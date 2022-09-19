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На что обратить внимание в резюме. Чек лист для рекрутера

Резюме - это первое, на что смотрит рекрутер, а затем работодатель при отборе кандидатов на вакантную должность. Расскажем, на что обратить внимание в резюме, чтобы сделать правильный выбор.

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На что обратить внимание в резюме. Чек лист для рекрутера
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Структура и оформление резюме

Резюме должно состоять из общепринятых блоков, чтобы можно было легко ориентироваться в нем при изучении:

  • личная информация;
  • образование;
  • опыт работы;
  • ключевые навыки;
  • личные качества.

Резюме должно быть коротким, оптимально 1-2 страницы формата А4. Важно суметь кратко изложить всю необходимую информацию о себе, объективно описать достижения и сильные стороны.

Стандартные шрифты и черно-белый цвет, визуально аккуратный текст — немаловажные аспекты для комфортного изучения резюме.

Фото

Наличие фотографии всегда приветствуется. Резюме с хорошим фото всегда вызывает больше доверия. Приятнее заранее видеть человека, с которым возможно далее пройдет собеседование.

Фотография должна соответствовать определенным условиям, иначе лучше вообще без нее:

  • быть релевантной, не 10-летней давности;
  • лучше фото с улыбкой, чем серьезное лицо, как на паспорт;
  • качественное фото, заранее подготовленное для резюме, а не обрезанное с вечеринки, отдыха или в кругу друзей;
  • дресс-код, соответствующий компании, например, деловой стиль для банков или свободный стиль в айти-компанию.

Образование

В данном разделе указываются учебные заведения (вуз, колледж), год окончания, специальность.

Чаще наличие высшего образования на отбор по резюме не влияет, за исключением вакансий, где есть требования к образованию кандидата и наличию определенного диплома.

Более ценны стаж и опыт работы, но если их мало, то стоит обратить внимание на специализацию и учебное заведение.

Намного важнее раздел дополнительного образования, который показывает, что человек продолжает учиться и совершенствоваться. Это могут быть курсы и тренинги по своей специальности и любые другие (даже курсы по психологии и саморазвитию).

Опыт и последние места работы

Опыт работы и последние три года работы — важная часть резюме. Здесь указываются места работы в обратном порядке, то есть первым идет последнее место.

Лучше, когда представлена информация не только о названии компании, занимаемой должности и периоде работы, но и обязанности, результаты и достижения, были ли сотрудники в подчинении.

Если есть длительные перерывы, то должна быть и информация о причинах, чем занимался человек в периоды перерывов.

Навыки и личные качества

В так называемых хард скиллс и софт скиллс привлекательнее, когда нет шаблонных фраз (уверенный пользователь ПК или стрессоустойчивость и прочее).

Перечисленные уровни знания иностранных языков, языков программирования или конкретные программы для бухгалтеров, в зависимости от специальности и рассматриваемой должности, смотрятся более презентабельно.

Личные качества лучше, когда подкреплены примерами. Например, способен работать в режиме многозадачности и ограниченности во времени — создал два сайта за месяц, и прикрепить ссылки на кейс, если это возможно. Или целеустремленный — трижды становился лучшим работником месяца.

Сопроводительное письмо

Также следует уделить внимание наличию и содержанию сопроводительного письма к резюме.

Сопроводительное письмо — это отличный вариант узнать, насколько серьезно кандидат относится к вакансии. Важно проследить в содержании посыл, в первую очередь, какую пользу он принесет компании, коллективу, а не какой он отличный специалист.

Но необходимо помнить, что не всегда за идеальным резюме стоит идеальный кандидат и, наоборот, за плохим резюме — плохой специалист. Рекрутеру нужно включать критическое мышление и анализировать информацию, и не слепо доверять изложенному.

Чтобы эффективнее оценить резюме, подытожим информацию в чек лист для рекрутера.

Чек лист для рекрутера

  • Проверить наличие обязательных разделов. Кандидат сумел кратко изложить всю необходимую информацию, следовательно, умеет лаконично выражать свои мысли.
  • Выбирать кандидатов, опираясь на фото — нетактично и непрофессионально, но если это фото неприемлемо для резюме — это тревожный звонок.
  • Далее следует обратить внимание на опыт работы кандидата и его профессиональные навыки. Здесь важно проследить карьерный рост на прошлых местах работы и количество мест работы.

Например, если у кандидата было 1-3 работодателя, и у каждого он проработал не меньше года, скорее всего, перед вами хороший специалист, который знает себе цену. Он готов вносить свою лепту в развитие вашего бизнеса, но ждет достойных условий труда.

Если человек проработал в одной компании больше пяти лет, но прослеживается карьерный рост, значит он ориентирован на успех, развитие собственное и компании в целом. Если же эти пять лет прошли на одной должности, можно прийти к выводу об отсутствии целеустремленности и желания развиваться.

Если кандидат каждые полгода менял места работы, значит не готов терпеливо учиться и прокладывать свой путь вверх по карьерной лестнице. Можно сделать вывод о несерьезном отношении к работе, возможной конфликтности и неопределенности.

Играет роль, в каких именно компаниях проработал человек, насколько крупная и известная, подходит ли отрасль, какие именно обязанности выполнял и чего достиг.

Если вакансия не требует большого опыта, а у кандидатов маленький стаж или его совсем нет, можно ранжировать соискателей по диплому и учебному заведению. Если вуз входит топ учебных заведений, то выпускник готов к высоким требованиям. Приветствуется дополнительное образование в виде курсов, тренингов.

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