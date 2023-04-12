Советы о том, как строить личные отношения при служебном романе

Мы проводим большую часть времени в рабочем пространстве. Знакомства и отношения, конечно же, завязываются не только в офисе, но офис – это то место, где происходят те самые служебные романы.

Мешают ли личные отношения на работе профессиональной деятельности? Что делать, если всё–таки Амур помог вам влюбиться в коллегу?

Служебный роман – это не только знакомство двух людей и развитие их отношений внутри компании. Это история о том, как сильно влияет на людей работа, окружающая атмосфера в офисе, коллектив.

Служебный роман может иметь и плюсы и минусы. Вот некоторые из возможных плюсов:

совместная работа укрепляет отношения и способствует эффективному выполнению задач;

работающие вместе находят общий язык, так как они сталкиваются с одинаковыми задачами и проблемами;

работа с любимым человеком уменьшает уровень стресса на работе;

общая работа способствует глубокому пониманию партнера, повышению уровня доверия и уважения.

А вот и минусы:

риск конфликтов и нездоровой конкуренции между партнерами;

коллегам сложно разделить личную и профессиональную жизнь, что может привести к конфликтам;

в случае разрыва отношений возникнут трудности в общении, конфликты и повреждение бизнес-отношений.

Некоторые компании запрещают служебные романы, что может привести к увольнению одного или обоих партнеров. Поэтому этот момент тоже нужно учитывать: готовы ли вы потерять работу из-за служебного романа?

Почему служебный роман может быть чреват последствиями, которых опасается работодатель

Вот несколько причин:

в случае разрыва отношений у вас возникнут трудности не только в личной жизни, но и на работе;

роман приведёт к ухудшению отношений с коллегами, отрицательно повлияет на вашу репутацию и может повлечь за собой увольнение;

конфликт интересов в работе отделов.

Избегаем последствий служебного романа

Чтобы избежать нежелательных последствий служебного романа, можно последовать простым правилам, например:

не разглашать подробности своих отношений . Быть объектом обсуждения в офисе – плохая идея;

не встречаться с боссом или подчинённым . В этом случае роман может сокрушить карьеры обоих;

не рассчитывать на какие-то преференции по работе. Это вызовет недоверие коллег и сильно усложнит отношения.

В последние годы офис – как новый Tinder: многие там знакомятся, влюбляются. Главное – соблюдайте правила игры, чтобы в итоге не остаться безработным с разбитым сердцем и подмоченной репутации.

Поэтому не выясняйте отношения на рабочем месте – это неэтично и даёт пищу для сплетен. И поменьше обсуждайте работу на свиданиях. И постарайтесь не обсуждать подробности своих отношений с коллегами.

В целом, сохранение профессионального статуса при любовных отношениях с коллегой зависит от вас и вашего поведения на работе. Отделяйте личное от рабочего процесса и будьте профессиональны во всём – тогда работа не будет влиять на ваши отношения с любимым человеком.

Порой находясь в плену эмоций, мы совершаем ошибки. Психолог Татьяна Изумрудова поможет разобраться в хитросплетениях личных отношений и найти выход из сложной ситуации. Получение совета психолога не дань моде, а возможность объективно взглянуть на вашу проблему со стороны с помощью опытного специалиста. Запись на консультацию

Советы

Вот несколько основных моментов, которые могут в этом помочь:

Разделяйте личную и профессиональную жизнь. Не обсуждайте личные проблемы на работе и не демонстрируйте свои отношения перед коллегами. Всегда соблюдайте профессиональную этику на работе: не игнорируйте коллег, не сплетничайте, не вовлекайте коллег в личные проблемы. Если вы работаете со своим любимым человеком, то старайтесь работать в паре. Это поможет сохранить контроль над рабочим процессом, вы не привлечёте к себе излишнего внимания со стороны коллег. Сохраняйте профессиональное отношение к работе и не забывайте о своих обязанностях. Избегайте конфликтов с коллегами, потому что подобные конфликты – лучший способ спровоцировать слухи и разговоры. Старайтесь решать проблемы конструктивно и профессионально.

И чтобы не стать объектом обсуждений и слухов в офисе, стоит предпринять определённые меры предосторожности:

Сделайте ваши отношения незаметными для коллег . Любовь на работе не должна отражаться на качестве выполнения задач.

Не публикуйте личные фото и сообщения в соцсетях – ваш роман может стать доступным широкой аудитории через интернет.

Не проявляйте привязанность на рабочих встречах и мероприятиях. Общение с коллегами должно быть профессиональным, а не эмоциональным.

Если вы все-таки начали служебный роман и понимаете, что он мешает работе – переведитесь в другой отдел или вообще в другую компанию.

Служебный роман закончен

Вы расстались, но по-прежнему вместе работаете. Как вести себя в такой ситуации?

Есть несколько способов пережить финал служебного романа и сгладить последствия расставания:

Договоритесь о нейтральном поведении. Не позволяйте трудностям повлиять на результаты работы. Если вы сохранили хорошие отношения, перенесите их за рабочий процесс. Относитесь к бывшему партнёру так же, как к остальным коллегам. Общайтесь вежливо и только на рабочие темы. Если бывший провоцирует скандал и ведёт себя как обиженный школьник – просто игнорируйте его. Никаких сплетен. Не болтайте с коллегами о подробностях расставания, иначе ваша история превратится в офисную байку, которую будут рассказывать всем и каждому. Никакой мести. Оставьте страсти сценаристам сериалов и не превращайте офис в мыльную оперу. Сократите общение. Задетую гордость утихомирить, отрицательные эмоции приглушить и продолжать работать. Из-за бывших не стоит пропускать совещания и корпоративы, но всегда есть возможность пересекаться по минимуму. Оставляйте эмоции за дверью офиса. Вам нужно отработать положенные часы. Работа отвлечёт от душевных терзаний, а начальник увидит, как хорошо вы умеете работать. Не говорите о себе, не давайте повода для сплетен и не старайтесь продемонстрировать назло бывшему своё неземное счастье. Личное должно оставаться личным. Запомните свой опыт и оцените последствия. Особенно, если собираетесь погрузиться в новые романтические отношения на рабочем месте.

Поделитесь в комментариях: Совместная работа разрушает отношения или укрепляет их?

Может ли служебный роман оказать негативное воздействие на организацию, где работают влюблённые?

А как в вашем офисе относятся к служебным романам?

Случались ли у вас такие истории? Как они завершились?

А специально для вас подборка фильмов, про то, как тема служебного романа использовалась в зарубежном кино:

«С большой буквы». Американский сериал о проблеме служебных отношений в современном ключе. В редакции вымышленного журнала принят документ, регулирующий служебные отношения. Для пары стилистки и одного из топ-менеджеров документ стал спасением и возможностью не скрывать чувства от коллег. Проблемными их отношения считались именно из-за колоссальной разницы в должностях, которая могла бы повлечь за собой харассмент и коррупцию. «Любовь на кончиках пальцев». Управляющий страхового агентства Луи нанимает на работу Роуз, после чего жизнь обоих совершает сумасшедший вираж. Девушка открывает в себе талант стенографистки, а новый босс помогает ей подготовиться к чемпионату Франции по скоростному набору текста. «Нежность». Волшебство можно отыскать в обыденном, даже если сердце навсегда разбито, а жизнь видится в оттенках серого. Натали и Маркус – коллеги, которых ничего не связывает, однако случайный поцелуй полностью переворачивает жизнь обоих. «Секретарша». Неоднозначный фильм с Джеймсом Спейдером и Мэгги Джилленхол про служебный роман и про то, как люди с определёнными проблемами нашли друг друга. Блистательные актёрские работы и глубокий психологизм. И да, мистер Грэй существовал задолго до «50 оттенков».

Хорошего и солнечного настроения в рабочих буднях!

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