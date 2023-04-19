В дословном переводе с английского перверт означает «извращенец», однако в перверсии выделяются свои типы:

характерная (грубое обращение, давление и вербальная агрессия, при этом давит словом, кричит);

параноидальная (разрушение объекта, возможное насилие);

сексуальная (злоупотреблением объектом, сексуальное насилие);

нарциссическая (деперсонализация объекта).

Рабочие процессы занимают большую часть времени. Поэтому, предлагаю остановиться чуть подробней на ситуации, когда руководитель – нарциссический перверт.

Перенесемся в офис крупной компании, где в какой-то момент одного из перспективных сотрудников назначили на позицию генерального директора. Его команда изначально пыталась поддержать его, поделиться знаниями из своих сфер. Но достаточно быстро столкнулись с осознанием того, что они попадают в паутину, где каждый должен будет в дальнейшем выживать самостоятельно.

Очень быстро в ход пошли приемы обесценения, игнорирования, демонстрации того, что кто-то знает материал лучше, что чья-то экспертиза не соответствует должному уровню. Фразы «мы знаем, что ты недостаточно...» стали нормой общения, и каждый пытался в этой ситуации быстрее перевести внимание на кого-то другого, чтобы хотя бы ненадолго отвести внимание от себя.

Абсолютно вся компания попала под дестабилизацию собственной психики. Укрыться можно было только на время, так как команда топ-менеджеров сама находилась в ожидании следующего сюжета и выбора очередной жертвой. Фактически, сотрудники понимали, что претензии не имеют под собой основания, так как все специалисты в своих направлениях и закрывали все текущие вопросы. Однако достаточно быстро пришло осознание, что со стороны руководителя была четкая концепция его правоты и позиция неприятия иных доводов. Выход руководитель видел в стравливании команды и получении удовольствия от этого процесса.

В результате сильные люди впадали в зависимость и не могли противостоять подавляющей личности руководителя, что стало приводить к частым срывам и полному психологическому подавлению. А у кого-то – к затяжным болезням.

В свою очередь руководитель, будучи нарциссическим первертом, никогда не игнорировал другого, а периодически уделял повышенное внимание, подробно изучая реакции выбранной «жертвы». Это приводило к тому, что, понимая и предвидя реакцию «жертвы», он мог осуществлять практически любую манипуляцию.

Если довести манипуляцию до высокой степени выражения, то она может перейти в ситуацию, когда жертва нарциссического перверта превращается в инструмент, который совершает действия не по своей воле, а в интересах нарциссического перверта. И очень верно характеризует эту ситуацию то, что перверт как будто напоминает жертве «я тебя однажды очень сильно ударю, ты не узнаешь когда, но я решу, когда я буду бить тебя». То есть он как будто постоянно обещает, но не наносит побои, а жертва ожидает эти побои.

И в какой-то момент эти ожидания становятся невыносимыми, тогда жертва просит – «побей сейчас». Что делает перверт : «я знал, что ты хочешь, и я заранее знал, что ты придешь...». Жертва подменяет свои желания на желание перверта, что и является деперсонализацией.

Таким образом, вся компания оказалась в роли жертвы, находясь в психическом захвате, где, применив тактику захвата психической территории сотрудников, руководитель расширял собственную территорию, отыгрывая тот негатив, который не мог пережить самостоятельно. Как будто нарциссический перверт перекладывает свои проблемы на психическую территорию жертвы. Где по мере их прорастания жертва переживает горе, чувство беспомощности, ничтожности, впадая тем самым в личный ад. Далее, вытесняя и пересаживая в жертву всё неприглядное, сам нарциссический перверт будет блистать в своем ореоле всеобщей значимости.

Именно такая ситуация и сложилось в компании: руководитель блистал на конференциях и переговорах. Но! Удивительно в этом процессе не то, что сотрудники подчиняются словно марионетки и принимают унижения в свой адрес, а следующие две вещи:

руководитель постоянно занимался с коучем, его извращенность в проявлениях перверсии росла с каждым днем; результаты деятельности компании с каждым годом росли вверх.

На эти вопросы ответ находится в утверждении, что сам нарциссический перверт не испытывает острой душевной боли или чувства вины. Такие люди не признают того, что ему нужно обратиться к психоаналитику, его тема – тренинги про личностный рост или аналогичные курсы, после прохождения которых можно получить преимущество над другими людьми.

В результате роста компании этот руководитель ушел на повышение, где сейчас он достаточно милый, коммуникабельный и ждет новых жертв. Ну а оставленная им компания входит сейчас в спокойный рабочий ритм, где, возможно, каждый из тех, кто выжил в офисе, приобрел определенный психический иммунитет.

Возвращаясь к вопросу о том, можно ли спастись от влияния нарциссического перверта в бизнесе. Конечно, рекомендация соблюдать границы, испытывать внутреннее самоуважение имеет быть место. Однако ничто не спасет тебя от харизматичного, уверенного внешне в себе человека, который «всегда прав».

Ведь нарциссическая перверсия – это проявление определенного синтеза перверсии и нарциссизма, где в результате образуется личность особого типа. Нарциссическая перверсия проявляется исключительно в межличностной сфере отношений, где эти отношения можно описать как моральное хищничество, когда функционирование одного человека устраивается за счет другого.

Я могу точно сказать, что, попадая на крючок к нарциссическом перверту, избежать или уменьшить его воздействие практически невозможно. И если ты не имеешь возможности убежать от этого воздействия, то нужно попытаться сохранять свою психическую стабильность, избегать уловок и не показывать свою истинную реакцию, при этом трезво смотреть на вещи своими глазами, четко распознавать манипуляции и при этом сохранять уважение к себе, уметь ценить себя как человека, как профессионала.

Но эти качества важны не только в общении с таким типом руководителя/коллеги, во время встречи с подобными проявлениями в семейных отношениях, но и при коммуникации с абсолютно любым человеком, вне зависимости от его положения и статуса.

Если вы оказались под давлением нарциссического перверта, вам сложно противостоять его воздействию, он манипулирует вашей личностью и подавляет ее, то помочь вам сможет практикующий психолог Татьяна Изумрудова. Запишитесь на консультацию и сохраните себя.

А вы в своей профессиональной деятельности сталкивались с подобным типом руководителей? Поделитесь, какая модель взаимодействия руководитель-подчиненный для вас является оптимальной?

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