Социальные сети, тренинги роста и то, куда могут привести мечты

Успешный успех в социальных сетях

Как-то на приеме с клиентом мы раскрыли с ней с ситуацию, в которой она очень болезненно реагировала на успехи других людей.

По ее мнению, у всех все складывается успешно, а вот у нее самой нет ничего интересного в жизни. Ей нечего рассказывать, ничего не происходит, поэтому и с подругами встречаться не хочется, потому что у тех жизнь бурлит красками, все ярко и интересно.

В ходе сессии выяснилось, что суждение про яркую жизнь подруг сложилось у нее на основании просмотра их профилей в соцсетях. Профили пестрили надписями: «Это наш прекрасный день», «Это мой любимый муж мне подарил такой чудесный букет цветов», «Это мы едем в ресторан», «Это кольцо он подарил просто так, потому, что он просто меня любит» и так до бесконечности... И это просто информация из личных страниц. А что говорить о более известных болгарах, у которых все страницы пропитаны сплошным Luxury и успехом?

Моя подруга HR директор крупной компании, у которой все стабильно и прекрасно, живет в Швейцарии, как-то поделилась со мной о том, что периодами на нее находит грусть и даже определённая депрессия, когда она видит прекрасные истории из суперпрекрасной и успешной жизни. Мы с ней провели определенный анализ и выяснили, что в ее жизни все совсем не хуже, чем на чужих страницах в соцсетях. И если б она захотела поделиться информацией о себе, все выглядело бы даже очень заманчиво.

Если вернуться к истории моей клиентки, о которой я говорила чуть выше, то мы с ней попробовали проработать простые истории о том, например, как она готовила борщ, и переложить эту историю в формат соцсетей так, чтобы можно было поставить пометку «вау». И знаете, что у нас получилось?

«Девочки, варила я сегодня борщ, он получился просто волшебным. Я накрыла стол на веранде нашей прекрасной дачи... солнечные лучики пробивались сквозь крону деревьев, сплошная нега... Что было потом.... ММММ... нет слов...»

Какого эффекта мы достигли через такое простое упражнение? Во-первых, практически готовый блог о том, как растопить страсть в муже простыми способами, доступными каждой. Во-вторых, у подруги (которая все время пропадает на работе, строит карьеру, а отношения с мужем, возможно, очень давно угасли, кольцо – это был знак примирения о том, что его застукали с другой) создается четкая установка о том, что это в ее жизни что-то не так, а вот у подруги как раз все прекрасно.

А оно вам надо?

Зачем я привела эти истории. Тенденция текущего времени такова, что многие подростки хотят быть блогерами. Вот, например, дочка моих друзей, у которой были прекрасные шансы найти себя в медицине, заявила о том, что она идет в кулинарный колледж. Похвально? Да, вполне. Будет, возможно, хорошим поваром, будет кормить людей вкусной пищей. Но нет, она идет туда, не для этого, она идет туда для того, чтоб стать блогером. И таких примеров очень много.

А мы сами? Сколько времени мы проводим в телефонах, жалуясь потом на то, что ничего не успеваем, нет времени ни на что. А может быть задать себе вопрос, а все ли, что мы сегодня посмотрели, было нужным и полезным? Сколько мусора мы успели зацепить по ходу этого просмотра? А сколько минут, часов мы могли бы уделить нашим детям, родителям, близким и любимым, да, в конце концов, просто своему, именно своему хобби! И вроде ничего нового я не сказала, и вроде и так все понятно, но вот печально то, что уходит у нас понимание действия.

Мы все готовы повышать свою значимость. Но вопрос, а что это нам дает? Не напоминает ли это погоня за значимостью, за познанием себя – начало нового мощного витка в общем психозе, созвучного тому, который более ста лет назад развивался на фоне общей истерии масс.

Теория Фрейда, его ученики, его оппоненты – всяческий научный подход как раз и строится на гипотезе, ее доказательстве, оспаривании мнения оппонентами. Созданная столько времени назад теоретическая база продолжает успешно применяться в наше время, несмотря на то, что в последнее время очень много модификаций и разных форматов познания себя, поиска точек баланса. Тренинги о том, как стать счастливым, как обрести себя и бесконечное множество тех, кто все это знает, и готовых это рассказать.

Я искренне рада, как много людей знают об этом и готовы вещать о том, как они обрели эти все точки счастья. Но так ли это на самом деле, вы не задумывались?

Возможно, это все – похожая история про борщ, о которой я рассказала выше. Не теряем ли мы себя настоящего в этой погоне за обретением себя осознанного. Не страдает ли в этой погоне ваша семья, когда вы узнаете, что ваша жизнь проходит как-то не так, вы бежите на тренинги в желании уйти от реальной жизни в этот манящий мир красок и обещанной гармонии.

Человеку свойственно верить. Мы верим, а вера творит чудеса. Вам кажется, что действительно что-то меняется, что это именно то, что вы хотели. Но не потеряли ли вы в этом себя?

Не смотрите, а действуйте!

И я, размышляя над этим вопросом, вспоминаю работы Виктора Франкла, который стал основателем лого терапии – терапии действия. Пройдя Освенцим и выжив в нем, он выработал простые правила, что только действие имеет смысл, бездействие губительно.

Если вы не получаете удовольствие от жизни, не находите гармонии в семье, а работа превратилась в рутину, вы постоянно оглядываетесь на жизнь окружающих или, того хуже, сокрушаетесь о том, что ваш образ не вписывается в идеальную картинку соцсетей и известных блогеров, нужно действовать. Обратитесь к практикующему психологу Татьяне Изумрудовой и избавьтесь от стереотипов, которые отвлекают от реальной жизни и того, что действительно вам дорого. Хочу на консультацию

И, следуя в своих размышлениях дальше, я задаю себе вопрос: вот в этом бездействии и желании уйти в виртуальные реальности красивой и манящей жизни, что мы получим в итоге? Что оно в скором времени принесет нам и нашим детям? С какими новыми отклонениями и психозами мы столкнёмся в скором времени.... Лично мне об этом даже страшно стало размышлять.

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