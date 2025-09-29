Как правильно сотрудничать с иностранными исполнителями: оформление, документы и выплаты

Сотрудничество с иностранцами помогает бизнесу справляться с нехваткой рабочей силы и привлекать специалистов с уникальным опытом. Российское законодательство не запрещает такой формат работы: его порядок закреплен, например, в законе №115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (далее — закон 115-ФЗ). Однако онбординг мигрантов и организация выплат требуют соблюдения дополнительных правил, связанных с миграционным и валютным контролем. В случае нарушений компанию могут ждать крупные штрафы — вплоть до 1 млн руб. за каждого исполнителя или приостановление деятельности до 90 суток (ст. 18.15 КоАП).
Виды иностранных исполнителей
Заказчики, которые работают с иностранными гражданами, обязаны уплачивать за них НДФЛ. Нерезидент берет налог на себя только в отдельных случаях, например когда его конечным заказчиком выступает физлицо, с которым и заключен договор. Размер налога и другие условия сотрудничества с иностранцами могут различаться в зависимости от их гражданства и времени, которое мигранты проводят в России.
Резидент и нерезидент: в чем разница
Если иностранец находится в России не менее 183 дней в течение 12 следующих друг за другом месяцев, он признается налоговым резидентом (п. 2 ст. 207 НК) и должен платить со всех полученных доходов НДФЛ по прогрессивной шкале:
13% — с дохода до 2,4 млн руб.;
15% — в пределах 2,4–5 млн руб.;
18% — в пределах 5–20 млн руб.;
20% — в пределах 20–50 млн руб.;
22% — на доход, превышающий 50 млн руб.
НДФЛ для налоговых резидентов рассчитывается не на всю сумму дохода, а с каждой его части, попадающей в соответствующий диапазон. Например, если иностранец в год зарабатывает 50 млн руб., то первые 2,4 млн будут облагаться налогом в 13%, далее до 5 млн будет действовать ставка в 15%, затем 18% и т.д.
Нерезиденты, проводящие в стране меньше 183 дней, платят НДФЛ только с дохода, полученного в России. Обычно налог составляет 13–22%, но к нему может добавляться дополнительная фиксированная сумма (п. 3, п. 3.1 ст. 224 НК). Ряд доходов нерезидентов облагается по ставке 30%. Ее точный размер зависит от величины и вида дохода.
С визой или без: особенности сотрудничества
Для посещения России большинству иностранцев необходима виза, исключение составляют граждане стран ЕАЭС (Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении), а также Азербайджана, Абхазии, Южной Осетии, Молдовы, Таджикистана, Украины и Узбекистана. Однако срок пребывания в стране ограничен даже для «безвизовых» гостей. Как правило, он составляет не более 90 дней в год, однако может быть продлен на срок действия разрешения на работу (п. 1, п. 5 ст. 5 закона 115-ФЗ).
В каком статусе может работать иностранец-внештатник
Компания может привлечь к внештатной работе иностранного исполнителя в одном из трех форматов:
По договору ГПХ. Закон не ограничивает сотрудничество с иностранцами, не получившими никакого специального статуса.
В роли самозанятого. Получить этот статус могут граждане стран ЕАЭС и Украины. Сотрудничать с самозанятым-иностранцем удобно по краткосрочным и разовым проектам. Важно учитывать, что для таких исполнителей существует ограничение по видам деятельности. Например, самозанятый не может оказывать адвокатские услуги и торговать подакцизными товарами. Ограничение по доходу в год — 2,4 млн руб.
В качестве ИП. Иностранцев-предпринимателей удобно привлекать для масштабных долгосрочных проектов: этот статус подразумевает больше возможностей по видам деятельности и сумме гонораров.
Подробности о разных форматах сотрудничества с иностранцем собрали в таблице:
Налог
Кто платит налог
Отчисления
Документооборот
Уведомление в МВД
Иностранец-физлицо
НДФЛ 13–22% для резидента, 13–30% для нерезидента
Удерживает компания
Страховые взносы (ОПС, ОМС, ВНиМ)
Отчетность по НДФЛ, страховым взносам и т.д.
В течение трех рабочих дней с момента заключения договора
Самозанятый
НПД 6% при сотрудничестве с компаниями
Исполнитель платит сам
Нет
Автоматизированная отчетность самозанятого через приложение «Мой налог»
В течение трех рабочих дней с момента заключения договора
ИП
Зависит от выбранной системы налогообложения
Исполнитель платит сам
Страховые взносы за себя (ИП) и сотрудников
Для компании нет специальной отчетности, ИП отчитывается сам
В течение трех рабочих дней с момента заключения договора
Что нужно иностранцу для работы в России
Не все иностранные граждане могут работать в России. Чтобы законно вести трудовую деятельность, потребуется один из перечисленных документов:
Разрешение на работу. Необходимо иностранцу, приехавшему в Россию по визе.
Патент. Нужен исполнителям, прибывшим в безвизовом порядке не из стран ЕАЭС. Например, гражданам Абхазии, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.
Разрешение на работу и патент действуют только в том субъекте, для которого были оформлены. Например, если иностранец получил патент в Москве, то и работать он сможет только в столице.
Разрешение на временное проживание (РВП). Выдается на срок до трех лет и позволяет иностранцу вести трудовую деятельность в России. При наличии такого документа патент и дополнительное разрешение на работу не нужны.
Вид на жительство (ВНЖ). С ним иностранец также может жить и работать в России без дополнительных разрешений. Однако нужно ежегодно уведомлять МВД о своем нахождении в стране.
Патент: особенности работы с иностранцем
Чтобы получить патент, иностранцу необходимо в течение 30 дней со дня въезда в Россию предоставить в МВД заявление о выдаче патента, паспорт, миграционную карту и другие документы (ст. 13.3 закона 115-ФЗ). Также потребуется внести авансовый платеж по НДФЛ на весь срок его действия — от 1 до 12 месяцев. Сумма будет зависеть от региона. После истечения действия патента его потребуется переоформить на новый срок.
Доход иностранцев с патентом облагается НДФЛ по прогрессивной ставке (13–22%). Компания, которая работает с иностранцем с патентом, может при удержании НДФЛ учитывать авансовый платеж и вычитать его из суммы налога.
При этом важно следить за тем, чтобы все иностранцы работали по указанной в патенте специальности и вовремя продлевали документ. В противном случае работодателя могут оштрафовать (ст. 18.15 КоАП):
Руководителя компании — на 25–50 тыс. руб.
ИП или организацию — на 250–800 тыс. руб. либо запретить деятельность на срок от 14 до 90 суток.
В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях штрафы выше:
Для руководителей фирм — 35–70 тыс. руб.
Для ИП и организаций — 400 тыс. — 1 млн руб. или запрет деятельности на срок от 14 до 90 суток.
При составлении договора с иностранным исполнителем, следует указать номер патента, дату выдачи и срок действия, а также разрешенный вид деятельности. Например, в разделе «Стороны договора» можно прописать:
Исполнитель, [ФИО], обладающий патентом №[номер патента], выданным [дата] и действительным до [срок действия], с правом осуществления деятельности в сфере [вид деятельности].
Граждане стран ЕАЭС: привилегии при сотрудничестве
Для въезда в Россию гражданам Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии потребуется только внутренний или заграничный паспорт. Иностранец, приехавший, чтобы работать, должен встать на учет в течение 30 дней.
Гражданам ЕАЭС не нужны патент или специальное разрешение на работу в России. Как и россияне, они могут регистрироваться в качестве самозанятых и платить налог на профессиональных доход — 6% при работе с компаниями.
Чек-лист: какие документы запросить у иностранца для заключения договора
Загранпаспорт. Иностранцы, которым разрешено пересекать границу с Россией без загранпаспорта, могут предъявить внутренний.
Право на нахождение в РФ. Выяснить, может ли иностранец находиться в России, можно в ГУВМ МВД или через Госуслуги.
Миграционная карта и виза. Проверить визу иностранца, прибывшего в Россию в визовом порядке, можно на сайте МИД. Для подтверждения подлинности миграционной карты потребуется подать заявление в миграционную службу или воспользоваться сервисом «Проверка действительности приглашений на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства» на сайте МВД.
Регистрация по месту пребывания. Проверить можно в отделении ГУВМ МВД — лично или по телефону.
Разрешительные документы. Патент, разрешение на работу, ВНЖ или РВП. Проверка доступна на сайте МВД и Госуслуг.
ИНН. Следует запросить у будущего сотрудника свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Удостовериться в его действительности можно на сайте ФНС.
СНИЛС или выписка АДИ-РЕГ. Без них работодатель не сможет отчислять обязательные страховые взносы за сотрудника. Проверить подлинность документов можно через сервис Социального фонда.
C 1 сентября иностранцы, приехавшие в Россию в безвизовом порядке и работающие в Москве и Московской области, обязаны устанавливать приложение «Амина» для миграционного учета. Если оно не будет установлено, компания не получит никаких штрафов, но может потерять исполнителя: мигранта могут депортировать.
Как составить договор с самозанятым иностранцем
Договор с самозанятым иностранцем почти не отличается от того, который компания может заключить с гражданином России. Дополнительно потребуется указать только информацию о патенте или разрешении на работу (при необходимости), а также прописать, что действия сторон согласуются с российским правом и все споры между ними будут решаться по российским законам.
В договоре следует также указать, что исполнитель является плательщиком налога на профессиональный доход (НПД), после получения денег обязан формировать чеки в приложении «Мой налог» и передавать их заказчику. Кроме того, важно прописать, что исполнитель обязан сообщить заказчику об утрате статуса самозанятого и обязуется не аннулировать чеки. Обозначьте ответственность самозанятого за несвоевременное уведомление о потере статуса и аннулирование чека.
В договоре с самозанятым вне зависимости от его гражданства важно избегать условий, которые могли бы привлечь внимание ФНС. К ним относятся:
Обязательное рабочее место.
Конкретные часы работы;.
Одинаковые услуги в течение всего срока договора.
Одинаковый размер и периодичность выплат.
Требование носить форму;.
Выплаты за процесс, а не за результат оказания услуги.
Подчинение конкретному руководителю.
Необходимость использовать материалы, инструменты, оборудование заказчика.
Обязательное соблюдение требований локальных нормативных документов.
Чтобы снизить риск переквалификации отношений в трудовые, следует отказаться от трудовой лексики в документах. В таблице показываем, на что можно заменить трудовые термины.
❌
✅
работник, сотрудник
исполнитель, подрядчик
должность, квалификация
вид услуг, вид работ
работодатель
заказчик
оклад, зарплата
стоимость услуг, работ, вознаграждение исполнителя
график работы, время работы, рабочее время
период (конкретные сроки, интервал времени) оказания услуг, период выполнения работ
смена
период оказания услуг
замечание, выговор
штраф, возмещение убытков
отпуск, выходные, гарантии
—
увольнение
расторжение договора
В договоре с самозанятым иностранцем важно избегать условий и терминологии, указывающих на трудовые отношения.
Как уведомить МВД о сотрудничестве с иностранцем
Уведомлять МВД нужно о каждом самозанятом иностранце, с которым сотрудничает компания, даже если у него есть патент или ВНЖ. На это отводится три рабочих дня начиная со следующего после подписания договора. При заключении дополнительного соглашения к договору с самозанятым иностранцем уведомлять МВД не требуется, зато при расторжении договора процедуру придется повторить.
Компанию, которая не направила уведомление о заключении или расторжении договора с иностранным гражданином в срок, ждет штраф — 400–800 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 дней. В Москве, Санкт‑Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальный штраф может составить 1 млн руб. (п. 3 ст. 18.15 КоАП).
Максимальный штраф за просрочку уведомления в МВД — 1 млн руб.
Для уведомления МВД следует использовать специальную форму: для заключения и расторжения договора сформированы разные шаблоны. В нем необходимо указать основные данные о компании и сведения об исполнителе, в том числе его паспортные данные, разрешение на работу или патент. Заполненную форму нужно отправить в территориальное отделение МВД — лично, заказным письмом или через «Госуслуги».
Упростить подачу уведомления поможет Jump.Finance. Сервис отражает список исполнителей-нерезидентов, чтобы компания точно не пропустила ни одного иностранца, за которого нужно подать уведомление в МВД.
Уведомление также можно создать прямо в сервисе — всего за несколько шагов. Потребуется заполнить сведения об исполнителе, причем Ф. И. О, дата рождения, гражданство и паспортные данные подставятся автоматически, если они есть в системе. Затем нужно прописать данные договора и разрешительного документа, выбрать отделение МВД для уведомления, и указать данные ответственного. Готовый файл можно скачать и сразу отправить в ведомство.
Как платить самозанятому иностранцу
Выплачивать вознаграждение самозанятому иностранцу можно на карту российского банка, карту третьего лица или наличными. Исключение составляют валютные нерезиденты, к которым относятся в том числе иностранцы, не имеющие ВНЖ или имеющие его, но проживающие в стране непостоянно. Согласно части 2 статьи 14 закона о валютном регулировании (закон 173-ФЗ), расплачиваться с ними можно только безналично.
Еще одно условие при сотрудничестве с мигрантом: если сумма сделки превышает 200 тыс. руб., в банк нужно отправить копию договора для валютного контроля.
В остальном сотрудничество с самозанятым иностранцем мало отличается от работы с гражданами РФ. Так, после получения каждой выплаты подрядчик должен формировать чек для подтверждения дохода в приложении «Мой налог» и отправлять его заказчику. В противном случае заказчик вправе направить жалобу в ФНС. Если доход самозанятого превысит 2,4 млн руб. в год, статус будет утерян.
Как автоматизировать работу и снизить риски
Сотрудничество с самозанятыми позволяет компании оптимизировать расходы, активно масштабировать бизнес и быстро находить исполнителей в условиях дефицита кадров, в том числе на сезонные работы. Но возникают и сложности:
Дополнительный документооборот. Для подписания бумаг приходится приглашать каждого исполнителя в офис. Другой способ — отправлять документы почтой, что увеличивает риск их потери.
Риски штрафов. Чтобы избежать их, бухгалтеру приходится проверять статусы исполнителей по базам, собирать чеки: хранить их в архиве и отслеживать аннулирования.
Необходимость быстро проводить массовые выплаты. Платежки проводятся вручную, и чем больше их скапливается — тем выше риск ошибок.
Решить все эти проблемы помогает Jump.Finance. Документы хранятся в сервисе и подписываются с помощью простой электронной подписи. Там же можно проверить статус и лимит дохода самозанятого исполнителя. Акт выполненных работ формируется автоматически, а после его подписания сервис сразу проводит выплату. Когда средства переведены, Jump.Finance собирает чеки и присылает уведомление в случае их аннулирования.
