Считаем июльские отпускные с учетом нерабочих дней

Июль, как водится, самый жаркий месяц лета и один из самых вожделенных периодов для ежегодного отпуска.

В этом месяце у многих запланирован отпуск и задача бухгалтера — правильно рассчитать отпускников. Если раньше этот процесс у зарплатных бухгалтеров особых трудностей не вызывал, все было отработано до автоматизма, то в этом году все оказалось не так просто.

Путаница

В этот високосный год в нашу жизнь ворвалось много неожиданных недоразумений, необычных явлений и неизведанных доселе понятий.

Пока бухгалтеры пытали понять и принять такое явление как «нерабочие дни», которые не фигурируют в Трудовом кодексе, не являются рабочими, но и выходными тоже не являются, их уже поджидал новый сюрприз — неопределенность с расчетом среднего заработка.

Так как нерабочие дни не описаны в ТК, то и Постановление № 922 (настольная книга зарплатного бухгалтера) в части этих дней можно трактовать по-разному. Что говорить о бухгалтерах, если даже сами трудинспекторы, которые должны знать принципы расчета зарплаты от и до, и те «путались в показаниях».

Роструд сначала уверенно заявлял, что нерабочие дни из расчетного периода не исключаются, как, собственно, и оплата за это время. То есть при расчете отпускных этот нерабочий период по умолчанию считается так, как если бы он был рабочим, потому что (по ранним разъяснениям Роструда) нет оснований для его исключения.

Разъяснения

Между тем в Минтруде такие основания обнаружили и в письме № 14-1-В-585 от 18.05.2020 пояснили, что при расчете среднего заработка для отпускных сам период нерабочих дней и фактически начисленные за период суммы не учитываются.

После этих разъяснений Роструду пришлось поменять свое мнение, и теперь он дает разъяснения со ссылкой на вышеназванное письмо Минтруда.

Например, недавно Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф» разъяснил, как считать отпускные, когда часть работников организации в нерабочие дни марта, апреля, мая и июня не работали, а часть — работали в офисе или удаленно. Порядок учета этих дней в расчетном периоде у этих категорий работников будет отличаться.

1. Сотрудник не работал

Если сотрудники были освобождены от работы в соответствии с Указами Президента, то при исчислении среднего заработка период, когда работник освобождался от работы, и суммы, фактически начисленные за этот период, в соответствии с подпунктом «е» пункта 5 Положения № 922 не учитываются.

2. Сотрудник работал

Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка

3. Сотрудник работал удаленно

Работники, осуществляющие удаленный режим работы, не освобождались от работы, поскольку по согласованию с работодателем имели право на его продолжение в период нерабочих дней с обязательным соблюдением требований Минздрава и Роспотребнадзора. В этом случае зарплата им начислялась в соответствии с трудовым договором (дополнительным соглашением к нему), и поэтому и время, и деньги учитываются при исчислении среднего заработка.

Пример расчета

Рассмотрим на примере расчет отпускных сотруднику, который в строгом соответствии с Указами Президента не работал в нерабочие дни, а его работодатель, строго соблюдая нормы трудового законодательства, все эти дни оплатил в полной мере.

Отметим, что на практике картина бывает менее радужной. Портал Роструда завален жалобами от работников на снижении зарплаты на время всеобщего карантина, а также на полное ее отсутствие. Поэтому многим работникам будет выгоден расчет отпускных, при котором этот сложный нерабочий период будет вычеркнут из расчета вместе с «голым» минимальным окладом, который был им начислен за это время.

В нашем примере сотруднику ежемесячно начислялось по 35 000 рублей, но в расчете отпускных ежемесячно будет фигурировать разная сумма. В табеле учета рабочего времени его нерабочие дни промаркированы кодом «НОД».

В отпуск он отправляется с 13 июля по 9 августа (на 28 дней).

Средний дневной заработок составит 1 180,78 руб. (373 823,53/316,59)

Размер отпускных данного сотрудника — 33 061,84 руб. (1 180,78?28).