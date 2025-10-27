Бизнес против ФНС: обзор судебной практики по самозанятым

Как происходит переквалификация договора ГПХ в трудовой

Инициировать проверку бизнеса, сотрудничающего с самозанятыми, могут ФНС и Минтруд. Это может произойти, если ведомства заподозрят, что компания сотрудничает с самозанятыми для экономии на налогах и страховых взносах.

С 2024 года действуют специальные межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости, в которые могут входить представители Роструда, ФНС, Соцфонда, МВД, местных органов власти, профсоюзов и других органов и организаций. Комиссии собирают и анализируют информацию о нарушениях, выявляют «серые» зарплаты и подмену трудовых договоров гражданскими, после чего направляют материалы для проверки в контролирующие органы. Их деятельность регулируется постановлением Правительства № 571 и приказом Минтруда № 40н.

Если проверяющие установят, что отношения являются трудовыми, компания должна будет заплатить за самозанятого налоги и страховые взносы за весь период сотрудничества с ним. Кроме того, налоговая может обязать бизнес уплатить штраф в размере 20–40% от суммы неуплаченных налогов и взносов (п. 1, 3 ст. 122 НК) и пени за каждый день отсрочки. Также в случае признания отношений трудовыми самозанятый может потребовать у компании выплатить ему отпускные и оплатить больничный. В дальнейшем организация должна будет оформить исполнителя в штат в соответствии с трудовым кодексом, изменить условия сотрудничества или вовсе прекратить его.

За подмену трудовых отношений компании также грозит административная ответственность. Штраф может достигать 100 тыс. рублей, за повторные нарушения — 200 тыс. (п. 4, 5 ст. 5.27 КоАП).