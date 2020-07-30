Как заполнить РСВ при превышении предельной величины базы для расчета страховых взносов

Субъекты малого и среднего предпринимательства с 1 апреля 2020 года вправе применять пониженный тариф страховых взносов к той части выплат работникам, которая превышает федеральный МРОТ. На первый взгляд всё просто, но при подготовке отчётности по страховым взносам всегда есть много подводных камней.

Сегодня, уважаемые читатели, я хочу более подробно рассмотреть вопрос о том, как правильно подготовить РСВ за полугодие 2020 года в случае превышения предельной величины базы для расчёта страховых взносов.

Предельная величина базы на 2020 год для уплаты страховых взносов в систему ОПС, установлена в размере 1 292 000 рублей, в систему ОСС — в размере 912 000 рублей.

В пп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ (за исключением тех налогоплательщиков, для которых установлены пониженные тарифы страховых взносов), применяются следующие тарифы страховых взносов:

на обязательное пенсионное страхование:

— 22 % — в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов;

— 10 % — при превышении установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.

на обязательное социальное страхование:

— 2,9% — в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов;

— 0% — сверх установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.

Для предприятий малого и среднего бизнеса с отчётности за полугодие текущего года выплаты в пределах федерального МРОТ облагаются страховыми взносами по общему тарифу и отражаются в отчёте РСВ по коду тарифа «01».

ФНС России своим письмом от 07.04.2020 No БС-4-11/5850@ даёт следующее руководство к действию: «До внесения соответствующих изменений в Приложение N 5 к Порядку в части дополнения кодов тарифа плательщика страховых взносов плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами малого или среднего предпринимательства...., применяющие пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 10,0 процентов, в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчётного периода, для отражения в Расчёте указывают код тарифа плательщика страховых взносов „20“».

Поэтому выплаты, превышающие МРОТ, а также суммы страховых взносов, рассчитанные по пониженному тарифу, следует отразить в отчёте по коду тарифа «20».

Так как же следует рассчитать страховые взносы сотруднику, работающему на предприятии, являющемся субъектом МСП, в месяце превышения предельной величины базы?

Давайте рассмотрим на конкретном примере.

Предположим, ежемесячные выплаты работника составляют 250 000 рублей в месяц, необлагаемых выплат нет. Следовательно, в июне у него будет превышена предельная величина базы для ОПС (1 292 000 рублей). Сумма превышения предельной величины составит 208 000 рублей:

250 000?6 — 1 292 000 = 208 000

База, не превышающая предельную величину, в июне составит 92 000 рублей (250 000 — 208 000). Она больше, чем федеральный МРОТ.

По формуле исчисления взносов с применением пониженного тарифа (письмо ФНС России от 29.04.2020 No БС-4-11/7300@) получается сумма к уплате на ОПС за июнь:

750 000*22 % 36 390*22 % (1 500 000 — 750 000 — 36 930) *10 % — 217 911,2 (взносы за январь—июнь) = 26 455,6 рублей.

Теперь рассчитанные взносы необходимо правильно отразить в отчёте РСВ.

Поскольку речь идёт о специальном тарифе, то надо обращать внимание на формулировки Закона No 102-ФЗ от 01.04.2020, а именно ст. 6: «... в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, ...

применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов:

1) на обязательное пенсионное страхование:

а) в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования — в размере 10,0 процента;

б) свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования — в размере 10,0 процента;...».

То есть в Законе не выделяется часть выплат в диапазоне от МРОТ до предельной величины базы, а устанавливаются тарифы для выплат свыше МРОТ, как до предельной величины базы, так и сверх нее. Обе части должны идти по одному коду тарифа «20», который показывает на то, что плательщик взносов из числа субъектов МСП.

Следовательно, по коду тарифа «01» в подразделе 1.1 отражается только сумма выплат в пределах МРОТ и рассчитанные с этой суммы страховые взносы. База сверх предельной величины и взносы, рассчитанные с этой суммы, заполняются в подразделе 1.1 только по коду тарифа «20» в строках 051 и 062.

Следует помнить, что в Разделе 3 расчёта в персонифицированных сведениях база, превышающая предельную величину, и взносы, рассчитанные с этой базы, не отражаются.

В нашем примере, в июне по коду категории застрахованного лица «НР» у сотрудника будет отражена налоговая база в размере 12 130 рублей.

По коду категории «МС» разница между базой, не превышающей предельную величину для расчёта страховых взносов, и МРОТ

92 000 — 12 130 = 79 870 рублей

Общая сумма дохода у сотрудника по коду категории «НР» в июне также будет отражаться в пределах федерального МРОТ, а вот по коду «МС» вся остальная сумма выплат, в т. ч. и сумма превышения. В нашем примере, общая сумма дохода по коду категории «МС» у сотрудника составит 237 870 рублей.

Подводя итоги, хочу ещё раз обратить Ваше внимание на то, что в РСВ суммы превышения предельной величины базы, а также рассчитанные с этих выплат взносы, во всех приложениях расчёта отражаются по коду тарифа «20». В Разделе 3 общая сумма дохода после превышения предельной величины базы отражается по коду категории застрахованного лица «МС».

Автор Сорокина Екатерина

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