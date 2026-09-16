Юнит-экономика инференса в рублях: своя GPU-ферма, API или GPU-облако

Запуск LLM (Large Language Model, большая языковая модель) в компании почти всегда начинается с калькулятора и заканчивается счетом, который с калькулятором не сходится. Стоимость инференса LLM в продуктиве редко совпадает с первичной оценкой. По опросу 500 финансовых директоров, который приводит Astuto, 79% компаний за последний год вышли за рамки бюджета на ИИ. С собственным оборудованием возникают те же проблемы, но с обратным знаком: серверы куплены за миллионы рублей, а их загрузка едва превышает единицы процентов.

В этой статье мы считаем юнит-экономику инференса в рублях на сентябрь 2026 года. Единица расчета — стоимость обработки одного миллиона токенов. Сравниваем три способа, которыми компания может получить работающую модель: готовый API, собственная GPU-ферма и аренда GPU в облаке. Для каждого даем цены из открытых прайс-листов и формулу расчета, а также разбираем три сценария, которые наглядно показывают пороги окупаемости разных подходов.

Статья будет полезна CTO, CIO и финансовым директорам, которые утверждают бюджет ИИ-проекта, а также архитекторам и ML-инженерам, которым затем предстоит защищать этот бюджет с цифрами.