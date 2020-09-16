Как работодателю учесть отдых работников в России: отпуска, туризм, лечение

Пандемия когда-нибудь закончится, тогда мы сможем вернуться к обычной жизни и планировать отпуска. Но куда можно поехать сегодня, когда, в связи с закрытием границ, стали невозможны поездки на отдых за рубеж? Где отдохнуть, на какое море поехать, куда свозить детей?

Отдых северян

Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право один раз в два года на оплату за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно (ст. 325 ТК РФ).

Из-за пандемии и введенных ограничительных мер, в том числе связанных с передвижением граждан по территории РФ, в 2020 году использовать это право сложно. Часть регионов России ввели 14-дневный карантин для прилетающих и приезжающих.

Возникает ряд вопросов:

что будет с этим правом в 2020 году, перенесется ли оно на следующий?

как компенсационные выплаты облагаются НДФЛ и страховыми взносами?

можно ли учесть суммы компенсаций для уменьшения налога на прибыль?

Порядок предоставления компенсаций расходов лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установлен ст. 1 и 33 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и ст. 325 ТК РФ.

Расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно компенсируются:

работникам федеральных государственных органов, государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей — в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 № 455;

работающим в государственных органах субъектов РФ, территориальных фондах обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях субъектов РФ — в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ,

работникам органов местных самоуправлений, муниципальных учреждений — согласно нормативным правовым актам органов местного самоуправления.

Для остальных работодателей порядок предоставления компенсаций законодательно не определен. Работодатели, не относящиеся к бюджетной сфере и осуществляющие деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, самостоятельно в рамках коллективного договора, локального нормативного акта или трудового договора с работником устанавливают размер, условия и порядок предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно.

Размер компенсации может отличаться от установленного ч. 1–7 ст. 325 ТК РФ, но должен учитывать целевое назначение данной компенсации и максимально способствовать обеспечению выезда работника за пределы неблагоприятной природно-климатической зоны.

В связи с пандемией коронавируса далеко не все лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и имеющие право на оплату проезда 1 раз в 2 года за счет средств работодателя, в 2020 году смогли им воспользоваться.

Исходя из этого, принято Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 887 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году», вступившее в силу 23 июня 2020 года и действующее по 31 декабря 2020 года. Согласно Постановлению:

если работник не воспользовался своим правом на компенсацию расходов в 2020 году в связи с осуществляемыми в 2020 году ограничительными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции — право может быть реализовано в 2021 году;

если двухлетний период заканчивается в 2020 году и работник его не использовал — право на компенсацию расходов в 2021 — 2022 годах переносится на 2022 год;

если работник в 2020 году получил компенсацию на расходы на отпуск авансом , но не смог поехать в отпуск из-за ограничительных мер — полученные работником средства, выплаченные ему работодателем в 2020 году в качестве предварительной компенсации расходов, не подлежат возврату работодателю в случаях, когда транспортная организация предусмотрела:

пролонгацию на 2021 год срока выполнения обязательств по перевозке пассажира, исходя из суммы ранее внесенной провозной платы;

либо пролонгацию действия проездных и перевозочных документов на 2021 год;

либо не возмещает средства за проездные и перевозочные документы.

Работник, оплативший проездные и перевозочные документы, но не воспользовавшийся ими в связи с ограничительными мерами, в течение семи рабочих дней с даты выхода из отпуска, либо окончания периода осуществления мер, если они распространялись на него:

возвращает работодателю средства , полученные на приобретение проездных и перевозочных документов, в случае их возмещения в денежной форме транспортной организацией, исходя из возмещенной суммы;

информирует работодателя о пролонгации транспортной организацией на 2021 год срока выполнения обязательств по перевозке пассажира, исходя из суммы ранее внесенной провозной платы, либо о пролонгации действия проездных и перевозочных документов на 2021 год;

информирует работодателя о том, что транспортная организация не возвращает средства за проездные и перевозочные документы и не продлевает срок выполнения обязательств по перевозке, с приложением соответствующих документов.

Если работник воспользовался приобретенными проездными и перевозочными документами для проезда к месту использования отпуска и (или) обратно, отчет о произведенных расходах с приложением проездных и перевозочных документов представляется работником работодателю в течение трех рабочих дней с даты выхода работника из отпуска, с учетом периода осуществляемых по месту использования отпуска или по месту работы работника ограничительных мер, если они на него распространялись.

Кэшбэк за поездки по России в 2020 году

Кроме государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в этом году Правительство объявило программу поддержки внутреннего туризма, на которую из резервного фонда выделено 15 млрд рублей.

Средства должны быть направлены на частичный возврат денег за покупку туров по стране. Участниками программы могут стать все граждане РФ, а также члены их семей, зарегистрировавшие карту «Мир» в программе лояльности. Сумма кэшбэка варьируется от 5000 до 15000 рублей, в зависимости от стоимости приобретенного тура. Программа стартовала в августе и действует до 20 декабря 2020 года.

Пока не ясно, повлияет ли как-то использование кэшбэка на компенсации, выплачиваемые работодателями. Скорее всего — нет, т.к. работодатель не вправе требовать каких-то дополнительных документов от работника, кроме тех, что подтверждают право на получение компенсации.

Налогообложение компенсаций расходов на отпуск для северян

Налог на доходы физических лиц

Согласно абз. 2 и 10 п. 1 ст. 217 НК РФ все виды компенсационных выплат, установленных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления, в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ, связанных с оплатой работодателем своим работникам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях:

стоимости проезда работника в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно;

стоимости провоза багажа весом до 30 кг;

стоимости проезда неработающих членов его семьи, фактически проживающих с работником, и стоимости провоза ими багажа обложению НДФЛ не подлежат.

Страховые взносы

Исходя из пп. 7 п. 1 ст. 422 НК РФ не подлежат обложению страховыми взносами:

компенсация проезда к месту отдыха и обратно (как для работника, так и для челенов его семьи);

в случае использования отпуска за пределами территории РФ — стоимость проезда или перелета работника и неработающих членов его семьи, включая стоимость провоза ими багажа весом до 30 кг, рассчитанная от места отправления до пункта пропуска через государственную границу РФ .

Учет компенсаций в целях налога на прибыль

В соответствии с п. 7 ст. 255 НК РФ в составе расходов на оплату труда учитываются:

фактические расходы в виде среднего заработка, сохраняемого работникам на время отпуска, предусмотренного законодательством РФ;

фактические расходы на оплату проезда работников и лиц, находящихся у этих работников на иждивении, к месту использования отпуска на территории РФ и обратно, включая расходы на оплату провоза багажа работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Учет расходов производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством — для организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, и в порядке, предусмотренном работодателем — для иных организаций.

Т.е, компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно могут учитываться в расходах при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с п. 7 ст. 255 НК РФ в том случае, если такая обязанность предусмотрена трудовым законодательством РФ (Письмо Минфина России от 24.03.2020 № 03-04-06/22703).

На основании п. 25 ст. 255 НК РФ для целей налогообложения прибыли организаций учитываются все расходы, произведенные в пользу работника, предусмотренные коллективным, трудовым или локальным нормативным правовым актом организации, при условии, что такие расходы являются элементом системы оплаты труда, а также при условии их соответствия критериям ст. 252 НК РФ.

УСН

Для целей принятия в расходы по упрощенной системе налогообложения, применяются те же правила и ограничения, что и для ОСНО. Чтобы включить их в расчет налогооблагаемой базы на режиме «доходы минус расходы», необходимо четко прописать порядок компенсации во внутренних положениях, за основу часто берут действующие бюджетные документы и рекомендации.

Внутренние поездки на отдых и лечение по России за счет работодателя

Внутренний туризм решили поддержать еще в 2018 году — внесенные правки в статью 24.2 НК РФ позволяют работодателям с 2019 года оплачивать путевки сотрудникам и членам их семей.

При этом сотрудник не может (как в случае с отпусками жителей северных районов России) сам приобрести путевка, а потом предъявить ее для оплаты своему работодателю. Организация (или ИП) должна сделать это самостоятельно, заключив договор с турагентом или туроператором.

Также туристические услуги компенсируются при оказании их:

супругу;

родителям;

детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет;

детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 24 лет, обучающимся очно в образовательных организациях;

подопечным в возрасте до 18 и бывшим подопечным (после прекращения опеки или попечительства) в возрасте до 24 лет, обучающимся очно в образовательных организациях.

Не все услуги работодатель может оплатить. Вернее, оплатить он может и все, но под действие закона попадают только некоторые, в частности:

проезд по территории РФ до пункта назначения и обратно (допускается согласование иного маршрута, указанного в договоре);

проживание туриста и членов его семьи в гостинице (гостиницах) или иных местах размещения (например, мотелях, кемпингах и т.п.), а также объекте санаторно-курортного лечения и отдыха;

питание туриста и членов его семьи, если услуга включена в состав услуг по проживанию;

санаторно-курортное обслуживание;

экскурсионные услуги.

Налогообложение оплаты отдыха на территории РФ

Налог на прибыль

Включить в расходы можно не более 50 000 рублей за налоговый период, на каждого работника и его родственника по отдельности (п. 24.2 ст. 255 НК РФ). При этом стоимость услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории РФ, учитывается в целях налогообложения прибыли в размере, не более, чем 6% от расходов на оплату труда. В это же ограничение включаются взносы по договорам ДМС и расходы по договорам на оказание медицинских услуг, заключенные в пользу работников на срок не менее года.

НДС

Оплата туристических путевок в пользу работников не является реализацией и не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость.

НДФЛ

Оплата путевки относится к доходам на оплату труда и облагается НДФЛ по ставке 13%. Но это касается только сотрудников организации. У членов семьи, если они не являются работниками данного работодателя или не получают от него каких-либо иных доходов, удержать НДФЛ будет невозможно. В этом случае налоговый агент сообщает о невозможности удержания налога до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Страховые взносы

Оплата турпутевок сотрудникам не учтена в перечнях, не облагаемых страховыми взносами выплат (статья 422 НК РФ) и облагается страховыми взносами в обычном порядке. А вот члены семьи не являются застрахованными лицами для работодателя и оплату услуг для них взносами облагать не нужно.

Упрощённая система налогообложения

Все сказанное выше по оплате турпутевок справедливо и в отношении упрощенной системы — затраты принимаются в пределах 50000 рублей на работника и каждого члена его семьи (с учетом ограничения в 6% от расходов на оплату труда). В расходы указанные оплаты включаются как часть оплаты труда.