Что волнует бухгалтеров в этом году: итоги онлайн-конференции Зарплата 360°

Фирма КАМИН провела первую всероссийскую онлайн-конференцию Зарплата 360. Как проходила конференция и какие вопросы взволновали участников больше всего — об этом читайте далее.

Если бухгалтеру трудно самостоятельно разобраться в вопросах законодательства, последних его изменениях, оценить риски проводимых финансовых операций — на помощь приходит фирма КАМИН. 2020 год принёс множество сюрпризов, которые отразились на экономике России и внесли свои коррективы. Увольнения, страховые взносы, начисления больничных, электронные трудовые книжки, удержания, судебные споры — у людей накопилось много вопросов. Исходя из этого и приняли решение организовать и провести конференцию «Зарплата 360».

Стартовало мероприятие с доклада кандидата экономических наук Елены Воробьевой «Применение зарплатного законодательства с практической точки зрения».

На самом деле тема не ограничилась только этим вопросом, а включала в себя также особенности судебной практики. Она подробно разобрала как типичные, так и сложные ситуации расчёта зарплаты, акцентируя внимание на том, что не следует опираться на информационные письма контролирующих органов, как на последнюю инстанцию.

Также у многих бухгалтеров возникали вопросы о начислении страховых взносов в связи с пандемией. Об этом рассказала Андрияшкина Татьяна в докладе «Страховые взносы. Особенности 2020 г. COVID-19».

Какие законы защищают предприятия от потери денег? Имеют ли значения превышения начислений по страховым взносам или нет? Татьяна показала на практических примерах, как правильно заполнять формы, а также рассказала о всех нюансах, продемонстрировав их в своей презентации.

Екатерина Сорокина подготовила сразу два доклада «Расчёт по среднему заработку» и «График отпусков. Как избежать ошибок». Какие это ошибки? Как их избежать? Екатерина разобрала эти вопросы на практических примерах.

Невдах Юлия также представила два доклада. Первый был посвящён электронным трудовым книжкам.

«Трудовая книжка в электронном виде — хорошо это или нет? Безусловно, их цифровизация добавит хлопот работодателям. Ведь периодичность сдачи отчётности уж очень жесткая. Работники, особенно те, кто в возрасте, скорее всего, отнесутся к безбумажным документам с недоверием. Но плюсов, на мой взгляд, все же больше, чем минусов: не нужно будет приобретать и хранить бланки, отпадёт обязанность учитывать и обеспечивать сохранность заполненных книжек (за некоторым исключением), сойдёт к минимуму вероятность ошибок при внесении сведений, исчезнет риск потерять документ.»

Второй доклад Юлии освещал вопросы взаимоотношений работодателя и его сотрудников — «Договор о полной материальной ответственности. Споры работника и работодателя».

Спикер акцентировала внимание на том, что работодатель несёт юридическую и финансовую ответственность, и за ошибки ему придётся расплачиваться из собственного кошелька. Поэтому в своем докладе Юлия расписала от А до Я всю процедуру оформления документов, а также привела примеры судебных прецедентов.

Не менее подробно был разобран вопрос увольнения и восстановления по решению суда. В докладе Виктории Курхатенковой были рассмотрены вопросы нарушений во время процедуры увольнения, куда обращаться, какие виды неправомерных нарушений существуют, штрафы и т.д.

Выступление Юлии Хамидуллиной был посвящено злободневной теме этого года — «Дистанционная и удалённая работа. Выплаты при увольнении, ликвидации и сокращении».

Хоть многие и были до 2020 года противниками home office, год заставил всех внести коррективы. А бухгалтерам это только прибавило работы, ведь конкретного термина «удалённая работа» нет. Оно встречается лишь в некоторых статьях и руководствах МОТ. Также не совсем понятно, чем удалённая работа отличается от дистанционной? Но после сложившейся практики появилась некая ясность, о чём Юлия и рассказала в своём докладе. А также о том, какие акты должны быть и как их применять в случае форс-мажорных ситуаций.

Одним из наиболее ожидаемых докладов был «Ошибки в расчётах. Ответственность работодателя и расчётчика» Натальи Ивановой.

«Когда обнаруживается, что работнику неверно начислена заработная плата, важно вовремя отреагировать и грамотно исправить ситуацию. В большинстве случаев трудовые споры из-за бухгалтерских ошибок удаётся уладить в рабочем порядке». Наталья рассказала о видах нарушений, счётных ошибках, ответственности за ошибки. «Если речь идёт именно о просрочке по зарплате и других подобных нарушениях, то их выявляют сотрудники трудовой инспекции. Это могут быть как плановые проверки, так и реакция на заявления работников» — говорит Наталья.

Также было сказано несколько слов о судебной практике и административной ответственности.

Екатерина Бархатова подготовила выступление «Нормы ТК РФ о размерах выплат за первую и вторую половины месяца».

Эксперт ответила на самые популярные вопросы от коллег по бухучёту:

А когда выплачивать, если день выплаты выпадает на выходной?

А как же определить размер выплаты той части дохода, которую нужно перечислить сотруднику за половину месяца?

Как лучше оплатить сотруднику — фиксированную сумму или процент от заработка?

Какую сумму выплатить сотруднику, только принятому на работу?

а также другие вопросы.

Прозвучала в докладах также тема, не дающая покоя не только бухгалтерам, но и всем гражданам страны — МРОТ. Зарплата ниже МРОТ законна? Что входит в МРОТ? Чем грозит зарплата ниже МРОТ? Обо всем этом рассказала Анна Данькова.

К сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволила нам провести конференцию в очном формате, когда у каждого участника была бы возможность переговорить со спикером «глаза в глаза».

Мы знаем, как гости наших мероприятий ценят живое общение, да и нашим спикерам комфортнее видеть живой зал, а не холодный экран монитора. Тем не менее, конференция прошла максимально продуктивно: за один день наши участники получили столько информации, сколько самому бы пришлось разбирать очень и очень долго! Таким образом, они смогли получить ценный материал для работы и сберечь своё время от ошибок и сверхурочной работы. Мы ждём вас на наших следующих мероприятиях.

Ваш КАМИН