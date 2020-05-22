Как правильно рассчитать выходное пособие уволенному сотруднику

Вы думаете, это очень просто? Оказывается, что нет. Недавно этот вопрос рассматривал Конституционный Суд Российской Федерации. Поводом для рассмотрения послужила жалоба В. С. Кормуш, работницы АО «Интауголь» в городе Инта Республики Коми. С 1 января 2019 года это предприятие было ликвидировано и все сотрудники были уволены. При увольнении им выплатили выходное пособие.

В. С. Кормуш была уволена 28 декабря 2018 года, то есть в предпоследний рабочий день 2018 года. Увольнение было произведено в строгом соответствии с законом, по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, — в связи с ликвидацией организации.

При увольнении работнице было выплачено выходное пособие, рассчитанное следующим образом. Был посчитан её заработок за период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года включительно (за 12 месяцев, предшествующих дате увольнения), он составил 489208 рублей. Затем был рассчитан средний дневной заработок путём деления заработка за 12 месяцев на количество отработанных за этот период дней (216), он составил 2264,85 рублей. Затем была исчислена сумма выходного пособия, которое выплачивается в размере среднего месячного заработка, путём умножения среднего дневного заработка на количество рабочих дней по производственному календарю в месячном периоде, следующим за датой увольнения, — с 29 декабря 2018 года по 28 января 2019 года (15 рабочих дней). Сумма выходного пособия составила 33 973 руб.

Всё правильно посчитали, скажете вы. Обратимся к утверждённому Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Положению об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (далее будем называть его «Положение»), на основании которого рассчитывается средний заработок, и посмотрим, не было ли нарушений расчёта суммы выходного пособия.

Согласно пункту 9 Положения:

Средний дневной заработок, кроме случаев определения среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска, исчисляется путём деления суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные дни в расчётном периоде, включая премии и вознаграждения, на количество фактически отработанных в этот период дней.

Так и было посчитано. Обратите внимание, средний дневной заработок считается за 1 рабочий, а не 1 календарный день.

В том же пункте 9 Положения говорится:

Средний заработок работника определяется путём умножения среднего дневного заработкана количество дней (календарных, рабочих) в периоде, подлежащем оплате.

Понятно, что если мы посчитали средний дневной заработок за 1 рабочий день, то и для расчёта среднего заработка за месяц, подлежащего выплате, нужно умножать этот среднедневной заработок на количество рабочих дней в периоде, подлежащем оплате.

Именно так и поступил работодатель. Он умножил сумму среднедневного заработка на 15 рабочих дней, приходящихся на период с 29 декабря 2018 года по 28 января 2019 года (1 рабочий день в декабре и 14 рабочих дней в январе). Такое малое количество рабочих дней в месячном периоде объясняется тем, что в январе много праздничных дней.

Значит, в соответствии с Положением средний заработок был рассчитан правильно.

Но В. С .Кормуш посчитала такую сумму выплаты недостаточной и несправедливой. Вот как она рассуждала. Её средняя месячная зарплата за последний год составила 46672 рубля, значит, выплатить ей должны были на основании статьи 178 Трудового кодекса РФ среднемесячный заработок, то есть 46 672 рубля, а выплатили почти на 13 тысяч рублей меньше.

Для взыскания разницы между «справедливой» по её мнению и выплаченной суммами В. С. Кормуш обратилась с исковым заявлением в суд, доказывая, что наличие праздничных дней в месяце, за который выплачивается средний заработок (в январе 2019 года), не должно уменьшать сумму среднего заработка. Интинский городской суд Республики Коми отказал истице в удовлетворении её искового требования, обосновав свой отказ статьёй 139 Трудового кодекса РФ и упомянутым выше Положением. В решении суда отмечено:

Часть 4 статьи 112 ТК РФ, предусматривающая, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад), к спорным правоотношениям не применима. Положения указанной нормы применяются при выплате заработной платы в период выполнения работы, а не при определении размера выходного пособия и среднего заработка, сохраняемого за уволенными при ликвидации работниками на период трудоустройства.Данная выплата по своей природе является компенсационной, в связи с чем не может быть рассчитана по правилам, применяемым при определении размера оплаты труда.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что ответчик обоснованно принял для расчёта выходного пособия 15 рабочих дней.

В. С. Кормуш не стала обжаловать это решение в Верховный суд Республики Коми, а сразу обратилась с жалобой в Конституционный Суд РФ на несоответствие Конституции РФ абзаца 4 пункта 9 «Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», состоящего из одного предложения: «Средний заработок работника определяется путём умножения среднего дневного заработка на количество дней (календарных, рабочих) в периоде, подлежащем оплате». И Конституционный Суд принял к рассмотрению её жалобу!

В своём Постановлении от 13 ноября 2019 года № 34-П КС РФ высказал своё мнение по этому судебному спору. Изложим его очень коротко.

На Российской Федерации лежит обязанность обеспечивать справедливые условия найма и увольнения работника, являющегося экономически более слабой стороной в трудовом правоотношении, включая надлежащую защиту его прав и законных интересов при расторжении трудового договора по инициативе работодателя. Для реализации этих задач государство устанавливает специальные гарантии при увольнении в связи с ликвидацией организации.

В число указанных гарантий входит выходное пособие, предоставление и порядок определения размера которого согласуются с предписаниями статьи 12 Конвенции МОТ от 22 июня 1982 года № 158 «О прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателя».

Часть первая статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает, что при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Из буквального смысла данной нормы следует, что каждому работнику, увольняемому по названным в ней основаниям, наряду с оплатой труда (расчётом при увольнении) гарантируется получение выходного пособия в размере среднего месячного заработка.

Размер выходного пособия не является оплатой какого-либо периода (прошедшего или будущего) и выплачивается работнику при увольнении. Выходное пособие призвано обеспечить уволенному лицу средства к существованию в размере не меньшем, чем средний месячный заработок, исчисленный исходя из его заработной платы за 12 календарных месяцев, предшествовавших увольнению.

Соответственно, размер выходного пособия не может зависеть от каких бы то ни было обстоятельств, имевших место после увольнения работника.

Закрепленные Положением правила определения размера среднего заработка (месячного и дневного) по существу направлены на создание технического инструментария, обеспечивающего подсчёт заработка в установленных законом случаях, не имеют самостоятельного значения для регулирования трудовых отношений и должны применяться в системной связи с положениями Трудового кодекса РФ.

При определении размера выходного пособия на основании Положения необходимо учитывать предписания части первой статьи 178 Трудового кодекса РФ. При этом способ подсчёта среднего месячного заработка в силу своего технического, вспомогательного характера должен не только согласовываться с требованиями нормы закона, но и обеспечивать её реализацию в строгом соответствии с целью установленной этой нормой выплаты, которая по своей правовой природе является одной из гарантий реализации конституционного права на труд.

В противном случае допускалась бы не только корректировка положений закона подзаконными нормативными актами, но и ухудшение материального положения уволенного по инициативе работодателя работника.

В пункте 9 «Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» закреплено, что средний заработок работника определяется путем умножения среднего дневного заработка на количество дней (календарных, рабочих) в периоде, подлежащем оплате.

В правоприменительной практике для определения размера выходного пособия работникам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, принимается во внимание месячный период после даты увольнения работника, исходя из количества рабочих дней в котором и осуществляется расчёт.

На основании такого толкования работники, подлежащие увольнению в связи с ликвидацией предприятия, ставятся в худшее положение по сравнению с работниками, продолжающими трудовую деятельность, заработок которых не может снижаться в зависимости от наличия в оплачиваемом месяце нерабочих праздничных дней.

Кроме того, увольняемые по указанным основаниям работники ставятся в различное положение в зависимости от даты увольнения и наличия в календарном периоде после увольнения нерабочих праздничных дней: размер получаемого ими выходного пособия при сложившемся понимании пункта 9 Положения напрямую зависит от количества рабочих дней в периоде после прекращения трудового договора. Такой подход фактически приводит к определению размера выходного пособия на основе случайного фактора (количества рабочих и нерабочих праздничных дней в месяце, непосредственно следующем за увольнением), что недопустимо в социальном правовом государстве.

Конституционный принцип равенства предполагает, что при равных условиях субъекты права должны находиться в равном положении, и означает, помимо прочего, запрет вводить такие различия в правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, которые не имеют объективного и разумного оправдания.

Из этого следует, что всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, независимо от даты увольнения на равных условиях должна обеспечиваться государственная защита, целью которой является минимизация негативных последствий, связанных с потерей работы. При этом независимо от способа подсчёта среднего месячного заработка выходное пособие не должно быть меньше заработной платы, которую работник получал за месяц в период трудовой деятельности.

Конституционный Суд РФ признал абзац четвертый пункта 9 Положения не противоречащим Конституции РФ, поскольку он не предполагает возможности определения размера выплачиваемого увольняемому в связи с ликвидацией организации работнику выходного пособия в размере, отличном от его среднего месячного заработка, исчисленного исходя из размера полученной им заработной платы за 12 календарных месяцев, предшествовавших увольнению.

Выявленный в Постановлении КС РФ конституционно-правовой смысл абзаца четвертого пункта 9 Положения является общеобязательным, что исключает любое иное его истолкование в правоприменительной практике.

Из этого Постановления Конституционного суда следуют важные выводы. Хотя абзац 4 пункта 9 Положения не признан противоречащим Конституции РФ и не отменён, но пользоваться им при выплате выходного пособия в некоторых случаях будет нельзя, потому что при малом количестве дней в месячном периоде после увольнения работника рассчитанная сумма выходного пособия будет отличаться в меньшую сторону от среднего месячного заработка.

В связи с этим можно предложить следующий способ расчёта суммы выходного пособия: умножать сумму среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце расчётного периода. В случае с В. С. Кормуш среднее число рабочих дней в месяце было бы 247 / 12 = 20.58 дней. Тогда сумма выходного пособия была бы равна 2264.85?20.58 = 46 611 рублей, то есть почти совпадала с её расчётом.

Такой подход будет соответствовать конституционно-правовому смыслу абзаца 4 пункта 9 Положения, выявленному в Постановлении Конституционного Суда РФ, и не будет ущемлять права работников.

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