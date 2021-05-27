Посчитали – прослезились: какие выплаты положены работнику при сокращении

В сложных экономических условиях многие работодатели вынуждены уменьшать количество рабочих мест. Сокращение персонала — это особая форма увольнения. По закону работодатель обязан не только оплатить труд работников, но и поддержать их материально в период поиска нового места. Общая сумма выплат выходит настолько серьезной, что может пробить брешь в бюджете предприятия. Поэтому, важно просчитать заранее, во сколько обойдется расставание с лишним персоналом. Подробности в нашем материале.
Выплаты в день увольнения
Первый «пакет» выплат нужно произвести в день увольнения работника. В него входит:
Зарплата
Работнику выплачивают зарплату за то количество дней, которое он успел отработать в месяце увольнения, вместе с положенными надбавками и премиями.
Компенсация за неиспользованный отпуск
Каждому сотруднику, который работает по трудовому договору, полагается ежегодный оплачиваемый отпуск. Неиспользованные дни отпуска не сгорают, а копятся. При увольнении работодатель обязан выплатить за эти дни компенсацию.
Размер компенсации при увольнении по сокращению рассчитывается по стандартному алгоритму, никаких особых нюансов нет. В рамках данной статьи порядок расчета компенсации мы рассматривать не будем.
Выходное пособие
В общем случае размер выходного пособия равен среднемесячному заработку.
Отдельные правила установлены для срочников, трудовой договор с которыми был заключен на период меньше 2 месяцев, и сезонных работников. Этим категориям работников выплачивают выходное пособие только за первые две недели после увольнения.
Сумму пособия рассчитывают так:
Выходное пособие = Среднедневной заработок * Количество дней в 1-м месяце после увольнения.
Важно: при подсчете количества дней учитывают не только рабочие, но и праздничные нерабочие дни (постановление КС РФ от 13.11.2019 № 34-П).
Пример: зарплата кассира — 40 000 руб. 17 мая 2021 кассира уволили по сокращению штата. Рассчитаем сумму выходного пособия.
Расчетный период для определения суммы пособия включает в себя месяцы с мая 2020 года по апрель 2021 года (12 месяцев перед месяцем, в котором работника исключили из штата).
Заработок кассира за этот период составил: 480 000 руб. (40 000 руб. * 12 мес.). За расчетный период кассир отработал 247 дней.
Среднедневной заработок: 1 943,32 руб./дн. (480 000 руб. / 247 дн.).
В 1-ом месяце после увольнения (с 18.05.2021 по 17.06.2021) 22 рабочих дня. 14 июня — праздничный нерабочий день, учитываем его при расчете.
Выходное пособие составит: 44 696,36 руб. (1 943,32 руб./дн. * 23 дн.).
Важно: среднемесячный заработок работника, который в расчетный период отработал полностью норму рабочего времени, не может быть меньше одного МРОТ.
Выплаты после увольнения
Казалось бы, формальности с работником утрясли, деньги выдали — до свидания. Но не все так просто. Уволенный работник может получить от старого работодателя еще несколько выплат.
Средний заработок на период поиска новой работы
Такая выплата полагается сокращенному сотруднику за 2-й и 3-й месяц после увольнения, если он не нашел новую работу. За 1-й месяц ничего выплачивать не нужно, ведь работнику уже выдали выходное пособие в день увольнения.
Если работник не смог трудоустроиться в течение 2-го месяца со дня сокращения, то бывший работодатель компенсирует ему период простоя из расчета среднего заработка.
Для получения выплаты работник должен предъявить трудовую книжку, в которой отсутствует запись о приеме на новое место работы (сведения о трудовой деятельности по новым правилам ведения электронных трудовых книжек).
Если работник нашел новое место в течение 2-го месяца после сокращения, то он также вправе получить выплату за те дни этого месяца, пока работы не было.
Продолжим пример: предположим, что кассир, уволенный по сокращению штата, выйдет на новую работу с 1 июля 2021 года. Значит, он вправе получить пособие от бывшего работодателя за период с 18.06.2021 по 30.06.2021. В этом периоде 9 рабочих дней.
Сумма пособия составит: 17 489,88 руб. (1 943,32 руб. / дн. * 9 дн.).
А если и в 3-й месяц после сокращения уволенный сотрудник не смог найти работу — он может претендовать на еще одну выплату среднемесячного заработка (его часть) от бывшего работодателя.
Выплата за 3-й месяц безработицы производится только при соблюдении двух условий:
- работник встал на учет в службу занятости в течение 15 дней со дня увольнения;
- работник предъявил решение службы занятости о сохранении среднего заработка.
Срок обращения за выплатой каждого среднего заработка — не позже 15 дней со дня окончания «безработного» месяца (2-го или 3-го).
Работодатель обязан выплатить деньги в течение 15 дней со дня обращения бывшего работника.
Трудящиеся в районах Крайнего Севера вправе получить пособие за 4-6 месяцы со дня сокращения.
Вместо выплат за 2-й и 3-й месяцы работодатель может перечислить сумму пособия единовременно в размере двукратного среднего заработка.
Пособие по больничному листу
Если бывший сотрудник заболел, он вправе потребовать у старого работодателя оплаты больничного листа. Но только при соблюдении следующих условий:
- заболевание произошло в течение 30 дней со дня сокращения;
- больничный лист выдан по заболеванию или травме самого бывшего сотрудника, а не по уходу за ребенком или немощным родственником;
- другую работу бывший сотрудник еще не нашел (в противном случае оплата больничного — забота нового работодателя).
При этом работодатель оплатит только три дня больничного в размере 60 % от среднего заработка. Стаж в этом случае в расчет не принимается, а средний заработок рассчитывается за два последних года.
Штраф за несвоевременную выплату денег работникам
Если работодатель задержит положенные выплаты или выдаст их в меньшем размере, его могут привлечь к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.
Сумма штрафа для организации составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для ИП — от 1 до 5 тысяч рублей.
Дополнительно работодателю придется выплатить работнику проценты в размере 1/150 ставки ЦБ за каждый день просрочки. Проценты начисляют со дня, следующего за установленным сроком выплаты, и по день фактического получения расчета.