РСВ за полугодие 2020 года: обзор нововведений

Коллеги, завершился очередной квартал, стартовала новая отчетная кампания.
В этом посте нашего блога поговорим об изменениях в порядке заполнения расчета по страховым взносам.
Сдать РСВ надо до 30 июля. Время еще есть, но давайте разберемся, какие нюансы надо учесть при составлении отчета за полугодие 2020 года.
С 1 квартала 2020 года применяется новая форма отчета, которая утверждена Приказом ФНС № ММВ-7-11/470@ от 18.09.2019.
Во втором квартале по РСВ нововведений очень много.
Новый пониженный тариф для МСП
Со 2 квартала 2020 года введены пониженные тарифы страховых взносов для малого бизнеса с выплат, превышающих МРОТ:
- на ОПС — 10%;
- на ОСС — 0%;
- на ОМС — 5%.
Соответственно, малому бизнесу в одном расчете надо отразить начисления взносов по двум разным тарифам — 30 % (с выплат до размера МРОТ) и 15 % (с выплат, превышающих МРОТ).
Как считать взносы с учетом нового тарифа, ФНС подробно разъяснила в письме № БС-4-11/7300@ от 29.04.2020.
Новые коды для МСП
Не успела новая форма РСВ вступить в силу, как уже порядок ее заполнения морально устарел. В нем не предусмотрены коды для новых пониженных тарифов, установленных для малого бизнеса.
Это недоразумение ФНС исправила в письме № БС-4-11/5850@ от 07.04.2020.
Пока налоговики разрабатывают новый Приказ с порядком заполнения РСВ, рекомендовано применять новый код тарифа 20 — в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной федерального МРОТ.
Что касается кодов категории застрахованного лица, то по выплатам, превышающим МРОТ, рекомендации следующие:
«МС» — российские граждане;
«ВЖМС» — застрахованные в системе ОПС иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие на территории РФ, а также иностранные граждане или лица без гражданства, временно пребывающие в РФ, которым предоставлено временное убежище (беженцы);
«ВПМС» — иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов), временно пребывающие на территории РФ).
Новый нулевой тариф для пострадавших МСП и НКО
Во 2 квартале для субъектов МСП из пострадавших отраслей, а также ряда НКО, в том числе СОНКО и религиозных организаций, установлены тарифы страховых взносов в размере 0 %.
Проверить, имеет ли право ваша компания на обнуленный тариф, можно в специальном сервисе ФНС.
Новые коды для пострадавших МСП и НКО
Как заполнить РСВ в случае применения нулевых ставок, ФНС разъяснила в письме от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@.
До внесения соответствующих поправок в новый Порядок заполнения расчета (который, как было сказано выше, едва вступив в силу, уже нуждается в поправках), рекомендовано применять код тарифа 21.
Что касается кодов категории застрахованного лица, то по выплатам, облагаемым по ставке 0%, рекомендации следующие:
«КВ» — российские граждане;
«ВЖКВ» — застрахованные в системе ОПС иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие на территории РФ, а также иностранные граждане или лица без гражданства, временно пребывающие в РФ, которым предоставлено временное убежище (беженцы);
«ВПКВ» — иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов), временно пребывающие на территории РФ).
Новые контрольные соотношения
ФНС выпустила Письмо от 29.05.2020 № БС-4-11/8821, которым изменило контрольные соотношения для проверки РСВ, утвержденные письмом ФНС от 07.02.2020 № БС-4-11/2002.
Новые контрольные соотношения необходимы, чтобы проверить правильность заполнения РСВ в части выплат физлицам свыше 1 МРОТ, которые облагаются пониженными страховыми взносами.
В частности, будет сверяться, находится ли страхователь, применяющий пониженные тарифы, в реестре МСП и т.д.
Кроме того, позже вышло еще одно письмо ФНС от 10.06.2020 № БС-4-11/9607 с дополнениями к контрольным соотношениям. В этот раз в них учли нулевой тариф.
Все изменения
Итак, резюмируем, какие изменения произошли со 2 квартала 2020 года в части формирования РСВ за полугодие.
1. Ввели пониженный тариф 15 % для МСП с выплат, превышающих МРОТ.
2. Ввели новый код тарифа («20») по тарифу 15 % для МСП с выплат, превышающих МРОТ.
3. Ввели новые коды категории застрахованного лица по тарифу 15 % для МСП с выплат, превышающих МРОТ: МС, ВЖМС, ВПМС.
4. Ввели тариф 0 % для пострадавших МСП.
5. Ввели новый код тарифа («21») по тарифу 0 % для пострадавших МСП.
6. Ввели новые коды категории застрахованного лица по тарифу 0 % для пострадавших МСП: КВ, ВЖКВ, ВПКВ.
7. Два раза поменялись контрольные соотношения для проверки правильности заполнения РСВ.
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