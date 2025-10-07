Топ-6 ошибок при работе с самозанятыми

Какие моменты повлекут неприятности
В 2025 году индикатором недобросовестности заказчиков, ИП и фирм (по сути — работодателей) по смыслу приказа Минтруда от 28.11.2024 № 640н выступают:
длительное, в среднем дольше трех месяцев, сотрудничество более чем с 35 самозанятыми;
среднемесячные выплаты таким лицам достигают более 35 тыс. руб.;
доход от ИП или фирмы — основной для самозанятого (составляет 90% и больше).
При этом в ТК до сих пор нет закрытого перечня признаков трудовых отношений. И быть его не может, так как о трудовых отношениях могут говорить самые разнообразные критерии. Но важно то, что какого-то одного фактора риска недостаточно, чтобы договор переквалифицировали в трудовой. Налоговая рассматривает реальные отношения между самозанятым и компанией и обращает внимание на совокупность критериев.
Разберем топ-6 ошибок, которые допускают компании при работе с самозанятыми.
Ошибка № 1. Игнорировать суть договора
Очень распространенная ошибка: назвать договор гражданско-правовым, не обращая внимание на то, что фактически в нем написано. А там может быть, как показывает практика, вообще что угодно: упоминание зарплаты, требование соблюдать график, правила внутреннего распорядка, обязанность во всем подчиняться штатному сотруднику компании, прямое указание на «занимаемую должность» и прочее.
Пример таких судебных дел: постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.12.2023 № Ф03-5254/2023 по делу № А04-2860/2023, постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.02.2024 № Ф08-13833/2023 по делу № А53-10944/2023.
Основные рекомендации:
1. Исключите из договоров любые термины, которые ассоциируются с ТК. Ссылки на то, что так «привычнее», не примут ни чиновники, ни суды.
На практике в договорах с самозанятыми часто можно встретить такие формулировки — «работник», «работодатель», «должность», «зарплата», «ежемесячная оплата», «отпуск», «время работы» и «время отдыха». Это стоп-слова, которые нельзя использовать не только в договорах, но и в других документах с исполнителями — заданиях, актах, чеках. Помимо этого, трудовой терминологии не должно быть и в объявлениях при поиске исполнителя.
2. Не устанавливайте самозанятому (формально свободному, самостоятельному исполнителю) фиксированное рабочее время, график сменности и т. п.
3. Не требуйте привязки к рабочему месту — присутствия в офисе или на производстве «от» и «до», быть на связи 24/7.
4. Не должно быть соцпакетов, материальной помощи, отпусков.
5. Самозанятый должен работать на своем оборудовании. Если вы выдаете подотчет самозанятому подрядчику, поручая докупить что-то для фирмы, вы даете ему поручение. Это запрещено законом (п. 5 ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). С того самого момента, как самозанятый выполнит поручение, он утратит право на НПД (ч. 19 ст. 5 закона № 422-ФЗ). Тогда у заказчика появляется обязанность уплатить с сумм, причитающихся физлицу, НДФЛ и взносы.
Некоторые компании идут на риск и передают исполнителю оборудование и инвентарь для выполнения задач в аренду. Для этого обязательно составляется договор, а передача инвентаря оформляется актом приема-передачи, который включает описание состояния объекта, его рыночную стоимость, срок и основание передачи.
Ошибка 2. Регулярно платить фиксированные суммы
Особое внимание налоговые органы обращают на регулярность и структуру выплат. Если заказчик платит самозанятому фиксированную сумму два раза в месяц, да еще и в те же даты, что и зарплату штатным специалистам, — бизнес могут проверить инспекторы.
Рекомендации:
Оплачивайте услуги в зависимости от результата, по факту сдачи.
Рассчитывайтесь в разные дни и только после подписания акта.
При долгосрочном сотрудничестве проводите выплаты по мере выполнения этапов проекта.
На каждую сумму должны быть и чек, и акт.
Ошибка № 3. Халатно относиться к документам
Даже добросовестные заказчики порой игнорируют то, что самозанятый не выставил чек, аннулировал его без оснований, указал неверный ИНН. Или того хуже — оформил чек на деятельность, не подпадающую под НПД. Все это тоже может повлечь доначисления, штрафы, пени.
Рекомендации:
Храните все чеки. Не требуйте чеки до оплаты — это не предусмотрено законом о НПД.
Проверяйте все чеки на корректность (ИНН, сумма, описание услуги), а также на достоверность. Это можно сделать путем сканирования QR-кода на документе. Если чек правильный, он откроется на сайте налоговой.
Если самозанятый аннулировал чек без оснований, но у вас есть документ, причем корректный, сумму выплаты все равно можно учесть в расходах. На это указывает письмо ФНС от 28.10.21 № ПА-4-20/15213.
Ошибка № 4. Отсутствие проверки статуса самозанятого
Запрос справки о постановке на учет при заключении договора — правильный шаг, но этого недостаточно. Статус самозанятого может измениться в любой момент: например, при превышении лимита дохода в 2,4 млн руб. в год или переходе на режим ИП с УСН. В случае утраты права на применение НПД и отсутствия регистрации в качестве ИП компания-заказчик становится налоговым агентом исполнителя. Если заказчик пропустил этот момент, то может получить доначисления, штрафы и пени.
Ошибка № 5. Невнимательное, формальное составление заданий, актов
Одного договора с самозанятым недостаточно. Для подтверждения оказанных услуг или выполненных работ требуются акты, в случае рамочного договора — задания с описанием конкретной задачи. Часто заказчики допускают ошибку: задания формулируют поверхностно, а акты составляют формально — без конкретики. В результате проверяющие органы могут усомниться в обоснованности расходов и в законности сотрудничества по договору ГПХ.
Рекомендации:
Фиксируйте в договоре и заданиях конкретный объем, сроки и ожидаемый результат работы.
Оформляйте акты с подробным описанием фактически выполненных работ или оказанных услуг.
Например, если исполнитель сделал рекламные макеты, в акте можно описать услугу так:
«3 рекламных макета по услугам и акциям ресторана Хюгге: скидка на осеннее меню, бесплатная ночная доставка, 3 сета по цене двух.
Формат файлов — tiff.
Сроки выполнения: с 29.09.2025 по 02.10.2025.»
Контролируйте, чтобы исполнитель подписывал акты в установленные сроки.
Ошибка № 6. Привлекать к выполнению работ (оказанию услуг) своих самозанятых работников
Нельзя оформлять договор с самозанятым, если он ваш сотрудник сейчас или работал у вас менее двух лет назад. Закон прямо запрещает применять режим НПД в таких случаях (п. 8 ч. 2 ст. 6 закона №422-ФЗ). Договор ГПХ с такими исполнителями можно заключать как с обычными физлицами. Это значит, что вместе с выплатой вознаграждения нужно удерживать НДФЛ и платить страховые взносы.
Рекомендации:
Проверяйте, не состоит ли самозанятый в штате и не работал ли он у вас в последние два года.
Если исполнитель состоял в штате менее двух лет назад, заключайте договоры ГПХ с ним как с физлицом без статуса.
Как защитить свой бизнес при работе с самозанятыми
В рамках одной статьи невозможно описать все риски сотрудничества с самозанятыми. Практика показывает: их становится все больше по мере развития контроля.
Но универсальные рекомендации остаются неизменны:
Заключайте корректные договоры без признаков трудовых отношений.
Проверяйте статус самозанятого на портале ФНС перед каждой оплатой.
Требуйте чеки, подписывайте акты и храните их вместе с расчетными документами.
Контролируйте конечный результат, а не процесс выполнения задачи.
Оплачивайте результат оказания услуги, а не процесс.
Сотрудничать с самозанятыми выгодно, но важно помнить: это именно независимые исполнители, а не скрытые сотрудники. ФНС и ГИТ применяют скоринговые системы и автоматизированный анализ, поэтому любое отклонение от модели «независимого подрядчика» может быть расценено как уход от оформления трудовых отношений и уплаты налогов.
