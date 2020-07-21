Как рассчитать отпускные с учётом периода нерабочих дней в пандемию

На основании Указов Президента РФ от 25.03.2020 N 206, от 02.04.2020 N 239 и от 28.04.2020 N 294 в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации с 30 марта по 11 мая 2020 года были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. С 12 мая единый период нерабочих дней был завершен.

И, казалось бы, жизнь налаживается, но у бухгалтеров сразу возник вопрос: «А следует ли включать в расчёт среднего заработка нерабочие оплачиваемые дни с 30 марта по 11 мая 2020 года?». На этот счёт существовали разные мнения, порой диаметрально противоположные, пока Минтруда России не выпустило официальное письмо на эту тему № 14-1/В-585 от 18.05.2020.

В письме прямо указано, что на период с 30 марта по 8 мая 2020 года были установлены нерабочие дни. Именно поэтому, при исчислении среднего заработка для случаев, предусмотренных ТК РФ, время и суммы, фактически начисленные за этот период в соответствии с подпунктом "е" пункта 5 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утверждённого постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922, учитываться не должны.

Некоторые из вас, уважаемые читатели, могут не согласиться с разъяснениями Минтруда. В указанном подпункте говорится, что при исчислении среднего заработка из расчётного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если «работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации». Но напрямую нерабочие дни в этом пункте не обозначены.

В ТК РФ периоды освобождения от работы также прямо перечислены, но в них нет упоминания об этих днях:

день сдачи крови и её компонентов, а также день связанного с этим медицинского осмотра (ч. 1 ст. 186 ТК РФ);

прохождение диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья (ч. 1 ст. 185.1 ТК РФ);

период освобождения беременной женщины от исполнения должностных обязанностей до предоставления другой работы в соответствии с медицинским заключением (ч. 2 ст. 254 ТК РФ) и некоторые др.

Следовательно, и в ТК РФ нерабочие дни напрямую не поименованы в периодах освобождения сотрудников от работы.

Таким образом, позиция Минтруда России не совсем соответствует трудовому законодательству. Но Минтруда России является органом, уполномоченным осуществлять функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (п. 1 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 № 610), поэтому работодателю необходимо прислушаться к рекомендациям ведомства.

К тому же позицию Минтруда России поддержал и Роструд, хотя ранее представители Роструда утверждали, что нерабочие дни — это не то же самое, что освобождение сотрудника от работы. Начисленные сотрудникам за этот период суммы имеют статус зарплаты, а заработную плату следует учитывать при исчислении среднего заработка.

К тому же, в исключении периодов есть своя логика. Как правило, из расчёта по среднему заработку исключаются периоды, за которые за сотрудниками сохранялся средний заработок, так как за эти периоды сотруднику выплачиваются суммы, которые заметно отличаются от зарплаты. Например, больничные, простой и т.д. Исключая их из расчёта, работодатель улучшает положение работника. С нерабочими днями происходит та же история:

Если зарплата за период нерабочих оплачиваемых дней у сотрудника сохранилась в полном объёме, то от исключения этого периода средний заработок не изменится.

Если зарплата за период нерабочих дней выплачивалась в меньшем объёме (например, не платились премии, которые обычно платились ежемесячно), то при исключении «нерабочих» дней средний заработок будет выше.

Однако, если незадолго до карантина сотруднику повысили зарплату (и данное повышение было персональное, а не в целом по предприятию), и в нерабочие оплачиваемые дни зарплату платили в полном объёме, то из-за исключения нерабочих оплачиваемых дней средний заработок у такого сотрудника будет заметно ниже, чем мог бы быть. В этой ситуации схема с исключением нерабочих дней становится невыгодной для сотрудника.

Если вы столкнулись с такой ситуаций, обратитесь за дополнительными разъяснениями в Минтруда. Есть ещё один вариант — на свой страх и риск рассчитать таким сотрудникам средний заработок без исключения нерабочих оплачиваемых дней. Если у вас коммерческая организация, претензий со стороны проверяющих органов к вам, скорее всего, не будет. Ведь вы действуете в интересах сотрудника и не ухудшаете его материальное положение. А вот бюджетным учреждениям лучше строго следовать указаниям Минтруда, чтобы не допустить перерасхода средств бюджета.

Что делать, если вы уже рассчитали и выплатили средний заработок, при расчёте которого учитывались нерабочие дни? В этом случае его лучше пересчитать. Если в итоге получится сумма к доплате, то её нужно будет перечислить сотруднику. Не забудьте, также рассчитать и уплатить компенсацию за задержку выплаты части среднего заработка за каждый день просрочки в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ. Для расчёта компенсации дни необходимо учитывать с дня, следующего за днём перечисления среднего заработка, по фактический день перечисления доплаты.

Если же после перерасчёта сумма среднего заработка уменьшится, то удержать её самостоятельно у сотрудника не получится. Это можно сделать только по его заявлению.

Итак, подводя итог, хочу ещё раз обратить ваше внимание, что в соответствии с рекомендациями Минтруда России при расчёте среднего заработка следует исключать время и суммы, начисленные за период нерабочих оплачиваемых дней.

Автор: Сорокина Екатерина

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