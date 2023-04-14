История про то, как распался любовный четырехугольник

Коммерческий отдел в нашем офисе был многочисленным, и от того, как он продавал продукцию, которую выпускали заводы нашей компании, зависело ее благополучие.

Екатерина Андреевна трудилась в коммерческом отделе и одна обеспечивала больше половины объема продаж отдела. Она работала в офисе уже три года, свято верила в идеалы компании и была твердо убеждена, что продукция нашей компании – лучшая в мире. Екатерина Андреевна искренне считала, что клиенты (промышленные предприятия и производственные холдинги) обретут счастье, если закупят наше оборудование для своих цехов.

Екатерина Андреевна чем-то напоминала ответственного работника из советских производственных фильмов: положительная, компетентная и прямая – без камней за пазухой. К клиентам она относилась как к любимым, но неразумным детям. Она прекрасно разбиралась в производственных процессах клиентов, и они ей верили. Они хотели быть счастливыми и закупали наше оборудование.

Она часто ездила в командировки, вытягивала самые безнадежные сделки, и эта жизнь ее вполне устраивала. Периодически в отделе освобождалось место коммерческого директора (кого-то увольняли, кто-то уходил сам, не выдержав напряжения). И руководство уговаривало ее занять это место.

– Екатерина Андреевна, кому как не Вам возглавлять отдел? Вы идеальная кандидатура, – убеждало ее руководство. – У Вас колоссальные знания и большой опыт.

– Не мечтайте! – резко отвечала Екатерина Андреевна. – Вы меня замучаете отчетами и совещаниями, а такая жизнь не по мне. Я свободу люблю!

Она была вольным стрелком, ей не хотелось выстраивать бизнес-процессы в отделе и воспитывать подрастающее поколение. Безусловно, Екатерина Андреевна работала не только из любви к искусству: у нее была высокая зарплата, приятные бонусы и куча других преференций от руководства. За нее крепко держались и ценили.

Екатерине Андреевне было около 40 лет, и в офисе ее называли только по имени-отчеству. Она была среднего роста, гладко зачесывала волосы в пучок на затылке, носила очки и необъятную сумку с документами. Одевалась она без затей, строго следуя офисному дресс-коду (настоящему и единственно правильному дресс-коду, как она считала): обычный серый или коричневый костюм, водолазка под самое горло или белая блузка, туфли на низком каблуке (главное, чтобы было удобно).

Мужская половина офиса уважала Екатерину Андреевну, считала ее надежным товарищем, но ее благосклонности никто не добивался. За одним исключением: у Екатерины Андреевны был-таки единственный поклонник – менеджер по продажам Василий Федорович.

Он был «старожилом» и пришел к нам работать задолго до Екатерины Андреевны. Трудолюбивый и исполнительный, он безропотно тянул лямку, но не хватал звезд с неба. Однажды встретив Василия Федоровича, вы ни за что не узнаете его, если увидите второй раз. Его внешность было невозможно запомнить: он был бесцветным и безликим. Василию Федоровичу было тоже под сорок, но никто в офисе не звал его по имени-отчеству – только Васей.

С приходом в нашу компанию Екатерины Андреевны скучный и молчаливый Вася изменился. Похоже, он встретил свою «звезду» и крепко влюбился. Вася расцвел и всю свою энергию направил на служение Екатерине Андреевне. Она принимала его помощь и активно пользовалась его услугами.

– Вася, мне нужны данные по продажам в Северо-Западном регионе!

– Вася, переделай презентацию!

– Вася, подготовь данные о состоянии электротехнической отрасли!

И Вася бросался выполнять все поручения Екатерины Андреевны. Сидения в офисе допоздна и общие интересы сделали свое дело: они стали хорошими друзьями. Екатерина Андреевна уважала Васю и с трудом обходилась без него, но дальше дружбы дело не заходило. Она и думать не думала ни о каких любовных отношениях.

А Вася служил своей музе не только в рабочее время, но и помогал решать бытовые вопросы: отвозил машину Екатерины Андреевны в сервис, когда та ломалась, встречал из поездок в аэропорту и даже забирал собачку Екатерины Андреевны себе, когда та уезжала в командировку. У Екатерины Андреевны был йоркширский терьер Батон, и весь офис хихикал, когда Вася по телефону громко докладывал:

– Катя, ты зря волнуешься, у нас все хорошо. Батон гулял хорошо, кушал тоже хорошо. Только стул сегодня был жидковат. Что значит, чем кормил? Кормом, который ты оставляла, конечно!

Словом, Вася был един в трех лицах: рыцарь, оруженосец и мажордом.

Неизвестно, сколько бы это продолжалось и чем закончилось, если бы в коммерческий отдел не пришел новый сотрудник – Мишаня.

У Мишани было много достоинств: высокий, улыбчивый, приятный в общении, он всегда идеально подбирал по цвету носки к ботинкам, а галстук – к рубашке. Но в офис к нам его взяли вовсе не из-за этого, а из-за цветистого резюме. И образование у него было подходящее, и работал он в крупной компании на хороших позициях, и уйму курсов-тренингов закончил. И даже отзывы положительные от прежнего начальства предоставил.

Наше руководство не поленилось позвонить прежнему начальству Мишани и убедилось, что лучшей кандидатуры в коммерческий отдел не найти. И Мишаня стал трудиться менеджером по продажам.

На самом деле Мишаню звали Михаилом Павловичем (что звучит солидно), но это имя-отчество к нему совсем не подходило. Он был молод, изворотлив как уж и абсолютно ненадежен. Это сразу раскусил офисный народ – за исключением руководства, которое продолжало верить новому сотруднику, вернее, его резюме. С чьей-то легкой руки Михаила Павловича стали звать Мишаней – и он, похоже, не обижался.

Прошло совсем немного времени, и стало ясно, что продавать Мишаня не умеет. От него было больше вреда, чем пользы: он заваливал сделки, которые завалить было невозможно, и не мог выполнить элементарных поручений. Было непонятно, как он мог работать в других компаниях и при этом получить положительные отзывы. Очевидно, он так надоел своему предыдущему начальству, что оно было готово дать какие угодно отзывы – лишь бы Мишаня уволился.

Клиенты Мишаню не любили.

– Можно сделать так, чтобы мы этого сотрудника больше никогда не видели? – частенько спрашивали они у коммерческого директора.

Проект поручали другому сотруднику, а Мишаня оставался не у дел. План продаж он не выполнял, а за план спрашивали жестко. Мишаня понял, что тучи над головой сгущаются и надо что-то делать.

Решение пришло быстро. Он намеревался найти влиятельного покровителя, под надежным крылом которого можно будет не беспокоиться за свое будущее в компании. Самым влиятельным сотрудником в коммерческом отделе была Екатерина Андреевна. В нее-то Мишаня и вцепился – ловко, с бульдожьей хваткой и изобретательностью.

– Екатерина Андреевна, помогите мне разобраться, – хныкал Мишаня. – Я ведь до этого в другой отрасли работал, плохо знаю вашу специфику, а мне очень важно понять все в деталях!

И Екатерина Андреевна, будучи человеком отзывчивым, помогала Мишане.

А он не скупился и подкреплял свои просьбы душевными подношениями: то букетиком цветов, то билетами на модный спектакль, то книжкой любимого Екатериной Андреевной автора. А на день святого Валентина даже подарил ей милый тортик в виде сердечка.

Екатерина Андреевна то ли не привыкла к такому вниманию, то ли ей льстило, что привлекательный молодой человек явно ей симпатизирует, но она стала уделять Мишане много времени: объясняла тонкости ремесла, ездила с ним на переговоры (чтобы учился).

Прошло еще немного времени, и вот уже Мишаня, а не Вася, встречал ее из командировок, заказывал такси, приносил чай и кофе. А потом пошли совместные обеды и ужины, походы в театры.

Кто-то из осведомленных сотрудников даже уверял, что Мишаня периодически ночует у Екатерины Андреевны. Эта версия была вполне правдоподобной, так как частенько на работу они приезжали вместе на машине Екатерины Андреевны.

Показатели продаж Мишани рванули резко ввысь, как запущенная вертикально сигнальная ракета.

– Молодец, Михаил Павлович! – радовалось руководство компании. – Определенно в выборе мы не ошиблись, так держать!

Мишаня держал. И после таких хвалебных речей ходил по офису гордый и напыщенный.

А Вася, списанный в отставку Екатериной Андреевной, как-то сник и потускнел. Он по-прежнему тянул лямку, брал на себя много работы и помогал Екатерине Андреевне по дружбе. Но их дружба явно дала трещину.

- Кать, - нудил Вася в конце рабочего дня. – Ты что, не видишь, что этот хитрый подхалим тебя использует? Не будет он ничему учиться, ему это не надо. Он легкой жизни хочет.

- Угомонись, Василий. Ты просто завидуешь тому, что у меня есть личная жизнь. - Екатерина Андреевна подводила губы яркой помадой и мчалась на ужин с Мишаней.

Они проводили вместе много времени – как на работе, так и вне ее. В офисе поговаривали, что Екатерина Андреевна и Мишаня вместе ездят отдыхать, что вполне могло быть правдой: отпуск они брали в одно время и возвращались оба загорелые. А Екатерина Андреевна – помолодевшей и сияющей.

Но Вася был прав: Мишаня действительно хотел легкой жизни. А Екатерина Андреевна заставляла его работать, и это совсем не входило в его планы. Ведь не для того он пришел в офис, чтобы вечно корпеть над бумагами и обзванивать клиентов. Он смертельно устал изучать специфику отрасли и секреты ремесла.

Даже совместные отпуска не помогали. Во-первых, в отпуске Екатерина Андреевна все равно работала и заставляла Мишаню выполнять какие-то поручения. А во-вторых, после поездок приходилось снова одевать хомут и впрягаться.

Он страстно желал яркой жизни, постоянного праздника и развлечений, а с Екатериной Андреевной это было невозможно.

В этой истории был еще один важный персонаж - секретарь сервисного отдела Женечка. Она была картинкой: идеальная фигурка, светлые волосы до плеч, жакет в облипку, короткая юбка-карандаш и неизменные туфли на шпильках. Под светлой челкой – милое личико без следов интеллекта и наивные голубые глаза с пушистыми ресницами. Вся мужская часть офиса делала на нее стойку, но Женечка с улыбкой принимала ухаживания и никого не выделяла - общалась со всеми ровно.

Одним из самых больших достоинств Женечки был ее папа. Он занимал высокую должность в городской администрации и, по слухам, Женечку взяли на работу именно из-за этого. Ее устроили секретарем в сервисный отдел. Работа там была непростая и кропотливая, и она была Женечке явно не по зубам. Она вечно все путала, не могла правильно распределить обращения клиентов. Начальник сервисного отдела, получив однозначное распоряжение от руководства компании «Женечку не трогать!», прикрывал бреши другими сотрудниками, оставив Женечку в покое.

Это привело к тому, что у нее образовалось много свободного времени и ей стало скучно. Женечка бродила по офису, наведывалась поболтать в разные отделы и стала выделять Мишаню – молодой и обходительный, одет со вкусом (галстук отлично подобран к рубашке). К тому же он к ней недвусмысленно подкатывал. С ним можно и в кафе посидеть, и в ночной клуб наведаться.

Мишаня к тому времени окреп и возмужал в компании, но был истощен ненавистной работой и тем, что надо бесконечно ублажать Екатерину Андреевну. Душа требовала праздника, и он начал охмурять Женечку.

Продолжение читайте в моем блоге 21 апреля 2023 года. И не забудьте нажать кнопочку «Подписаться».

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