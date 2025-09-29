Как правильно сотрудничать с иностранными исполнителями: оформление, документы и выплаты

Что нужно иностранцу для работы в России

Вид на жительство (ВНЖ). С ним иностранец также может жить и работать в России без дополнительных разрешений. Однако нужно ежегодно уведомлять МВД о своем нахождении в стране.

Разрешение на временное проживание (РВП). Выдается на срок до трех лет и позволяет иностранцу вести трудовую деятельность в России. При наличии такого документа патент и дополнительное разрешение на работу не нужны.

Разрешение на работу и патент действуют только в том субъекте, для которого были оформлены. Например, если иностранец получил патент в Москве, то и работать он сможет только в столице.

Патент. Нужен исполнителям, прибывшим в безвизовом порядке не из стран ЕАЭС. Например, гражданам Абхазии, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

Разрешение на работу. Необходимо иностранцу, приехавшему в Россию по визе.

Не все иностранные граждане могут работать в России. Чтобы законно вести трудовую деятельность, потребуется один из перечисленных документов:

Патент: особенности работы с иностранцем

Чтобы получить патент, иностранцу необходимо в течение 30 дней со дня въезда в Россию предоставить в МВД заявление о выдаче патента, паспорт, миграционную карту и другие документы (ст. 13.3 закона 115-ФЗ). Также потребуется внести авансовый платеж по НДФЛ на весь срок его действия — от 1 до 12 месяцев. Сумма будет зависеть от региона. После истечения действия патента его потребуется переоформить на новый срок.

Доход иностранцев с патентом облагается НДФЛ по прогрессивной ставке (13–22%). Компания, которая работает с иностранцем с патентом, может при удержании НДФЛ учитывать авансовый платеж и вычитать его из суммы налога.

При этом важно следить за тем, чтобы все иностранцы работали по указанной в патенте специальности и вовремя продлевали документ. В противном случае работодателя могут оштрафовать (ст. 18.15 КоАП):

Руководителя компании — на 25–50 тыс. руб.

ИП или организацию — на 250–800 тыс. руб. либо запретить деятельность на срок от 14 до 90 суток.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях штрафы выше:

Для руководителей фирм — 35–70 тыс. руб.

Для ИП и организаций — 400 тыс. — 1 млн руб. или запрет деятельности на срок от 14 до 90 суток.

При составлении договора с иностранным исполнителем, следует указать номер патента, дату выдачи и срок действия, а также разрешенный вид деятельности. Например, в разделе «Стороны договора» можно прописать: