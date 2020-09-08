Какие выплаты и пособия положены работникам при ликвидации организации в 2020 году?

Один из наиболее сложных процессов увольнения — это процесс, регламентированный статьёй 81 ТК РФ: увольнение при ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуального предпринимателя. Связано это с тем, что у работодателя возникает много вопросов, как расторгнуть трудовые договоры и при этом не нарушить права работников, как правильно оформить документы на увольнение и произвести установленные законодательством выплаты в случае ликвидации.

13 августа 2020 г. вступили в силу важные изменения в Трудовой кодекс (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2020 N 210-ФЗ). В частности, законодателем закреплена норма, что все выплаты, на которые работники имеют право в связи с увольнением по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, должны быть произведены до завершения ликвидации организации. А сам факт таких выплат организации необходимо будет подтверждать и указывать в заявлении о ликвидации.

Работодатель при прекращении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо прекращении деятельности индивидуального предпринимателя обязан выплатить работнику:

заработную плату за фактически отработанное время перед расторжением трудового договора, премии, надбавки (статья 136 ТК РФ);

компенсацию за неиспользованные во время трудоустройства отпуска, как основные, так и дополнительные за все предыдущие годы без ограничения (статья 127 ТК РФ);

выходное пособие в размере среднемесячного заработка (статья 178 ТК РФ);

дополнительную выплату в виде компенсации в размере заработной платы пропорционально времени до истечения срока предупреждения об увольнении, если работодатель увольняет сотрудника с его согласия до истечения предусмотренного законодательством срока предупреждения о прекращении трудовых отношений и ликвидации компании (статья 180 ТК РФ);

выплаты, предусмотренные трудовыми или коллективными договорами, на случай ликвидации бизнеса и представляющие собой своеобразную материальную помощь работникам на период трудоустройства (статья 178 ТК РФ);

сохраняемый средний заработок за 1-ый месяц после увольнения, с зачётом выходного пособия;

сохраняемый средний заработок за 2-ой месяц трудоустройства, а в исключительных случаях, по решению органа занятости, за 3-ий (если работник не смог найти работу) пропорционально периоду трудоустройства. Работникам, уволенным из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных местностях, средний заработок сохраняется за 2-ой и 3-ий месяцы, а в исключительных случаях (по решению службы занятости) и за с 4-го по 6-ой месяцы.

Обратите внимание, что с 13 августа 2020 работодатель может вместо выплат за второй и третий месяцы периода трудоустройства перечислить работнику единовременную компенсацию (на период трудоустройства) в размере двукратного месячного заработка или в пятикратном на Крайнем Севере. А если выплаты за второй и (или) последующие месяцы со дня увольнения были произведены, из компенсации их вычтут. Этот путь, безусловно, потребует увеличить расходы, но есть и положительный момент: руководителям компании данное право позволяет ускорить расчёты и сэкономить время.

Работодателю следует учесть, что при увольнении работника, заключившего трудовой договор на срок до двух месяцев, выходное пособие в размере среднемесячного заработка не выплачивается, а если в связи с ликвидацией организации увольняют сезонного работника — ему положена выплата выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 296 ТК РФ).

Также работодатель может предусмотреть выплату выходного пособия сверх законодательно установленного размера при условии, что это будет отражено в трудовом или коллективном договоре.

В новой редакции статьи 178 Трудового Кодекса законодателем установлен срок подачи заявления работником для выплаты среднего заработка — 15 рабочих дней после каждого отдельного месяца периода трудоустройства и срок его выплаты у работодателя — тоже 15 дней, но уже календарных. А также обозначен срок, в течение которого работник должен обратиться в органы службы занятости для дополнительной выплаты. Теперь он составляет 14 рабочих дней с даты, когда был расторгнут трудовой договор, и работник встал на учёт.

В этом случае работник получает решение службы занятости на выплату, прикладывает к заявлению, которое подает бывшему работодателю. Далее, чтобы предоставить документы, срок обозначен в 15 рабочих дней после окончания третьего месяца, и на выплату у работодателя 15 календарных дней.

В заключение сделаем акцент на том, что расчёты по заработной плате, сохраняемому среднему заработку и выходному пособию обязательны для любого руководителя, и только соблюдая порядок и сроки выплат, работодатель сможет избежать возможных проблем с недовольными экс-работниками и контролирующими органами, а экс-работникам, в свою очередь, нельзя тянуть со сроками обращения по выплатам, так как они ограничены.

Об особенностях расчёта выходного пособия, среднего заработка и налогообложения этих выплат читайте в моей следующей статье.

Автор: Юлия Хамидуллина