Эти странные нерабочие дни: что нужно знать бухгалтеру

2020 год обогатил наше законодательство новым термином «нерабочие дни». Появился этот термин в указах Президента Путина. Сначала он объявил нерабочими днями (но с сохранением заработной платы!) дни с 30 марта по 3 апреля, затем дни с 4 апреля по 30 апреля, и наконец, дни с 6 мая по 8 мая.

Кроме этого, указом Президента нерабочим днём с сохранением заработной платы объявлен день 24 июня в связи с проведением в этот день военного парада. Наконец, день 1 июля признаётся нерабочим днём согласно Федеральному Конституционному закону от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ и Указу Президента от 1 июня 2020 года № 354 об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Подробнее в таблице.

На первый взгляд, все перечисленные дни называются одинаково, нерабочими днями.

Общим для всех этих нерабочих дней является сохранение заработной платы для неработающих в эти дни сотрудников. Заработная плата этим сотрудникам сохраняется за счёт работодателя.

Но между разными видами нерабочих дней есть и различия.

Давайте разберёмся.

Первый тип нерабочих дней с 30 марта по 8 мая связан с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В эти дни можно работать в штатном режиме, на своих рабочих местах, только работникам отдельных предприятий: медицинских учреждений, аптек, продовольственных магазинов, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, перечисленных в Указах Президента. Остальные организации не должны в эти дни работать или могут работать в удалённом режиме.

Второй тип дней — это 24 июня, он просто объявлен нерабочим днём для всех, но естественно, с сохранением заработной платы. Значит, в этот день не должны работать все организации, кроме предприятий непрерывного цикла, которые и раньше работали по выходным: транспорт, магазины, аптеки, полиция и т. п. Удалённо работать не запрещено.

Третий тип дней — это 1 июля, день всенародного голосования, по режиму работы он аналогичен дню 24 июня, но есть отличия по оплате труда в этот день: работающим сотрудникам он оплачивается в двойном размере, как праздничный или выходной день.

Одним из наиболее часто встречающихся вопросов, связанных с нерабочими днями, является вопрос о том, нужно ли уменьшать норму рабочего времени на количество нерабочих дней в месяцах, в которых были нерабочие дни.

Повторим, что термина «нерабочий день» до недавнего времени не было в российском законодательстве, в Трудовом кодексе РФ его до сих пор нет. Правда, это понятие появилось в Налоговом кодексе РФ. При исчислении сроков в рабочих днях «рабочим днём считается день, который не признаётся в соответствии с законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и (или)нерабочим днем». Это установлено Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ. В частности, если срок представления отчётности приходится на нерабочий день, то он переносится на первый рабочий день после окончания нерабочих дней.

Какой должна быть норма времени, если в месяце есть нерабочие дни? Рассмотрим самый простой случай — пятидневную рабочую неделю с 8-часовым рабочим днём.

Нормы рабочего времени месяца устанавливаются согласно «Порядку исчисления нормы рабочего времени на определённые календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю», утверждённому Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 августа 2009 года № 588н. Далее будем называть этот документ «Порядок». Вот что в нём, в частности, говорится.

«Норма рабочего времени на определённые календарные периоды времени исчисляется по расчётному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы (смены): • при 40-часовой рабочей неделе — 8 часов; • при продолжительности рабочей недели менее 40 часов — количество часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на пять дней. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час».

Исчисленная в таком порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.

Таким образом, норма рабочего времени конкретного месяца рассчитывается следующим образом: продолжительность рабочей недели (40, 39, 36, 30, 24 и т.д. часов) делится на 5, умножается на количество рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели конкретного месяца и из полученного количества часов вычитается количество часов в данном месяце, на которое производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих праздничных дней.

До марта 2020 года этот алгоритм был понятен. Сейчас появился вопрос, а что такое количество рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели. Входят ли в число «рабочих» дней нерабочие дни согласно указам президента? Если применить нормы Налогового кодекса, то нерабочие дни не должны входить в число рабочих дней месяца, но указанные нормы налогового законодательства применяются только для определения сроков представления отчётности, их нельзя применять в трудовом законодательстве. Когда утверждался упомянутый Порядок, нерабочих дней не существовало как понятия. К тому же, приведённая выше цитата из Порядка говорит о порядке расчёта количества рабочих часов в месяце, предполагая, что количество рабочих дней уже известно. А как рассчитать количество рабочих дней, в Порядке не говорится.

Поэтому обратим внимание на другую фразу из этого документа: по расчётному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. До появления президентских «нерабочих дней» количество рабочих дней в месяце рассчитывалось:

к-во рабочих дней = к-во календарных дней — к-во суббот — к-во воскресений — к-во нерабочих праздничных дней.

Но в 2020 году в трудовом законодательстве в этой части ничего не изменилось, в Порядок изменений не вносилось. Поэтому, по нашему мнению, нормы дней всех месяцев 2020 года по графику пятидневной недели, а следовательно, аналогичные нормы количества таких дней кварталов и года в целом, остались без изменений.

Аналогичную точку зрения неоднократно высказывал Роструд на своём сайте.

Приведём примеры:

Таким образом, число рабочих дней в месяцах с марта по июль остаётся прежним: в марте 21 день, в апреле 22 дня, в мае 17 дней, в июне 21 день, в июле 23 дня.

Такой подход, по нашему мнению, соответствует законодательству. Кроме того, он снимает много «головной боли» у бухгалтеров при расчёте оплаты за неполный месяц и расчёте отпусков, а для программистов значительно упрощает обновление программ расчёта зарплаты.

Поскольку нерабочие дни не относятся к праздничным, то легко решается вопрос о том надо ли продлевать отпуск на эти дни, этого делать не надо. То есть нерабочий день считается днём отпуска так же, как любой другой день, кроме нерабочего праздничного дня.

Бухгалтеры привыкли брать данные о нормах месяца из так называемого производственного календаря и в своих вопросах ссылаются на этот календарь. Стоит предостеречься от этого, поскольку такого понятия, как «производственный календарь» нет в законодательстве, такие календари выпускают различные организации: информационно-поисковые системы, бухгалтерские сайты, консалтинговые фирмы. И как показывает практика, в производственных календарях из разных источников нормы дней этих месяцев, особенно, июня и июля 2020 года, отличаются друг от друга.

С нерабочими днями связано и много других вопросов. Включайтесь в дискуссию, задавайте вопросы, и мы продолжим обсуждение.