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Как получить субсидию за трудоустройство безработных

Для рубрики Трудовые отношения
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За каждого трудоустроенного безработного гражданина компания может получить субсидию от государства. Как это сделать и на какую сумму может рассчитывать работодатель?

Что такое субсидирование при трудоустройстве безработного гражданина

В марте 2021 г. Правительство РФ утвердило новые правила государственной поддержки бизнеса в виде субсидии. Ей можно воспользоваться при приеме на работу безработных граждан (см. Постановление от 13.03.2021 № 362). Получателями господдержки выступают как организации, так и индивидуальные предприниматели.

Цель — простимулировать работодателей принимать на работу лиц, являющихся безработными и частично компенсировать их затраты на трудоустройство и выплату зарплаты.

Критерии, которым должен отвечать трудоустраиваемый:

  • быть зарегистрированным в качестве безработного в территориальном отделении службы занятости на 1 января 2021 г.;
  • являться безработным на момент направления их службой занятости для трудоустройства к работодателю;
  • не иметь другой работы (в т.ч. по гражданско-правовым договорам), не являться ИП, самозанятым;
  • не быть генеральным директором в иных организациях.

Условия, которым должен соответствовать сам работодатель

Проверьте, может ли ваша компания стать получателем субсидии из бюджета. Для этого необходимо соблюдение следующих условий:

  • отсутствует задолженность по уплате налогов (сборов, страховых взносов), а также штрафов и пеней;
  • отсутствует задолженность по возврату иных субсидий и бюджетных инвестиций;
  • работодатель начал деятельность до 1 января 2021 года;
  • компания действующая — т.е. не находится в процессе реорганизации (исключение — в форме присоединения), ликвидации или банкротства, а ИП не снят с учета;
  • работодатель не является получателем аналогичных субсидий;
  • работодатель-юрлицо не имеет в составе своих учредителей более 50% иностранного капитала, зарегистрированного в оффшорах;
  • генеральный директор фирмы не числится в реестре дисквалифицированных лиц;
  • у работодателя нет задолженности по зарплате своим сотрудникам (плюс к этому — надлежащим образом оформлена документация по учету кадров и заработной плате);
  • у работодателя нет займа, выданного в 2021 году на восстановление деятельности;
  • безработные граждане принимаются на полную ставку (на условия полного рабочего дня), и их зарплата по трудовому договору составляет не менее величины МРОТ (12 792 руб.).

Как получить субсидию из бюджета

Если ваша организация соответствует всем вышеперечисленным критериям, и в штате есть вакантные места, можно попытаться получить субсидию по Постановлению от 13.03.2021.

Первым делом для этого необходимо подать заявление в службу занятости и включиться в специальный реестр ФСС России.

Более подробно о программе и пошаговой регистрации для участия в ней читайте на официальном портале «Работа в России».

  1. Подайте заявление на получение госуслуги по содействию в подборе персонала — по ссылке. К нему необходимо будет приложить список вакантных должностей и свободных рабочих мест.
  2. Служба занятости подберет подходящие варианты из числа тех безработных граждан, что уже поставлены на учет.
  3. Далее вашей организации остается принять на работу кого-то из них (на условиях полного рабочего дня и на зарплату не меньше МРОТ).
  4. Следующий шаг — подача заявления на возмещение затрат в ФСС России. Сделать это можно на официальном сайте фонда — по ссылке.

Сроки для обращения в ФСС РФ:

  • не ранее, чем через 1 месяц после заключения трудового договора с безработным и (или) фактического начала исполнения им трудовых обязанностей и
  • не позднее 1 ноября 2021 года.

Проверка ФСС РФ и сроки выплаты субсидии

Трижды: по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев после трудоустройства безработного гражданина ФСС проводит проверку сведений, представленных работодателем. По итогам каждой проверки выплачивается часть субсидии.

Вот, в чем должен убедиться фонд:

  • сведения о работодателе и трудоустроенных граждан были переданы от службы занятости в ФСС;
  • граждане действительно трудоустроены и их зарплата не ниже МРОТ (данные может предоставить налоговая или ПФР);
  • работодатель соответствует критериям, установленным Постановлением от 13.03.2021 № 362.

Первая часть субсидии перечисляется на счет компании в течение 10 дней с момента подачи заявления в ФСС (если первичная проверка прошла успешно). Вторая и третья, соответственно, после 3-его и 6-ого месяца с момента трудоустройства.

На какую сумму работодатель может рассчитывать

Субсидия рассчитывается как произведение величины МРОТ (12 792 руб., плюс сумма страховых взносов и районный коэффициент) на количество трудоустроенных безработных граждан. То есть за каждого сотрудника с биржи труда работодатель получит сумму в размере трех МРОТ, с учетом страховых взносов и районных коэффициентов.

Бухгалтерский и налоговый учет субсидии

Если все условия соблюдены, и ФСС выделила для компании субсидию, ее нужно не только правильно освоить, но отразить в учетной документации.

1. Бухгалтерский учет субсидий.

В бухучет полученные средства нужно занести как целевое финансирование (см.п. 7, 8 ПБУ 13/2000).

Есть два возможных варианта проводок, приведем их в виде таблицы:

1 вариант — отражаем в бухучете задолженность за бюджетом, когда заключили договор с безработным

2 вариант — отражаем в бухучете субсидию, когда деньги поступили на счет

Дебет 76 Кредит 86 — момент заключения трудового договора

Дебет 51 Кредит 86 — компания получила субсидию на счет

Дебет 51 Кредит 76 — деньги поступили на счет

Дебет 86 Кредит 91 «Прочие расходы» — признаем в доходах часть субсидии, которая израсходована на зарплату и страховые взносы

Дебет 86 Кредит 91 «Прочие расходы» — признаем в доходах часть субсидии, которая израсходована на зарплату и страховые взносы

  

2. Налоговый учет.

  • Несмотря на то, что часть зарплаты будет выплачена за счет субсидии, работодатель должен удержать и перечислить НДФЛ и взносы, как обычно.
  • На УСН — субсидированные средства включаются в доход на дату, когда они придут на расчетный счет

При возврате субсидии в бюджет, полученную сумму нужно отразить в книге доходов и расходов в графе 4 «Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы» со знаком «минус» на дату перечисления денег в ФСС.

  • На ОСНО — субсидию необходимо учесть во внереализационных доходах (абз. 2 п. 4.1 ст. 271 НК), и отразить в отчетности на дату, когда деньги уйдут на зарплату.

 

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
КАМИН
КАМИН
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