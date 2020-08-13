Предупреждение травматизма и профзаболеваний за счет взносов в ФСС

Ежегодно работодатели тратят немалые средства для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ), медосмотры, профилактику травматизма и профессиональных заболеваний и другие аналогичные мероприятия. Все работодатели обязаны платить в ФСС взносы в зависимости от класса профессионального риска. Часть произведенных расходов можно возместить за счет уплаченных взносов.

Когда обращаться за финансированием

Регламент обращения прописан в Правилах финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (утверждены Приказом Минтруда № 580н от 10.12.2012), далее Правила.

У вас есть право подать в Фонд заявление с приложенными к нему подтверждающими документами в общем случае до 1 августа текущего года, но в 2020 году из-за нагрянувшей пандемии срок продлен до 1 октября 2020-го.

Важно! Обращайтесь в ФСС как можно раньше, ведь финансирование производится за счет бюджетных ассигнований, а они, естественно, ограничены. Даже при соблюдении сроков и подаче всех документов есть шанс получить отказ просто потому, что выделенные средства закончились.

В каком размере ФСС возместит затраты

В целях стимулирования более ответственного отношения к охране труда и заинтересованности (в том числе с экономической точки зрения) в сокращении несчастных случаев и профзаболеваний, ФСС вправе устанавливать скидки или надбавки к присвоенному организации тарифу. Поэтому размер взносов может меняться в большую или меньшую сторону, даже если компания или ИП не изменяли вид деятельности.

Но какую бы сумму взносов вы не заплатили, расчет суммы финансирования делается по одному и тому же принципу, исходя из данных предыдущего календарного года. Для этого необходимо взять сумму взносов на травматизм и вычесть из нее расходы, произведенные на выплату больничных в связи с несчастными случаями или профессиональными заболеваниями и расходы на оплату отпуска сотрудников (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии с законодательством РФ) на период лечения и проезда (туда-обратно) к месту лечения.

Полученный результат умножьте на 20% - это и есть сумма возможного финансирования предупредительных мер. Работодатель, который заботится о работниках предпенсионного и пенсионного возраста и направляет дополнительные средства на их санаторно-курортное лечение, может рассчитывать на более высокую долю - 30%.

Также особые условия установлены для тех организаций или ИП, штат которых насчитывает менее ста работников и которые не обращались в течение двух предыдущих лет за мерами поддержки. Для них расчет ведется сразу из трех предыдущих лет, но сумма финансирования не может превысить сумму взносов текущего года.

Какие расходы входят в список подлежащих возмещению

До 2020 года можно было обратиться за финансовым обеспечением, если вы расходовали средства на следующие мероприятия и средства:

Специальная оценка условий труда (СОУТ);

Приведение уровней воздействия вредных или опасных производственных факторов (далее ВОПФ) в соответствие с нормативами охраны труда;

Обучение по охране труда, обучение по безопасности ведения работ и действиям в случае аварии или инцидента на опасном производстве отдельных категорий работников. К примеру, руководителей организаций в сфере малого предпринимательства, специалистов служб охраны труда организаций и т.д. Более подробно - подпункт в, пункта 3 Правил .

Средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства для работников, занятых на работах с ВОПФ, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

СИЗ должны быть изготовлены на территории государств - членов Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия), они учитываются в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ или на основании проведенной СОУТ.

Санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с ВОПФ;

Обязательные периодические медосмотры (обследования) работников, занятых на работах с ВОПФ;

Обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников, для которых указанное питание предусмотрено Перечнем производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда (утвержден Приказом Минздравсоцразвития России № 46н от 16.02.2009 г.);

Приборы для определения наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры), если работники обязаны проходить предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры;

Приборы контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов), если организация или ИП осуществляет пассажирские или грузовые перевозки;

Аптечки для оказания первой помощи;

Приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (системы) приборов, устройств, оборудования, предназначенных для обеспечения безопасности работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в рамках технологических процессов, в том числе на подземных работах, а также для проведения обучения по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;

Оборудование (см. п. 11) для дистанционной видео- и аудио фиксации инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по безопасному производству работ, а также хранения результатов такой фиксации;

Санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством (предпенсионеров).

В 2020 году к этому списку добавились расходы на мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности приобретение:

СИЗ для органов дыхания (одноразовых и многоразовых масок, респираторов), лицевых щитков, бахил, перчаток, противочумных костюмов 1 типа, одноразовых халатов; дезинфицирующих салфеток, антисептиков и дозирующих устройств (оборудования) для обработки рук; устройств (оборудования), в том числе рециркуляторов воздуха, дезинфицирующих средств вирулицидного действия (проще говоря - уничтожающих вирусы) для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей; устройств (оборудования) для бесконтактного контроля температуры тела работника, термометров.

Также в перечень включено проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

Какие документы нужны для получения финансирования

Заявление и приложения можно представить в Фонд лично или через доверенное лицо, а также направить в электронном виде.

Основной документ, который потребуется подготовить - план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем календарном году. Вот форма плана (он является приложением к Правилам):

Необходимо предоставить копию перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по результатам проведения СОУТ, копию или выписку из коллективного договора (соглашения по охране труда между работодателем и представительным органом работников).

Дополнительно, в зависимости от того какие предпринимаются и планируются предупредительные меры, к заявлению потребуется приложить копии других документов. К примеру:

приказа о создании комиссии по проведению СОУТ, договора с организацией, проводящей специальную оценку условий труда, с указанием количества рабочих мест, в отношении которых проводится спецоценка и стоимости, отчет о проведении спецоценки;

документов, обосновывающих покупку оборудования и проведение работ по приведению уровней воздействия ВОПФ в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

приказа о направлении работников на обучение по охране труда, уведомления Минтруда о включении обучающей организации в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, программа обучения, сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности и т.д.;

перечня приобретаемых СИЗ с указанием профессий (должностей) работников, норм выдачи СИЗ со ссылкой на соответствующий пункт типовых норм, а также количества, стоимости, даты изготовления и срока годности приобретаемых СИЗ;

заключительного акта врачебной комиссии по итогам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников;

лицензии организации, осуществляющей санаторно-курортное лечение работников на территории Российской Федерации, калькуляции стоимости путевки, документа, удостоверяющего личность работника, направляемого на санаторно-курортное лечение;

перечня приобретаемых дезинфицирующих средств вирулицидного (т.е. противовирусного) действия с указанием их количества, стоимости, даты изготовления и срока годности;

списка работников, направляемых на обследование на COVID-19, договора на проведение обследования работников на COVID-19 с медицинской организацией (медицинской лабораторией) и документа, подтверждающего стоимость обследования 1 работника, при отсутствии указанной информации в договоре, лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Вот образец реестра работников-предпенсионеров, направляемых на санаторно-курортное лечение.

ФСС может самостоятельно запросить другие сведения и документы в Минтруде, Росздравнадзоре, Ростехндзоре и других учреждениях в порядке межведомственного обмена информацией. При этом, для ускорения рассмотрения заявления, указанные сведения и документы заявителю рекомендуется представить самостоятельно.

В какой срок будет известен ответ Фонда о финансировании?

Сроки принятия решения фондом зависят от суммы страховых взносов, уплаченных за прошлый календарный год:

Если сумма составляет менее 25 000 рублей включительно, то решение принимает территориальный орган Фонда в течение 10 рабочих дней со дня получения полного комплекта документов;

Если сумма более 25 000 рублей территориальный орган согласует финансирование с ФСС РФ. В этом случае в течение 3-х рабочих дней документы направляются в Фонд и тот в течение 15 рабочих дней со дня их поступления производит согласование.

После принятия решения территориальный орган Фонда оформляет приказ, и в течение 3-х рабочих дней направляет его заявителю

Если вы получили отказ в поддержке из-за неполного пакета документов или наличия недоимки, то после устранения этих обстоятельств, вы вправе снова подать заявление до окончания срока приема в текущем году. Если отказ связан с тем, что выделенные на поддержку средства полностью распределены, то подавать повторное заявление бессмысленно.

Нужно ли отчитываться за целевое использование средств?

Подтверждать, что средства пошли именно на те цели, что вы указали в документах, придется ежеквартально. Форма отчета прилагается к Письму ФСС РФ № 02-09-11/16-05-3685 от 20.02.2017.

После завершения всех запланированных мероприятий необходимо представить в Фонд подтверждающие документы. Если средства освоены не в полном размере, то об этом также нужно сообщить не позднее 10 октября текущего года.

Если вы представите неверно оформленные документы или не сможете подтвердить какие-то расходы, то эти суммы не будут зачтены в счет уплаты “несчастных” взносов в ФСС.

Отражение финансирования в бухгалтерском и налоговом учете

Для целей налогового учета выделенные средства не являются ни доходами, ни расходами (на любой системе налогообложения). Дело в том, что как таковые средства ФСС вам не выдает, просто на определенную сумму уменьшает размер текущих взносов на “несчастное” страхование.

В бухгалтерском учете операции отражаются как целевое финансирование с использованием счета 86.

Для примера возьмем ситуацию, когда организация получает финансирование на приобретение СИЗ (масок и перчаток) для продавцов в продовольственном магазине, организация работает с НДС, СИЗ приобретаются после получения разрешения: Дебет 20 Кредит 70 - начислена заработная плата рабочим Дебет 20 Кредит 69 - начислены взносы в ФСС на травматизм Дебет 76 Кредит 86 - получено разрешение на финансирование Дебет 10 “СИЗ” Кредит 60 - приобретены маски и перчатки для защиты Дебет 19 Кредит 60 - выделен НДС с приобретенных СИЗ Дебет 69 Кредит 76 - уменьшена задолженность перед Фондом на сумму произведенных расходов Дебет 86 Кредит 98 - учтены средства целевого финансирования в доходах будущих периодов Дебет 20 Кредит 10 “СИЗ” - выданные продавцам маски и перчатки учтены в расходах Дебет 98 Кредит 91.1 - признан прочий доход в сумме понесенных расходов на предупредительные меры При расчете налога на прибыль данная сумма в составе доходов не учитывается. В результате в бухучете возникает постоянная разница и постоянный налоговый актив (пункты 4 и 7 ПБУ 18/02): Дебет 68 Кредит 99 Стоимость СИЗ в бухучете включается в состав производственных расходов, а при расчете налога на прибыль не учитывается. В результате также возникает постоянная разница и постоянное налоговое обязательство: Дебет 99 Кредит 68

Обоснование:

В соответствии с пунктом 9 ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи" бюджетные средства на финансирование текущих расходов списываются со счета 86 в периоды признания расходов, на финансирование которых они предоставлены.

Если бы организация изначально приняла к вычету сумму НДС со стоимости СИЗ (так бывает, если средства защиты приобретались до того, как организация получила разрешение на финансирование от ФСС), то сумму НДС пришлось бы восстановить:

Дебет 68 Кредит 19 - принят к вычету входной НДС при приобретении и оприходовании СИЗ

Дебет 19 Кредит 68 - восстановлена сумма НДС с СИЗ, на которые получено финансирование

Это следует из подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК. Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором получено разрешение.