Социальный налоговый вычет у работодателя: кто, когда и как может его получить

С 2016 года у работников появилась возможность получать социальный налоговый вычет по НДФЛ у работодателя.

Людям это удобно — не надо ждать, когда закончится год, сдавать декларацию 3-НДФЛ и томиться в нетерпении, когда ее прокамералят. Вернуть уплаченный налог можно значительно быстрее.

Давайте разбираться, какой соцвычет и как можно получить через работодателя.

Социальные вычеты

Социальные налоговые вычеты по НДФЛ регламентируются статьей 219 НК РФ.

Предусмотрено несколько видов социальных налоговых вычетов:

по расходам на благотворительность (п. 1 ст. 219 НК РФ);

по расходам на обучение (п. 2 ст. 219 НК РФ);

по расходам на лечение и лекарства (п. 3 ст. 219 НК РФ);

по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни (п. 4 ст. 219 НК РФ);

по расходам на накопительную пенсию (п. 5 ст. 219 НК РФ).

по расходам на прохождение независимой оценки своей квалификации (п. 6 ст. 219 НК РФ).

Эти вычеты (за исключением вычета по расходам на благотворительность и независимую оценку) могут быть получены до окончания года при обращении с соответствующим заявлением и комплектом документов непосредственно к работодателю.

При этом социальные налоговые вычеты по расходам на обучение, лечение, страховые взносов по договору добровольного страхования жизни можно получить при условии представления подтверждения права на вычет (уведомления), выданного налоговым органом.

Вычеты по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, а также по расходам на накопительную пенсию, можно получить только в том случае, если взносы по договору добровольного пенсионного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения), а также взносы на накопительную пенсию, удерживались работодателем из зарплаты налогоплательщика и перечислялись им в соответствующие фонды (страховые компании).

Уведомление

Для получения социальных вычетов у работодателя необходимо предоставить в налоговую инспекцию по месту жительства заявление и пакет документов, подтверждающих понесенные расходы в текущем году.

По истечении 30 календарных дней налоговая инспекция выдаст уведомление, подтверждающее право на получение социальных налоговых вычетов

Формы заявления налогоплательщика и уведомления налогового органа утверждены письмом ФНС от 16.01.2017 № БС-4-11/500@ «О направлении рекомендуемых форм».

Возврат налога

Полученное уведомление вместе с заявлением, составленным в произвольной форме, представляется работодателю. Получив эти документы, бухгалтер перестает удерживать у сотрудника НДФЛ, начиная с месяца, в котором он подал заявление.

При этом ранее удержанный НДФЛ сотруднику возвращать не надо. Такая операция возможна только при предоставлении имущественного вычета.

С социальным вычетом все более жестко: сам вычет предоставляется «год в год», остаток на следующий год не переносится, и у работодателя он применяется только к текущим доходам.

Пример

В ноябре 2020 года сотрудник принес уведомление на социальный вычет в размере 60 000 руб. То есть возврату подлежит НДФЛ в сумме 7 800 руб.

Оклад сотрудника 25 000. К моменту получения от сотрудника документов бухгалтер уже успел начислить ему доход в размере 250 000 руб. и удержать НДФЛ в сумме 32 500 руб.

Но что было, то прошло. Вычет надо предоставлять, начиная с ноября.

В ноябре и декабре с сотрудника не удерживается НДФЛ. Он получает на руки весь свой оклад (по 25 000 руб.).

В итоге бухгалтер до конца года предоставит вычет в размере 50 000 руб. А уведомление, напомним, выдано на 60 000 руб.

Оставшиеся 10 000 руб. — это уже не забота работодателя. Бухгалтер сделал, все что мог. На следующий год этот «хвост» вычета в 10 000 руб. не переносится. Вернуть налог, удержанный до ноября, работодатель также не может. Но это не значит, что кусок вычета сгорает. Просто работнику придется обратиться в ИФНС.

Если сумма в уведомлении оказалась больше, чем налогооблагаемый доход сотрудника с месяца сдачи в бухгалтерию уведомления до конца года, то дополучить все то, что не смог предоставить работодатель, можно в налоговой инспекции. Для этого потребуется сдать декларацию 3-НДФЛ.

Что поменяется

Власти запланировали некоторые изменения в процессе предоставления социальных вычетов работодателем.

Сейчас работник должен получить в налоговой уведомление и принести его на работу. Скоро ситуация изменится. Налоговики сами будут передавать этот документ налоговым агентам. Работник больше не будет посредником, передающим документ из налоговой в свою бухгалтерию.

Минфин опубликовал проект, который меняет формулировку абзаца второго пункта 2 статьи 219 НК РФ о подтверждении права на вычет для налогового агента.

Этот проект, в котором содержится немало новшеств по части налоговых вычетов по НДФЛ, получил положительную оценку регулирующего воздействия. Но в Госдуму он пока не