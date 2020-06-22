24 июня и 1 июля 2020 года – какой статус у этих дней и как они будут оплачиваться?

Сегодня многих бухгалтеров, кадровиков, работников компаний интересует вопрос — 24 июня и 1 июля 2020 года, какие это дни: нерабочие, выходные, праздничные, как их оплатить, уменьшают ли норму рабочего времени по производственному календарю, что следует указать в табеле учёта рабочего времени? С этими и другими вопросами попробуем разобраться.

24 июня — выходной день?

24 июня 2020 года по Указу Президента РФ от 29.05.2020 № 345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» объявлен по пункту 3 Указа нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

Если отпуск сотрудника попадает на 24 июня, то нужно ли его переносить на один день?

Не включаются в число календарных дней отпуска только нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (статья 120 Трудового кодекса РФ).

Так же, смотрим Цитату из Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 345:

«3. Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы».

Как видим, 24 июня не является нерабочим праздничным днём. Следовательно, этот день не влияет на продолжительность отпуска и включается в календарные дни отпуска.

Уменьшать ли норму рабочего времени по производственному календарю сотрудникам за июнь?

По Указу Президента РФ от 29.05.2020 № 345 день 24 июня 2020 года объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы. Следует отметить, что норма о сохранении заработной платы аналогична положению Указов Президента РФ от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239 и от 28.04.2020 № 294.

В настоящее время Трудовой кодекс РФ и иные нормативно-правовые акты не содержат нормативного определения нерабочих дней. Но по разъяснениям Минтруда России, которые были размещены 2 апреля 2020 года на официальном сайте ведомства, оплата сотрудникам за нерабочий период должна быть произведена в полном объёме, значит и оплачивать этот период нужно так, как будто сотрудник работал. Исходя из этого, норма времени осталась неизменной в период нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля и с 6 по 8 мая. Аналогичные разъяснения были даны на региональных сайтах Роструда.

На сегодня этот вопрос не имеет однозначного ответа. Исходя из определения рабочего времени по ст.91 ТК РФ, а также Порядка исчисления нормы рабочего времени (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н), нерабочие дни по смыслу не должны входить в норму рабочего времени. Но следует обратить внимание на то, что в отношении 24 июня ситуация отличается тем, что в соответствии с Указом Президента РФ No345, этот день объявлен нерабочим для всех работников, без какого-либо разграничения по отраслям и видам деятельности.

В соответствии с Указами Президента РФ от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239 и от 28.04.2020 № 294 только определенные организации имели право продолжать работу в период нерабочих дней с 30.03 по 11.05. Это было напрямую предусмотрено данными Указами Президента РФ.

Так что окончательное решение остаётся за организацией. Обратите внимание на то, что в справочной правовой системе размещён Производственный календарь, в котором содержится два варианта: без учёта уменьшения нормы рабочего времени в связи с нерабочим днём с сохранением заработной платы, и с учётом уменьшения.

Как привлекать к работе 24 июня 2020 г.?

Трудовой Кодекс не определяет порядок оплаты в нерабочие дни по Указу Президента. В своих рекомендациях от 26.03.2020, а также в дополнениях к рекомендациям от 27.03.2020 Минтруд предложил оплачивать работу в нерабочие дни в обычном, а не двойном размере. Таким образом, решение о виде оплаты работы 24 июня работодатель принимает самостоятельно.

Необходимо соблюдать порядок, установленный для привлечения к работе в этот день (как в выходной день) — получить письменное согласие работника, издать приказ и иметь веские основания для такого привлечения.

Для всех остальных работников, кто не привлекается работе в этот день, 24 июня будет являться нерабочим днем, за который работникам [НП2] будет сохранена заработная плата. Издавать дополнительный документ для определения этого дня в качестве нерабочего не требуется, он будет являться таковым в силу Указа Президента РФ No345. По итогу месяца работники получат такую же заработную плату, как если бы полностью отработали месяц.

Как учитывать этот день в табеле?

Если сотрудник привлекается к работе 24 июня 2020 года, используйте буквенный код «Я». Если 24 июня сотрудник не работал, можно использовать собственный специальный код (например НОД или ОН).

Итак, 24 июня является нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы. 24 июня не является выходным днём.

24 июня не влияет на продолжительность отпуска и включается в число календарных дней отпуска.

Нерабочий день 24 июня 2020 года не уменьшает норму рабочего времени в июне, это наше мнение, а окончательное решение компаниям придётся принимать самостоятельно.

Теперь разберёмся с 1 июля 2020 года

1 июля — выходной день?

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» (далее — Указ Президента РФ No354) днём голосования объявлено 1 июля 2020 года.

Текст Указа Президента РФ № 354 сам по себе не содержит указания на статус 1 июля.

В связи с чем для его определения необходимо обратиться к Закону РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» (далее — Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 1-ФКЗ), на основании которого Президентом РФ и был издан соответствующий Указ.

Так, пункт 5 статьи 2 Закона РФ о поправке к Конституции РФ № 1-ФКЗ, предусматривает, что, если днём общероссийского голосования определён рабочий день, этот день в силу данного Закона является нерабочим днём.

Таким образом 1 июля, (изначально будучи рабочим днем) в соответствии с Указом Президента РФ No354 и Законом РФ о поправке к Конституции РФ № 1-ФКЗ объявляется нерабочим днем.

Если отпуск сотрудника попадает на 1 июля, то нужно ли его переносить на один день?

В ст.112 Трудового Кодекса РФ поименованы праздничные дни. День голосования по поправкам в Конституции к праздничным дням не относится, так как в этой норме не поименован. Следовательно, в отношении 1 июля 2020 года положения ст. 120 ТК РФ не применяются, то есть этот день оплачивается как все остальные дни ежегодного отпуска. Продлевать на этот день отпуск не нужно.

Уменьшать ли норму рабочего времени по производственному календарю сотрудникам за июль?

Существуют два мнения юристов по этому вопросу.

Первое, что нерабочие дни не относят к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому [НП3] они не уменьшают норму рабочего времени и не нужно менять производственный календарь. Норму рабочего времени определяют в порядке, который установлен приказом Минздравсоцразвития от 13.08.2009 № 588н. Таким образом, на июль должны действовать прежние нормы рабочего времени 2020 года, а выплаты работникам считать исходя из них .

Второе, что в соответствии со [НП4] ст. 5 ТК РФ Федеральные конституционные законы могут регулировать трудовые отношения. Закон № 1-ФКЗ определил, что день голосования, который попал на рабочий день, становится нерабочим. Кроме того, оплата за работу в этот день должна быть произведена как за работу в нерабочий (праздничный) день. Если период не включается в рабочее время, то есть не является рабочим временем, то этот период должен уменьшить норму рабочего времени . Отметим, что правомерность уменьшения нормы рабочего времени на периоды, когда сотрудник не должен работать, подтверждает и Минтруд России (письмо от 01.03.2017 № 14-2/ООГ-1727).

Так как вопрос до сих пор остается открытым, компаниям следует отслеживать появление комментариев со стороны официальных ведомств.

Как привлекать к работе 1 июля 2020 г.?

Оплата работникам за этот день осуществляется в соответствии с положениями, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни.

Это специальная норма, означает, что сотрудники, которые получают оклад, получат в июле полную зарплату. Сотрудникам, которые работают сдельно или на часовой тарифной ставке, нужно выплатить дополнительное вознаграждение (ст. 112 ТК). Если производство в организации не позволяет оформить всем сотрудникам нерабочий день, то привлеките их к работе.

Для привлечения к работе 1 июля необходимо соблюдать порядок, установленный для привлечения к работе в выходные дни — получить письменное согласие работника, издать приказ и иметь веские основания для такого привлечения.

Оплатите работу в нерабочий день 1 июля в двойном размере (Федеральный закон от 14.03.2020 № 1-ФКЗ).

Для всех остальных работников, кого работодатель не будет привлекать к работе в этот день, 1 июля будет являться нерабочим днём. Издавать дополнительный документ для определения этого дня в качестве нерабочего не требуется, он будет являться таковым в силу Указа Президента РФ № 354.

Как учитывать этот день в табеле?

Если 24 июня сотрудник не работал, можно использовать собственный специальный код (НОД или ОН).

Если сотрудник будет работать в этот день, то в табеле необходимо проставить код РВ.

Итак, 30 июня сокращать продолжительность рабочего дня (смены) на 1 час не требуется, поскольку 1 июля не является нерабочим праздничным днем;

— 1 июля не продлевает ежегодный оплачиваемый отпуск. Этот день включается в дни отпуска;

— если графиком сменности у работника запланирована работа на 1 июля, корректировать графики сменности сейчас не требуется. По итогу часы работы в этот день должны быть оплачены в двойном размере в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ.

И в заключение, так как режим нерабочих дней 24 июня и 1 июля непосредственно в ТК РФ не прописан, остаются открытыми спорные вопросы. А компаниям остается отслеживать появление новых комментариев со стороны официальных ведомств. Мы со своей стороны тоже будем отслеживать все изменения по этим вопросам, и держать вас в курсе. Не переключайтесь!

Автор: Хамидуллина Юлия