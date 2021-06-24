Как получить субсидию за трудоустройство безработных

За каждого трудоустроенного безработного гражданина компания может получить субсидию от государства. Как это сделать и на какую сумму может рассчитывать работодатель?
Что такое субсидирование при трудоустройстве безработного гражданина
В марте 2021 г. Правительство РФ утвердило новые правила государственной поддержки бизнеса в виде субсидии. Ей можно воспользоваться при приеме на работу безработных граждан (см. Постановление от 13.03.2021 № 362). Получателями господдержки выступают как организации, так и индивидуальные предприниматели.
Цель — простимулировать работодателей принимать на работу лиц, являющихся безработными и частично компенсировать их затраты на трудоустройство и выплату зарплаты.
Критерии, которым должен отвечать трудоустраиваемый:
- быть зарегистрированным в качестве безработного в территориальном отделении службы занятости на 1 января 2021 г.;
- являться безработным на момент направления их службой занятости для трудоустройства к работодателю;
- не иметь другой работы (в т.ч. по гражданско-правовым договорам), не являться ИП, самозанятым;
- не быть генеральным директором в иных организациях.
Условия, которым должен соответствовать сам работодатель
Проверьте, может ли ваша компания стать получателем субсидии из бюджета. Для этого необходимо соблюдение следующих условий:
- отсутствует задолженность по уплате налогов (сборов, страховых взносов), а также штрафов и пеней;
- отсутствует задолженность по возврату иных субсидий и бюджетных инвестиций;
- работодатель начал деятельность до 1 января 2021 года;
- компания действующая — т.е. не находится в процессе реорганизации (исключение — в форме присоединения), ликвидации или банкротства, а ИП не снят с учета;
- работодатель не является получателем аналогичных субсидий;
- работодатель-юрлицо не имеет в составе своих учредителей более 50% иностранного капитала, зарегистрированного в оффшорах;
- генеральный директор фирмы не числится в реестре дисквалифицированных лиц;
- у работодателя нет задолженности по зарплате своим сотрудникам (плюс к этому — надлежащим образом оформлена документация по учету кадров и заработной плате);
- у работодателя нет займа, выданного в 2021 году на восстановление деятельности;
- безработные граждане принимаются на полную ставку (на условия полного рабочего дня), и их зарплата по трудовому договору составляет не менее величины МРОТ (12 792 руб.).
Как получить субсидию из бюджета
Если ваша организация соответствует всем вышеперечисленным критериям, и в штате есть вакантные места, можно попытаться получить субсидию по Постановлению от 13.03.2021.
Первым делом для этого необходимо подать заявление в службу занятости и включиться в специальный реестр ФСС России.
Более подробно о программе и пошаговой регистрации для участия в ней читайте на официальном портале «Работа в России».
- Подайте заявление на получение госуслуги по содействию в подборе персонала — по ссылке. К нему необходимо будет приложить список вакантных должностей и свободных рабочих мест.
- Служба занятости подберет подходящие варианты из числа тех безработных граждан, что уже поставлены на учет.
- Далее вашей организации остается принять на работу кого-то из них (на условиях полного рабочего дня и на зарплату не меньше МРОТ).
- Следующий шаг — подача заявления на возмещение затрат в ФСС России. Сделать это можно на официальном сайте фонда — по ссылке.
Сроки для обращения в ФСС РФ:
- не ранее, чем через 1 месяц после заключения трудового договора с безработным и (или) фактического начала исполнения им трудовых обязанностей и
- не позднее 1 ноября 2021 года.
Проверка ФСС РФ и сроки выплаты субсидии
Трижды: по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев после трудоустройства безработного гражданина ФСС проводит проверку сведений, представленных работодателем. По итогам каждой проверки выплачивается часть субсидии.
Вот, в чем должен убедиться фонд:
- сведения о работодателе и трудоустроенных граждан были переданы от службы занятости в ФСС;
- граждане действительно трудоустроены и их зарплата не ниже МРОТ (данные может предоставить налоговая или ПФР);
- работодатель соответствует критериям, установленным Постановлением от 13.03.2021 № 362.
Первая часть субсидии перечисляется на счет компании в течение 10 дней с момента подачи заявления в ФСС (если первичная проверка прошла успешно). Вторая и третья, соответственно, после 3-его и 6-ого месяца с момента трудоустройства.
На какую сумму работодатель может рассчитывать
Субсидия рассчитывается как произведение величины МРОТ (12 792 руб., плюс сумма страховых взносов и районный коэффициент) на количество трудоустроенных безработных граждан. То есть за каждого сотрудника с биржи труда работодатель получит сумму в размере трех МРОТ, с учетом страховых взносов и районных коэффициентов.
Бухгалтерский и налоговый учет субсидии
Если все условия соблюдены, и ФСС выделила для компании субсидию, ее нужно не только правильно освоить, но отразить в учетной документации.
1. Бухгалтерский учет субсидий.
В бухучет полученные средства нужно занести как целевое финансирование (см.п. 7, 8 ПБУ 13/2000).
Есть два возможных варианта проводок, приведем их в виде таблицы:
2. Налоговый учет.
- Несмотря на то, что часть зарплаты будет выплачена за счет субсидии, работодатель должен удержать и перечислить НДФЛ и взносы, как обычно.
- На УСН — субсидированные средства включаются в доход на дату, когда они придут на расчетный счет
При возврате субсидии в бюджет, полученную сумму нужно отразить в книге доходов и расходов в графе 4 «Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы» со знаком «минус» на дату перечисления денег в ФСС.
- На ОСНО — субсидию необходимо учесть во внереализационных доходах (абз. 2 п. 4.1 ст. 271 НК), и отразить в отчетности на дату, когда деньги уйдут на зарплату.