есть правильные вещи, и есть не правильные. Есть либо черное, либо белое». Люди с такой потребностью стремятся стать непогрешимыми, безупречными, идеальными. И затем отстаивают, доказывают окружающим эти собственные качества.

Ограничение из этой потребности – я не могу двигаться дальше, я боюсь, что мне придется доказывать, что я прав ..... (и дальше следует набор различных объяснений, почему его позиция правильная, а чужая нет).

Потребность в честолюбии

Глубинное убеждение: «Я буду идеальным, и тогда меня полюбят». Такой человек оценивает себя через результаты. Только при их достижении он будет способе чувствовать себя хорошо. Жажда почестей, похвалы как фон.

Ограничение из этой потребности – я не могу двигаться дальше, я боюсь, что не стану идеальным на этой позиции и меня не ..... (и дальше следует набор различных не...).

Потребность в общественном признании

Глубинное убеждение: «Если тебя не уважают или не ценят, то ты – неудачник». Оценка себя или других только через признание других: «Что обо мне подумают другие люди?».

Ограничение из этой потребности – я не могу двигаться дальше, я боюсь, что не достоин этого, потому что если я не справлюсь меня ..... (и дальше следует набор различных не...).

Потребность в излишней самодостаточности и независимости

Глубинное убеждение: «Мир опасен, я должен быть осторожен». Страх оказаться зависимым от кого-либо.

Ограничение из этой потребности – я не могу двигаться дальше, я боюсь, что не справлюсь и это приведет к не хорошим последствиям ..... (и дальше следует набор различных не...).

Что-то откликнулось? Где-то узнали себя? Если это все не про вас, то вы сейчас скорее всего подписываете оффер на позицию главного бухгалтера и значит, что вы справились с рядом ограничений, у вас есть внутренний стержень, который помогал справляться с сомнениями в сложные минуты.

Ну а я вернусь к нашим потребностям.

Наши потребности – это нормально, они могут приводить нас к результату. Но они могут тормозить, как в примерах выше, создавая череду сплошных ограничений через «не». Только начав понимать, с чем связаны эти «не», мы можем четко определить наши истинные сдерживающие факторы развития. Потому что, несмотря на то, что отличительная черта профессии бухгалтера – это знания, эти знания так и останутся совершенно бесполезным продуктом, если не применять его на практике в том направлении, которое для вас является желаемым.

Если вы все еще мечтаете о своем развитии в направлении бухгалтерии, посмотрите, что конкретно вам мешает это сделать, какой психологический блок тормозит именно вас. А если в правильности выбора сомневаетесь, то простая практика составления колеса баланса тоже может помочь понять, возможно вы не очень хотели двигаться в этом направлении, и эта цель была совсем не вашей, поэтому ваша психика ставит вам определенные преграды?

Вот такие интерпретации иногда могут появиться во время консультации со специалистом. Практикующий психолог Татьяна Изумрудова поможет распознать потребности, которые мешают вашему карьерному росту, и преодолеть любые психологические барьеры. Не стойте на месте! Начинайте расти прямо сейчас! Запись на вводную консультацию

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