Поддержка 1С в 2026 году: что изменится в бюджетах и на кого делать ставку

Что изменилось на рынке 1С за год

По нашим данным рынок облачного 1С в 2025 году вырос на 10-30%, а спрос на специалистов по 1С — в полтора-два раза. Годом ранее мы делали такой прогноз, и он подтвердился полностью. Драйверы прежние: санкции и импортозамещение никуда не денутся и в 2026 году. 1С давно не просто учетная система, а целая экосистема с отраслевыми решениями и огромной базой обученных пользователей. Поэтому реальной альтернативы на горизонте нескольких лет у большинства компаний просто нет.

К этому добавился новый фактор – подорожало железо. Intel сокращает производство процессоров для части линеек серверов и ПК, из-за чего усиливается дефицит и растут цены. SSD-накопители подорожали настолько, что сейчас стоят в 16 раз больше жестких дисков, и цена продолжает увеличиваться. Стоимость оперативной памяти с декабря выросла в два-четыре раза, в январе-феврале рост ускорился. Даже разовые поставки серверных компонентов идут с ощутимой наценкой и без гарантии сроков.

Для бизнеса это значит простую вещь: вложения в собственную инфраструктуру под 1С в 2026 году становятся более дорогими и менее предсказуемыми, чем год назад. Именно поэтому размещение 1С в облаке все чаще выигрывает у собственных серверов не за счет технологического превосходства, а потому что капитальные затраты превращаются в операционные, что легче для бизнеса в условиях нестабильной экономической ситуации.

Это подтверждают и независимые исследования рынка: аналитики CNews фиксируют, что в публичных и гибридных облаках размещают все больше готовых бизнес-приложений, включая 1С, а облака все чаще становятся ядром хранения данных цифровых платформ компаний.

Если коротко сформулировать основные тенденции рынка, получится три дефицита, из-за которых решение о поддержке 1С давно вышло за рамки чисто технического вопроса: