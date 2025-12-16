Обеспечение гарантийных обязательств по 44-ФЗ: экспертный разбор от KaznaHelp

Что представляет собой обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств (ОГО) — это финансовый инструмент защиты интересов заказчика на период действия гарантии по контракту. Если обеспечение исполнения контракта страхует заказчика на этапе выполнения работ или поставки товаров, то ОГО действует после приемки результатов и распространяется на весь гарантийный период.

Согласно статье 96.1 закона № 44-ФЗ, заказчик вправе установить требование о предоставлении такого обеспечения. Важно понимать — это именно право, а не обязанность принципала. До июля 2020 года ситуация была иной: обеспечение гарантий являлось обязательным требованием при определенных условиях. Сейчас решение остается за заказчиком, который учитывает специфику закупки.

Существует важное исключение. При закупке машин и оборудования, а также в случаях выплаты аванса без казначейского сопровождения, заказчик обязан запросить обеспечение гарантийных обязательств. Это продиктовано повышенными рисками по данным категориям контрактов.