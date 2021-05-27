Посчитали – прослезились: какие выплаты положены работнику при сокращении

В сложных экономических условиях многие работодатели вынуждены уменьшать количество рабочих мест. Сокращение персонала — это особая форма увольнения. По закону работодатель обязан не только оплатить труд работников, но и поддержать их материально в период поиска нового места. Общая сумма выплат выходит настолько серьезной, что может пробить брешь в бюджете предприятия. Поэтому, важно просчитать заранее, во сколько обойдется расставание с лишним персоналом. Подробности в нашем материале.

Выплаты в день увольнения

Первый «пакет» выплат нужно произвести в день увольнения работника. В него входит:

Зарплата

Работнику выплачивают зарплату за то количество дней, которое он успел отработать в месяце увольнения, вместе с положенными надбавками и премиями.

Компенсация за неиспользованный отпуск

Каждому сотруднику, который работает по трудовому договору, полагается ежегодный оплачиваемый отпуск. Неиспользованные дни отпуска не сгорают, а копятся. При увольнении работодатель обязан выплатить за эти дни компенсацию.

Размер компенсации при увольнении по сокращению рассчитывается по стандартному алгоритму, никаких особых нюансов нет. В рамках данной статьи порядок расчета компенсации мы рассматривать не будем.

Выходное пособие

В общем случае размер выходного пособия равен среднемесячному заработку.

Отдельные правила установлены для срочников, трудовой договор с которыми был заключен на период меньше 2 месяцев, и сезонных работников. Этим категориям работников выплачивают выходное пособие только за первые две недели после увольнения.

Сумму пособия рассчитывают так:

Выходное пособие = Среднедневной заработок * Количество дней в 1-м месяце после увольнения.

Важно: при подсчете количества дней учитывают не только рабочие, но и праздничные нерабочие дни (постановление КС РФ от 13.11.2019 № 34-П).

Пример: зарплата кассира — 40 000 руб. 17 мая 2021 кассира уволили по сокращению штата. Рассчитаем сумму выходного пособия.

Расчетный период для определения суммы пособия включает в себя месяцы с мая 2020 года по апрель 2021 года (12 месяцев перед месяцем, в котором работника исключили из штата).

Заработок кассира за этот период составил: 480 000 руб. (40 000 руб. * 12 мес.). За расчетный период кассир отработал 247 дней.

Среднедневной заработок: 1 943,32 руб./дн. (480 000 руб. / 247 дн.).

В 1-ом месяце после увольнения (с 18.05.2021 по 17.06.2021) 22 рабочих дня. 14 июня — праздничный нерабочий день, учитываем его при расчете.

Выходное пособие составит: 44 696,36 руб. (1 943,32 руб./дн. * 23 дн.).

Важно: среднемесячный заработок работника, который в расчетный период отработал полностью норму рабочего времени, не может быть меньше одного МРОТ.

Выплаты после увольнения

Казалось бы, формальности с работником утрясли, деньги выдали — до свидания. Но не все так просто. Уволенный работник может получить от старого работодателя еще несколько выплат.

Средний заработок на период поиска новой работы

Такая выплата полагается сокращенному сотруднику за 2-й и 3-й месяц после увольнения, если он не нашел новую работу. За 1-й месяц ничего выплачивать не нужно, ведь работнику уже выдали выходное пособие в день увольнения.

Если работник не смог трудоустроиться в течение 2-го месяца со дня сокращения, то бывший работодатель компенсирует ему период простоя из расчета среднего заработка.

Для получения выплаты работник должен предъявить трудовую книжку, в которой отсутствует запись о приеме на новое место работы (сведения о трудовой деятельности по новым правилам ведения электронных трудовых книжек).

Если работник нашел новое место в течение 2-го месяца после сокращения, то он также вправе получить выплату за те дни этого месяца, пока работы не было.

Продолжим пример: предположим, что кассир, уволенный по сокращению штата, выйдет на новую работу с 1 июля 2021 года. Значит, он вправе получить пособие от бывшего работодателя за период с 18.06.2021 по 30.06.2021. В этом периоде 9 рабочих дней.

Сумма пособия составит: 17 489,88 руб. (1 943,32 руб. / дн. * 9 дн.).

А если и в 3-й месяц после сокращения уволенный сотрудник не смог найти работу — он может претендовать на еще одну выплату среднемесячного заработка (его часть) от бывшего работодателя.

Выплата за 3-й месяц безработицы производится только при соблюдении двух условий:

работник встал на учет в службу занятости в течение 15 дней со дня увольнения;

работник предъявил решение службы занятости о сохранении среднего заработка.

Срок обращения за выплатой каждого среднего заработка — не позже 15 дней со дня окончания «безработного» месяца (2-го или 3-го). Работодатель обязан выплатить деньги в течение 15 дней со дня обращения бывшего работника.

Трудящиеся в районах Крайнего Севера вправе получить пособие за 4-6 месяцы со дня сокращения.

Вместо выплат за 2-й и 3-й месяцы работодатель может перечислить сумму пособия единовременно в размере двукратного среднего заработка.

Пособие по больничному листу

Если бывший сотрудник заболел, он вправе потребовать у старого работодателя оплаты больничного листа. Но только при соблюдении следующих условий:

заболевание произошло в течение 30 дней со дня сокращения;

больничный лист выдан по заболеванию или травме самого бывшего сотрудника, а не по уходу за ребенком или немощным родственником;

другую работу бывший сотрудник еще не нашел (в противном случае оплата больничного — забота нового работодателя).

При этом работодатель оплатит только три дня больничного в размере 60 % от среднего заработка. Стаж в этом случае в расчет не принимается, а средний заработок рассчитывается за два последних года.

Штраф за несвоевременную выплату денег работникам

Если работодатель задержит положенные выплаты или выдаст их в меньшем размере, его могут привлечь к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

Сумма штрафа для организации составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для ИП — от 1 до 5 тысяч рублей.

Дополнительно работодателю придется выплатить работнику проценты в размере 1/150 ставки ЦБ за каждый день просрочки. Проценты начисляют со дня, следующего за установленным сроком выплаты, и по день фактического получения расчета.