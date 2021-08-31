Как посчитать страховой стаж для больничного: мануал для кадровика

Для исчисления размера пособий как работнику, так и бухгалтеру необходимо знать его страховой стаж.

Отличие страхового стажа от трудового

Важно не путать трудовой стаж и страховой.

Трудовой стаж — это периоды работы человека по трудовому договору, независимо от того, были ли перечисления взносов в Пенсионный фонд. При этом вид договора (бессрочный, срочный, совместительство) не имеет никакого значения.

Страховой стаж — период работы, в течение которого уплачивались взносы в Фонд социального страхования либо самим работником (который был, например, индивидуальным предпринимателем), либо его работодателем.

Некоторые периоды, входящие в трудовой стаж, в страховой не входят. Например, это может быть период работы самозанятым. То есть, если вчера работник платил налог на профессиональный доход, но отказался перечислять взносы, в будущем в страховой стаж этот период не войдет. Однако, ПФР поясняет, что самозанятые граждане при желании могут вносить на свой пенсионный счет некоторую сумму в течение года. Тогда стаж будет им зачислен.

При расчете страхового стажа учитываются только те периоды, когда страховые взносы уплачивались во внебюджетные фонды.

Из-за таких ситуаций страховой стаж работника может быть меньше трудового на ту же дату.

Документы для подтверждения стажа

Документ, который подтверждает страховой стаж, — трудовая книжка или справка о трудовой деятельности, сформированная работодателем в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ.

Если трудовая книжка не велась, то подтверждающими документами могут быть:

письменные трудовые договоры;

справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными органами;

выписки из приказов;

лицевые счета или ведомости на выдачу заработной платы.

Например, недавно сотрудник был индивидуальным предпринимателем и работал без трудового договора, а сегодня он — ваш наемный работник. Для расчета страхового стажа работодателю необходима справка из регионального отделения ФСС об уплаченных ИП взносах.

Бывают случаи, когда совпадают несколько периодов для включения в страховой стаж. Это возможно, если работник одновременно работает на двух работах. Или когда индивидуальный предприниматель, платит взносы на соцстрахование и одновременно работает в организации по трудовому договору. В таких ситуациях будет учитываться только один из выбранных работником периодов (ч. 2 ст. 16 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Свой выбор он подтверждает заявлением в произвольной форме.

Правило расчета страхового стажа

Порядок расчета страхового стажа для больничного пособия определен приказом Минтруда России от 27.08.2019 № 585н (ред. от 19.01.2021) «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам» и Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ. При подсчете стажадля больничного учитывают периоды:

работы по трудовому договору;

государственной службы (гражданская или муниципальная);

периоды иной деятельности, в течение которой гражданин подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Во всех указанных ситуациях страховой стаж считают:

1 полный месяц = 30 дней.

1 полный год = 12 месяцев.

То есть каждые 30 дней переводятся в полный месяц, а каждые 12 месяцев — в полный год (п. 23 раздела III Правил подсчета и подтверждения страхового стажа).

Пример:

Вера Павловна с 1 марта по 25 мая 2015 года проработала в ООО «Рога и копыта». Затем уволилась и до 25 мая 2016 года нигде не работала. с 26 мая по 3 сентября 2016 проработала в ООО «Клыки и перья», а затем снова уволилась. С 1 января 2017 года по настоящее время Вера Павловна работает в ООО «Лобстер и кальмар».

На данном примере рассчитаем страховой стаж Веры Павловны:

с 01.03.2015 по 25.05.2015 — 2 месяца 26 дней;

с 26.05.2015 по 25.05.2016 — не работала (в суммарный страховой стаж не учитывается)

с 26.05.2016 по 03.09.2016 — 3 месяца 9 дней;

с 04.09.2016 по 31.12.2016 — не работала (в суммарный страховой стаж не учитывается);

с 01.01.2017 по 03.08.2021 — 4 года 7 месяцев 4 дня.

Суммарный стаж Веры Павловны на 03.08.2021:

Складываем дни: 26 + 9 + 4 = 39 значит получается 1 месяц и 9 дней.

Складываем месяцы: 2 + 3 + 7 + 1 (тот, что мы насчитали выше) = 13 значит 1 год и 1 месяц.

Складываем годы: 4 + 1 (тот , что насчитали выше) = 5 лет.

Итого: 5 лет 1 месяц 9 дней.

Страховой стаж для больничного листа работника

Страховой стаж напрямую влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности. Если страховой стаж:

от 6 месяцев до 5 лет — 60% от среднего заработка;

от 5 до 8 лет — 80%;

более 8 лет — 100%.

Важно: согласно пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ отпуск без сохранения заработной платы не входит в страховой стаж. Но в трудовой книжке действующий работодатель этих отпусков не видит. Для того, чтобы правильно посчитать страховой стаж, бухгалтеру необходима справка о сумме заработка за два предыдущих года по форме 182н с предыдущего места работы. Обычно ее выдают в день увольнения или при повторном обращении сотрудника к бывшему работодателю.

Пример:

Бухгалтер Мария Ивановна оформила лист временной нетрудоспособности. Больничный лист открыт за период с 10 мая по 24 мая 2021 года.

Данные трудовой книжки Марии Ивановны:

с 15.01.2004 по 20.07.2014 — ООО «Ромашка»;

с 21.07.2014 по 25.08.2018 — ООО «Колокольчик»;

с 26.08.2018 г. по настоящее время — ООО «Незабудка».

Стаж считается на день, предшествующий дню наступления болезни, то есть в данном случае на 9 мая 2021 года:

15.01.2004 - 20.07.2016 — стаж 10 лет 6 месяцев 5 дней;

21.07.2014 - 25.08.2018 — стаж 4 года 1 месяц 4 дня;

26.08.2018 - 09.05.2021 — стаж 2 года 8 месяцев 13 дней.

Итог: общий страховой стаж: 17 лет 3 мес. 21 дн.

Это означает, что пособие по временной нетрудоспособности у Марии Ивановны будет составлять 100% ее среднего заработка.

При стаже работы менее шести месяцев пособие по временной нетрудоспособности за один полный календарный месяц выплачивается в размере, не превышающем минимальный размер оплаты труда (на 01.01.2021 минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля). В 2021 году размер дневное пособия работников, которые работают менее 6 месяцев равно:

для месяцев из 31 дня — 412,65 руб. в день;

для месяцев из 30 дней — 426,4 руб. в день;

в феврале — 456,86 руб.

Для расчета количества дней болезни необходимо умножить на дневное пособие.

Пример:

Тамара Петровна до 01.04.2021 года была самозанятой и взносы в ФСС не платила. С 01.04.2021 она работает кассиром в ООО «Рога и копыта». Тамара Петровна оформила лист временной нетрудоспособности с 1 июня по 7 июня 2021 года. Страховой стаж Тамары Петровны на момент наступления страхового случая 1 месяц 29 дней дней.

Пособие по временной нетрудоспособности Тамары Петровны составит:

426,4 * 7 = 2 984,80 руб.

Страховой стаж для больничного листа ИП

Если лист нетрудоспособности открывает сотрудник индивидуального предпринимателя, то расчет больничного происходит по общим правилам в зависимости от страхового стажа. Так как ИП обязан заключать с каждым работником трудовой договор и перечислять взносы в ФСС.

А вот если лист нетрудоспособности открывает сам ИП, то рассчитывать на больничные во время болезни он может только в случае, если заключал договор добровольного социального страхования и производил уплату страховых взносов на себя в ФСС.

Заключать договор надо заранее. Чтобы получать выплаты по больничным в 2021 году, ИП должен был заключить договор и заплатить взносы уже в 2020-м.

Страховой стаж для пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Декретный отпуск делится на две составляющих:

По беременности и родам.

Отпуск по беременности и родам полностью включается в страховой стаж независимо от его продолжительности (п.1 ст. 16 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ, т.к. в этот период сотрудница подлежит социальному страхованию, даже не смотря на то, что взносы в это время не платятся).

Размер пособия зависит от общего страхового стажа и среднего заработка сотрудницы.

Если стаж работницы больше полугода и до выхода в декрет средний заработок выше МРОТ, то расчет пособия будет осуществляться за 2 предшествующих года.

Если стаж работницы больше полугода, но в два предшествующих декрету года не было дохода или он был меньше МРОТ, декретные считаются исходя из МРОТ. Для расчета пособия берется МРОТ на 1 января года, в котором сотрудница уходит в декрет.

Если до ухода в декрет общий страховой стаж женщины менее полугода, размер пособия будет равен МРОТ за каждый календарный месяц отпуска.

Пример:

Секретарь Елена работает в компании 7 месяцев. Она беременна первым ребенком. Заработка в 2020 и 2021 годах не имела. Роды прошли без осложнений.

Пособие, которое ей нужно выплатить в 2021 году:

12 792 (МРОТ) х 24 (месяцев в году) : 730 (дней в 2 годах)) х 140 (кол-во дней больничного при родах без осложнений) = 58 878,25 руб.

В некоторых регионах назначаются районные коэффициенты, размер пособия за месяц увеличивается на размер таких коэффициентов.

По уходу за ребенком.

Согласно последней редакции Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и от 1,5 до 3 включается полностью в страховой стаж работника.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% среднего заработка. Если страховой стаж менее шести месяцев, ФСС выплачивает пособие в размере МРОТ.

Важно: скоро электронные трудовые книжки заменят бумажные. Чтобы рассчитать размер пособия бухгалтеру необходимо знать весь стаж работника. Если с бумажной это сделать легко, то с электронной так не получится. Так как она содержит информацию только последнего работодателя.

Вся информация об общем стаже хранится в Пенсионном фонде на основании отчетов от предыдущих работодателей.

Поэтому для расчета страхового стажа бухгалтеру придется просить работника, обратиться в ПФР и запросить у них сведения о трудовой деятельности. По закону работодатель не может этого сделать сам.