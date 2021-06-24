Инспекторы могут в ходе выездной проверки требовать документы, не являющиеся первичными

Какие документы инспекторы ФНС вправе запрашивать при выездной налоговой проверке деятельности организации?

Порядок истребования документов в ходе проведения налоговой проверки установлен ст. 93 НК РФ. Причём в п. 12 ст. 89 НК РФ прямо указано, что в ходе проведения выездной налоговой проверки налоговый орган может истребовать необходимые для проверки документы в порядке, установленном ст. 93 НК РФ.

В требовании о предоставлении документов указывается перечень истребуемых документов (наименование, реквизиты, индивидуальные признаки, а также сроки, в течение которых они должны быть представлены налогоплательщиком).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоговый орган в рамках выездной проверки может истребовать практически любой документ, относящийся к проверяемому налогу и позволяющий установить правильность его исчисления.

Однако, бывают исключения, Арбитражный суд Московского округа в своём Постановлении от 23.03.2021 № Ф05-3199/2021 поддержал ревизоров, которые затребовали во время выездной налоговой проверки дополнительные документы.

Организация отказала налоговикам в предоставлении затребованных документов и пошла по инстанциям в поисках защиты своих прав.

Инспекторы, проводившие проверку, потребовали от организации представить приказы о приёме на работу кандидатов, их кадровых перемещениях (увольнения, переводы), должностные инструкции и регламенты, а также объяснительную с характеристиками на отдельных сотрудников с их контактными данными. Требование было вручено уполномоченному представителю компании.

Однако требование не было исполнено. Налоговикам сообщили, что они не в праве запрашивать документы, которые не относятся к первичным, в частности, аналитические справки и отчёты. В Налоговом кодексе есть положения, позволяющие организациям не выполнять неправомерные требования ревизоров.

Кроме того, организация подала жалобу на нарушение своих прав в городское управление федеральной налоговой службы, но безуспешно. Следующим шагом компании стало обращение в суд с заявлением, с прошением признать недействительным требование проверяющих о представлении документов.

Первая судебная инстанция и апелляция отказали организации. Более того было отмечено, что требование ревизоров не нарушает прав компании и не противоречит нормам закона. Затем организация обратилась с тем же запросом в кассацию, где также не нашла поддержки. Окружной суд счёл, что у него нет правовых оснований для, произведения переоценки выводов других судебных инстанций. Их заключения, по мнению «окружных» арбитров, соответствуют обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам.

Важно помнить об ответственности за непредставление документов, а так же за несвоевременное предоставление инспекторам затребованных документов. Так, например, несвоевременное предоставление затребованных документов инспекторам согласно п.1 ст. 126 НК РФ влечёт взыскание в размере 200 рублей за каждый не переданный документ.

Впрочем, когда организация не ведёт регистры по установленным правилам и учётной политике, её нельзя привлечь к ответственности за неподачу документов или за отказ передать документы, которые не ведутся в организации.

Кроме того, недопустимо наложение штрафа по п. 1 ст. 126 НК РФ, который взыскивается, исходя из предположительного количества документов. Об этом говорится в постановлениях Президиума ВАС от 08.04.2008 № 15333/07, АС УО от 22.06.2020 №Ф09-1131/20.

Какие документы должны быть предоставлены: оригиналы или копии? Согласно п. 12 ст. 89 НК РФ проверяющие могут работать с подлинниками документов только на территории проверяемой компании.

Вместе с тем, эта норма содержит два исключения:

проведение выездной налоговой проверки на территории налогового органа;

выемка документов в соответствии с правилами ст. 94 НК РФ.

В связи с этим в ходе проверки инспекторы ФНС проводят ревизию полноты и правильности исчисления налогов на основании копий документов, представленных компанией.

Однако, исходя из судебной практики, налогоплательщик вправе представить на проверку и оригиналы документов. Об этом говорится в постановление ФАС УО от 04.02.2008 № Ф09-107/08-С3 по делу № А76-1221/07.

Ирина Тымчук — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более десяти лет.