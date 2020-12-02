Десять разъяснений Роструда на тему индексации зарплаты

Индексация заработной платы — обязанность всех работодателей, которую на практике многие частники игнорируют. Причин такого игнора несколько:
- потому что все так делают;
- потому что мы никогда не проводим индексацию и ничего нам за это ни разу не было;
- потому что в ТК четко не прописан механизм индексации;
- потому что в фирме нет ЛНА на этот счет, а на нет и суда нет;
- потому что плановой проверки все равно не будет;
- и т.д.
Тем не менее Роструд утверждает, что индексация обязательна, а ее отсутствие — это нарушение норм трудового права.
Мы проштудировали разъяснения Роструда на тему индексации зарплаты на портале «Онлайнинспекция.рф» и сделали подборку.
Напомним, согласно статье 130 ТК РФ в систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются, в том числе, меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы.
В статье 134 ТК РФ сказано, что обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию зарплаты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
Коммерческие фирмы, ИП и прочие небюджетные работодатели производят индексацию зарплаты в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами (ЛНА).
То есть в компании должен быть нормативный акт, который, в том числе, регламентирует процедуру повышения зарплаты. Именно в нем должны быть прописаны все нюансы индексации.
Что, если в зарплатной нормативке ни слова не сказано про индексацию?
Роструд в этом случае указывает на необходимость внести изменения в нормативные акты и прописать там порядок индексации зарплаты. Причем в кратчайшие сроки.
Что из себя представляет индексация?
Роструд поясняет, что под индексацией следует понимать увеличение заработной платы на коэффициент, рассчитанный в связи с ростом потребительских цен, в установленный коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами срок.
Как проводить индексацию?
Способы индексации для работодателей-коммерческих организаций трудовым законодательством не установлены, в связи с чем допускается как прямое увеличение окладов и тарифных ставок на коэффициент индексации путем заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам, так и фактическая выплата заработной платы с учетом повышающего коэффициента без внесения изменений в трудовые договоры.
Кроме того, Минтруд в письме № 14-1/ООГ-10305 от 24.12.2018 сообщает, что повышение зарплаты может осуществляться путем увеличения отдельных выплат, входящих в заработную плату, например, увеличение оклада (доли тарифа в структуре зарплаты).
Может ли отказать сотруднику в индексации, если она не установлена в ЛНА и трудовом договоре?
Однозначный ответ Роструда на этот вопрос — нет. Индексация должна быть. Отсутствие нормативки — не повод для игнорирования норм статьи 134 ТК РФ.
Как было сказано выше, нет нормативки — нужно ее срочно разработать.
Можно не индексировать зарплату декретницам, ведь они все равно не работают?
В Роструд обратилась женщина, которая собралась выйти на работу после отпуска по уходу за ребенком. За те 3 года, что она сидела дома, всем сотрудникам индексировали зарплату, а ее оклад оставался неизменным. В итоге она будет получать меньше, чем ее коллеги.
Роструд пояснил, что такого не должно быть, поскольку дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда запрещена нормами законодательства.
Изменение заработной платы женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, должно осуществляться одновременно с остальными работниками, то есть в период указанного отпуска.
Если у работодателя нет возможности заключить дополнительное соглашение к трудовому договору в период нахождения работницы в отпуске по уходу за ребенком, это не отменяет его обязанности проиндексировать ее оклад. Дополнительное соглашение к трудовому договору работодатель вправе заключить после выхода работницы из данного отпуска.
Размер увеличения заработной платы женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, должен определяться по тем же правилам, что и для остальных работников, т.е. исходя из общих правил.
Можно не индексировать зарплату в ТСЖ, если жильцы против?
Общее собрание собственников жилья в ТСЖ голосует за то, чтобы зарплаты работников ТСЖ остались на прежнем уровне и не индексировались. Значит можно не повышать зарплату?
А вот и нет, отвечает Роструд. Нормами действующего законодательства установлена прямая обязанность работодателя проводить регулярную индексацию заработной платы работникам.
Можно не индексировать зарплату работникам на срочных трудовых договорах?
В Роструд пожаловалась работница, с которой заключен срочный трудовой договор. Всем ее коллегам зарплату проиндексировали, а ей нет. Работодатель объяснил это тем, что в ЛНА прописана индексация только для бессрочных трудовых договоров.
Между тем Роструд разъяснил, что это незаконно. Индексация зарплаты должна обеспечиваться всем лицам, работающим по трудовому договору, в том числе и срочному.
Дискриминация в сфере труда запрещена.
Что, если оклад был меньше МРОТ до индексации и после индексации по-прежнему остался ниже МРОТ?
В организации провели индексацию зарплаты, но в итоге низкооплачиваемые сотрудники ее не ощутили. До индексации их оклад был меньше МРОТ и каждый месяц им производилась доплата до МРОТ. После индексации оклад повысился, но он опять оказался ниже МРОТ и им снова производится доплата до МРОТ. То есть повышение формально произошло, а фактически оно не ощутимо.
По этой ситуации Роструд дал следующее разъяснение: работодателя обязан повышать уровень реального содержания заработной платы всех работников без исключения.
К сожалению, более четких рекомендаций и разъяснений Роструд по этому поводу не дает.
Между тем можно предположить, что формально даже в этой ситуации повышение будет обеспечено хотя бы за счет того, что МРОТ с нового года будет повышен. Если же индексация происходит не с 1 января, а, например, с 1 апреля, то ситуация усложняется — ведь МРОТ после индексации не изменится.
Отметим, что эта ситуация чем-то схожа с индексацией пенсий, которые не дотягивают до прожиточного минимума. Много лет некоторые пенсионеры не ощущали никакой прибавки, так как при увеличении пенсии уменьшалась соцдоплата к ней и общий размер выплат не менялся. В прошлом году эту ситуацию изменили и стали сначала делать доплату, а уже потом эту общую массу индексировать.
Отсутствие процедуры индексации зарплаты в ЛНА — это нарушение?
Отсутствие утвержденного работодателем порядка индексации зарплаты является нарушением трудового законодательства. В ходе проверки компанию за это оштрафуют.
Согласно ст. 5.27 КоАП нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права влечет наложение штрафа:
- на должностных лиц — от 1 до 5 тысяч рублей;
- на ИП — от 1 до 5 тысяч рублей;
- на юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
Как заставить работодателя индексировать зарплату?
Этот вопрос часто задают Роструду. Ответ предсказуем — обращайтесь с жалобой в государственную инспекцию труда, а также в суд.
При этом обратиться в ГИТ можно электронно — через сервис Роструда.
Кстати, Федерация профсоюзов настаивает на установлении в трудовом законодательстве и документах соцпартнерства конкретных сроков и размеров индексации заработной платы, обеспечивающей повышение уровня реального содержания заработной платы.
Не исключено, что рано или поздно будут внесены поправки в Трудовой кодекс и процесс индексации пропишут более четко.