Как посчитать страховой стаж для больничного: мануал для кадровика

Для исчисления размера пособий как работнику, так и бухгалтеру необходимо знать его страховой стаж.
Отличие страхового стажа от трудового
Важно не путать трудовой стаж и страховой.
Трудовой стаж — это периоды работы человека по трудовому договору, независимо от того, были ли перечисления взносов в Пенсионный фонд. При этом вид договора (бессрочный, срочный, совместительство) не имеет никакого значения.
Страховой стаж — период работы, в течение которого уплачивались взносы в Фонд социального страхования либо самим работником (который был, например, индивидуальным предпринимателем), либо его работодателем.
Некоторые периоды, входящие в трудовой стаж, в страховой не входят. Например, это может быть период работы самозанятым. То есть, если вчера работник платил налог на профессиональный доход, но отказался перечислять взносы, в будущем в страховой стаж этот период не войдет. Однако, ПФР поясняет, что самозанятые граждане при желании могут вносить на свой пенсионный счет некоторую сумму в течение года. Тогда стаж будет им зачислен.
При расчете страхового стажа учитываются только те периоды, когда страховые взносы уплачивались во внебюджетные фонды.
Из-за таких ситуаций страховой стаж работника может быть меньше трудового на ту же дату.
Документы для подтверждения стажа
Документ, который подтверждает страховой стаж, — трудовая книжка или справка о трудовой деятельности, сформированная работодателем в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ.
Если трудовая книжка не велась, то подтверждающими документами могут быть:
- письменные трудовые договоры;
- справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными органами;
- выписки из приказов;
- лицевые счета или ведомости на выдачу заработной платы.
Например, недавно сотрудник был индивидуальным предпринимателем и работал без трудового договора, а сегодня он — ваш наемный работник. Для расчета страхового стажа работодателю необходима справка из регионального отделения ФСС об уплаченных ИП взносах.
Бывают случаи, когда совпадают несколько периодов для включения в страховой стаж. Это возможно, если работник одновременно работает на двух работах. Или когда индивидуальный предприниматель, платит взносы на соцстрахование и одновременно работает в организации по трудовому договору. В таких ситуациях будет учитываться только один из выбранных работником периодов (ч. 2 ст. 16 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Свой выбор он подтверждает заявлением в произвольной форме.
Правило расчета страхового стажа
Порядок расчета страхового стажа для больничного пособия определен приказом Минтруда России от 27.08.2019 № 585н (ред. от 19.01.2021) «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам» и Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ. При подсчете стажадля больничного учитывают периоды:
- работы по трудовому договору;
- государственной службы (гражданская или муниципальная);
- периоды иной деятельности, в течение которой гражданин подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Во всех указанных ситуациях страховой стаж считают:
1 полный месяц = 30 дней.
1 полный год = 12 месяцев.
То есть каждые 30 дней переводятся в полный месяц, а каждые 12 месяцев — в полный год (п. 23 раздела III Правил подсчета и подтверждения страхового стажа).
Пример:
Вера Павловна с 1 марта по 25 мая 2015 года проработала в ООО «Рога и копыта». Затем уволилась и до 25 мая 2016 года нигде не работала. с 26 мая по 3 сентября 2016 проработала в ООО «Клыки и перья», а затем снова уволилась. С 1 января 2017 года по настоящее время Вера Павловна работает в ООО «Лобстер и кальмар».
На данном примере рассчитаем страховой стаж Веры Павловны:
с 01.03.2015 по 25.05.2015 — 2 месяца 26 дней;
с 26.05.2015 по 25.05.2016 — не работала (в суммарный страховой стаж не учитывается)
с 26.05.2016 по 03.09.2016 — 3 месяца 9 дней;
с 04.09.2016 по 31.12.2016 — не работала (в суммарный страховой стаж не учитывается);
с 01.01.2017 по 03.08.2021 — 4 года 7 месяцев 4 дня.
Суммарный стаж Веры Павловны на 03.08.2021:
Складываем дни: 26 + 9 + 4 = 39 значит получается 1 месяц и 9 дней.
Складываем месяцы: 2 + 3 + 7 + 1 (тот, что мы насчитали выше) = 13 значит 1 год и 1 месяц.
Складываем годы: 4 + 1 (тот , что насчитали выше) = 5 лет.
Итого: 5 лет 1 месяц 9 дней.
Страховой стаж для больничного листа работника
Страховой стаж напрямую влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности. Если страховой стаж:
- от 6 месяцев до 5 лет — 60% от среднего заработка;
- от 5 до 8 лет — 80%;
- более 8 лет — 100%.
Важно: согласно пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ отпуск без сохранения заработной платы не входит в страховой стаж. Но в трудовой книжке действующий работодатель этих отпусков не видит. Для того, чтобы правильно посчитать страховой стаж, бухгалтеру необходима справка о сумме заработка за два предыдущих года по форме 182н с предыдущего места работы. Обычно ее выдают в день увольнения или при повторном обращении сотрудника к бывшему работодателю.
Пример:
Бухгалтер Мария Ивановна оформила лист временной нетрудоспособности. Больничный лист открыт за период с 10 мая по 24 мая 2021 года.
Данные трудовой книжки Марии Ивановны:
с 15.01.2004 по 20.07.2014 — ООО «Ромашка»;
с 21.07.2014 по 25.08.2018 — ООО «Колокольчик»;
с 26.08.2018 г. по настоящее время — ООО «Незабудка».
Стаж считается на день, предшествующий дню наступления болезни, то есть в данном случае на 9 мая 2021 года:
15.01.2004 - 20.07.2016 — стаж 10 лет 6 месяцев 5 дней;
21.07.2014 - 25.08.2018 — стаж 4 года 1 месяц 4 дня;
26.08.2018 - 09.05.2021 — стаж 2 года 8 месяцев 13 дней.
Итог: общий страховой стаж: 17 лет 3 мес. 21 дн.
Это означает, что пособие по временной нетрудоспособности у Марии Ивановны будет составлять 100% ее среднего заработка.
При стаже работы менее шести месяцев пособие по временной нетрудоспособности за один полный календарный месяц выплачивается в размере, не превышающем минимальный размер оплаты труда (на 01.01.2021 минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля). В 2021 году размер дневное пособия работников, которые работают менее 6 месяцев равно:
- для месяцев из 31 дня — 412,65 руб. в день;
- для месяцев из 30 дней — 426,4 руб. в день;
- в феврале — 456,86 руб.
Для расчета количества дней болезни необходимо умножить на дневное пособие.
Пример:
Тамара Петровна до 01.04.2021 года была самозанятой и взносы в ФСС не платила. С 01.04.2021 она работает кассиром в ООО «Рога и копыта». Тамара Петровна оформила лист временной нетрудоспособности с 1 июня по 7 июня 2021 года. Страховой стаж Тамары Петровны на момент наступления страхового случая 1 месяц 29 дней дней.
Пособие по временной нетрудоспособности Тамары Петровны составит:
426,4 * 7 = 2 984,80 руб.
Страховой стаж для больничного листа ИП
Если лист нетрудоспособности открывает сотрудник индивидуального предпринимателя, то расчет больничного происходит по общим правилам в зависимости от страхового стажа. Так как ИП обязан заключать с каждым работником трудовой договор и перечислять взносы в ФСС.
А вот если лист нетрудоспособности открывает сам ИП, то рассчитывать на больничные во время болезни он может только в случае, если заключал договор добровольного социального страхования и производил уплату страховых взносов на себя в ФСС.
Заключать договор надо заранее. Чтобы получать выплаты по больничным в 2021 году, ИП должен был заключить договор и заплатить взносы уже в 2020-м.
Страховой стаж для пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Декретный отпуск делится на две составляющих:
- По беременности и родам.
Отпуск по беременности и родам полностью включается в страховой стаж независимо от его продолжительности (п.1 ст. 16 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ, т.к. в этот период сотрудница подлежит социальному страхованию, даже не смотря на то, что взносы в это время не платятся).
Размер пособия зависит от общего страхового стажа и среднего заработка сотрудницы.
Если стаж работницы больше полугода и до выхода в декрет средний заработок выше МРОТ, то расчет пособия будет осуществляться за 2 предшествующих года.
Если стаж работницы больше полугода, но в два предшествующих декрету года не было дохода или он был меньше МРОТ, декретные считаются исходя из МРОТ. Для расчета пособия берется МРОТ на 1 января года, в котором сотрудница уходит в декрет.
Если до ухода в декрет общий страховой стаж женщины менее полугода, размер пособия будет равен МРОТ за каждый календарный месяц отпуска.
Пример:
Секретарь Елена работает в компании 7 месяцев. Она беременна первым ребенком. Заработка в 2020 и 2021 годах не имела. Роды прошли без осложнений.
Пособие, которое ей нужно выплатить в 2021 году:
12 792 (МРОТ) х 24 (месяцев в году) : 730 (дней в 2 годах)) х 140 (кол-во дней больничного при родах без осложнений) = 58 878,25 руб.
В некоторых регионах назначаются районные коэффициенты, размер пособия за месяц увеличивается на размер таких коэффициентов.
- По уходу за ребенком.
Согласно последней редакции Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и от 1,5 до 3 включается полностью в страховой стаж работника.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% среднего заработка. Если страховой стаж менее шести месяцев, ФСС выплачивает пособие в размере МРОТ.
Важно: скоро электронные трудовые книжки заменят бумажные. Чтобы рассчитать размер пособия бухгалтеру необходимо знать весь стаж работника. Если с бумажной это сделать легко, то с электронной так не получится. Так как она содержит информацию только последнего работодателя.
Вся информация об общем стаже хранится в Пенсионном фонде на основании отчетов от предыдущих работодателей.
Поэтому для расчета страхового стажа бухгалтеру придется просить работника, обратиться в ПФР и запросить у них сведения о трудовой деятельности. По закону работодатель не может этого сделать сам.