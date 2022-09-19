Ищем бухгалтера. Какими качествами должен обладать настоящий главбух

Требования к бухгалтеру могут быть разными и зависят от масштабов компании, наличия и количества сотрудников в подчинении, обязанностей.

Например, нужен главбух в единственном лице на упрощенку или главбух в крупную компанию с несколькими или десятком бухгалтеров в подчинении.

Но общим пулом профессиональных и личностных качеств должен обладать каждый настоящий главбух.

Где искать

Где же искать главбуха? Сегодня интернет дает работодателям массу возможностей:

Зарегистрировать компанию на одном или нескольких сайтах по поиску работу и подбору специалистов и выбрать претендента из множества резюме. Выложить вакансию на этих же джоб-сайтах, в социальных сетях, бухгалтерских форумах и выбрать кандидата среди откликнувшихся бухгалтеров. Опубликовать вакансию сразу на всех популярных площадках через сервис кросспостинга JOBCART.RU и ускорить подбор нужного специалиста за счет широкого охвата.

Кроме того, можно обратиться к знакомым, партнерам, то есть прибегнуть к старому проверенному методу сарафанного радио.

Образование и опыт

В первую очередь, внимание уделяется образованию и профессиональной подготовке кандидатов. Это дипломы, сертификаты, удостоверения.

Также для главных бухгалтеров есть профстандарт, установленный государством. Обязательно следовать его требованиям следующим компаниям:

ПАО, кроме кредитных организаций;

страховые организации;

негосударственные пенсионные фонды;

акционерные инвестиционные фонды;

управляющие компании инвестиционных паевых фондов.

В остальных организациях профстандарт для главбухов не обязателен по закону, но они вправе внедрить его добровольно и ориентироваться при поиске сотрудника.

Главбух должен иметь прочную теоретическую базу, разбираться в профильном законодательстве.

Знать наизусть все законы, конечно, невозможно, да и не нужно. Главное, чтобы специалист умел искать нужную информацию, правильно ее интерпретировать и использовать в нужный момент.

Современный главбух — это не всегда специалист с многолетним стажем, просидевший в кабинете уже не один десяток лет. Не так важно количество проработанных лет, куда важнее опыт в той сфере, в которой функционирует ваш бизнес.

Грамотность

Главбух постоянно работает с документацией, отчетами, ведет деловые переписки с контрагентами, государственными органами, поэтому наличие орфографических и грамматических ошибок недопустимо.

Гибкость и готовность к постоянному обучению

В силу постоянных изменений в законодательстве, появлении новых форм отчетности, правил, инструкций в процессе работы скучать не приходится, а приходится постоянно учиться и подстраиваться под нововведения. Необходимо быть готовым регулярно мониторить изменения, внедрять их в деятельность.

Также важно быть «на ты» с компьютером, адаптироваться под автоматизацию и цифровизацию в сфере бухгалтерского учета, оперативно осваивать новое программное обеспечение.

Вовлеченность и желание приносить пользу бизнесу

Главбух — это правая рука руководителя, поэтому ценно, когда он стремится не только правильно оформить и сдать отчетность, рассчитать налоги, а находить законные способы заплатить меньше. Настоящий главбух помогает и предлагает руководству, как оптимизировать и автоматизировать работу, как увеличить прибыль, уменьшить затраты.

Также важно уметь отстаивать свою точку зрения и правоту не только в спорах с налоговиками, но и в общении с руководством. Владельцы бизнеса часто не понимают всех налоговых последствий своих решений, а главбух, небезразличный к судьбе компании, вовремя посоветует и убережет предприятие от проблем.

Честность и порядочность

Для многих руководителей данные качества стоят на первом месте, поскольку у главбухов есть доступ к финансам компании, данным других сотрудников, коммерческой тайне.

Если между руководством и бухгалтером нет доверительных отношений, есть подозрения, что специалист не совсем честен или порядочен, то не важны ни его образование, ни опыт, ни другие качества.

Пунктуальность и ответственность

Работа главбуха — это серьезная ответственность, важно правильно рассчитывать налоги, взносы и прочие обязательные платежи и своевременно перечислять их в бюджет, готовить и сдавать обязательную отчетность.

Нарушение сроков чревато штрафами, блокировкой счета и прочими неприятностями для бизнеса.

Дисциплинированность и организованность

Чтобы вовремя выполнять свои обязанности, главбух должен быть дисциплинирован, уметь эффективно организовать свое рабочее время, а при наличии сотрудников в подчинении — рабочее время всего коллектива.

Стрессоустойчивость и коммуникабельность

В силу повышенной ответственности, главбух постоянно сталкивается с психологическими нагрузками. Особенно во время налоговых или иных проверок.

Ему необходимо сохранять самообладание, выдерживать напор и проходить проверки с минимальными последствиями для фирмы. Важно выстраивать правильную коммуникацию с контролирующими органами, банками, контрагентами, коллегами.

Внимательность и усидчивость

Работа бухгалтера в основном рутинная, требующая внимательности к мелочам. Одна пропущенная или неправильная деталь (например, ошибка в сумме) может изменить тот или иной документ, отчет, серьезно навредить бизнесу.

Поэтому для бухгалтера важно быть усидчивым, скрупулезным и внимательным.

Оптимизм и любовь к профессии

Немаловажен настрой главбуха. Когда главбух оптимистичен, полон вдохновения, любит свою профессию, с удовольствием приходит на работу, он принесет больше пользы компании и поможет поддержать здоровый психологический климат в коллективе.

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