Страховые взносы и НДФЛ в 2021 году — какие ставки применять?

Изменений в размерах страховых и НДФЛ на 2021 приходится достаточно много. Они не обошли стороной любой бизнес. Расскажем о новых льготниках. Напомним, для тех кто забыл, и покажем в удобной таблице, кому положены пониженные страховые взносы. Облегчим хлопоты бухгалтеров при начислении заработной платы и удержании налогов и взносов.

Пониженные тарифы для разработчиков электронных баз

В налоговом кодексе добавили отдельную категорию льготников (пп.18 п.1 ст.427). Скидкой могут воспользоваться организации, предприниматели и самозанятые, занимающиеся проектированием и разработкой изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Для данных налогоплательщиков, как и представителей it-сферы из пп. 3 ст. 427, действуют следующие тарифы страховых взносов:

на ОПС — 6%;

на ОМС — 0,1%;

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,5%.

Мало зарегистрировать нужный ОКВЭД, необходимо соблюсти одновременно все условия из пункта 5 для IT и пункта 14 для разработчиков:

организация должна быть внесена в соответствующий реестр или иметь аккредитацию;

выручка по основному ОКВЭД приносит более 90% от общих доходов;

минимальный штат составляет 7 человек.

Пониженные тарифы для МСП

Вместе с началом самоизоляции была объявлена, а главное продолжает действовать, скидка для малого и среднего бизнеса при начислении страховых взносов (пп.17 п.1 ст.427).

на ОПС — 10%;

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 0%;

на ОМС— 5%.

Пограничной суммой служит размер МРОТ. С января 2021 на зарплаты свыше 12 792 будут действовать пониженные тарифы.

Плательщики страховых взносов вправе применять тарифы страховых взносов с 1-го числа месяца, в котором сведения о них внесены в реестр МСП. А в реестр МСП организации попадают до 10-ого числа следующего месяца после регистрации. (ФНС от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@)

Рассмотрим пример. Организации присвоили ОГРН 5-го ноября. Деятельность уже во всю ведется и поэтому 30-го ноября начислена первая заработная плата. Так как на 30-ое ноября организацию еще не внесли в Реестр МСП, страховые взносы придется начислить и оплатить по общим тарифам (29,9% со всей суммы заработной платы).

Напоминаем, для кого и какие льготы закончились или продолжают действовать:

Статья 427 п.1 пп... ОПС ОМС ОСС и материнство Примечание 1) занимаются внедрением результатов интеллектуальной деятельности льготы закончились в 2020 году, для представителей МСП действуют пониженные тарифы 2) зарегистрированы на территории особых экономических зон в РФ 3) разработчики ЭВМ 6% 0,1% 1,5% с 2021 года 4) страхователи членов экипажей зарегистрированных в реестре судов 0% 0% 0% до 2027 года 5) бизнес на УСН, занятый в производстве и в оказании услуг населению скидки кончились в 2019г, кроме налоговых каникул для ИП в некоторых регионах. 6) фармкомпании на ЕНВД вместе с отменой режима пп. 6 некому применять 7) НКО на УСН 20% 0% 0% до 2024 года 8) благотворительные фонды на УСН 9) ИП на патенте кроме аренды, розничной торговли и общепита скидки кончились в 2019г, кроме налоговых каникул для ИП в некоторых регионах. 10) участники “Сколково” 14% 0% 0% в течение 10 лет п.9 ст. 427 11) участники свободной экономической озы Крыма и Севастополя 6% 0,1% 1,5% в течение 10 лет п.10 ст. 427 12) резиденты территории опережающего социально-экономического развития в течение 10 лет п.10.1 ст. 427 13) резиденты свободного порта Владивосток 14) резиденты свободной экономической зоны в Калининградской области 15) создатели анимационных фильмов 8% 4% 1,8-2% до 2023 года 16) плательщики вознаграждений экипажам судов в Калининграде и приморском крае. 0% до 2027 года 17) субъекты малого и среднего предпринимательства 10% 5% 0% свыше МРОТ 18) разработчики электронной продукции 6% 0,1% 1,5% п.14 ст. 427

Отражать начисление и расчет страховых взносов начинаем по новой форме за 2020 год не позднее 1 февраля 2021 (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@). Теперь на титульной странице указываем среднесписочную численность на 1 января 2021 года.

Для it-сферы и разработчиков электронных баз появился новый раздел 5.1. Он создан для контроля выполнения условий назначения пониженных тарифов.

Абсолютно всех страхователей касается правильный выбор кодов и категорий

20 — для субъектов малого и среднего предпринимательства.

22 — для IT сферы и разработчиков радиоэлектроники

МС — для зарплаты свыше МРОТ

КВ — при нулевом тарифе по страховым взносам

ЭКБ — для работников IT и электронщиков.

НДФЛ 15% или налог «для богатых»

Комбинированную шкалу НДФЛ закрепил 372-ФЗ от 23 ноября 2020 г.

До 2023 года налоговые базы от разных источников доходов налоговым агентам разрешили считать раздельно. Впоследствии планируется их консолидация.

Повышенная ставка не коснется доходов:

от продажи движимого и недвижимого имущества и долей в нем,

от стоимости полученного в дар имущества,

страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению.

Для налоговых резидентов РФ будут учитываться налоговые базы по доходам:

от долевого участия;

от выигрышей;

от сделок с ценными бумагами (включая займы), производными финансовыми инструментами (в том числе по операциям РЕПО) и от результата на ИИС;

от участия в инвестиционном товариществе;

от прибыли КИК;

от процентных доходов по вкладам;

иным доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная п. 1 ст. 224 НК РФ в новой редакции (п. 2.1 ст. 210 НК РФ).

Скрыть или перераспределить доходы между несколькими работодателями не удастся. Даже если на каждой работе доход не превысит установленного лимита, налоговый орган просуммирует доходы от всех налоговых агентов, и к 1 декабря 2022 года доначислит НДФЛ по ставке 15%. Для этих целей контроля была модернизирована декларация 6-НДФЛ.

Граждане, самостоятельно и добросовестно сдающие 3-НДФЛ за иностранные доходы, от аренды имущества, в декларации не указывают доходы, полученные от налоговых агентов (работодатели). Пересчитанный налог с учетом доходов по справке 2-НДФЛ (которую намеренно вписали в 6-НДФЛ) пришлют в уведомлении до 1 декабря 2022

Страховые взносы и НДФЛ для предпринимателей

Индивидуальные предприниматели платят страховые взносы не только за сотрудников, но и за себя. Здесь есть много нюансов и особенностей, поэтому они заслуживают отдельного подзаголовка.

До сентября 2020 года только в суде решались вопросы начисления страховых взносов в размере 1% от доходов превышающих 300 000 руб. Все точки над i расставило письмо налоговых органов от 01.09.2020 N БС-4-11/14090.

Основная мысль в том, что при налоговом режиме на УСН «Доходы минус расходы» на 1% будут умножаться доходы, уменьшенные на сумму расходов (исключение убытки прошлых лет).

Пример. Доходы = 1 000 000 руб. Расходы 600 000 руб.

1% страховых рассчитывать нужно так: 1 000 000 — 600 000 = 400 000 — 300 000 (не облагаемая база) = 100 000 * 1% = 1 000 руб.

Напомним, что в 2021 году размер фиксированных взносов сохранился на уровне 2020 г. (40 874 руб.)

Большую часть российских граждан не затронет прогрессивная шкала НДФЛ. Нужно сильно потрудиться, чтобы заработать за год более 5 млн. руб. Однако, индивидуальные предприниматели на ОСНО в качестве основного налога уплачивают 13% НДФЛ с доходов. С новыми поправками после достижения выручки 5 млн руб. предприниматель самостоятельно удерживает НДФЛ в размере 15% и уплачивает на другой КБК.

Старые тарифы на социальное страхование от несчастных случаев и новые льготы

Федеральный закон от 22.12.2020 № 434-ФЗ закрепил размер тарифов в 2021 на уровне 2020 г. Индивидуальные предприниматели получили возможность на заработную плату работников-инвалидов из любой категории начислять только 60% от размера тарифа.

Общие итоги: часть льгот 2020 года перешла на 2021 год, ИП на УСН «доходы минус расходы» могут сэкономить на взносах с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, зато ИП на ОСНО придется платить повышенный НДФЛ. Изменилась отчетность по работникам. Следите за нашим блогом, подписывайтесь, мы будем держать вас в курсе событий.