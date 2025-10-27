Бизнес против ФНС: обзор судебной практики по самозанятым

Как происходит переквалификация договора ГПХ в трудовой
Инициировать проверку бизнеса, сотрудничающего с самозанятыми, могут ФНС и Минтруд. Это может произойти, если ведомства заподозрят, что компания сотрудничает с самозанятыми для экономии на налогах и страховых взносах.
С 2024 года действуют специальные межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости, в которые могут входить представители Роструда, ФНС, Соцфонда, МВД, местных органов власти, профсоюзов и других органов и организаций. Комиссии собирают и анализируют информацию о нарушениях, выявляют «серые» зарплаты и подмену трудовых договоров гражданскими, после чего направляют материалы для проверки в контролирующие органы. Их деятельность регулируется постановлением Правительства № 571 и приказом Минтруда № 40н.
Если проверяющие установят, что отношения являются трудовыми, компания должна будет заплатить за самозанятого налоги и страховые взносы за весь период сотрудничества с ним. Кроме того, налоговая может обязать бизнес уплатить штраф в размере 20–40% от суммы неуплаченных налогов и взносов (п. 1, 3 ст. 122 НК) и пени за каждый день отсрочки. Также в случае признания отношений трудовыми самозанятый может потребовать у компании выплатить ему отпускные и оплатить больничный. В дальнейшем организация должна будет оформить исполнителя в штат в соответствии с трудовым кодексом, изменить условия сотрудничества или вовсе прекратить его.
За подмену трудовых отношений компании также грозит административная ответственность. Штраф может достигать 100 тыс. рублей, за повторные нарушения — 200 тыс. (п. 4, 5 ст. 5.27 КоАП).
За подмену трудовых отношений компанию ждут штрафы: до 200 тыс. рублей (п. 5 ст. 5.27 КоАП) и до 40% от суммы неуплаченных налогов и страховых взносов (п. 3 ст. 122 НК), а также пени за просрочку их уплаты.
Какие факторы могут говорить о подмене трудовых отношений
Изучив действующее законодательство и материалы судебных дел, юристы Jump.Finance подготовили список основных факторов переквалификации отношений с самозанятыми с трудовые.
Бизнес сотрудничает с самозанятым больше трех месяцев подряд.
Компания сотрудничает более чем с 35 самозанятыми.
Среднемесячный доход самозанятого от компании выше 35 тыс. рублей.
Вознаграждение от компании — единственный источник дохода самозанятого.
Вознаграждение выплачивается в одинаковом размере и регулярно — в одни и те же даты, в дни зарплаты сотрудникам.
Компания самостоятельно регистрирует исполнителя как самозанятого.
Работники одной компании переходят в другую аффилированную с ней организацию в качестве самозанятых. Пример: исполнители, сотрудничавшие с ИП, заключили договор с ООО, в состав которого указанный ИП входит в качестве учредителя.
Одного, а иногда и нескольких риск-факторов недостаточно для признания договора трудовым: ФНС рассматривает реальные отношения между бизнесом и самозанятым и обращает внимание на совокупность критериев. Однако они привлекают внимание ведомства и могут стать аргументом против компании при проверках ФНС и в суде.
Предотвратить заключение договора ГПХ с бывшим сотрудником поможет функция стоп-листа исполнителей в Jump.Finance. Для работников, внесенных в этот список, сервис автоматически блокирует возможность подписывать документы с компанией и получать от нее выплаты. По прошествии двух лет после прекращения действия трудового договора самозанятого можно убрать из стоп-листа и возобновить сотрудничество.
Как оспорить решение ФНС
Если компания не согласна с решением налоговой, она может обратиться в суд. Сделать это можно в течение трех месяцев с момента, когда стало известно о нарушении прав налогоплательщика (п. 4 ст. 198 АПК).
Споры между бизнесом и ФНС рассматриваются в арбитражных судах, так как имеют экономический характер. Сначала делом займется арбитражный суд субъекта РФ. Если его вердикт не удовлетворит компанию или ФНС, решение спора перейдет к арбитражному апелляционному суду. Законность его решения проверит федеральный арбитражный суд округа (кассационный).
Массовые выплаты физическим лицам
Безналичные расчеты и электронный документооборот с исполнителями
Как решаются споры между бизнесом и ФНС: примеры из практики
Сотрудничество с самозанятыми требует от компании внимания к деталям вне зависимости от того, какую услугу ей предоставляют: доставляют товары, упаковывают товар, рисуют иллюстрации или сдают квартиру. ФНС выносит решение, основываясь на комплексе факторов, однако суды не всегда соглашаются с ее вердиктом, могут смягчить или отменить его.
Спор первый: аренда квартиры у самозанятого для регистрации юридического адреса
Внимание ФНС привлек договор аренды квартиры под офис между компанией и самозанятым. Помещение, которое арендовала организация, значилось ее юридическим адресом. За 2021 год самозанятый заработал со сдачи квартиры 600 тыс. рублей, уплатив с этой суммы налог на профессиональных доход (НПД).
Решение ФНС. Руководствуясь тем, что самозанятый может сдавать в аренду только жилое помещение (п. 3 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ), налоговая доначислила обществу 78 тыс. рублей НДФЛ и выписала штраф на 15,6 тыс. рублей.
Решение суда. Арбитражный суд первой инстанции признал решение налоговой правомерным, однако апелляционный орган смягчил постановление: сумма НДФЛ была снижена в соответствии с размером выплаченного самозанятым НПД, а штраф сократили, так как практика применения закона о самозанятых в части аренды помещения на момент нарушения еще не была сформирована.
Итог. Апелляция признала доначисление НДФЛ правомерным, но обязала ФНС пересчитать его с учетом уже уплаченного НПД. Конкретную сумму налога суд не указал — ее определяет ФНС. Размер штрафа был снижен с 15,6 тыс. до 300 рублей.
Спор второй: трудовые отношения с самозанятыми водителями
Транспортная компания привлекала к работе самозанятых водителей, диспетчеров, логистов и другой персонал. Однако налоговая признала сотрудничество с ними по договорам ГПХ неправомерным.
Решение ФНС. Доначислить компании НДФЛ на сумму 2,2 млн рублей, а также пени и штрафы более чем на 860 тыс. рублей (п. 3 ст. 122 НК, ст. 123 НК, п. 1 ст. 126.1 НК). Причиной послужили признаки трудовых отношений компании с исполнителями.
Договоры предусматривали оказание услуг лично, конкретным физлицом.
В договорах не было даты начала и окончания работ.
Акты были типовыми и содержали одинаковые тарифы на услуги.
Исполнители одновременно зарегистрировались в качестве самозанятых. Позднее они подтвердили, что это было обязательным условием работы.
У большинства самозанятых не было других работодателей, а услуги оказывались длительное время.
Перед трудоустройством проводились собеседование, обучение и стажировка.
Самозанятые выполняли трудовую функцию (водитель, грузчик, логист), а не разовые работы.
Исполнители подчинялись руководству компании и работали по установленному графику, предусматривающему выходные и отпуска.
Компания предоставляла оборудование и автотранспорт, ремонт которого осуществлялся за ее счет.
Перед выездом на рейс водители проходили медицинское освидетельствование, получали товарные накладные и путевые листы.
Выплаты проводились регулярно: раз в полмесяца–месяц.
Раз в три месяца договоры перезаключали на изначальных условиях.
Решение суда. Суды пришли к выводу, что компания лишь создавала видимость заключения с самозанятыми договоров возмездного оказания услуг и фактически привлекала их к трудовой деятельности.
Итог. Суд признал решение налоговой обоснованным, обязав компанию выплатить в общей сложности около 3,1 млн рублей.
Спор третий: компания отстояла более 10 млн рублей
В 2021 ФНС обратила внимание на деятельность транспортной компании, которая предоставляет услуги по перевозке грузов и пассажиров, сотрудничая со штатными и самозанятыми водителями. Налоговый орган пришел к выводу, что организация уклоняется от уплаты страховых взносов и НДФЛ.
Решение ФНС. Доначислить страховые взносы более чем на 6 млн рублей, налог на 3,7 млн рублей, а также начислить пени и штрафы (п. 1 ст. 122 НК).
Решение суда. Суд признал решение налоговой неправомерным, сославшись на то, что условия сотрудничества компании с самозанятыми не подпадают под признаки трудовых отношений.
Периодичность, длительность и порядок оплаты перевозок определяются не компанией, а заказчиками транспортных услуг.
Нет указаний на место работы и продолжительность смен.
Нет соцгарантий, как у работников компании.
Деятельность самозанятого не контролируется. Требования предъявляются только к порядку и качеству оказания услуг: соблюдение ПДД, содержание транспорта в чистоте, оформление документов.
Вознаграждение не зафиксировано и зависит от числа отработанных часов. Выплаты производятся не чаще раза в месяц в соответствии с актом выполненных работ.
Большинство исполнителей зарегистрировались в качестве самозанятых по собственной инициативе. У некоторых есть другие источники дохода. Все самозанятые самостоятельно платят НПД.
Есть реальная деловая цель сотрудничества: самозанятые привлекались из-за нестабильного объема перевозок на начальной стадии оказания транспортных услуг.
Обеспечение исполнителей автомобилем, предрейсовые и послерейсовые осмотры не свидетельствуют о трудовом характере отношений: эти требования допускаются законодательством, поскольку напрямую касаются качества оказываемых услуг.
Выплата вознаграждения на счета, открытые в рамках зарплатного проекта, также допустима, так как нужна для экономии на банковской комиссии.
Привлекая к оказанию услуг самозанятых, налогоплательщик способствует легализации их доходов.
Итог. Решение налоговой инспекции о доначислении страховых взносов, НДФЛ, штрафов и пени признали недействительным и отменили его.
Массовые выплаты физическим лицам
Безналичные расчеты и электронный документооборот с исполнителями
Как снизить риски переквалификации отношений и избежать суда
Компании, которая хочет избежать требований от ФНС, в первую очередь стоит убедиться, что за сотрудничеством с самозанятыми действительно не скрываются трудовые отношения. Исполнителей следует привлекать к разовой или периодической работе, для выполнения которой нецелесообразно нанимать специалиста в штат. Как правило, выплаты за такие услуги будут нерегулярными, а их размер будет зависеть от объема выполненных работ. Следует убедиться, что исполнители сами распоряжаются своим временем и объемом выполняемых задач.
Есть и другие факторы, которые необходимо отслеживать для избежания штрафа:
Статус самозанятого. Исполнитель может отказаться от статуса или утратить его, не предупредив об этом компанию.
Совмещение двух льготных режимов налогообложения. Исполнитель не может одновременно быть плательщиком НПД и ИП на упрощенном режиме налогообложения (УСН).
Лимит дохода. Самозанятый может зарабатывать не больше 2,4 млн рублей в год. В случае превышения лимита он утрачивает статус.
Закрывающие документы. После каждой выплаты самозанятый должен направлять компании чек. Причем важно, чтобы исполнитель не аннулировал его.
Снизить риски при работе с самозанятыми поможет Jump.Finance. Создавать и подписывать договоры и акты можно прямо в сервисе. Jump.Finance автоматически проверит статус исполнителей, заполнит документы и сформирует чек при выплате, а наши специалисты при необходимости проконсультируют по вопросам правильного оформления сотрудничества с самозанятыми.
Реклама: ООО «Джаст Лук», ИНН 5406678646, erid: 2W5zFFvGoct
Начать дискуссию