На что обратить внимание в резюме. Чек лист для рекрутера

Структура и оформление резюме
Резюме должно состоять из общепринятых блоков, чтобы можно было легко ориентироваться в нем при изучении:
- личная информация;
- образование;
- опыт работы;
- ключевые навыки;
- личные качества.
Резюме должно быть коротким, оптимально 1-2 страницы формата А4. Важно суметь кратко изложить всю необходимую информацию о себе, объективно описать достижения и сильные стороны.
Стандартные шрифты и черно-белый цвет, визуально аккуратный текст — немаловажные аспекты для комфортного изучения резюме.
Фото
Наличие фотографии всегда приветствуется. Резюме с хорошим фото всегда вызывает больше доверия. Приятнее заранее видеть человека, с которым возможно далее пройдет собеседование.
Фотография должна соответствовать определенным условиям, иначе лучше вообще без нее:
- быть релевантной, не 10-летней давности;
- лучше фото с улыбкой, чем серьезное лицо, как на паспорт;
- качественное фото, заранее подготовленное для резюме, а не обрезанное с вечеринки, отдыха или в кругу друзей;
- дресс-код, соответствующий компании, например, деловой стиль для банков или свободный стиль в айти-компанию.
Образование
В данном разделе указываются учебные заведения (вуз, колледж), год окончания, специальность.
Более ценны стаж и опыт работы, но если их мало, то стоит обратить внимание на специализацию и учебное заведение.
Намного важнее раздел дополнительного образования, который показывает, что человек продолжает учиться и совершенствоваться. Это могут быть курсы и тренинги по своей специальности и любые другие (даже курсы по психологии и саморазвитию).
Опыт и последние места работы
Опыт работы и последние три года работы — важная часть резюме. Здесь указываются места работы в обратном порядке, то есть первым идет последнее место.
Лучше, когда представлена информация не только о названии компании, занимаемой должности и периоде работы, но и обязанности, результаты и достижения, были ли сотрудники в подчинении.
Если есть длительные перерывы, то должна быть и информация о причинах, чем занимался человек в периоды перерывов.
Навыки и личные качества
В так называемых хард скиллс и софт скиллс привлекательнее, когда нет шаблонных фраз (уверенный пользователь ПК или стрессоустойчивость и прочее).
Личные качества лучше, когда подкреплены примерами. Например, способен работать в режиме многозадачности и ограниченности во времени — создал два сайта за месяц, и прикрепить ссылки на кейс, если это возможно. Или целеустремленный — трижды становился лучшим работником месяца.
Сопроводительное письмо
Также следует уделить внимание наличию и содержанию сопроводительного письма к резюме.
Сопроводительное письмо — это отличный вариант узнать, насколько серьезно кандидат относится к вакансии. Важно проследить в содержании посыл, в первую очередь, какую пользу он принесет компании, коллективу, а не какой он отличный специалист.
Чтобы эффективнее оценить резюме, подытожим информацию в чек лист для рекрутера.
Чек лист для рекрутера
- Проверить наличие обязательных разделов. Кандидат сумел кратко изложить всю необходимую информацию, следовательно, умеет лаконично выражать свои мысли.
- Выбирать кандидатов, опираясь на фото — нетактично и непрофессионально, но если это фото неприемлемо для резюме — это тревожный звонок.
- Далее следует обратить внимание на опыт работы кандидата и его профессиональные навыки. Здесь важно проследить карьерный рост на прошлых местах работы и количество мест работы.
Например, если у кандидата было 1-3 работодателя, и у каждого он проработал не меньше года, скорее всего, перед вами хороший специалист, который знает себе цену. Он готов вносить свою лепту в развитие вашего бизнеса, но ждет достойных условий труда.
Если человек проработал в одной компании больше пяти лет, но прослеживается карьерный рост, значит он ориентирован на успех, развитие собственное и компании в целом. Если же эти пять лет прошли на одной должности, можно прийти к выводу об отсутствии целеустремленности и желания развиваться.
Если кандидат каждые полгода менял места работы, значит не готов терпеливо учиться и прокладывать свой путь вверх по карьерной лестнице. Можно сделать вывод о несерьезном отношении к работе, возможной конфликтности и неопределенности.
Играет роль, в каких именно компаниях проработал человек, насколько крупная и известная, подходит ли отрасль, какие именно обязанности выполнял и чего достиг.
Если вакансия не требует большого опыта, а у кандидатов маленький стаж или его совсем нет, можно ранжировать соискателей по диплому и учебному заведению. Если вуз входит топ учебных заведений, то выпускник готов к высоким требованиям. Приветствуется дополнительное образование в виде курсов, тренингов.
Сервис позволяет одновременно разместить вакансию на множестве площадок, далее отклики и резюме поступают в личный кабинет.
- встроенная система по управлению кандидатами;
- сбор и хранение откликов;
- единая база кандидатов;
- соблюдение 152-ФЗ;
- автоподбор резюме с партнерских площадок.
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