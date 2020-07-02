РСВ за полугодие 2020 года: обзор нововведений

Коллеги, завершился очередной квартал, стартовала новая отчетная кампания.

В этом посте нашего блога поговорим об изменениях в порядке заполнения расчета по страховым взносам.

Сдать РСВ надо до 30 июля. Время еще есть, но давайте разберемся, какие нюансы надо учесть при составлении отчета за полугодие 2020 года.

С 1 квартала 2020 года применяется новая форма отчета, которая утверждена Приказом ФНС № ММВ-7-11/470@ от 18.09.2019.

Во втором квартале по РСВ нововведений очень много.

Новый пониженный тариф для МСП

Со 2 квартала 2020 года введены пониженные тарифы страховых взносов для малого бизнеса с выплат, превышающих МРОТ:

на ОПС — 10%;

на ОСС — 0%;

на ОМС — 5%.

Соответственно, малому бизнесу в одном расчете надо отразить начисления взносов по двум разным тарифам — 30 % (с выплат до размера МРОТ) и 15 % (с выплат, превышающих МРОТ).

Как считать взносы с учетом нового тарифа, ФНС подробно разъяснила в письме № БС-4-11/7300@ от 29.04.2020.

Новые коды для МСП

Не успела новая форма РСВ вступить в силу, как уже порядок ее заполнения морально устарел. В нем не предусмотрены коды для новых пониженных тарифов, установленных для малого бизнеса.

Это недоразумение ФНС исправила в письме № БС-4-11/5850@ от 07.04.2020.

Пока налоговики разрабатывают новый Приказ с порядком заполнения РСВ, рекомендовано применять новый код тарифа 20 — в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной федерального МРОТ.

Что касается кодов категории застрахованного лица, то по выплатам, превышающим МРОТ, рекомендации следующие:

«МС» — российские граждане;

«ВЖМС» — застрахованные в системе ОПС иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие на территории РФ, а также иностранные граждане или лица без гражданства, временно пребывающие в РФ, которым предоставлено временное убежище (беженцы);

«ВПМС» — иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов), временно пребывающие на территории РФ).

Новый нулевой тариф для пострадавших МСП и НКО

Во 2 квартале для субъектов МСП из пострадавших отраслей, а также ряда НКО, в том числе СОНКО и религиозных организаций, установлены тарифы страховых взносов в размере 0 %.

Проверить, имеет ли право ваша компания на обнуленный тариф, можно в специальном сервисе ФНС.

Новые коды для пострадавших МСП и НКО

Как заполнить РСВ в случае применения нулевых ставок, ФНС разъяснила в письме от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@.

До внесения соответствующих поправок в новый Порядок заполнения расчета (который, как было сказано выше, едва вступив в силу, уже нуждается в поправках), рекомендовано применять код тарифа 21.

Что касается кодов категории застрахованного лица, то по выплатам, облагаемым по ставке 0%, рекомендации следующие:

«КВ» — российские граждане;

«ВЖКВ» — застрахованные в системе ОПС иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие на территории РФ, а также иностранные граждане или лица без гражданства, временно пребывающие в РФ, которым предоставлено временное убежище (беженцы);

«ВПКВ» — иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов), временно пребывающие на территории РФ).

Новые контрольные соотношения

ФНС выпустила Письмо от 29.05.2020 № БС-4-11/8821, которым изменило контрольные соотношения для проверки РСВ, утвержденные письмом ФНС от 07.02.2020 № БС-4-11/2002.

Новые контрольные соотношения необходимы, чтобы проверить правильность заполнения РСВ в части выплат физлицам свыше 1 МРОТ, которые облагаются пониженными страховыми взносами.

В частности, будет сверяться, находится ли страхователь, применяющий пониженные тарифы, в реестре МСП и т.д.

Кроме того, позже вышло еще одно письмо ФНС от 10.06.2020 № БС-4-11/9607 с дополнениями к контрольным соотношениям. В этот раз в них учли нулевой тариф.

Все изменения

Итак, резюмируем, какие изменения произошли со 2 квартала 2020 года в части формирования РСВ за полугодие.

1. Ввели пониженный тариф 15 % для МСП с выплат, превышающих МРОТ.

2. Ввели новый код тарифа («20») по тарифу 15 % для МСП с выплат, превышающих МРОТ.

3. Ввели новые коды категории застрахованного лица по тарифу 15 % для МСП с выплат, превышающих МРОТ: МС, ВЖМС, ВПМС.

4. Ввели тариф 0 % для пострадавших МСП.

5. Ввели новый код тарифа («21») по тарифу 0 % для пострадавших МСП.

6. Ввели новые коды категории застрахованного лица по тарифу 0 % для пострадавших МСП: КВ, ВЖКВ, ВПКВ.

7. Два раза поменялись контрольные соотношения для проверки правильности заполнения РСВ.

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