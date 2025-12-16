Обеспечение гарантийных обязательств по 44-ФЗ: экспертный разбор от KaznaHelp

За годы практики казначейского сопровождения мы столкнулись с десятками ситуаций, когда непонимание механизма гарантийного обеспечения приводило к финансовым потерям или затягиванию возврата средств. В этой статье разберем все аспекты темы, опираясь на реальный опыт сопровождения контрактов.
Что представляет собой обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств (ОГО) — это финансовый инструмент защиты интересов заказчика на период действия гарантии по контракту. Если обеспечение исполнения контракта страхует заказчика на этапе выполнения работ или поставки товаров, то ОГО действует после приемки результатов и распространяется на весь гарантийный период.
Согласно статье 96.1 закона № 44-ФЗ, заказчик вправе установить требование о предоставлении такого обеспечения. Важно понимать — это именно право, а не обязанность принципала. До июля 2020 года ситуация была иной: обеспечение гарантий являлось обязательным требованием при определенных условиях. Сейчас решение остается за заказчиком, который учитывает специфику закупки.
Существует важное исключение. При закупке машин и оборудования, а также в случаях выплаты аванса без казначейского сопровождения, заказчик обязан запросить обеспечение гарантийных обязательств. Это продиктовано повышенными рисками по данным категориям контрактов.
Определение суммы: границы и расчетные принципы
Законодательные нормы устанавливают четкие рамки при определении величины гарантийной защиты. Часть 1 статьи 96.1 закона содержит требование: сумма гарантийной защиты не вправе превосходить размер основного обеспечения контракта, зафиксированный в извещении или договорном тексте. Верхняя планка основного обеспечения колеблется от 0,5% до 30% начальной предельной цены, однако для гарантийной составляющей практика чаще демонстрирует предел в 10% от НМЦ контракта.
Нижний порог отсутствует — государственная организация вольна вообще отказаться от требования или установить символическую величину.
Реальная практика показывает разнообразие подходов. Часть заказчиков применяет единый процент для всех закупок определенной группы, другие варьируют требования исходя из технической сложности объекта закупки и истории взаимодействия с конкретным поставщиком. При консультировании клиентов мы неизменно советуем просчитывать потенциальную финансовую нагрузку заранее — это критично для планирования денежных потоков и выбора оптимального способа защиты интересов заказчика.
Принципиально значимый аспект: величина гарантийной защиты фиксируется при подписании договора и не подлежит корректировке даже при поэтапной сдаче объемов. Федеральная антимонопольная служба совместно с Министерством финансов многократно подтверждали данную позицию. Сдали половину объема? Финансовая защита сохраняется в первоначальном размере до финального дня гарантийного периода.
Варианты предоставления: подбор оптимального решения
Нормативная база предоставляет исполнителю свободу выбора между двумя вариантами гарантийной защиты.
Денежный депозит. Традиционный путь — перевод определенной величины на счет государственной организации. Деньги блокируются на весь гарантийный период и возвращаются победителю после его завершения. Плюс очевиден — отсутствие комиссионных платежей банковским структурам. Минус также понятен — средства выпадают из хозяйственного оборота организации, что особенно болезненно для небольших компаний.
Независимая гарантия кредитной организации. Альтернативное решение, когда финансовая организация или иной уполномоченный гарант принимает обязательство компенсировать заказчику потери при несоблюдении исполнителем гарантийных условий. Реестр организаций с правом выдачи таких гарантий утвержден постановлением Правительства № 2369 и доступен на ресурсе Министерства финансов.
Выбирая между вариантами, стоит учесть ряд факторов. Величина обеспечения играет решающую роль: при небольшой сумме и коротком гарантийном периоде рационально задействовать собственные ресурсы. Когда величина значительна или гарантийный срок измеряется несколькими годами, независимая гарантия становится разумным выбором, невзирая на комиссионные затраты.
Практический опыт демонстрирует: организации с устойчивыми финансами часто выбирают денежный депозит, поскольку банковский продукт требует времени на подготовку и прохождение оценки платежеспособности. При этом компании, одновременно участвующие в множественных госконтрактах, предпочитают независимую гарантию во избежание распыления оборотного капитала.
Временные рамки действия обеспечения
Продолжительность, на которую оформляется гарантийная защита, непосредственно зависит от избранного варианта.
При внесении денежного депозита государственная организация должна вернуть его максимум через 30 дней после окончания гарантии. Для субъектов малого бизнеса и социально направленных некоммерческих структур период сокращается до 15 дней. Практическая реальность иногда демонстрирует задержки — заказчики апеллируют к внутренним ревизиям или бюрократическим процедурам. В подобных обстоятельствах критически важна документальная фиксация всех этапов взаимодействия и готовность обратиться в надзорные инстанции.
Банковский продукт должен действовать дольше непосредственно гарантийного периода. Согласно разъяснениям профильных ведомств, минимальный «запас» равен одному месяцу. Иными словами, при годичной гарантии по контракту банковский документ оформляется минимум на 13 месяцев. Этот дополнительный период необходим заказчику для реализации всех требуемых действий при обнаружении дефектов в завершающие дни гарантии.
Нюансы передачи обеспечения
Гарантийная защита передается до момента приемки результатов выполнения контракта. Без действующего обеспечения государственная организация правомочна отклонить принятие товаров, работ или услуг. Это фундаментальное условие, учитываемое при планировании сроков завершения договорных обязательств.
Механизм возврата или завершения действия обеспечения прописывается непосредственно в контрактном тексте. Четкость формулировок на данном этапе предотвращает разногласия впоследствии. Мы советуем клиентам тщательно изучать соответствующие разделы договора до его подписания и при необходимости инициировать запрос разъяснений у заказчика.
Законодательство допускает трансформацию одного варианта обеспечения в другой в процессе реализации контракта. К примеру, исполнитель может изначально внести депозит, а позже заменить его банковским продуктом. Однако такая трансформация требует обязательного информирования заказчика и получения его одобрения. Самостоятельная замена недопустима и может расцениваться как нарушение договорных условий.
Критерии к банковскому продукту
Независимая гарантия обязана соответствовать критериям статьи 45 закона № 44-ФЗ. Документ оформляется письменно или электронно и обязательно размещается в реестре банковских гарантий в ЕИС.
Ключевой критерий — безотзывность продукта. Гарант не вправе аннулировать обязательства по собственной инициативе или просьбе принципала. Исключения допустимы исключительно в ситуациях, прямо предусмотренных нормативными актами или условиями самого документа.
Продукт должен предусматривать, что при поступлении требования от заказчика гарант обязуется перечислить денежные суммы в течение 10 рабочих дней. При этом основания для предъявления требования четко определяются и соответствуют договорным условиям.
Распространенная ошибка исполнителей — получение гарантии в банке, впоследствии исключаемом из реестра Минфина. В таких ситуациях возникает необходимость срочного поиска замены, что создает риск нарушения контрактных условий. Поэтому при выборе банка-гаранта следует обращать внимание не только на сервисные условия, но и на стабильность кредитной организации.
Надзор и санкции
Система мониторинга исполнения бюджетных контрактов включает множество уровней. Заказчик осуществляет прямой надзор за соблюдением договорных условий, включая гарантийные обязательства. Федеральная антимонопольная служба, Счетная палата, контрольно-счетные органы регионов проводят ревизии законности и эффективности расходования бюджетных ресурсов.
Несоблюдение условий предоставления обеспечения или гарантийных обязательств влечет различные санкции. Административные взыскания устанавливаются КоАП и могут достигать существенных величин. Гражданско-правовая ответственность подразумевает возмещение убытков, причиненных заказчику некачественным исполнением или неисполнением гарантийных обязательств.
Взыскание убытков по 44-ФЗ означает компенсацию реального ущерба, но не упущенной прибыли. Это значимое отличие от общегражданских правоотношений. Заказчик вправе требовать возмещения затрат на устранение дефектов, замену продукции, повторное выполнение работ, но не может требовать компенсации несостоявшейся прибыли или иных косвенных потерь.
Экспертные рекомендации от команды KaznaHelp
Многолетнее сопровождение контрактов позволило сформировать перечень рекомендаций, помогающих клиентам избежать типовых проблем.
Анализируйте требования к гарантийной защите на этапе подачи заявки. Учитывайте эти суммы при расчете финансовой модели участия в закупке. Нередко привлекательная стоимость контракта теряет привлекательность после учета всех видов обеспечения и сопутствующих издержек.
При выборе варианта обеспечения оценивайте не только текущую финансовую ситуацию, но и планируемую загрузку компании другими контрактами. Если в ближайшее время предстоит участие в нескольких закупках, банковский продукт может оказаться более выгодным решением, невзирая на комиссионные платежи.
Контролируйте сроки возврата денежного депозита документально. Направляйте заказчику официальные запросы с указанием реквизитов для перечисления средств. Если установленные законом сроки нарушаются, готовьте обращение в Федеральную антимонопольную службу — практика демонстрирует, что такие действия ускоряют процесс возврата.
Оформляйте банковские продукты исключительно в проверенных кредитных организациях из актуального перечня Министерства финансов. Периодически проверяйте, не исключен ли ваш банк-гарант из списка. При малейших сомнениях в стабильности банка рассматривайте вариант замены продукта заблаговременно.
Тщательно изучайте договорные условия в части гарантийных обязательств. Обращайте внимание на формулировки, определяющие порядок выявления дефектов, сроки их устранения, процедуру взаимодействия с заказчиком. Неоднозначные или противоречивые положения лучше прояснить до подписания договора путем направления запроса на разъяснение.
Ведите строгий учет всей документации, связанной с гарантийными обязательствами. Акты приемки, гарантийные талоны, переписка с заказчиком, документы об устранении замечаний — все это может потребоваться для подтверждения надлежащего исполнения обязательств.
Распространенные ошибки и методы их предотвращения
Одна из частых ошибок — некорректный расчет срока действия банковского продукта. Исполнители иногда ориентируются исключительно на продолжительность гарантии, забывая о необходимом «запасе». В результате заказчик отклоняет продукт, а времени на оформление нового остается критически мало.
Другая проблема — использование банковского продукта, не соответствующего требованиям статьи 45 закона № 44-ФЗ. Некоторые банки предлагают стандартные формы гарантий для коммерческих сделок, не учитывающие специфику госконтрактов. Результат — отказ заказчика от принятия такого обеспечения и необходимость срочного переоформления.
Встречаются ситуации, когда исполнитель не учитывает, что величина гарантийной защиты не может быть снижена пропорционально выполненному объему работ. Компания выполнила 70% контракта и ошибочно полагает, что может уменьшить обеспечение на соответствующую величину. Такие действия расцениваются как нарушение договорных условий.
Недостаточное внимание к срокам возврата денежного депозита приводит к тому, что средства остаются заблокированными значительно дольше необходимого. Заказчики не всегда проявляют инициативу в вопросе возврата, поэтому исполнителю следует самостоятельно отслеживать истечение гарантии и своевременно направлять соответствующие требования.
Модификация гарантийного срока и ее влияние на обеспечение
Законодательство предусматривает возможность продления гарантии при определенных обстоятельствах. Согласно пункту 9 части 1 статьи 95 закона № 44-ФЗ, такие изменения допускаются по согласованию сторон, при форс-мажорных обстоятельствах, по вине исполнителя или в случаях, когда предметом контракта являются строительные, капитальные ремонтные или восстановительные работы.
При увеличении гарантийного срока автоматически продлевается и период действия обеспечения. Если использовались денежные средства, они продолжают находиться у заказчика. Банковский продукт необходимо продлить на соответствующий срок. Обратите внимание: продление продукта требует согласия банка-гаранта и может повлечь дополнительные расходы.
Важный нюанс — при изменении контракта по вине исполнителя (например, из-за допущенных им просрочек) обязательным условием является предоставление доказательств отсутствия неисполненных штрафных требований. Это означает, что все пени и штрафы должны быть уплачены до момента подписания дополнительного соглашения о продлении сроков.
Остались вопросы?
Оставьте заявку — и наш эксперт бесплатно проконсультирует вас по открытию счета, пакету документов и особенностям сопровождения в текущем году
Гарантийная защита и казначейское сопровождение
Особенности возникают при сочетании гарантийной защиты с казначейским сопровождением контракта. Когда расчеты по договору проходят через счета Федерального казначейства, механизм возврата денежного депозита остается прежним, но может потребоваться дополнительное документальное оформление.
В нашей практике встречались случаи, когда заказчики требовали внесения гарантийной защиты на казначейский счет, а возврат планировали осуществить после закрытия этого счета. Такой подход создавал дополнительные сложности и затягивал процесс возврата средств. Закон четко определяет максимальные сроки возврата, и наличие казначейского сопровождения не является основанием для их превышения.
При использовании банковского продукта казначейское сопровождение не влияет на условия его действия. Продукт предоставляется в обычном порядке, размещается в реестре и при необходимости может быть предъявлен к исполнению вне зависимости от формы ведения расчетов по основному контракту.
Возможность освобождения от гарантийной защиты
Законодательство предусматривает механизм освобождения добросовестных поставщиков от необходимости предоставления обеспечения. Согласно части 8.1 статьи 96 закона № 44-ФЗ, участник освобождается от обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, если закупка проводилась среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций, и участник предоставил данные о трех контрактах, исполненных им за последние три года.
Критерии к таким контрактам строгие:
Исполнение без применения штрафных санкций, пеней и неустоек
Общая стоимость этих контрактов должна составлять не менее начальной цены текущего контракта
Информация должна быть представлена до заключения контракта
Критически важный момент: предоставление информации об исполненных контрактах (подтверждение добросовестности) не является способом обеспечения, а представляет собой основание для освобождения от обеспечения. Это ключевое разъяснение содержится в письме Минфина от 19.08.2020 № 24-03-08/72833.
Таким образом, если поставщик не предоставил такую информацию до заключения контракта, он не может быть освобожден от предоставления гарантийной защиты, даже при наличии положительной деловой репутации.
Если хотя бы один из критериев не соблюден — освобождение невозможно даже при наличии положительной деловой репутации.
Судебная и административная практика
Практика Федеральной антимонопольной службы и арбитражных судов подтверждает строгий подход к соблюдению процедур освобождения от обеспечения.
Позиция ФАС
В рамках рассмотрения жалобы поставщика на условия контракта, связанного с поставкой медицинского оборудования, Уральское УФАС вынесло решение по делу № 01-27/493-2021 от 28.05.2021.
Поставщик указывал, что имеет положительную репутацию и ранее надлежаще исполнил более пяти контрактов, и просил освободить его от предоставления гарантийной защиты. Однако ФАС отказало в удовлетворении жалобы, сославшись на следующее: «Освобождение от обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств возможно только при условии предоставления соответствующих сведений до заключения контракта. В данном случае таких данных представлено не было, соответственно, требование о предоставлении гарантийной защиты является законным».
ФАС подчеркнула, что добросовестность поставщика может быть учтена только до подписания контракта, и не дает автоматического права на освобождение от обязательств.
Арбитражная практика
В деле Арбитражного суда Свердловской области № А60-34681/2020 рассматривался спор между заказчиком и поставщиком, который отказался предоставлять гарантийную защиту, ссылаясь на свою положительную деловую репутацию.
Суд указал: «Поскольку поставщик не представил информацию об исполненных контрактах на этапе заключения договора, он не вправе требовать освобождения от гарантийной защиты. Наличие положительной репутации в прошлом не отменяет обязанности исполнить текущий контракт в установленном порядке».
Суд поддержал позицию ФАС и указал, что освобождение от гарантийной защиты возможно только при соблюдении всех процедур, установленных законом № 44-ФЗ.
Актуальные тенденции 2025 года
По нашим наблюдениям, в текущем году наметилось несколько тенденций в области гарантийной защиты. Заказчики стали более гибко подходить к установлению размера обеспечения, учитывая репутацию исполнителя и его опыт работы с госконтрактами. Одновременно усилился контроль за соблюдением сроков возврата денежного депозита — количество жалоб в ФАС по этому вопросу заметно выросло.
Проблема затягивания возврата средств
Тема возврата гарантийной защиты становится все более острой в 2025 году. Заказчики часто затягивают процесс возврата, ссылаясь на проверки, внутренние бюрократические процедуры или технические сложности.
Наши рекомендации:
Фиксируйте все этапы возврата документально. Направляйте официальные письма с требованием возврата сразу после окончания гарантии.
Готовьте шаблонные обращения. Имейте под рукой типовые формы запросов и жалоб.
Не стесняйтесь обращаться в ФАС. Практика показывает, что после подачи жалобы в антимонопольную службу заказчики начинают действовать значительно быстрее.
Оформляйте банковский продукт только у проверенных банков из списка Минфина. Регулярно проверяйте актуальность перечня банков-гарантов.
Банки расширили линейку продуктов в области независимых гарантий для госконтрактов. Появились упрощенные процедуры получения гарантий для компаний с положительной кредитной историей и устойчивым финансовым положением. Срок рассмотрения заявок сократился, что облегчает участие в закупках.
Заказчики чаще стали использовать свое право не требовать гарантийной защиты по контрактам небольшой стоимости или при закупке стандартных товаров с установленными производителем гарантийными сроками. Это разумный подход, снижающий административную нагрузку на обе стороны контракта.
Различия между гарантийной защитой и обеспечением исполнения контракта
Хотя оба вида обеспечения служат целям надлежащего исполнения контракта, между ними есть существенные различия, которые важно понимать:
Обеспечение исполнения контракта (ОИК):
Служит гарантией выполнения всех обязательств по контракту в установленные сроки и в надлежащем качестве
Действует на период исполнения контракта
Размер может составлять до 30% от начальной максимальной цены контракта
Предоставляется до начала исполнения контракта
Возвращается после полного исполнения всех обязательств по контракту
Гарантийная защита (ГО):
Защищает интересы заказчика при возникновении проблем с качеством товара, работы или услуги в течение гарантии
Действует на период гарантии (после приемки результатов)
Размер не может превышать размер обеспечения исполнения контракта, обычно до 10% от НМЦ контракта
Предоставляется до приемки результатов исполнения контракта
Возвращается после окончания гарантии
Заключение
Гарантийная защита — важный элемент системы госзакупок, защищающий интересы заказчика без создания чрезмерного бремени для добросовестных исполнителей. Понимание механизмов предоставления обеспечения, правильный выбор его формы и соблюдение процедурных требований позволяют избежать финансовых потерь и конфликтных ситуаций.
Ключевые выводы:
ГО не обязательно по умолчанию — только если это прямо указано в контракте.
Размер ограничен — не более размера ОИК, обычно до 10% от НМЦ контракта.
Две формы — деньги или банковский продукт, выбор за исполнителем.
Сроки возврата — 30 дней (15 для СМП/СОНО) после окончания гарантии.
Возможно освобождение — для добросовестных СМП/СОНО при предоставлении информации ДО заключения контракта.
Актуальная проблема 2025 — затягивание возврата средств, решается через обращение в ФАС.
Судебная практика — строго на стороне соблюдения процедур, репутация не заменяет формальные требования.
Эксперты KaznaHelp ежедневно сопровождают десятки контрактов с различными формами обеспечения. Наш опыт показывает: успех в работе с государственными контрактами складывается из множества деталей, каждая из которых требует профессионального подхода. Гарантийная защита — одна из таких деталей, которая при правильной организации не создает препятствий для эффективного исполнения контракта.
Материал подготовлен экспертами компании KaznaHelp на основе анализа действующего законодательства, писем Минфина России, практики ФАС и арбитражных судов, а также опыта казначейского сопровождения государственных контрактов. Для получения консультации по вашей конкретной ситуации обращайтесь к нашим специалистам.
KaznaHelp — бухгалтерское сопровождение госконтрактов
Откроем казначейский счет
Проведем платежи с казначейских счетов
Настроим раздельный бухгалтерский учет
Подготовим к проверкам госконтрактов
Реклама: ИП Самаренкин Игорь Владимирович, ИНН 165046731081, erid: 2W5zFHdXdgk
Начать дискуссию