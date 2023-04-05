Кто кому и что должен? О том, как помочь себе самому

В своей автобиографии «Разбитая музыка» рок-музыкант Стинг рассказывает, как пытался найти свой путь, когда не был известен и как искал работу. Ему тоже задавали вопросы про хобби, газеты, которые он читает, и вот, чем он делится:

«Мне кажется, что мне дали бы эту работу, если бы у того, кто проводил собеседование в шаблоне было записано проверить, что после того как я подушу на зеркало, то там появится конденсат от моего дыхания».

Отсутствие вызова. Мы хотим найти вдохновение и вызов на работе, но часто обнаруживаем, что должны просто отработать время, время приходить и уходить. Зачастую дело не в престиже, а в отношении тех, кто выполняет эту работу. Часто сотрудник просто не видит, как важны его усилия.

Выполнение работы, которая не имеет души –скрытый недуг нашего времени.

А что делать, если к этому добавляется жесткая нагрузка под названием дедлайн? Дедлайн – роковая черта современного офисного пространства. В нашем понимании дедлайн -это точка, когда нужно дать ответ, выполнить задание, а вот в переводе с английского дедлайн – это мертвая линия, и именно этот перевод больше всего созвучен тому эффекту, которое накладывает на человека это слово, будто сковывает его и тяготит.

И вот как будто еще вчера ты жил спокойно, спокойно уходил вечером с работы домой, спокойно смотрел телевизор. А сегодня ты понял, что завтра/через неделю этот самый дедлайн, а у тебя в лучшем случае наполовину сделана работа, и ты впадаешь в состояние ступора.

У кого-то это сопровождается повышенной раздражительностью, у кого-то апатией, у кого-то повышается агрессия, у кого-то плаксивость.

Как-то мне попалось высказывание, что фантомный дедлайн – это чувство тревоги, которое испытываешь, когда у тебя нет срочных дедлайнов, но кажется, что есть, но ты просто о них забыл. И вместо того, чтобы начать разгребать свой завал, ты словно прячешься в этом завале, как в домике, вдруг не заметят, вдруг не спросят.

Еще одно проявление защитных свойств – это прокрастинации, когда важные задачи откладываются под любым предлогом. Психика прокрастинирующего человека защищает себя. Прокрастинация – это не лень, не отдых и не плохой тайм-менеджмент. То поведение, которое в итоге продуцирует психика, и подрывает уверенность в себе и вызывает самообвинение.

Как собственными силами выйти из этого? Единственный способ выйти из прокрастинации – простить себя, отдохнуть и начать делать. Если вы столкнулись с этой проблемой, то побороть ступор в действиях могут простые советы:

Попробуйте снизить ставки действий, не ставьте себе высокую планку сразу, возможно мгновенное достижение результата – это не ваш путь.

Разделите процессы на отдельные блоки: то, что важно сейчас и по силам, то что важно, но можно сделать позже, то что можно делегировать. Переключайтесь на разнонаправленные процессы. Благодаря разделению можно избежать блока «ничего не делания».

Для поддержания настроя создайте комфортные для вас условия, а также приятные перерывы. Возможно ваше вдохновение сейчас находится там?

Бывает, что мы видим знаки, но не способны их замечать. Если мы делаем ошибки на работе, когда обладаем знаниями и опытом, это может свидетельствовать не только о том, что пора в отпуск, а еще и о том, что ваша психика, саботирует и отказывается быть тут.

А если не получается самостоятельно справиться с прокрастинацией и фантомными дедлайнами, надоело прятаться в домике от рабочих задач, обратитесь за помощью к практикующему психологу Татьяне Изумрудовой. Хочу записаться на консультацию

Ваше сознание лучший советчик, когда вам пора переключить свое внимание и посмотреть на окружающий мир. Как бы банально это не звучало, но только через обращение внимания на глубокую и сложную внутреннюю жизнь можно обрести определённую гармонию в том числе и в рабочих процессах.

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