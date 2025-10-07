Топ-6 ошибок при работе с самозанятыми

Ошибка № 1. Игнорировать суть договора

Очень распространенная ошибка: назвать договор гражданско-правовым, не обращая внимание на то, что фактически в нем написано. А там может быть, как показывает практика, вообще что угодно: упоминание зарплаты, требование соблюдать график, правила внутреннего распорядка, обязанность во всем подчиняться штатному сотруднику компании, прямое указание на «занимаемую должность» и прочее.

Пример таких судебных дел: постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.12.2023 № Ф03-5254/2023 по делу № А04-2860/2023, постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.02.2024 № Ф08-13833/2023 по делу № А53-10944/2023.

Основные рекомендации:

1. Исключите из договоров любые термины, которые ассоциируются с ТК. Ссылки на то, что так «привычнее», не примут ни чиновники, ни суды.

На практике в договорах с самозанятыми часто можно встретить такие формулировки — «работник», «работодатель», «должность», «зарплата», «ежемесячная оплата», «отпуск», «время работы» и «время отдыха». Это стоп-слова, которые нельзя использовать не только в договорах, но и в других документах с исполнителями — заданиях, актах, чеках. Помимо этого, трудовой терминологии не должно быть и в объявлениях при поиске исполнителя.

2. Не устанавливайте самозанятому (формально свободному, самостоятельному исполнителю) фиксированное рабочее время, график сменности и т. п.

3. Не требуйте привязки к рабочему месту — присутствия в офисе или на производстве «от» и «до», быть на связи 24/7.

4. Не должно быть соцпакетов, материальной помощи, отпусков.

5. Самозанятый должен работать на своем оборудовании. Если вы выдаете подотчет самозанятому подрядчику, поручая докупить что-то для фирмы, вы даете ему поручение. Это запрещено законом (п. 5 ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). С того самого момента, как самозанятый выполнит поручение, он утратит право на НПД (ч. 19 ст. 5 закона № 422-ФЗ). Тогда у заказчика появляется обязанность уплатить с сумм, причитающихся физлицу, НДФЛ и взносы.

Некоторые компании идут на риск и передают исполнителю оборудование и инвентарь для выполнения задач в аренду. Для этого обязательно составляется договор, а передача инвентаря оформляется актом приема-передачи, который включает описание состояния объекта, его рыночную стоимость, срок и основание передачи.