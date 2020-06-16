Примеры зарплатных платежек по новым правилам

С 1 июня изменились правила заполнения платежных поручений на выплаты физлицам.

Нормативка

Новые правила обусловлены принятием нескольких нормативных актов.

Коды

Законом 12-ФЗ установлено, что лица, выплачивающие гражданину зарплату или иные доходы, в отношении которых статьей 99 ФЗ-129 (об исполнительном производстве) установлены ограничения или на которые в соответствии со статьей 101 129-ФЗ не может быть обращено взыскание, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода.

Для чего это нужно? Дело в том, что эта информация нужна банку, чтобы понять, можно ли списывать с поступившей на карту суммы денежные средства по исполнительному документу или нельзя.

Указание ЦБ № 5286-У регламентирует порядок указания кода в платежке. Код вида доходов указывается в реквизите 20 «Наз. пл.» платежного поручения.

Список кодов и случаи их использования:

При переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых статьями 99, 101 Федерального закона № 229-ФЗ установлены ограничения, код вида дохода не указывается.

Назначение платежа

Федеральный закон 12-ФЗ ввел еще одно новшество для бухгалтеров.

Лиц, выплачивающих должнику зарплату или иные доходы путем их перечисления на счет должника в банке, с 1 июня 2020 обязали указывать в платежке сумму, взысканную по исполнительному документу.

Как это делать, разъяснил Центробанк в письме № ИН-05-45/10 от 27.02.2020.

При переводе доходов, с которых были удержаны суммы по исполнительным документам, в реквизите «Назначение платежа» нужно указать:

символ «//»;

сочетание букв «ВЗС», то есть взысканная сумма;

символ «//„;

взысканную сумму цифрами (рубли от копеек нужно отделить знаком тире “-„, если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире “-» указывается «00»);

символ «//».

Например, при удержании алиментов в размере 10 000 рублей указывается: //ВЗС//10000-00//.

Для чего это нужно? Дело в том, что исполнительные документы приходят и в банки, где работники имеют счета. И получается, что банк не знает, что с какого-то дохода уже произведено удержание в пределах установленной законом суммы.

Пример 1

Сотруднику перечислена заработная плата, с которой не производилось никаких удержаний.

Пример 2

Сотруднику перечислена заработная плата, с которой удержаны алименты.

Пример 3

Сотруднице перечислено детское пособие

Кстати, у платежки на перечисление пособия по уходу за ребенком есть еще одна особенность. На это указал ЦБ в письме от 14.08.2019 № 45-1-2-07/22917.

Дело в том, что некоторые пособия, в том числе по уходу за ребенком до 1,5 лет, подлежат перечислению на расчетный счет, прикрепленный к карте «Мир». Это касается выплат, назначенных после 1 мая 2019 года.

В этом случае в платежке должен быть указан код 1 в поле «110».

Вопрос-ответ

Приводим ответы на некоторые вопросы, которые возникают при составлении платежных документов по новым правилам.

Если удержаний не производится, надо ли в назначении платежа указывать нулевое удержание «//ВЗС//0-00//»?

Нет, не надо.

А если зарплата перечисляется по реестру, а не отдельными платежками, где указывать удержанную сумму?

При составлении платежки на общую сумму с реестром для перевода денежных средств нескольким гражданам взысканная сумма обозначается в реквизите, предназначенном для указания назначения платежа в реестре.

Как быть, если одному сотруднику перечисляется доход сразу по двум кодам?

В этом случае надо составить две платежки. Платежное поручение составляется по каждому виду дохода.

Если организация перечислила, например, пособие по уходу за ребенком, но не заполнила код, какие действия предпримет банк?

Платежное поручение составляется по каждому виду дохода. То есть банк не откажет в приеме такой платежки.

Что касается удержаний с данной суммы (если на сотрудницу в банке лежит исполнительный лист), то расчет суммы денежных средств на счете, на которую может быть обращено взыскание, осуществляется банком в соответствии с указанными в платежке кодами вида дохода. Если кода нет, банк спишет пособие.

Отметим, что в случае такого неправильного заполнения платежки на выплату физлицу организацию-работодателя могут оштрафовать за нарушение закона об исполнительном производстве.

Штраф по п. 3 ст. 17.14 КоАП для юрлиц составляет от 50 000 до 100 000 руб., для ИП и должностных лиц — от 50 000 до 20 000 руб.

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