Правительство обидело стариков

Среди работающих пенсионеров немало людей старше 65 лет (65 , как их называют). Учитывая, что от коронавируса умирают в основном люди пожилого и старческого возраста (в Калужской области средний возраст умершего от «короны» 71 год), наше правительство озаботилось сохранением их жизней.

Постановлением Правительства РФ от 1 апреля 2020 года № 402 утверждены «Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше».

Правила предусматривают выдачу больничных листков работающим сотрудникам предприятий в возрасте 65 лет и старше «в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». Сотрудникам, переведённым на работу в дистанционном режиме или находящимся в ежегодном оплачиваемом отпуске, больничные не выдаются.

В России карантина нет, но больничные пожилым сотрудникам начали выдавать. При этом нет разницы, имеет право работать в «нерабочие дни» предприятие, где работает сотрудник, или нет, единственный критерий для выдачи больничного — возраст сотрудника. Согласно постановлению больничные выдают на каждый период отдельно:

единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года,

единовременно на 11 календарных дней с 20 по 30 апреля 2020 года,

единовременно на 18 календарных дней с 12 по 29 мая 2020 года,

единовременно на 11 календарных дней с 1 по 11 июня 2020 года.

Из перечня периодов видно, что во всём «большом» периоде самоизоляции есть два пропуска: в период с 1 по 11 мая, а также с 30 по 31 мая, то есть больничные выдаются только за 18 календарных дней мая, а за 13 календарных дней этого месяца не выдаются. Соответствует ли это закону и справедливо ли? Давайте разберёмся.

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается путём умножения среднего заработка сотрудника на число календарных дней его нетрудоспособности. Средний заработок рассчитывается за 1 календарный день двух предыдущих календарных лет работы сотрудника.

Допустим, у сотрудника средний заработок 1 000 рублей в календарный день. Если бы он просто болел весь май, то он получил бы пособие в размере 1 000 * 31 = 31 000 рублей. А при режиме карантина он получит 1 000 * 18 дней = 18 000 рублей, то есть на 13 000 рублей или на 42% меньше.

Очевидно, что сотрудник потеряет существенную часть дохода. При этом работодатель не обязан выплачивать ему за эти дни зарплату. Для сотрудников тех предприятий, которые согласно указу Президента не имели права работать в «нерабочие дни», работодатели обязаны сохранить зарплату именно за нерабочие дни. Но таких дней в мае всего три, с 6-го по 8-е. То есть за 3 дня из 13 пропущенных дней мая можно получить зарплату.

А если предприятие имеет право или обязано работать в «нерабочие дни», например, транспортная компания или розничный магазин, то зарплату за эти дни не работавшему сотруднику получить не удастся. Следуя логике указа Президента и Постановления Правительства, сотрудник должен в эти дни работать, потому что на его предприятие не распространяется режим нерабочих дней. Но тогда о какой защите пожилых людей мы говорим?

Вернёмся к термину «карантин». Карантин в России не вводился. Но можно считать, что этот термин в какой-то степени подразумевают нормативные документы региональных правительств, обязывающие граждан 65 лет и старше не ходить на работу, а находиться на самоизоляции. Что это, если не карантин?

Например, в Калужской области это правило установлено Постановлением Правительства Калужской области от 17 марта 2020 года, в котором говорится:

«Гражданам, достигшим возраста 65 лет и старше с 27 марта 2020 года и далее до особого распоряжения соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах».

Аналогичные нормы есть в нормативных документах многих регионов.

То есть пожилые сотрудники обязаны сидеть дома и в рабочие, и в нерабочие дни. Получается, что часть этих дней они будут сидеть дома и без зарплаты, и без больничных. Но имеет ли право региональное правительство так ущемлять их права? Думаю, что нет.

Какой же выход может быть из этой ситуации? На наш взгляд, он единственный — Правительству РФ надо ещё раз изменить Постановление № 402, добавив туда два периода оплаты пособия по временной нетрудоспособности: с 1 по 11 мая и с 30 по 31 мая. Не такая уж большая будет это нагрузка на бюджет, а справедливость будет восстановлена.

Но правительство надо к этому как-то подтолкнуть. Может, найдётся пенсионер, у которого нарушены его права, и обратится с требованием к правительству доплатить ему за дни вынужденного сидения дома не по его вине? Пишите о своём опыте и ситуации в других регионах в комментариях.

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