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Какие кадровые документы проверит трудинспекция и какие ошибки может найти

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Трудовые проверки могут быть как плановыми, так и внеплановыми. В этом материале расскажем, какие документы надо подготовить для проверки и на что обратить внимание кадровику и зарплатному бухгалтеру.

Прежде всего, стоит отметить, что правила проведения трудовых проверок регламентированы. Они утверждены приказом Роструда от 13.06.2019 № 160.

Список документов

В регламенте приведен исчерпывающий перечень документов и информации, которые могут запросить трудинспекторы у работодателей. Этот перечень прописан в пункте 13 вышеназванного Приказа Роструда № 160.

Так, в список для работодателей вошли 26 групп документов. То есть перечень хоть и закрытый, что хорошо, но довольно-таки обширный, что несколько напрягает.

Вот этот список:

Конечно, не весь этот обширный список должен быть в наличии. В зависимости от специфики бизнеса, его масштабов и прочих вводных, некоторых документов в компании в принципе может не быть.

Например, если в фирме нет профсоюзной ячейки, то и документов по соблюдению профсоюзного мнения быть не может.

Если в компании не работают инвалиды, то нет и справок МСЭ и программ реабилитации.

На сайте Роструда представлен электронный сервис с формами, образцами и примерами документов, которые должны формироваться работником или работодателем в процессе трудовых отношений.

Добавим, что кроме перечисленных в таблице документов, трудинспекторов заинтересует и другая информация. Но предоставлять ее ГИТ будет уже не работодатель, а соответствующие госорганы по системе межведомственного взаимодействия.

Знайте, что ГИТ, придя с проверкой, будет иметь о вашей фирме следующие сведения:

  • о задолженности по страховым взносам, по пеням и штрафам;
  • из бухгалтерской отчетности;
  • о кодах статистики (ОКПО, ОКТМО и т.д.);
  • из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
  • из реестра дисквалифицированных лиц;
  • о задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства;
  • о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
  • о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в бюджеты всех уровней;
  • о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному соцстрахованию от НС и ПЗ;
  • о судимости, о нахождении в розыске;
  • о регистрации по месту жительства гражданина РФ.

Кроме того, в зависимости от специфики деятельности, трудовая инспекция обратится к реестрам аккредитованных лиц, сертификатов соответствия, проверит наличие санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии видов деятельности и проектной документации требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов и т.д.

Проверьте себя сами

Кстати, не дожидаясь проверки ГИТ, работодатели могут протестироваться самостоятельно, чтобы понять, все ли в фирме в порядке с соблюдением ТК. Для этого на сайте Роструда есть специальный сервис самопроверки — «Электронный инспектор».

Сервис позволит взглянуть на оформление и содержание документов глазами настоящего государственного инспектора труда, утверждает Роструд.

Электронный инспектор составит акт проверки, в котором будут отражены нарушения требований закона, а также предложит способы их устранения.

Прохождение этой процедуры поможет лучше подготовиться к визиту настоящего инспектора.

Кадровые ошибки

Роструд проанализировал нарушения, которые допускаю работодатели, и сгруппировал их в одну таблицу — Перечень типовых нарушений обязательных требований с их классификацией по степени риска причинения вреда вследствие нарушений обязательных требований и тяжести последствий таких нарушений.

Всего в таблице 76 пунктов. Каждому нарушению Роструд присвоил баллы в зависимости от того, насколько негативными являются последствия для работника.

Максимальные баллы присвоят за уклонение от заключения трудового договора, невыплату зарплаты, нарушение процедуры увольнения по инициативе работодателя и нарушения в области охраны труда.

Менее опасны такие нарушение как невыдача работникам расчетных листков, нарушение установленной процедуры оформления трудового договора или необеспечение молоком рабочих с вредными условиями труда.

А какие «трудовые» ошибки на практике допускают кадровики и бухгалтеры? Мы подготовили небольшой обзор основных нарушений.

1. Содержание трудового договора

Иногда к составлению этого документа у работодателей формальный подход и какие-то обязательные пункты упускаются из вида.

Например, должность работника предполагает разъездной характер работы, фактически это так и есть, а в трудовом договоре об этом ничего не сказано.

2. Ознакомление с ЛНА

С локальными нормативными актам (правилами внутреннего трудового распорядка и т. д.) следует знакомить сотрудников. При необходимости трудинспектору надо предъявить доказательства такого ознакомления. Это может быть лист ознакомления с подписями сотрудников или журнал.

Некоторые работодатели пренебрегают этой нормой.

3. График отпусков

В некоторых компаниях этот документ не составляется, а отпуска предоставляются по договоренности на основании заявлений.

Между тем график отпусков является обязательным и даже если в коллективе не возникает споров по поводу очередности и выбора времени для отдыха, этот документ должен быть. Отпуска надо запланировать заранее, а уже по договоренности сторон в рабочем порядке дату отпуска можно перенести.

4. Расчетные листки

Расчетные листки надо обязательно выдавать сотрудникам. Но даже в тех компаниях, где эта норма соблюдается, не всегда есть чем доказать свою добросовестность.

Роструд, в частности, советует вести журнал выдачи расчетных листов во избежание разногласий как с самими работниками, так и с контролирующими органами.

5. Индексация зарплаты

Хотя Роструд неустанно разъясняет, что индексация зарплаты — это обязанность всех работодателей, на практике многие данную норму ТК игнорируют.

Десять разъяснений Роструда на тему индексации зарплаты

Коммерческие работодатели должны прописать нюансы индексации в нормативных актах. Если такой внутренней нормативки нет, ее надо разработать.

Отсутствие утвержденного работодателем порядка индексации зарплаты является нарушением трудового законодательства, за которое оштрафуют.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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