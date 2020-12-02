Десять разъяснений Роструда на тему индексации зарплаты

Индексация заработной платы — обязанность всех работодателей, которую на практике многие частники игнорируют. Причин такого игнора несколько:

потому что все так делают;

потому что мы никогда не проводим индексацию и ничего нам за это ни разу не было;

потому что в ТК четко не прописан механизм индексации;

потому что в фирме нет ЛНА на этот счет, а на нет и суда нет;

потому что плановой проверки все равно не будет;

и т.д.

Тем не менее Роструд утверждает, что индексация обязательна, а ее отсутствие — это нарушение норм трудового права.

Мы проштудировали разъяснения Роструда на тему индексации зарплаты на портале «Онлайнинспекция.рф» и сделали подборку.

Напомним, согласно статье 130 ТК РФ в систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются, в том числе, меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы.

В статье 134 ТК РФ сказано, что обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию зарплаты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Коммерческие фирмы, ИП и прочие небюджетные работодатели производят индексацию зарплаты в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами (ЛНА).

То есть в компании должен быть нормативный акт, который, в том числе, регламентирует процедуру повышения зарплаты. Именно в нем должны быть прописаны все нюансы индексации.

Что, если в зарплатной нормативке ни слова не сказано про индексацию?

Роструд в этом случае указывает на необходимость внести изменения в нормативные акты и прописать там порядок индексации зарплаты. Причем в кратчайшие сроки.

Что из себя представляет индексация?

Роструд поясняет, что под индексацией следует понимать увеличение заработной платы на коэффициент, рассчитанный в связи с ростом потребительских цен, в установленный коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами срок.

Как проводить индексацию?

Способы индексации для работодателей-коммерческих организаций трудовым законодательством не установлены, в связи с чем допускается как прямое увеличение окладов и тарифных ставок на коэффициент индексации путем заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам, так и фактическая выплата заработной платы с учетом повышающего коэффициента без внесения изменений в трудовые договоры.

Кроме того, Минтруд в письме № 14-1/ООГ-10305 от 24.12.2018 сообщает, что повышение зарплаты может осуществляться путем увеличения отдельных выплат, входящих в заработную плату, например, увеличение оклада (доли тарифа в структуре зарплаты).

Может ли отказать сотруднику в индексации, если она не установлена в ЛНА и трудовом договоре?

Однозначный ответ Роструда на этот вопрос — нет. Индексация должна быть. Отсутствие нормативки — не повод для игнорирования норм статьи 134 ТК РФ.

Как было сказано выше, нет нормативки — нужно ее срочно разработать.

Можно не индексировать зарплату декретницам, ведь они все равно не работают?

В Роструд обратилась женщина, которая собралась выйти на работу после отпуска по уходу за ребенком. За те 3 года, что она сидела дома, всем сотрудникам индексировали зарплату, а ее оклад оставался неизменным. В итоге она будет получать меньше, чем ее коллеги.

Роструд пояснил, что такого не должно быть, поскольку дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда запрещена нормами законодательства.

Изменение заработной платы женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, должно осуществляться одновременно с остальными работниками, то есть в период указанного отпуска.

Если у работодателя нет возможности заключить дополнительное соглашение к трудовому договору в период нахождения работницы в отпуске по уходу за ребенком, это не отменяет его обязанности проиндексировать ее оклад. Дополнительное соглашение к трудовому договору работодатель вправе заключить после выхода работницы из данного отпуска.

Размер увеличения заработной платы женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, должен определяться по тем же правилам, что и для остальных работников, т.е. исходя из общих правил.

Можно не индексировать зарплату в ТСЖ, если жильцы против?

Общее собрание собственников жилья в ТСЖ голосует за то, чтобы зарплаты работников ТСЖ остались на прежнем уровне и не индексировались. Значит можно не повышать зарплату?

А вот и нет, отвечает Роструд. Нормами действующего законодательства установлена прямая обязанность работодателя проводить регулярную индексацию заработной платы работникам.

Можно не индексировать зарплату работникам на срочных трудовых договорах?

В Роструд пожаловалась работница, с которой заключен срочный трудовой договор. Всем ее коллегам зарплату проиндексировали, а ей нет. Работодатель объяснил это тем, что в ЛНА прописана индексация только для бессрочных трудовых договоров.

Между тем Роструд разъяснил, что это незаконно. Индексация зарплаты должна обеспечиваться всем лицам, работающим по трудовому договору, в том числе и срочному.

Дискриминация в сфере труда запрещена.

Что, если оклад был меньше МРОТ до индексации и после индексации по-прежнему остался ниже МРОТ?

В организации провели индексацию зарплаты, но в итоге низкооплачиваемые сотрудники ее не ощутили. До индексации их оклад был меньше МРОТ и каждый месяц им производилась доплата до МРОТ. После индексации оклад повысился, но он опять оказался ниже МРОТ и им снова производится доплата до МРОТ. То есть повышение формально произошло, а фактически оно не ощутимо.

По этой ситуации Роструд дал следующее разъяснение: работодателя обязан повышать уровень реального содержания заработной платы всех работников без исключения.

К сожалению, более четких рекомендаций и разъяснений Роструд по этому поводу не дает.

Между тем можно предположить, что формально даже в этой ситуации повышение будет обеспечено хотя бы за счет того, что МРОТ с нового года будет повышен. Если же индексация происходит не с 1 января, а, например, с 1 апреля, то ситуация усложняется — ведь МРОТ после индексации не изменится.

Отметим, что эта ситуация чем-то схожа с индексацией пенсий, которые не дотягивают до прожиточного минимума. Много лет некоторые пенсионеры не ощущали никакой прибавки, так как при увеличении пенсии уменьшалась соцдоплата к ней и общий размер выплат не менялся. В прошлом году эту ситуацию изменили и стали сначала делать доплату, а уже потом эту общую массу индексировать.

Отсутствие процедуры индексации зарплаты в ЛНА — это нарушение?

Отсутствие утвержденного работодателем порядка индексации зарплаты является нарушением трудового законодательства. В ходе проверки компанию за это оштрафуют.

Согласно ст. 5.27 КоАП нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права влечет наложение штрафа:

на должностных лиц — от 1 до 5 тысяч рублей;

на ИП — от 1 до 5 тысяч рублей;

на юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Как заставить работодателя индексировать зарплату?

Этот вопрос часто задают Роструду. Ответ предсказуем — обращайтесь с жалобой в государственную инспекцию труда, а также в суд.

При этом обратиться в ГИТ можно электронно — через сервис Роструда.

Кстати, Федерация профсоюзов настаивает на установлении в трудовом законодательстве и документах соцпартнерства конкретных сроков и размеров индексации заработной платы, обеспечивающей повышение уровня реального содержания заработной платы.

Не исключено, что рано или поздно будут внесены поправки в Трудовой кодекс и процесс индексации пропишут более четко.